不要叫我台灣川普，我就是台南林義豐！

出高鐵站的時候，距離約好的訪談時間還有兩個小時，我們便找了一間鱔魚麵攤吃午餐，結帳時問老闆有沒有聽過林義豐這位以無黨籍身分參選台南市市長，在網路上紅遍半邊天，有著破百萬點擊率Crazy Friday瘋狂星期五影片的「豐市長（Crazy Mayor）」。

「誰能讓大家吃飽就投誰，」攤子老闆的回答很出乎我們意料，後來才知道雖然地處台南火車站，他卻經歷了15年來最慘澹的一季，地價稅調漲還讓房東多出了5,000塊的租金，被迫得要借錢周轉。半小時後，載我們去林義豐安平工業區總部的計程車司機想法則比較不同，「沒票啦，」司機鐵口直斷，「國民黨都沒機會了，無黨的怎麼可能有。」這好像比較符合天龍人的刻板印象。

其實在台南，不論感覺賴清德做得好不好，大部分的人都有一個共識，那就是年底的選舉，一定是民進黨贏。

這就是為什麼林義豐這樣的非典型候選人，不會用傳統那一套勤走基層地方由下而上的方法選舉，而是由上而下，先打出知名度，再和民眾溝通政策，這樣鱔魚麵老闆就可能為了取消地價稅的政見投他，計程車司機就可能認真考慮他與黃偉哲，誰對台南更好。

Photo Credit: 關鍵評論網 在林義豐的總部外巧遇開回來的宣傳車

在「開發」和「活化」台南的計畫中，Crazy Friday只是一小部分

訪談前，林義豐主動詢問要不要換上他的競選服裝，說完直接把身上的UA機能衣脫掉，「又沒有什麼關係，」他說。我才發現他看板上的海軍陸戰隊廣告真的沒有修圖，70歲的他比我還要健壯。

「我很擔心大家以為我只有Crazy Friday，其實我的政見還很多。」林義豐說，在他的規劃裡，台南的南山公墓離高速公路和高鐵都近，能夠連結高雄、嘉義和台中等大都市，早在許添財做台南市市長的年代，市府就有計畫針對這塊「寶地」進行開發。

南山公墓，這對台南市歷任市長來說，是一個又愛又恨的都市規劃議題。位於台南市南邊，一整片103公頃的完整土地，所有權八成都在市府手中，若真的開發起來，土地徵收不是問題。時至今日，透過86號快速道路，15分鐘上高速公路、20分鐘抵達高鐵台南站，怎麼看都是一個好的都市開發案，即便是到了2010年台南縣市合併升格後的新政府也提出了「南山公墓周邊整體開發案」。

只是，這片土地不只是土地，還乘載著台南這裡超過370年的歷史記憶，有著全台最古老、早在17世紀明朝時代就存在的曾振暘墓，鄭成功的兩位兒子與一位妃子的墓地也在此，老台南人清明節掃墓的回憶與南山公墓脫不了關係，正因如此，過往首長最頭疼的就是老一輩居民反彈，在這種有如清代鄉民反對火車軌道影響「龍穴」的聲浪中，還盛傳誰敢動祖先就會倒霉十年，幾次的開發案都被市議會擋了下來。

「反正我都七十歲了，」林義豐說他要以身作則從自己的祖先開始挖，「我不怕死」。除了將原本的先人遷至新建的靈骨塔外，他也發願會每個月初一十五親自祭拜，還要讓引入的觀光客「陽氣」來鎮煞。

然而除了傳統信仰之外，南山公墓還有另一個問題。

回顧2014年賴清德啟動開發，意外發現南山公墓除了表面上的墳塚之外，地下更埋有許多先人的遺骸，若要逐一清點遷移，2012年估計的30億預算將上升到超過百億，賴清德也因此改先撥13億做五個公園與整治竹溪，對南區的民眾交代。

但在林義豐的眼裡，這塊地不但要徹底「再生」，他還有信心能讓投入的百億經費迅速回本。

在他的政見裡，103公頃的土地經過夜市、商城、觀光旅館等等的建設，藉由整合市內的各家夜市，將引入1,200個攤販和300至600個店家，估計共可創造144億的營收，若與新建靈骨塔160億的年收入相加，不但經費不是問題，經營後三年半甚至能讓市民分紅。

而Crazy Friday不但是這個未來觀光景點的活動之一，可能也是這個活化案能否創造林義豐口中七千到一萬個就業機會和220億觀光營收的一大關鍵，選前和選後，Crazy Friday對林義豐一樣重要。

Photo Credit: 關鍵評論網

其實不論改建南山公墓、在開發遲緩的溪北區域建設水晶吊橋、招商設廠吸引外資，都可以看出林義豐活化經濟的關鍵一擊，就是要把人帶進台南、留在台南。這個理念其實和川普競選期間「美國公司」旨在創造經濟規模，有人來有事做，經濟自然發展、政府自然有錢，經濟就會復甦的理念，有著七八分相似。這也就是為什麼林義豐會說在南山「打造一個小巨蛋也可以」，因為這種開發導向的市政哲學，追求的就是「整體開發」，每一塊土地都要利用到。

確實，相對於已經蓋滿房子的台北市，台南充滿缺乏有效建設的大片空地，而人流和金流，確也是城市發展的必然要素，但投入的大量資金真能成為帶動經濟觸底反彈的「錢母」，還只會化為又一座高跟鞋教堂，使台南變成劉政鴻式的花錢市府呢？

在林義豐的眼中，台南之所以能「比美國」，除了因為有著全台面積第三大的幅員，還有七座水庫、20個工業區，以及桃機之外全台唯一有兩條跑道的機場，學術機構和古蹟的數量也不輸其他縣市，但台南從2013年開始，全市的營利事業銷售總額每年降低、所得排名落後，還是六都中近六年最人口增加最少的城市。

台南的體質那麼好，沒有道理發展不起來

林義豐政見的另一大重點，則是減稅。

這個政見要追溯到賴清德擔任台南市市長時，為了攤還各項建設和縣市合併後產生的債務，提高對市民的房屋稅與地價稅，短短兩年為台南市政府進帳了30億，但在林義豐的眼裡，這樣從民眾口袋拿錢的做法有如炒短線行為，長期而言反而造成消費緊縮。

「我不是減稅，而是把不合理的稅取消，」林義豐說。他舉出六都的房屋稅排名，台中比台南多快100萬人，而且工商經濟更發達，但台南房屋稅的漲幅竟然更多，雜捐繳得多，可支配的花費自然就少，在林義豐的心中，這就是近來台南經濟發展停滯的關鍵原因。

Photo Credit: 關鍵評論網 曾是台灣府城的台南，今天卻面臨嚴重的發展遲緩問題

林義豐的其他政見也有和台北標準「接軌」的跡象，例如成立「食安局」用交叉區域的方式避免包庇、釋出公有土地興建分50年貸款的平價住宅、「預防老化」為主的長照政策，以及活化空教室結合護幼師資開設平價幼托中心等等，這些政見紮實之餘，也都需要錢來實現，豐市長是否能從老台南擰出新台北的動能，就要看他這樣的磁鐵經濟計畫，是不是真的可以吸來投資和人才了。

「台南的資源有好多好多，但執政者卻一直都在美化自己」

「其實台南的美食和風景名勝都不輸日本，但現在大家寧可去日本就是不來台南，」在林義豐的眼中，問題就是「缺乏管理」，也因為對自己的管理能力有信心，所以即使身處民進黨大票倉，仍然相信自己可以在台南突圍。

我之所以會紅，就是他們發現我說的東西，其它政治人物都做不到

他拿台南市政府最近規劃的運河為例，「歐洲的河寬，台南的那麼窄，硬要學國外在河道上放船不給人笑死？」又或是政府在國外大打「Time for Taiwan」旅遊廣告，結果很多風景區的入口都只能上7-11的廁所，裡面的骯髒程度「連陸客看了都覺得噁心」，實在是很丟臉，政府與其發500元的無感補助，為何不用那筆錢蓋一間廁所，「不用像五星級飯店的，至少乾淨，但政府就是想不通，不去做。」

建設每個人都會喊，每個政治人物都會造橋舖路，但林義豐覺得自己的規劃才是把錢花在刀口上，「高雄蓋了輕軌很紅，台南就也想跟著蓋，但班次多、站點設在人群集中處的捷運，大家才會去搭，才能解決問題，」林義豐說，「這種事即使借錢也要做！」不過，他也老實承認包括三條捷運幹線在內的部分建設，可能來不及也不必在自己的任內完成，自己的角色會比較屬於規劃工作。

林義豐各項政見的一大相似之處，就是推動建設同時還要能為相關的產業和政府賺錢，讓花下去的每一塊錢，都能賺回五塊錢，砸了百萬，就要達到千萬的效果，這就是所謂的「CEO政府」概念，也是他奉行一輩子的生意哲學。

「這才是領導者該有的遠見。」

Photo Credit: 關鍵評論網 六月算是初選和投票之間的淡季，但台南的街頭還是能看到許多競選海報

台南從不缺政治，缺的是解決生活問題的人

真要說大家對林義豐的批評，那就是他是個「萬惡建商」。

一如川普當時的選戰，林義豐深知這個身份在選舉中會遭受的檢視，參選之後輿論對於他「伍彩東急」開發案的討論也從無止息，然而對做服裝業起厝後轉進建築業的他，覺得自己其實就是在對的時機做了對的投資，「大家都把建商想成財團，」林義豐說，「但那真正代表的就是做生意的能力。」一如川普選舉期間總炫耀他管裡多少家公司、請多少員工、蓋了多少房子、帶動多少周邊產業的說法，林義豐也想用「執行力」的訴求，說服台南選民支持他。

而7月14日先「偷跑」的Crazy Friday瘋狂星期五國際音樂節，其實就是這套說法的第一次檢驗。

「還沒選上我就可以落實我的政見」林義豐說，從Crazy Friday開始，他有一系列讓台南鄉親看見自己執行力的活動計畫，這也是為何他從不擔心自己台南外名氣比台南內大的原因，「一旦各項實體活動開始走，台南的居民就會認識我。」當選之後，林義豐也打算繼續用管理企業的方式管理市府，評量出來績效不到、錢花太多、效果不彰，就檢討，就換人。想想當時的柯文哲，也是用這樣的宣示當選台北市市長的。

林義豐這種「新政」式的施政理念能不能被台南人接受、有沒有效果，都還待時間檢驗，然而在我看來，林義豐最珍貴的特質—也是大多數當代政治人物缺少的特色—就是相信專業。

一位偶爾會把DJ說成JD的70歲的候選人，我們不期待他能和年輕人一樣思考，真的了解年輕人，甚至知道「百大滴接」是哪百大，但他有著一群懂政策、懂音樂、懂溝通的專業幕僚，他也信任幕僚的建議，這就是為什麼林義豐的文宣裡只有他自己，能得到年輕族群如此的愛戴，反觀許多傳統的藍綠候選人合照時用年輕人塞滿背景，卻有沒有一點年輕選票。

這是件很簡單卻也很重要的事，但不知道為什麼，台灣大部分的政治人物，都不這麼做。

Photo Credit: 關鍵評論網 林義豐與訪談過程中加入的永康里里長參選人李佳鴻解釋政見

「我是台南林義豐，不要叫我台灣川普」

雖然本次選舉大小捐款皆不收的林義豐，嘴上常說「政界的人不來最好」，但在訪談過程中，好幾位里長和議員候選人拜訪他的辦公室，無黨民進黨皆有，林義豐也一律招呼他們加入。起初我們對這種鄉土劇般的圍桌場景還有些排斥，但後來想想為什麼不呢？他說，他也說，他再補充，我覺得這就是真正的白色力量。

閒聊之間，我問林義豐在他去過的128個國家裡，台灣最值得向誰學習？他說最喜歡的是維也納，城市氛圍很舒服，但欣賞歸欣賞，我們其實不需要特別和誰學習，因為「台灣就很行了」。

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核稿編輯：楊之瑜