【生酮大辯論一】史考特醫師Ｘ酮好：開始生酮後血脂升高，我該擔心嗎？

當聽見「生酮飲食」四個字，你腦中浮現的是什麼印象呢？是減肥神器，還是覺得道聽塗說？在「生酮大家講」，我們試著打破同溫層，讓對生酮飲食持有不同意見的人，有機會在同個平台交流、發聲。在這篇文章，我們很榮幸請到史考特醫師、酮好兩方進行對談。

在這邊，關鍵評論網也邀請讀者們動動腦，對於兩位對談者的論點，你是支持、還是反對？又或者你還有其他看法、疑問，歡迎在下方留言讓我們知道。

對談者介紹

【論點提出】想採取生酮飲食？你應該注意血脂問題

文：史考特醫師

生酮造成壞膽固醇飆高的現象並不罕見。但網路上竟有部分「鍵盤醫生」說：生酮後LDL增加是無害的，不須擔心。看到這樣的言論，我感到很憂心！ ──史考特醫師

生酮飲食是近來最熱門的減重飲食，許多臨床研究發現這種看似極端的飲食方法竟能使降低體重、改善代謝指標。一直以來，我對生酮飲食的態度都不是無條件的支持或反對，生酮是一種工具，在適合的情況下能幫助人們達成健康上的目標。但工具都有其優缺點，也有適合與不適合的使用時機。

在這篇文章中，我要提出一個不適合使用生酮的例子：血脂肪飆升。

根據文獻紀載，生酮飲食的使用者大部分熱量來源來自脂肪，比例往往高達總熱量70－80％。在如此高脂肪攝取下，血脂肪也很有可能跟著產生劇烈變動。我們現在已經有相當充足的證據顯示，生酮或其他高脂飲食能降低三酸甘油酯（Triglyceride）、升高高密度脂蛋白（High-density lipoprotein, HDL），這些都是「好的變化」，但血脂肪指數並不是只有三酸甘油酯與HDL而已。

低密度脂蛋白（LDL），傳統上又被稱作是「壞的膽固醇」，在高脂飲食後可能會上升（文獻1、2、3）。如果飆升太厲害，對心血管健康可不是好事。

2014年我曾做過八周的生酮飲食實驗，兩個月間維持極高的脂肪攝取。實驗結束前後，可以發現我的體重與腰圍確實下降了，但低密度膽固醇從96上升到149 mg/dL，其他的血液指標也產生了種種不良的變化。

Photo Credit：史考特醫師

Photo Credit：史考特醫師

Photo Credit：史考特醫師

許多人吃了生酮飲食後，健康獲得顯著改善，但也有約三分之一的使用者會像我一樣對高脂肪飲食產生不良反應（註1）。因此我強烈建議在生酮前後都要做血脂肪的監控，不要矇著眼睛在懸崖上行走。

生酮飲食迫使人體燃燒大量脂肪酸，同時產生「酮體」（Ketone Body）供身體做為燃料。不巧的是，製造酮體的過程會產生名為HMG-CoA的分子，剛好也是合成膽固醇的原料。厭食症患者、斷食、生酮飲食者的膽固醇合成反而會上升（註2），這是因為他們的身體在製造酮體的過程中，也生產出很多膽固醇。

各種脂肪中，又以飽和脂肪酸對低密度膽固醇（LDL）的影響最為顯著，這也是為什麼動物脂肪在大眾眼中被視為敵人（註3）。

圖片來源：作者提供

LDL升高，真的沒關係嗎？生酮造成壞膽固醇飆高的現象並不罕見。但網路上竟有部分「鍵盤醫生」說：生酮後LDL增加是無害的，不須擔心。看到這樣的言論，我感到很憂心！

論點一：發炎才是心血管疾病的主要原因，膽固醇只是無辜的旁觀者。

史考特：錯誤！臨床上常看到「沒有」慢性發炎的患者罹患心血管疾病，膽固醇沉積才是心血管疾病的起因。

論點二：高脂飲食僅會增加大分子的LDL，因此無害。

史考特：錯誤，研究顯示大分子與小分子的LDL皆會造成血管阻塞，粒子總數增加，風險就會提高。

論點三：過去的膽固醇研究是針對普通飲食者所做，不適用於生酮飲食族群。

史考特：沒有證據顯示膽固醇數值到了生酮飲食者身上就變得「沒用」了，別用未經證實的信念，與自己的健康對賭。

生酮飲食造成的血脂問題並不罕見，後果也並不輕微。如果不幸發現異狀，請務必盡速就醫，並依照醫囑停止或調整飲食、服用藥物、並定期追蹤。千萬不要把自己的健康賭在對生酮飲食的「信仰」上。

註釋：

三分之一這個數字是來自著名學者Thomas Dayspring與其學術圈同僚討論的結果，非引述自發表文獻。 有生酮專家發現低熱量飲食後膽固醇會短暫上升，個人猜測這反映出體內酮體合成的速度。 關於飽和脂肪與心血管疾病的關係，這邊有更詳盡的討論。

【論點回應】LDL並不是個可靠的指標，低HDL與心臟病的風險更為相關！

文：酮好創辦人撒景賢、曾建璋

血脂肪假說只是一個假說，我只是想要告訴大家這是一個可能的方向，至於未來如何，還需要更多的測試。 ──阿倫斯醫師，1976

要了解血脂肪，一定要回到這個假設的源頭，膽固醇專家阿倫斯醫師在研究膽固醇多年之後，在1976年第一次提出血脂肪假說。他的根據來自佛萊明罕這個大規模的追蹤研究，例如過去大家所熟知的抽菸有害健康，就是從這個研究來的。他觀察到血脂肪中的膽固醇會讓心臟病機率提早增加，因此他提出「降低血液裡面的膽固醇，就可以減少心臟病發生的風險」。

很快的，這個假說受到大家的認同，同年USDA頒布了飲食指南，教導大家要如何吃得更健康，同時也叫大家不要吃蛋黃，因為會攝取過量膽固醇。接下來的故事大家就知道了，我們變得越來越胖、越來越病，直到四十年後有人吃了生酮飲食爆血脂的出現。

大衛．費爾德曼（Dave Feldman）是近兩年低醣界的名人，他是位軟體工程師，發現自己是糖尿病前期之後，像大家一樣上網做了功課，進行低醣飲食，瘦了近16公斤，變得健康，也更有活力，許多酮好社團的成員們也有同樣的經驗。

但七個月後的血檢報告，總膽固醇從186變成357 mg/dL，尤其所謂的壞膽固醇LDL，也從137躍升到271 mg/dL。大衛在成為傳說中「吃低醣飲食爆膽固醇」的高反應者後，由於自我感覺良好，實在無法聯想這對健康的危害。所以他認真學習了解有關膽固醇的一切，進行N=1的自身實驗，成為了一位公民科學家，完整實驗內容與細節可參考他的網站，或酮好翻譯組翻譯的演講（影片1、影片2）。

他發現了什麼呢？大衛．費爾德曼說，「LDL是非常浮動的，與驗血前三天攝取的熱量有關。」

首先，肝臟不是為了造成心臟病而製造LDL，LDL的功能包括幫助免疫系統、運送膽固醇、運送抗氧化物質、修復組織等等，此外也負責運送三酸甘油酯給全身各處的細胞使用。

大衛的實驗發現，驗血前的三天之中吃的脂肪量越高，驗出來的LDL就越低。原來，來自飲食的熱量充足，就不需要大量的LDL來運送能量供給全身，LDL自然變低。有近百位網友也遵照網站中的方法，得到相同結果，其中，甚至還有4位不願具名的網友，用這方法來降健康保險的費用。

所以，LDL是如此浮動，我們現在知道一個小秘密，健檢前少油、節食、減餐反而會讓LDL上升；驗血前吃三天大量脂肪，LDL反而下降。不過，話說回來，我們顯然不能依靠攝取過量脂肪來降低LDL。於是問題回到「高LDL真的會讓我們得心臟病嗎？」

事實上，LDL並不是個可靠的指標，低HDL與心臟病的風險更為相關，而高三酸甘油酯是更該注意的指標。這也是為什麼近來健檢皆附上三酸甘油酯除上HDL的數值。

讓我們把規模放大，看看在長期的追蹤實驗裡LDL與心臟病的關聯。始於1976年，人數超過八萬的美國護士追蹤實驗，利用多年的資料做了分析，發現高蛋白高脂的生酮飲食並不會增加心臟病的發生率。其中意外的發現是，使用植物性油脂的生酮飲食，心臟病的發生率反而還再下降。至於LDL，在這個實驗裡面也有一個有趣的發現，長期來看，生酮飲食不會對於LDL有明顯的影響，反而是對於目前認為是更好的代謝疾病指標──三酸甘油酯會明顯的下降。

每次我帶小孩出去玩的時候，都會故意走沒走過的路，很快的小朋友就學會了如何記憶地標，確立方向，再也不會迷路了。特別是小孩跟大人不一樣，不會無謂的堅持自己沒走錯路。科學研究也是如此，需要不停的嘗試錯誤的路，才會找到正路。血脂肪假說在過去的40年已經有許多進展，但是大部分人的觀念都還是留在過去的觀念，沒有隨著更新，新的實驗在國內也沒有人討論過，我們應該以更開放的態度來看待。

LDL背了太久的黑鍋了，心臟病的風險要從多方面的變數來看，任何時候都不該只看單一指標。而隨著檢驗技術的更新，讓我們對於相關的指標有更多的認識，例如胰島素阻抗、發炎、氧化壓力、冠狀動脈的鈣化程度等等，這些面向也該好好注意。過去的假說畢竟是假說，會隨著更多的實例被證明或是推翻，唯一的方法是看更多的實例來佐證。

這就是酮好在做的事情，希望把最新關於生酮飲食的研究結果，佐以實際的例子，讓大眾更瞭解生酮飲食。

延伸閱讀：【生酮大辯論二】史考特醫師Ｘ酮好：生酮飲食可以讓我的運動表現更好嗎？

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航