「川金會」之後：川普說和南韓的聯合軍演「太花錢」，考慮暫停

全球矚目的「川金會」昨（12）日熱鬧登場、熱鬧結束，美國總統川普與北韓領導人金正恩在眾媒體前簽署了四項協議，在「無核化」上達成共識。而不僅如此，川普於會後更拋出震撼彈，加碼說要凍結長年和南韓的軍事演習，讓南韓及美國的軍事官員都相當訝異。

川普在周二的川金會後表示，「戰爭遊戲非常非常貴，我們花了一大堆錢在這上面」「很長一段時間，這些大型的飛機（轟炸機）飛往南韓演習，在那裏投下炸彈，然後飛回關島，我懂飛機，它們非常貴。」川普補充說。

川普並說， 他希望在某個時候將美軍撤離南韓。

「我想把我們的士兵帶走，我想把我們的士兵帶回家」川普說。「 現今我們在南韓有32,000名駐軍，我想讓他們回家。不過現階段還不行，我們將停止戰爭遊戲，省下鉅額金錢。除非未來的協商不如人願，但我們會省下鉅額金錢，還有我認為（軍演）非常挑釁。」

Trump says he would suspend military 'war games' with South Korea after historic summit with North Korea. https://t.co/xA3KGGLZT9 #SingaporeSummit pic.twitter.com/r7Vc7LjEUP — Circa (@Circa) 2018年6月12日

華府和首爾當局是安全同盟，目前約有3萬名美軍派駐南韓防範北韓侵略。

《時代雜誌》報導， 自從 1950年韓戰 爆發以來，美國一直駐軍在南韓，1950年代末期，約有6萬 美軍駐紮在南韓。研究韓國 的歷史學家阿姆斯壯（Charles K. Armstrong）指出，當時美韓雙方都認為南韓太弱， 無力保衛自己，而北韓在軍事上相對更強大。而從1970年開始，美韓實施軍事演習，其中只有1991年，美國為了與北韓進行無核化談判，宣布暫停 與南韓 的聯合軍演。

不過放棄軍演無法使北韓停止研製核武器，於是美國又回到演習中，並且從那以後一直持續下去 。北韓長期以來一直要求美韓停止軍演，並經常採取反制行動，升高緊張情勢。而今年5月，甚至一度傳出北韓打算取消「川金會」，就是因為不滿美國與南韓的聯合軍演。

《澳洲廣播電台》報導，南韓前軍官全仁釩（Chun In-bum）表示，停止軍演應該是與南韓與日本共同協商的結果，他對川普的發言感到「有些意外」。

「從我們的角度來看，演習沒有挑釁性，這是純粹保持準備狀態的防禦練習。」全仁釩指出， 最後一次美國退出韓國戰爭爆發 - 美國人犧牲了5萬人的生命，更不用說東亞的動盪。他認為 這對美國和所有區域合作夥伴來說，都是重要的歷史記錄。因此美國討論撤軍，「是需要深思熟慮的」。

連國防部長都被蒙在鼓裡，川普打的是什麼主意？

同樣對川普發言感到震驚的，可能還包括了美國國防部長馬提斯（Jim Mattis） — 儘管他與團隊拒絕承認。

「 沒有任何意外，他們之前就討論過這些問題。」 發言人妲娜・懷特（Dana White）告訴《美國廣播公司》。不過美國國防部長馬提斯在川金會前一天還告訴記者，他認為駐韓美軍不在川金會的討論範圍內。

《聯合報》報導，川普這項決定也震驚美國國防部官員，美國官員花整個晨會討論。如果馬提斯知情，他顯然未分享該情資給南韓或駐韓美軍。美國中央司令部表示，他沒收到執行或停止軍演的進一步指令。

科羅拉多州參議員賈德納轉述，美國副總統潘斯指「軍演會繼續」。肯塔基州參議員保羅則解釋，潘斯說的是每天與南韓的例行軍演，而非川普口中的大規模軍演。

《中國時報》報導，目前美國與南韓每年進行代號為「關鍵決斷」（Key Resolve）、「鷂鷹」（Foal Eagle）和「乙支自由衛士」（Ulchi-Freedom Guardian）的三大聯合演習，此外，美韓兩國海陸空三軍和陸戰隊也定期進行軍事訓練。川普指的是停止所有聯合演習，還是只針對投入戰略武器的部分演習，還不得而知，首當其衝的可能會是預定8月舉行的乙支自由衛士演習。

Great teeth = ?. @USAGHumphreys 618th Dental Company #soldiers conduct training with #SouthKorea counterparts. #UlchiFreedomGuardian. pic.twitter.com/do73ITD2oO — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 2017年8月30日

另外，川普有關駐韓美軍的發言也令南韓國防部繃緊神經，川普希望讓他們回國，但不是現在。軍事專家認為，隨著美國與朝鮮的無核化談判引向深入，為了保障北韓體制安全，美國可能研究裁減駐韓美軍或是撤離半島。

南韓官方反應低調

而針對川普終止聯合軍演的發言，南韓官方的回應則相對低調。青瓦台審慎回應表示，還需要確切釐清川普的真正意圖。

路透社報導，青瓦台發言人表示：「目前，我們需要瞭解川普總統發言的確切意思或意圖。」

而駐南韓美軍中校羅維特（Jennifer Lovett）今天聲明指出，駐南韓美軍尚未收到終止聯合軍演的任何命令。聲明表示：「駐韓美軍沒有收到關於執行或終止訓練演習的最新指示，包括預定今年秋季進行的『乙支自由衛士』（Ulchi Freedom Guardian）聯合軍演。」

「在我們和南韓合作夥伴的協調下，我們將保持目前的軍事態勢，直到我們收到國防部或印度太平洋司令部（US Indo-Pacific Command）的最新指示。」

一位不具名南韓官員指出，起初他以為川普講錯話了。他談到這項政治敏感問題說：「當他把軍演稱為『挑釁』時，我很震驚，這是美國總統極度不可能使用的字眼。」

若軍演真的取消，這項計畫可能是川金會最具體且最引發爭議舉措。雖然金正恩誓言致力非核化，但沒有交代細節。

美聯社也指出，金正恩這次與川普會面，可能連他自己都感到意外，他的收獲超出預期：金正恩未作出具體棄核承諾，就得到和川普平起平坐機會，而且川普還決定停止與南韓的聯合軍事演習，並對這個他以往稱為「小火箭人」的對手多所稱讚，報導認為，金正恩這回出訪可說滿載而歸。

儘管撤軍與否還待商榷，北韓官媒《朝鮮中央通訊社》今日報導已指出，川普當面向北韓領導人金正恩承諾，將停止美韓聯合軍演，對北韓提供安全保證，隨著協商、關係獲改善，將解除對北韓制裁。

不過川普之後接受《美國廣播公司》專訪， 當被問到是否有談論將美國軍隊從韓國撤出時，特朗普說這個話題沒有被 討論過。但他也再一次的提到，軍演非常挑釁， 也非常昂貴。

而根據《韓聯社》，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在川金會結束後，將於明（14）日與文在寅見面，除了說明川金會談結果外，雙方也將商討韓美後續互助方案。

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核稿編輯：楊士範