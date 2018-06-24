如何提高工作滿意度？修煉七大高績效心智，克服三種負面效應

文：莫頓．韓森（Morten T. Hansen）

如何提高工作滿意度？

至於工作滿意度，我們提出的七大高績效心智中，有四種有增進之效，其中結合熱情與使命感尤其重要（見圖表9-3）。熱愛工作且有強烈使命感的人，能從工作當中得到很大的滿足。美國有一項研究調查271位在職人士，發現對工作熱情者，也對自己的工作比較滿意。另一項研究則是以260位大學員工為調查對象，顯示覺得自己的工作對公眾利益有貢獻者（「我知道我的工作能為這個世界帶來正面的影響」），工作滿意度也比較高。

Photo Credit: 天下文化

在我們的研究中，能重新設計自己工作的人，對工作也較滿意。或許是因為他們讓自己的工作變得更有價值，或是他們有工作的自主權或裁量權，能重新想像自己扮演的角色。

整體而言，我們的分析顯示，七大高績效心智對幸福感各有不同的影響。要使你的績效登峰造極，並從工作中獲得幸福，除了修煉這七種心智，你還必須採取三種策略來防範有些心智可能帶來的負面影響。

策略1：擺脫無效努力，善用時間紅利

首先，做好時間管理。如果你無法管理時間，就什麼也無法管理。在七大高績效心智中，有好幾種都可以讓你省下一些時間。不管是嚴謹協作，拒絕無意義或低價值的協作，或是投入雙重專注，把心力放在少數最重要的事情上，皆可省下不少時間。

又如在團隊工作中，如果敢爭辯也能團結，在第一次開會就做出周全決策，會議就不會一個接著一個，沒完沒了。如果你能適時得到回饋意見，並納入技能練習中，就能減少重複練習的次數。最後，藉由工作的重新設計達到事半功倍的效果，如此一來，你又能省下時間。

這些省下來的時間，累積起來很可觀。請看看過去兩週的工作時程表，如果你採取高績效心智來做事，有哪些任務、電話、電郵和會議是不必要的。你會發現，去除這些低效努力，就能空出不少時間。我把這些省下的時間稱為「時間紅利」。

你要如何利用這些時間紅利？

你有兩個選擇：把省下的時間再投入到工作中，或是拿來陪伴家人、過自己想過的生活。正如公司盈餘，可用來投資在公司事業，或是當作現金股利發放給股東。

畢夏普透過雙重專注，賺到不少時間紅利。她設定了篩選客戶的條件，而且只為熟悉的媒體界服務。由於她和她的團隊不必花時間在不熟悉的產業上，因此省下不少時間與精力。她可以把所有的時間紅利再投入工作中，但她沒這樣做。她決定把一些時間留給自己，她陪伴女兒度過人生變故，並回學校攻讀博士。

我們在研究中發現，大多數的頂尖高手，工作時間短、工作效率高，而且都很會運用時間紅利。如在第三章看到的，一週工時一旦超過50或55個小時以上，再怎麼努力也難以提高績效，甚至還會倒扣。

然而，勤奮工作以追求成功的傳統思維，已經深入人心。我們總以為多做準沒錯，多參與會議、多同意協作，或再花一個小時來準備簡報，表現就會更好。但經常事與願違。

不要一再重複無效模式、落入低效勤奮的陷阱，破除努力工作的傳統思維，用對方法工作，然後，該休息時好好休息。把省下的時間精力，拿去做想做的事，過想過的生活。

策略2：駕馭你的熱情，找回平衡人生

把熱情和使命感注入工作中，可增加工作滿意度，減少工作倦怠，但必須小心破壞工作與生活的平衡。要做到這點，就得好好駕馭你的熱情。

即使工時合理，也不能讓工作干擾你的休息時間。如果你在和朋友共進晚餐或是看孩子打棒球的時候，還一直想著工作的事，就是對工作熱情過頭了。若你經常為了工作輾轉難眠，或半夜三點起來上廁所時仍忍不住查看電郵，就得告訴自己，須好好克制了。

在我們的研究中，績效高手在熱愛工作的同時，也能以正確的方法來駕馭熱情。

高瑞茲執掌馬士基集團在摩洛哥丹吉爾貨櫃場時，利用重新設計工作，提高了集團營運績效。雖然他對工作充滿熱情，但他下班後的時間完全留給孩子和自己（如打壁球、潛水）。

我問他，是否能在休閒時間，把工作拋在腦後？他說：「當然可以！我的大腦會自動切換到家庭模式。這我很在行。」每天早上，他會開車送兒子到學校，下午五點下班，週末極少工作。我問他，他能一週工作七、八十個小時嗎？他答道：「絕對不可能，我會拒絕這麼做。這不僅要命，而且會破壞我的工作與生活的品質。」

儘管你對工作非常熱情，切莫讓工作蠶食鯨吞，占據你的生活。

策略3：負能量讓人疲累，有效做好情緒管理實踐

高績效心智有很多好處，但有幾項如運用過頭，難免帶來情緒困擾，例如「能爭辯，也能團結」。工作環境的情緒衝突常會讓人覺得很疲累。

有項研究以加州北部一家小型私立醫院52名工作人員，做為調查對象，發現曾和同事或主管發生衝突的護理師，比較容易覺得精神耗弱，工作倦怠的情況也比較嚴重。尤其性格內向的人不喜歡與人發生衝突，一旦與人爭吵，會產生強烈的情緒波動，能量很容易耗盡。

但不能因為討厭爭吵，而在開會時不發表意見或盲從。理性辯論、據理力爭很重要，正如第七章的討論，不要認為開會時的爭吵是衝著自己來的。避免情緒化的批評（如「你的想法實在很愚蠢」），說話帶刺會傷人。因此，當開會討論變成對某人進行攻擊時，就必須設法導正。提出比較客觀、具體的資料、事實和數據是很好的策略，不要被情緒牽著鼻子走。

另一個策略，是從反面角度來探討問題。你不是發表自己的看法，而是故意提出不同的意見，以考量問題的各個層面。

如此一來，就能減少人際衝突。開會辯論是理念之爭，而非意氣之爭。立下辯論規則，就事論事，就能減少情緒衝突，個人與團隊表現也會比較好。

聰明工作，富足一生

好好掌握七大高績效心智和克服負面效應的三種策略，就能達成更好的工作績效，同時增進人生幸福。至此，本書已提出科學實證，證明這是可行的。

很多人根深柢固的觀念是只要努力，展現過人毅力，就能成功。但時至今日，愈來愈多人已體認到，要把事做成，必須跳脫低效的勤奮模式，改採更聰明的工作方式。從我們的研究中，高手不會只是埋頭苦幹，他們比一般人更能掌握聰明工作的要訣。他們會先瞄準目標，把所有的精力放在少數幾件最重要的事情上，精益求精，才創造出最大的價值。

在我開始寫這本書的時候，發現所謂「聰明工作」，已是陳腔濫調。關於聰明工作的建議五花八門，但99%的人都沒能真正做到聰明工作，許多人一再重複效果不彰的工作模式。對於如何聰明工作，沒有明確的架構可依循，既不知道聰明工作的真正意涵，也沒有具體方針指引我們如何每日實踐。本書試圖提出全新的聰明工作學，幫助所有人（即使現在的你並不確知你想要什麼）在工作上表現傑出，並擁有高品質的生活。

我們把焦點放在如何提升個人績效上，但工作心態與工作方法的改進，往往會牽涉到其他層面，從你的個人生活，到團隊的運作。正在閱讀這本書的你，可能是基層員工，也可能是經理人，甚至是公司老闆，請看看四周，你所處的環境是否支持聰明工作？還是很沒效率的日復一日的運作，伴隨著無止境的抱怨？

超時工作絕對不是增加工作價值的好方法，但為什麼很多實習醫師依然如此？為什麼麥肯錫有些顧問一週工作七、八十個小時？這是因為許多工作環境依然深信更努力工作的傳統思維，不管是決定加薪幅度或誰能晉升，還是以夠不夠努力做為評量標準。許多公司主管抱持「瘋狂努力」的心態，他們總是希望部屬要更努力，他們不會主動獎勵願意思考如何工作、懂得聰明工作的部屬，也不會支持那些想要兼顧工作與生活的員工。但這種極力驅使員工更努力的心態，很可能弄巧成拙，讓個人與團隊表現變差，整體業績不升反降。

但已有一些領導人有了覺悟。臉書共同創辦人莫斯克維茲（Dustin Moskovitz）是史上最年輕、創業有成的億萬富翁之一，思及草創臉書那段時光，他後悔花了太多時間在工作上。2015年，他在部落格上發表一篇文章說道：「關於生活，我希望自己能做出更好的決定，比方說吃什麼、喝什麼。有時，我喝下的汽水和能量飲料比水要來得多。我希望那時我能利用更多的時間去體驗人生的其他層面。那些經驗必然能幫助我快速成長。」

你可能會想：「他說得倒容易。他當初要不是瘋狂投入工作，臉書則很難有今天的局面。」但這不是莫斯克維茲的結論。他說：「如果我能注重人生的其他層面，我就可以成為更有效能的領導人，也能做一個更專注的人。」他接著解釋：「如果人生可以重來，我會更聚焦在要事，花更多時間反思。不會常常和同事吵架，當事情不順利，我不會那麼挫折和忿忿不平，能靜心下來，多花一些時間處理危機。總之，我會更有能量，知道如何聰明使力⋯⋯也會更快樂。」

不管是莫斯克維茲或是這次參與我們研究來自各行各業的工作者，他們的經驗都值得我們借鏡。藉由聰明工作（而非埋頭苦幹），人人都能成為績效高手。如果你能專心修煉這七大高績效心智，以及增進幸福的三種策略，掌握要領，好好實踐，日日精進，你的績效表現自然會更加出色，壓力也會減輕，對工作和人生都感到比較滿足。有一天，你或許會注意到一些奇妙的轉變。

在你的同事中，或許也有人天天準時下班，但表現卓越，似乎不費吹灰之力，就贏過其他人。還記得我在第一章提到，我在波士頓顧問公司的同事娜塔莉嗎？

你也可以成為這樣的頂尖高手，不需十八般武藝，只需擁有高績效心智。

相關書摘 ▶重新設計工作，從讓你苦不堪言的「痛點」下手

書籍介紹

本文摘錄自《高績效心智：全新聰明工作學，讓你成為最厲害的1%》，天下文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：莫頓．韓森（Morten T. Hansen）

譯者：廖月娟

未來，什麼人最搶手？研究個人表現與企業績效的世界級權威、三度入選全球50大管理思想家的韓森發現，成功人與普通人真正的差異，在於心智的不同。頂尖高手都是績效控，擁有七種高績效心智，你就能在工作上表現傑出，還能將省下的時間精力拿去過你想過的生活。

不管什麼職位，都需要高績效，但99%的人都沒能真正做到聰明工作。你已經辛苦太久了，不該再繼續犧牲你的人生。全新工作成功學解開困惑許多人的問題︰為什麼能力差不多，表現卻差很多？為什麼他可以成就不凡，而你那麼努力卻始終平凡？

別再重複舊的低效模式，新時代的工作邏輯改變了，你的心智也要全面升級。不需超時工作、成為天才或靠運氣，績效感讓你脫穎而出。

小心七大績效殺手：

無法專心→工作太多、誘惑太多，還有老闆覺得你不夠忙 嘗試做愈多但實際完成愈少→壓力破表的人跟愛挑事做的人，績效差不多 當一天和尚撞一天鐘→每天跟時間賽跑，只求過關就好 習慣成自然→熟能生巧，然後生鏽，最後卡住你的人生 有恆毅力卻無動員力→以為埋頭苦幹就會有好結果 明知沒意義卻仍花時間把事做完→一切按規定來，免得被討厭 明知沒作用卻邀一堆人來開會→這樣出問題才不是你的問題

高績效人士的七種心智：

雙重專注，否則前功盡棄 重新設計工作，找出價值缺口 建立學習迴圈，每天15分鐘讓自己煥然一新 熱情加使命感，創造有個性的影響力 說服需用巧毅力，才能激發對的情緒與行動力 敢爭辯也最團結，讓團隊發揮最大潛能 掌握協作要訣，一天只做最重要的事

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航