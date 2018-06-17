2018/06/17, 健康

【生酮大辯論一】史考特醫師Ｘ酮好：開始生酮後血脂升高，我該擔心嗎？

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我們想讓你知道的是

透過「生酮大家講」，我們試著打破同溫層，讓對生酮飲食持有不同意見的人，有機會共同發聲。

唸給你聽
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當聽見「生酮飲食」四個字，你腦中浮現的是什麼印象呢？是減肥神器，還是覺得道聽塗說？在「生酮大家講」，我們試著打破同溫層，讓對生酮飲食持有不同意見的人，有機會在同個平台交流、發聲。在這篇文章，我們很榮幸請到史考特醫師、酮好兩方進行對談。

在這邊，關鍵評論網也邀請讀者們動動腦，對於兩位對談者的論點，你是支持、還是反對？又或者你還有其他看法、疑問，歡迎在下方留言讓我們知道。

對談者介紹
  • 史考特醫師：本名王思恒，現任職於林口長庚復健科。同時也是一分鐘健身教室的粉絲團經營者，曾撰寫〈為什麼我成功變瘦了，卻不繼續實行生酮飲食？〉一文討論生酮飲食的實作心得與體驗。
  • 酮好：創立於2016年，致力於生酮飲食的研究與推廣，創辦人撒景賢從自身的生酮飲食經驗開始，一路發覺生酮飲食更多的可能性，希望能夠帶給大眾最正確的生酮飲食資訊。
【論點提出】想採取生酮飲食？你應該注意血脂問題

文：史考特醫師

生酮造成壞膽固醇飆高的現象並不罕見。但網路上竟有部分「鍵盤醫生」說：生酮後LDL增加是無害的，不須擔心。看到這樣的言論，我感到很憂心！

──史考特醫師

生酮飲食是近來最熱門的減重飲食，許多臨床研究發現這種看似極端的飲食方法竟能使降低體重改善代謝指標。一直以來，我對生酮飲食的態度都不是無條件的支持或反對，生酮是一種工具，在適合的情況下能幫助人們達成健康上的目標。但工具都有其優缺點，也有適合與不適合的使用時機。

在這篇文章中，我要提出一個不適合使用生酮的例子：血脂肪飆升。

根據文獻紀載，生酮飲食的使用者大部分熱量來源來自脂肪，比例往往高達總熱量70－80％。在如此高脂肪攝取下，血脂肪也很有可能跟著產生劇烈變動。我們現在已經有相當充足的證據顯示，生酮或其他高脂飲食能降低三酸甘油酯（Triglyceride）、升高高密度脂蛋白（High-density lipoprotein, HDL），這些都是「好的變化」，但血脂肪指數並不是只有三酸甘油酯與HDL而已。

低密度脂蛋白（LDL），傳統上又被稱作是「壞的膽固醇」，在高脂飲食後可能會上升（文獻123）。如果飆升太厲害，對心血管健康可不是好事。

2014年我曾做過八周的生酮飲食實驗，兩個月間維持極高的脂肪攝取。實驗結束前後，可以發現我的體重與腰圍確實下降了，但低密度膽固醇從96上升到149 mg/dL，其他的血液指標也產生了種種不良的變化。

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Photo Credit：史考特醫師

許多人吃了生酮飲食後，健康獲得顯著改善，但也有約三分之一的使用者會像我一樣對高脂肪飲食產生不良反應（註1）。因此我強烈建議在生酮前後都要做血脂肪的監控，不要矇著眼睛在懸崖上行走。

生酮飲食迫使人體燃燒大量脂肪酸，同時產生「酮體」（Ketone Body）供身體做為燃料。不巧的是，製造酮體的過程會產生名為HMG-CoA的分子，剛好也是合成膽固醇的原料。厭食症患者、斷食、生酮飲食者的膽固醇合成反而會上升（註2），這是因為他們的身體在製造酮體的過程中，也生產出很多膽固醇。

各種脂肪中，又以飽和脂肪酸對低密度膽固醇（LDL）的影響最為顯著，這也是為什麼動物脂肪在大眾眼中被視為敵人（註3）。

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圖片來源：作者提供

LDL升高，真的沒關係嗎？生酮造成壞膽固醇飆高的現象並不罕見。但網路上竟有部分「鍵盤醫生」說：生酮後LDL增加是無害的，不須擔心。看到這樣的言論，我感到很憂心！

  • 論點一：發炎才是心血管疾病的主要原因，膽固醇只是無辜的旁觀者。

史考特：錯誤！臨床上常看到「沒有」慢性發炎的患者罹患心血管疾病，膽固醇沉積才是心血管疾病的起因

  • 論點二：高脂飲食僅會增加大分子的LDL，因此無害。

史考特：錯誤，研究顯示大分子與小分子的LDL皆會造成血管阻塞，粒子總數增加，風險就會提高。

  • 論點三：過去的膽固醇研究是針對普通飲食者所做，不適用於生酮飲食族群。

史考特：沒有證據顯示膽固醇數值到了生酮飲食者身上就變得「沒用」了，別用未經證實的信念，與自己的健康對賭。

生酮飲食造成的血脂問題並不罕見，後果也並不輕微。如果不幸發現異狀，請務必盡速就醫，並依照醫囑停止或調整飲食、服用藥物、並定期追蹤。千萬不要把自己的健康賭在對生酮飲食的「信仰」上。

註釋：

  1. 三分之一這個數字是來自著名學者Thomas Dayspring與其學術圈同僚討論的結果，非引述自發表文獻。
  2. 生酮專家發現低熱量飲食後膽固醇會短暫上升，個人猜測這反映出體內酮體合成的速度。
  3. 關於飽和脂肪與心血管疾病的關係，這邊有更詳盡的討論。
【論點回應】LDL並不是個可靠的指標，低HDL與心臟病的風險更為相關！

文：酮好創辦人撒景賢、曾建璋

血脂肪假說只是一個假說，我只是想要告訴大家這是一個可能的方向，至於未來如何，還需要更多的測試。

──阿倫斯醫師，1976

要了解血脂肪，一定要回到這個假設的源頭，膽固醇專家阿倫斯醫師在研究膽固醇多年之後，在1976年第一次提出血脂肪假說。他的根據來自佛萊明罕這個大規模的追蹤研究，例如過去大家所熟知的抽菸有害健康，就是從這個研究來的。他觀察到血脂肪中的膽固醇會讓心臟病機率提早增加，因此他提出「降低血液裡面的膽固醇，就可以減少心臟病發生的風險」。

很快的，這個假說受到大家的認同，同年USDA頒布了飲食指南，教導大家要如何吃得更健康，同時也叫大家不要吃蛋黃，因為會攝取過量膽固醇。接下來的故事大家就知道了，我們變得越來越胖、越來越病，直到四十年後有人吃了生酮飲食爆血脂的出現。

大衛．費爾德曼（Dave Feldman）是近兩年低醣界的名人，他是位軟體工程師，發現自己是糖尿病前期之後，像大家一樣上網做了功課，進行低醣飲食，瘦了近16公斤，變得健康，也更有活力，許多酮好社團的成員們也有同樣的經驗。

但七個月後的血檢報告，總膽固醇從186變成357 mg/dL，尤其所謂的壞膽固醇LDL，也從137躍升到271 mg/dL。大衛在成為傳說中「吃低醣飲食爆膽固醇」的高反應者後，由於自我感覺良好，實在無法聯想這對健康的危害。所以他認真學習了解有關膽固醇的一切，進行N=1的自身實驗，成為了一位公民科學家，完整實驗內容與細節可參考他的網站，或酮好翻譯組翻譯的演講（影片1影片2）。

他發現了什麼呢？大衛．費爾德曼說，「LDL是非常浮動的，與驗血前三天攝取的熱量有關。」

首先，肝臟不是為了造成心臟病而製造LDL，LDL的功能包括幫助免疫系統、運送膽固醇、運送抗氧化物質、修復組織等等，此外也負責運送三酸甘油酯給全身各處的細胞使用。

大衛的實驗發現，驗血前的三天之中吃的脂肪量越高，驗出來的LDL就越低。原來，來自飲食的熱量充足，就不需要大量的LDL來運送能量供給全身，LDL自然變低。有近百位網友也遵照網站中的方法，得到相同結果，其中，甚至還有4位不願具名的網友，用這方法來降健康保險的費用。

所以，LDL是如此浮動，我們現在知道一個小秘密，健檢前少油、節食、減餐反而會讓LDL上升；驗血前吃三天大量脂肪，LDL反而下降。不過，話說回來，我們顯然不能依靠攝取過量脂肪來降低LDL。於是問題回到「高LDL真的會讓我們得心臟病嗎？」

事實上，LDL並不是個可靠的指標，低HDL與心臟病的風險更為相關，而高三酸甘油酯是更該注意的指標。這也是為什麼近來健檢皆附上三酸甘油酯除上HDL的數值。

讓我們把規模放大，看看在長期的追蹤實驗裡LDL與心臟病的關聯。始於1976年，人數超過八萬的美國護士追蹤實驗，利用多年的資料做了分析，發現高蛋白高脂的生酮飲食並不會增加心臟病的發生率。其中意外的發現是，使用植物性油脂的生酮飲食，心臟病的發生率反而還再下降。至於LDL，在這個實驗裡面也有一個有趣的發現，長期來看，生酮飲食不會對於LDL有明顯的影響，反而是對於目前認為是更好的代謝疾病指標──三酸甘油酯會明顯的下降。

每次我帶小孩出去玩的時候，都會故意走沒走過的路，很快的小朋友就學會了如何記憶地標，確立方向，再也不會迷路了。特別是小孩跟大人不一樣，不會無謂的堅持自己沒走錯路。科學研究也是如此，需要不停的嘗試錯誤的路，才會找到正路。血脂肪假說在過去的40年已經有許多進展，但是大部分人的觀念都還是留在過去的觀念，沒有隨著更新，新的實驗在國內也沒有人討論過，我們應該以更開放的態度來看待。

LDL背了太久的黑鍋了，心臟病的風險要從多方面的變數來看，任何時候都不該只看單一指標。而隨著檢驗技術的更新，讓我們對於相關的指標有更多的認識，例如胰島素阻抗、發炎、氧化壓力、冠狀動脈的鈣化程度等等，這些面向也該好好注意。過去的假說畢竟是假說，會隨著更多的實例被證明或是推翻，唯一的方法是看更多的實例來佐證。

這就是酮好在做的事情，希望把最新關於生酮飲食的研究結果，佐以實際的例子，讓大眾更瞭解生酮飲食。

延伸閱讀：【生酮大辯論二】史考特醫師Ｘ酮好：生酮飲食可以讓我的運動表現更好嗎？

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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