【生酮大辯論二】史考特醫師Ｘ酮好：生酮飲食可以讓我的運動表現更好嗎？

當聽見「生酮飲食」四個字，你腦中浮現的是什麼印象呢？是減肥神器，還是覺得道聽塗說？在「生酮大家講」，我們試著打破同溫層，讓對生酮飲食持有不同意見的人，有機會在同個平台交流、發聲。在這篇文章，我們很榮幸請到史考特醫師、酮好兩方進行對談。

在這邊，關鍵評論網也邀請讀者們動動腦，對於兩位對談者的論點，你是支持、還是反對？又或者你還有其他看法、疑問，歡迎在下方留言讓我們知道。

對談者介紹

【論點提出】靈活運用生酮飲食及戰略性補給，絕對可以優化運動表現

文：酮好管理員鄭匡寓

不同的訓練階段以及競賽過程，應該有不同的飲食以及補給安排，靈活運用生酮飲食及戰略性補給絕對可以優化運動表現。 ──酮好

低醣生酮飲食是否能提升運動表現有許多爭議，澳大利亞體育學院的運動營養學家Louise Burke在〈重審高脂肪飲食的運動表現〉論文當中表示，「運動營養不應該以單一燃料來源或『非黑則白』選擇，而是希望整合個體化飲食相關因素以幫助運動員展現最佳表現。」

1997年由南非開普敦體育科學研究提出，兩周到四週的高脂肪飲食，證實能延緩低強度到中強度耐力訓練（<70％VO2 peak）中疲勞的產生，並有效節省肝醣損耗，這是最早低醣飲食運動的報告。

2016年四月由低醣飲食專家Jeff Volek進行〈酮適應超耐力跑者的代謝特徵〉的研究，產出兩關鍵重點：一是酮適應，也就是以脂肪為能量來源，需時數月才能達成。二是運動狀態下，低醣者脂肪代謝能力為一般人的兩倍以上。

透過脂肪代謝得以延緩疲勞發生，對低中強度的長距離賽事有利，但對高強度是否有同樣的幫助呢？此外，需時三個月的適應時間是否符合運動員操作呢？趨勢化的演變，許多營養及醫學人士作出更多突破性的實驗並提出數據。所關注的已經不是過往酮酸中毒的問題，而是如何能優化一般人代謝能力、甚至是拓增運動員表現。

2016年由英國牛津、劍橋大學提出〈營養性酮態對耐力運動員的改變〉，這篇報告中最末的亮點：處於酮態可增加運動過程中的代謝靈活性，減少肝醣消解和增加脂肪氧化，測驗表現證明對運動員有幫助。這篇研究報告除了把低醣飲食的運動表現明確外，也促使酮酯能量飲料品牌HVMN的成長。

2017年10月愛爾蘭學院與俄亥俄州立大學提出研究報告，20名自行車運動員分組進行十二周飲食調整及訓練，而後分別測試六秒衝刺峰值功率、一百公里計時測驗及CPT峰值功率、運動員身體組成。最後所得結論為與高碳水化合物組別相比，十二週的酮適應和運動訓練，除了增強的身體組成、提升運動期間的脂肪氧化，在耐力競賽上也有競爭表現。2017年紐西蘭也有針對不同運動的耐力運動員相關研究。

無獨有偶，在2018年最近提出的研究中，要求兩組參與者，其中一組將西式飲食改為低醣飲食，四周為期做飲食及訓練調整，在分級運動試驗（GXT）和高強度間歇訓練（HIIT）中確認生理狀態影響、及強度下的運動表現。最後結論VLCHF組在四周飲食調整與運動測試後，並沒有不利的影響。

看完冗長的報告後，讓我們來看一下實例。

同樣是低醣飲食及運動顧問的Dr. Phil Maffetone，是六屆夏威夷鐵人IRONMAN冠軍Mark Allen的顧問，在八零年代推出低醣飲食以及最大有氧心律的訓練法則。2017年於國際體育科學雜誌中，彙編他與分齡組鐵人好手Amanda Stevens的運動調整資料，透過增加膳食脂肪、降低醣攝取、訓練量調整，最後幫助該選手突破個人成績，也消除該選手的腸胃道問題。

創下12小時超長距離跑世界紀錄與美國紀錄的Zach Bitter，他提到早期是以高碳水化合物為依歸的運動員，後來開始投入超馬運動後因慢性發炎問題而改為低醣高脂飲食，即使是處於最高訓練量與高強度的訓練期，他的醣類攝取量也限於日攝取量的30％，也盡可能以天然澱粉以及低血糖負荷的食物為主。

2018年1月中英國賽艇運動員以29天多的時間，在大西洋創下了新的耐力賽艇紀錄，比前紀錄快了五天。在其訪談中提到低碳水化合物、高脂肪飲食的飲食模式。此外，亦有許多運動員也支持低醣飲食的效果，包含鐵人三項運動員Sami Inkinen、Ben Greenfield、籃球員LeBron James。

透過以上研究及個案指出，酮適應有利於運動員進行超長時間耐力運動。那是否馬拉松運動員也適用呢？事實上，進食醣類食物所儲存的肌肝醣，是足夠馬拉松運動員進行90～120分鐘運動的能量耗損。在常態的訓練以及競賽上，低醣高脂飲食或許不是可以預見的優先作法。但換一個角度去思維：也許我們需要的醣類食物並不如現代飲食高達60％以上這麼多，適當攝取的醣類轉化血糖後幫助提昇讓運動表現更有效率。

重點是，隨著不同的訓練階段以及競賽過程，應該有不同的飲食以及補給安排，靈活運用生酮飲食及戰略性補給絕對可以優化運動表現。

【論點回應】目前的科學研究對「生酮與體能」的關係還沒有定論！

文：史考特醫師

目前的研究部分認為生酮不會影響有氧耐力表現，也有些顯示生酮對高強度運動不利，但這些研究的可信度大多不高。 ──史考特醫師

生酮飲食嚴格地限制碳水化合物攝取，因此會改變身體的新陳代謝。要了解生酮對體能的影響，先讓我來簡介一下人體能量系統：

ATP＋磷酸系統：使用肌酸－磷酸及ATP來提供最快速的能量、但30秒以內就會耗竭。

乳酸系統：使用葡萄糖，提供次快的能量來源，但無法持續超過兩分鐘以上。

有氧代謝：使用葡萄糖或脂肪，能量供應速度最慢，幾乎可以無止境地進行。

Photo Credit：史考特醫師

Photo Credit：史考特醫師

生酮飲食限制碳水化合物攝取，這對燃燒葡萄糖的乳酸系統運作相當不利。依照上面的圖表，我們可以合理預測所有短時間、高強度的活動，例如短跑、高強度間歇訓練（HIIT）、重量訓練都會受影響。

至於生酮飲食實際上如何影響有氧耐力、以及肌力表現，讓我們來回顧一些臨床研究：

早期研究認為生酮飲食不會影響單車選手的有氧耐力，近期內也有長達12週的研究得到類似結論。不過，講生酮壞話的研究也不是沒有。2017年的隨機分組試驗顯示，低碳水生酮飲食不利菁英級的競走選手表現。在前面「酮好」所引述的文獻中也提到，生酮飲食使耐力運動員在高強度運動下的體能下滑。

然而，這些研究的可信度往往差強人意，常見的缺點包括：

總結來說，目前的研究部分認為生酮不會影響有氧耐力表現，也有些顯示生酮對高強度運動不利，但這些研究的可信度大多不高。

至於生酮與肌力，在研究這個主題前，我認為生酮一定會妨礙肌肉力量表現，這不僅有學理上的根據，我本身也有這樣的經驗（請見這篇文章）。沒想到，大多數的研究顯示生酮不影響肌力表現。

針對肥胖者、體操選手、跆拳道、CrossFit學員所做的研究都顯示，生酮不會影響最大力量的產生。

我個人的猜測是：

生酮飲食的蛋白質攝取量往往較控制組高，因此能維持甚至增加肌肉。 測量最大肌力時，肌肉僅需短暫地收縮（例如測量1RM蹲舉時，多數人3－5秒就能完成）（按：RM為repetition maximum，最高重複次數）。這大多是由磷酸系統來供應能量，反而不受乳酸系統停擺的影響。

總結來說，目前的科學研究對生酮與體能的關係尚沒有定論，部分認為有負面影響，部分認為沒有影響。以下是我在實務上的建議：

延伸閱讀：【生酮大辯論一】史考特醫師Ｘ酮好：開始生酮後血脂升高，我該擔心嗎？

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航