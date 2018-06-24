重新設計工作，從讓你苦不堪言的「痛點」下手

文：莫頓．韓森（Morten T. Hansen）

重新設計工作，你也可以

你可能會說，重新設計工作聽起來很棒，但或許是主管或老闆才能這麼做，畢竟他們是少數可以訂立規則的人。是否職位較高的人才能重新設計工作？其他人呢？我們的研究發現，其實大多數的人都做得到。根據我們的調查，不論職位高低，或是資歷深淺，重新設計工作的能力都不相上下。

我們都以為新人因為剛進公司，應該還沒有足夠的自主權可以重新設計工作。然而，我們的資料卻顯示，年資小於三年的人在重新設計工作的表現，與年資大於十年以上的人相比，毫不遜色。

我們原本設想，大公司因為科層體制的緣故，往往會制定較多的規則，阻礙人員對工作的重新設計。其實，並非如此，不管是在中型公司或大型公司，有重新設計工作能力的人比例相當。

另一個誤解是，我們以為某些較能發揮創意的工作，例如市場行銷人員，重新設計工作的能力應該比較強。與其他工作相比，行銷與業務人員中能重新設計工作者比例確實較高。但我們也發現，就算是看起來較沒有創意的工作，如顧客服務、物流和製造人員，也有一些人能夠展現重新設計工作的能力。

整體而言，各行各業的人都能夠重新設計他們的工作。當然，資淺的人能重新設計的空間較有限，主管階級能改變的範圍較大。

二十九歲的珍妮特是餐旅業培訓師。她為了指導櫃台接待人員和餐廳服務人員，提升顧客服務的水準，她在三個工作坊利用「翻轉模式」指導學員。學員在參加小組討論之前，必須先觀看教學影片，到了小組討論時，再一起討論並解決問題。她利用翻轉模式上課，不需要取得主管同意，自己就可以決定，但她的權限也僅限於主持工作坊時運用翻轉模式，而前面例子中的葛林校長，卻是翻轉了整個學校。珍妮特在權限內做到最好，在重新設計工作的表現，獲得7分，排名前20%。

當然不是每個人都像珍妮特那樣有工作自主權，也不是所有的工作都需要重新設計，工作中也總有你必須去做的事（例如數學老師必須涵蓋某些課程內容），但我們發現，儘管如此，絕大多數的工作都賦予你一定程度的自由來決定要做什麼，以及怎麼做。重點只在於，怎麼改變最能創造價值？我們再來看看兩個重新設計工作的實用技巧。

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找出痛點

要尋找重新設計工作的機會，你可以從「痛點」下手，也就是困擾很多人的棘手問題。

四十五歲的卡門是商業分析師，在總部位於紐澤西的壽險公司工作。20她必須處理公司保險代理人的薪資，而這些保險代理人分布在全國各地。多年來，她協助這些保險代理人處理所謂傷病的第三方賠償，其中涉及很多繁瑣的步驟和稅金的申報。卡門幾乎每天都會接到來自保險代理人的抱怨電話，整個申報過程對他們來說就像迷宮一樣，文件常常就這麼卡住，因而火冒三丈。

這就是一個痛點。

有一天，卡門覺得實在忍無可忍，於是請公司電腦程式設計師幫忙簡化申報流程。後來，「我們把這個複雜系統簡化，變成單一使用者介面，讓使用者只要點擊幾下就完成了，系統就會自動分類。」現在，保險代理人登入這個系統，只要幾分鐘就可完成申報作業。卡門在重新設計工作方面的表現獲得最高分（7分），在我們研究的5,000人中排在前15%。

正如卡門的故事所示，痛點真的讓人苦不堪言。痛點讓人感覺爛透了，但在矽谷，創投家心目中的千里馬，就是那些能解決痛點的新創公司；這些新創公司能把痛點轉化為顧客想要的快樂點。

Google創辦人布林（Sergey Brin）和佩吉（Larry Page）知道不正確的搜尋結果有多煩人。PayPal的創辦人則解決了匯錢給陌生人的苦惱，讓你得以安心使用他們的系統，在線上直接支付交易款項給賣家。在矽谷流傳的一句諺語：「賣阿司匹靈，要比賣維他命來得容易。」

你在工作時，看到什麼樣的痛點？同事一再抱怨的事情是什麼？什麼事會讓人覺得困惑、沮喪，不由得開罵說︰這實在爛透了？工作往往在哪裡陷入泥淖？

尋找痛點，似乎跟我們的直覺背道而馳。當聽到同事抱怨時，第一個反應是他們太愛發牢騷；對來電抱怨的保險代理人，卡門或許會覺得這些人很煩。但她並不怪他們，反而去找程式設計師來積極解決問題。

如果你能發現痛點，幫助同事、顧客和供應商解決讓他們深感苦惱的問題，你的工作就能創造很大的價值。人愈痛苦，就會叫得愈大聲。一旦有了解決辦法，讓人得以離苦得樂，你創造的價值就愈大。

聽人抱怨或許很煩，但有個好處，有助於你找到痛點。

問笨問題

有時，我們因陷在某個既定的想法或方法中，因此想像不出重新設計工作的好點子。我們都認為鐵錘是用來把釘子釘到牆上的，這就是鐵錘的用途；學校教室是教學的地方，而老師則是站在教室前面講課的人，而非像教練一樣幫助個別學生。但真的是這樣嗎？

如平克（Dan Pink）在《動機，單純的力量》一書所言，我們很容易陷入「功能固著」的心理，因為受制於先前經驗，自覺或不自覺的認定某種東西只具有特定功能，因此會固著於以前的做事方式，無法跳脫束縛、解決問題。

我們必須甩開熟悉的枷鎖，用新的眼光來看為什麼事情要這麼做，以及是否有更好的做事方式，才能重新設計工作，並帶來更大的效能。要怎麼做呢？從問「笨問題」開始：

為什麼飯店要有住宿登記櫃台？

為什麼報告要用很多投影片？

為什麼要在星期一早上開會？

為什麼孩子要放兩個月的暑假？

為什麼我們要報帳？

為什麼病人術後得在醫院待兩天？

為什麼我們要進行年度績效評估？

一旦你養成問笨問題的習慣，就會常常思索「如果這樣，會怎樣」的問題。如果我們讓孩子只放一個月的暑假，另一個月做社區服務，會怎麼樣？病人是不是能夠術後就回家，由醫護人員遠端監測病人在家復原的情況？如果在會議中報告一律不得使用投影片，而是提出問題供大家討論呢？問笨問題加上「如果這樣，會怎樣」的思索，就能讓你破除習慣的束縛、突破思考的盲點，想出重新設計的妙點子，提升績效。

今天，很多人的工作方式依然和工業革命之初無大差別。令人生懼的績效評估出現於1940年代或更早，源於二十世紀初美國效率提升運動領導人泰勒（Frederick Taylor）的科學管理理論。工作的倫理守則及其他職業行為規則的源頭，則是在十九世紀現代專業開始成形之時。

然而，現在科技正在顛覆工作的傳統思維，有愈來愈多人不想像過去一樣工作，並質疑該怎麼做才能更不費力，成效卻更好。在這個不斷變動的時代，一家公司只有藉由產品和服務的創新才能超越其他公司。個人也一樣，必須藉由工作創新，才能有突出表現。

問笨問題，找出痛點，不要認為你只是一名小員工，每個人都是自己工作的創新者。

重新設計工作的人，會努力做對的事，並把事做對。在我們的研究中，表現最傑出的人都知道關於改變的基本道理：不能一件事還沒做完，就急著進行下一件。但一旦你做了改變，就必須堅持下去，精益求精。

葛林校長知道翻轉課堂只是一個起點。之後，他和全校老師必須學習在翻轉模式下如何做得更好，每天都得有進步。問題是，你要如何與時俱進，不斷學習精進，又能專注在工作上把事情做好？這就是我們接下來要探討的主題。

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書籍介紹

本文摘錄自《高績效心智：全新聰明工作學，讓你成為最厲害的1%》，天下文化出版

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作者：莫頓．韓森（Morten T. Hansen）

譯者：廖月娟

未來，什麼人最搶手？研究個人表現與企業績效的世界級權威、三度入選全球50大管理思想家的韓森發現，成功人與普通人真正的差異，在於心智的不同。頂尖高手都是績效控，擁有七種高績效心智，你就能在工作上表現傑出，還能將省下的時間精力拿去過你想過的生活。

不管什麼職位，都需要高績效，但99%的人都沒能真正做到聰明工作。你已經辛苦太久了，不該再繼續犧牲你的人生。全新工作成功學解開困惑許多人的問題︰為什麼能力差不多，表現卻差很多？為什麼他可以成就不凡，而你那麼努力卻始終平凡？

別再重複舊的低效模式，新時代的工作邏輯改變了，你的心智也要全面升級。不需超時工作、成為天才或靠運氣，績效感讓你脫穎而出。

小心七大績效殺手：

無法專心→工作太多、誘惑太多，還有老闆覺得你不夠忙 嘗試做愈多但實際完成愈少→壓力破表的人跟愛挑事做的人，績效差不多 當一天和尚撞一天鐘→每天跟時間賽跑，只求過關就好 習慣成自然→熟能生巧，然後生鏽，最後卡住你的人生 有恆毅力卻無動員力→以為埋頭苦幹就會有好結果 明知沒意義卻仍花時間把事做完→一切按規定來，免得被討厭 明知沒作用卻邀一堆人來開會→這樣出問題才不是你的問題

高績效人士的七種心智：

雙重專注，否則前功盡棄 重新設計工作，找出價值缺口 建立學習迴圈，每天15分鐘讓自己煥然一新 熱情加使命感，創造有個性的影響力 說服需用巧毅力，才能激發對的情緒與行動力 敢爭辯也最團結，讓團隊發揮最大潛能 掌握協作要訣，一天只做最重要的事

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航