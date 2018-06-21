《神與性》：猶太教與基督教的一致圖像，就是父權結構

文：麥可・庫根（Michael Coogan）

女性的家居角色

〈箴言〉這部有關人類景況通俗而博學的反思合集，以一段對於模範妻子的長篇詩體描繪作為結束。這首詩一開頭便將她標誌為「有力量的婦人」或「厲害的婦人」。雖然較常見的譯法是「能幹的妻子」或「才德的婦人」，但原初的希伯來詞組包含了一個確實意指「權能」或「力量」的字，而該字通常用來指勇士和英雄──譯者的父權主義思想掩蓋了模範以色列婦女的顯著強壯和力量屬性。這首詩是聖經裡的十幾首字母詩（acrostic）之一，該詩的第一節始於字母表中的第一個字母，接下來的每一行則是依次延續下一個字母。這種技巧賦予該詩形式上的統一，彌補了邏輯發展的不足。這首詩像是從第一個字母到最後一個字母，幾乎是隨機描繪一名婦人的特質，她對家人來說是精力充沛且源源不絕的供應者，她也是聰明的教師及窮人的庇護者。

賢慧的妻子哪裡去找！她的價值遠勝過珠寶！ 她的丈夫信賴她，絕不至於窮困。 她一生使丈夫受益，從來不使他有損。 她辛勤地用羊毛和麻紗製成衣服。 她像商船一樣，從遠方運糧供應自己的家。 她天未亮起床，為家人準備食物，分配工作給女僕。 她用自己賺來的錢購置田地，經營葡萄園。 她健壯而勤勞，不怕繁重的工作。 她知道自己所做每一件貨品的價值，往往工作到深夜。 她為自己紡線，為自己織布。 她樂意賙濟窮苦人，伸手救助貧乏人。 她用不著為下雪擔憂，因為一家人都有暖和的衣服。 她織造床單，為自己製麻紗和紫色布的衣服。 她的丈夫很有名望，是地方上的領袖。 她縫製衣服和腰帶賣給商人。 她堅強，受人敬重，對前途充滿信心。 她開口表現智慧，講話顯示仁慈。 她辛勤處理家務，不吃閒飯。 她的兒女敬愛她；她的丈夫稱讚她。 她的丈夫說：「賢慧的女子不少，但你遠超過她們！」 嬌艷是靠不住的，美容是虛幻的，只有敬畏上主的女子應受讚揚。 她所做的事都有價值；她應當公開受讚揚。

這確實是一位非凡的婦人，卻也是受父權結構所束縛的女性。她顯然擁有某種受委派的權力去買地和經商，但那是在男性的世界中。她從黎明前工作到深夜，而她的丈夫卻坐在城門口聚集之處──就像現今男人仍聚集的中東咖啡館，並沉浸在妻子帶給他的名聲中。

這名模範妻子是詩人關注的對象，但她從未發言：詩人從遠處觀看，但從未進入她的腦海或內心。這首獨特的詩，讓人得以看出女性如何在以色列社會發揮功能，其實可能是給將要出嫁的年輕女性的手冊或指南──本質上是家政的簡短課程。

話說回來，在當時的父權結構下，妻子和母親仍擁有某種權力。誡命說：「要孝敬父母。」如果誡命只說「要孝敬父親」，我們並不會感到驚訝，但包含母親便顯示出她具有某種地位。

在聖經的敘事裡，我們也見到在父權結構中採取主動的女性，像是亞比該。大衛在逃避掃羅追殺的途中，擁有他自己的一群戰士，這群人靠當傭兵維生，以及像耶弗他那夥人一樣作盜匪和勒索保護費。根據〈撒母耳記上〉二十五章，大衛聽說他的領地內有位富有的男人拿八（這名字的意思是「傻瓜」），正在為他的三千隻綿羊剪毛。大衛派他的手下去傳口信：「願你和你一家平安！願你事事順利！他聽說你在這裡剪羊毛，希望你知道，你的牧人一向跟我們在一起，我們沒有欺負他們，他們在迦密的時候，沒有失掉什麼。你問他們，他們會告訴你。我們在節日到你這裡來，大衛請求你善待我們。你能分點什麼給我們，就給我們，也給你親愛的朋友大衛。」

先前被描述為吝嗇且粗魯的拿八，憤怒地拒絕給「那些不知從哪裡來的人」任何東西，而讓他們空手而回。大衛交待手下準備突襲。

但當拿八的妻子亞比該聽聞所發生的事，便「連忙預備好兩百塊餅，兩皮袋酒，五隻烤好的羊，十七公斤烤熟的麥子，一百串葡萄乾，和兩百塊無花果餅」，並親自把這些東西帶給大衛；她遇到大衛時，他正準備發動攻擊。她的賄賂奏效，大衛讓步了。次日早晨，當拿八清醒（他先前和剪羊毛的人一起歡宴），亞比該告訴他自己所做的事，他突發嚴重中風，十天後便死了。當大衛得知傻子拿八的死訊，便傳訊息給亞比該，表示想娶她為妻（事實上是第三個妻子），亞比該便立即接受提親，因她和其他以色列人一樣，都知道大衛想當王的野心。

對大衛（一如其他國家的部族領導者）來說，這是一樁精心謀劃的婚姻，讓他在自己終將統治的土地上有了安全的基地及擁護者。亞比該是個完美的人：不僅美麗又聰明，而且工於心計。她成功地利用父權體系──先是救了自己及其親族，接著又提高她的地位。但這一切都發生在這種體系的脈絡下。

Photo Credit: Antonio Molinari Public domain 大衛與亞比該。

一直到二十世紀中葉，聖經研究都有某種自身的父權結構：幾乎全由男性同行組成。在女性主義聖經研究的初期（從一九六○年代到一九八○年代），與發展中的女性主義運動同步，一些女性和少部分男性開始用新眼光看待各種聖經傳統。他們在這些傳統中，發現了可調解聖經壓倒性的父權偏見的種種證據。她們特別指出，在一些時期，女性確實獲得和男性一樣的平等地位。有人主張，在士師時代（介於以色列人出埃及的公元前十三世紀，和建立王國的公元前十世紀末之間），以色列的性別角色較不固定，以致女性也可擔任政治和軍事的領導職務，就像底波拉所表現的。同樣地，還有一些學者認為，在基督教最初的數十年間，女性享有一定程度的平等，這延續了耶穌的包容榜樣。保羅寫道，在耶穌基督裡，「不分猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女。」有些學者指出，耶穌的追隨者中有女性存在，並且識別一些女性擔任執事甚至使徒職分。一些學者主張，這一切都是真實的聖經傳統，並且賦予那些在自身信仰群體中爭取平等的女性權威，和帶來安慰。

但近年來，那些我們可能稱為「後女性主義者」的人，開始採取另一種觀點。雖然在聖經時代有一些取得權力位置的女性，她們相對仍是極少數。便西拉在他以色列史的英雄名錄中只列入「著名男性」，就像二十世紀中葉前幾乎所有文化裡的任何這種名錄一樣。以下事實也可作為表徵：希伯來聖經的三十九卷中，只有兩卷（〈路得記〉和〈以斯帖記〉）以女性名字為標題，並且傳統上沒有一卷被認定為出自女性作者。而新約二十七卷中，則沒有一卷以女性名字為標題或出自女性作者。

即使耶穌確實容納女性在他的追隨者之中，而且與她們來往，顯然較那個時代的社會規範為自由，但十二門徒（他的核心圈）裡仍然沒有女性，也沒有任何一名女性在最後的晚餐中被提及。儘管第一世紀中葉，一些女性確實在分散的基督教群體中扮演領導角色，就像她們在一些猶太群體中的表現，但這並非常態。無論如何，這種情況很快就消散了。近來，保羅所說的「在基督耶穌裡⋯⋯不分男人或女人」，被詮釋成並非強力確認性別的平等，而是一種重申他強烈反對性和婚姻的口號。

保羅當然不是女性主義者：

就跟上帝子民的各教會一樣，婦女在聚會中要安靜。她們不可以發言；就像猶太人的法律所規定的，她們要安於本分。如果她們想知道什麼，可以在家裡問丈夫。婦女在聚會中說話是不體面的事。

這樣的告誡太沙文主義了，以致有些學者認為這些並非保羅自己的話語──就我來看，那是一廂情願的想法。當然，保羅在十多年間所寫的各封信裡不會表現完全一致，但在新約的各個古抄本中都可看到這些經文。後來一位借用保羅之名的作者，也表達了相似的觀點：

女人要默默地學習，事事謙卑［服從］。我不准女人教導人，或管轄男人；她們要沉默。因為上帝先造亞當，然後夏娃。被誘惑的不是亞當，而是女人；她被誘惑，違背了上帝的法律。

對基督徒而言，所有這些話語都是聖經正典和權威的一部分，並且直到十九世紀，所有基督徒都這樣遵循，而如今還有一些人這麼奉行。

可以把發現耶穌空墳的女人，視為新約裡的最後一個例子。根據四卷福音書的記載，在耶穌遭處決後的那個星期日早晨，一名或更多的婦人來到耶穌埋葬的墳墓，並且發現那墳空了。早期的女性主義學者將此視為典範：最先獲知耶穌從死裡復活這個好消息的是女性，而她們成了最初的傳教士，傳布這則好消息（即「福音」）。然而，後女性主義詮釋卻有不同的解釋。為何這些婦女要去墳墓？是為了完成埋葬耶穌身體的準備工作，那是女人的任務，但因安息日不能進行這類活動而中斷。此外，她們實際上並未廣傳這個消息，她們反而遵從天使的指示，向耶穌的男性門徒報告她們的發現，包括彼得和其他十位門徒（猶大在幾天前自殺了）。因此，這些婦女其實只是男性掌權者的信使，那些男性幾乎不承認她們的角色。

以下可見保羅如何描述耶穌復活後陸續顯現的一系列傳統：「我當日所領受又傳給你們的：第一，就是基督⋯⋯照聖經所說，第三天復活了，並且顯給磯法［彼得］看，然後顯給十二使徒看；後來一時顯給五百多弟兄看，其中一大半到如今還在，卻也有已經睡了的。以後顯給雅各看，再顯給眾使徒看。」

即使「弟兄」和「使徒」這些詞彙是包容性的，可同時指涉女性和男性，但保羅在這見過耶穌之人的名錄中，並未明確提到女性，甚至沒有那些發現空墳的婦女。或許值得注意的是，他甚至也沒有提到空墳，那可能是在他的時代之後才形成的神話。

在聖經眾篇章所描繪超過千年的歲月裡，關於性別的對待有過差別嗎？當然有一些──例如，伊甸園故事中的詛咒在〈雅歌〉倒轉過來，那名女子說：「我屬我的愛人；我愛人戀慕著我。」但在各種聖經原始資料中，以及橫跨數百年來，具主流的典範仍是不變的：我們從古代以色列、早期猶太教及早期基督教獲得的一致圖像，就是父權結構。第一個女人由於自己的不順服而被上帝的裁決所處罰：她的丈夫將管轄她，這也適用於她的後代，就像辛勞工作及最終死亡的處罰不限於第一個男人，也延續所有後世。對於那些聲稱聖經具有權威的女性主義者來說，這項裁決顯示了整體聖經圖像的黯淡一面。

不幸的是，充斥整本聖經的父權偏見被過去和現在的宗教領袖選擇性地使用，他們從聖經找尋認定女性從屬地位的許可，甚至授權。每天早晨，嚴守教規的猶太男子這麼祈禱：「主啊，我們的上帝、宇宙的君王，祢是配得稱頌的，祢沒有將我造為女人。」這禱詞反映出一種正確理解「男性優於女性」的聖經觀點，就像保羅對於創造故事的釋義：女人是為了男人的緣故才被創造出來的，所以丈夫是妻子的頭。如果有女性取得權力位置，那是特例而非常態。

前美國總統卡特（Jimmy Carter）在當了六十年的美南浸信會（Southern Baptist Convention）信徒之後，於二○○九年宣布自己退出該教會。他這麼做是因為教會堅持女性比男性次等，而且女性應該從屬於男性──畢竟，聖經是這麼說的。但對卡特而言，這顯然違反了摩西和其他先知、耶穌、保羅、穆罕默德及其他宗教創始者的教導。雖然卡特的論點誇大了，但他其實是訴諸那些明顯強化男性支配女性的特定經文背後更高的原則。他正確地辨識出，那些經文「主要該歸因於特定時空──以及男性領導者緊抓自身影響力的決心──而非永恆的真理」。

相關書摘 ▶《神與性》：性、性別與家庭價值，聖經究竟怎麼說？

書籍介紹

本文摘錄自《神與性：聖經究竟怎麼說》，游擊文化出版

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作者：麥可・庫根（Michael Coogan）

譯者：黃恩霖

聖經學者麥可・庫根，以性／性別／情慾作為切入聖經世界的獨特視角，活用說故事的手法及慧黠犀利的文筆，引領現代讀者一窺那個似近又遠的異文化天地。他從挖掘隱藏在聖經經文中的性暗示，到剖開聖經世界裡的父權體制及意識型態，巧妙地展示豐富的聖經素材，讓各種關於通姦、亂倫、強暴、賣淫、同性情慾的敘事躍然紙上，不僅讓被歷史消音的女性角色娓娓述說幽微的生命經歷，令現代讀者重新凝視她們模糊的身影，也顛覆了後世對聖經性倫理的刻板印象與理所當然的價值投射。

庫根不僅是學識淵博的聖經研究專家，也是積極參與公共議題的基督徒。他近身目擊了「家庭價值」文化戰爭及同性婚姻論戰中，聖經淪為人們隨意使用的大亂鬥工具，故而挺身發表《神與性》這份紮實深厚的研究心得。他援引美國憲法修正案的例子──廢除奴隸制度和賦予女性投票權，雖然有違憲法起草者的原初立場，卻真正體現了憲法的架構精神──懇切呼籲基督徒：若要讓聖經在這個時代依然具有重要性及影響力，亟需辨識出一條從聖經時代直到現在、再到未來的信仰軌跡，這條軌跡在一個包容眾人的群體中，朝著讓所有人都能獲得自由、平等與公義的目標前進。

Photo Credit: 游擊文化出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航