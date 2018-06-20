從大學福利社到「烘培界星巴克」，四大重點打造Panera Bread商業王國

文：戴羽

大家都知道Howard Schultz是如何將星巴克變成「咖啡王國」的。但是，很少人知道，在美國有一位創業家，也成功的將「法式麵包」變成「烘培王國」。他就是Ron Shaich，讓我們來看看他的成功故事。Ron Shaich的父母對政治有著強大的熱情，Shaich從小就跟著他們到處參與不同的活動。而這也讓Shaich變成一個非常關注以及熱衷於政治的人。

1976年，Shaich進入美國克拉克大學（Clark University）就讀政治系，同時也成功當選為學生代表。這個時候，每個人都認為Shaich將會在畢業後，順理成章的進入政治圈，但是一件意外卻改變了他的一生。有一次，Shaich和他的同學在學校附近的一家小店購物時，竟然被店家懷疑他們偷竊，而將他們趕了出去。

Shaich回到宿舍後，越想越氣，他覺得店家這樣誣賴他們是不對的，所以他們不應該再繼續支持那家店了。因此，Shaich就決定在大學內經營一家福利社，讓他們可以在那裏買到需要的東西，就不需要再去那家小店購物了。於是，Shaich得到了學生會的支持，開始在學校內經營福利社。每天一早，他就和幾位朋友到打折的超市去購買飲料、零食、餅乾等大學生喜歡的商品，然後再將那些商品搬回校內，放到福利社的貨架上銷售。而Shaich忽然發現，經營福利社竟然比他的課業（政治系）還有趣！

在大學畢業後，Shaich因為經營福利社的有趣經驗，而決定往商業發展。在他完成了哈佛大學的MBA學位後，Shaich沒有像同學一樣投入金融業，反而往零售業發展。他加入了一家名為Original Cookie Company的餅乾店，為它們在百貨公司中開啟了不少的據點。1980年，他離開了Original Cookie Company，創辦了自己的餅乾公司：Cookie Jar（餅乾罐）。

一年後，他將Cookie Jar與另外一間公司合併，創立了法式麵包烘培坊Au Bon Pain（有好麵包的地方）。而在1999年，Shaich將Au Bon Pain集團名稱改為Panera Bread（麵包籃）。在2016年，Panera Bread的年營收為26.8億美元。到底Shaich是如何在30多年間，將一家小小的餅乾店，變成一個「烘培王國」？

創新點：用乾衣機吹乾解凍菠菜的水份，沒有錢也能夠靠創意解決遇到的問題。

本文四大重點：1. 突發奇想，找出決定性的創新。2. 客戶不一定會說出需求，因此要「用」心聆聽。3. 善於判斷情勢，放手一搏才能創造更大價值。4. 改變一家企業需要很多的時間，因此創業要看長遠的利益。

突發奇想，找出決定性的創新

從創業的第一天起，Shaich就擅長從身邊的小觀察發掘決定性的創新。當Cookie Jar開始營業不久後，Shaich就發現了一個很奇怪的問題：沒有人會在中午12點前買他們的奶油餅乾！Shaich雖然找不出為什麼，但是，他並沒有打算放棄早上的營業額。於是，他決定在他的店裡面賣其他的食物。

那時候，法式麵包正開始流行，於是，他就找到了一家當地的小烘培坊，請他們每天將做好的法式麵包送到Shaich的店內。然後，Shaich和員工們每天早上就會販售這些麵包，然後下午才開始賣奶油餅乾。這樣，Shaich不但提升了店裡的營業額，而且，也和提供他們法式麵包的烘培坊建立了深度的連結。最後Shaich還將自己的Cookie Bar和這家名為Au Bon Pain的烘培坊合併，將他自己的事業帶入另一個高峰。

在Shaich剛加入Au Bon Pain的時候，公司營運狀況非常糟糕。它們甚至沒有辦法採買新的器材來使用。當時，Au Bon Pain推出了一款新食品：「菠菜可頌」，但是，它們卻找不到方法去除解凍後菠菜的水份（它們購買冷凍新鮮菠菜，然後在要使用前先解凍）。

在買不起昂貴器材的情況下，Shaich決定要使用乾衣機來去除水份。於是，它們購買了好幾台乾衣機，然後將解凍後的菠菜放在裡面，像烘乾衣服一樣，把這些菠菜變乾，然後可以使用。雖然，有一次一台乾衣機的蓋子故障，在運作時門忽然彈開，搞得它們整個廚房都是菠菜，但是，早期的Au Bon Pain也因為乾衣機這個創新的解決方法，能夠推出一道至今已成為經典的「菠菜可頌」。

2015年，Panera Bread為了更好的服務客戶，決定大量的採用最新科技，因此，它們推出了名為Panera 2.0的服務系統。這個構思，其實是Shaich在無意中想出來的。Shaich除了是一位出色的企業家，也是一位好丈夫和好父親。他很常為了讓太太多睡幾個小時，而自願送他的小孩上學。

上學途中，他就會為孩子們買早餐，同時也順便為太太買午餐。當他的小孩想吃Panera Bread時，Shaich就會為了節省時間，在出門時就先打電話到Panera Bread，然後請餐廳經理為他先準備他們想要的食物。然後，他就會把車停在門前，請小孩拿著錢進到店裡付帳，並帶走準備好的食物，整個過程大概只需要30秒就解決。

一天，Shaich忽然想到，這是個很棒的服務，但是，如何才能夠讓每週850萬名到Panera Bread消費的客戶也享受到這樣的服務呢？於是，Shaich決定從新科技中找尋答案。最後，他和團隊設計出Panera 2.0，開始在每家店面推出「自助點餐機」，讓客戶可以不要到櫃台排隊，直接就可以透過點餐機選擇想要的餐點。另外，因為點餐機提供詳細的原料介紹，客戶也可以更容易的選擇「客製」他們的餐點。

點餐後，客戶就可以注意牆上掛著的大台顯示器，等到他的名字出現在「餐點好了」區塊時，客戶就可以去到取餐區拿他的餐點。因為客戶都可以使用點餐機點餐，所以，Panera Bread就可以把更多的人力安排到廚房工作。這也代表客戶等待的時間變短了。對於一些比較習慣透過櫃台點餐的客戶，Panera Bread依然會在每家店面保留一個櫃台。

除了點餐機，Panera Bread的客戶還可透過電話先點餐。Panera Bread開發了行動App，讓客戶在進到餐廳前就可以先點餐，不但跳過櫃台和點餐機，也讓客戶可以在來到店面時，直接可以取得他們要的餐點，就像Shaich一樣。2018年，客戶透過Panera 2.0點餐，已經為Panera Bread賺進了12億美元，佔集團總營收的29%。而Shaich的不斷創新也持續的帶領Panera Bread變成更好的公司。

客戶不一定會說出需求，因此要「用」心聆聽

當Cookie Jar剛成立的時候，Shaich只雇用了兩名員工，所以他自己不但是老闆，而且還是店裡唯一的烘培師傅。那時，Shaich最大的問題是，他並沒有什麼獨門的「餅乾烘培食譜」。但是，Shaich相信客戶認同的味道，才是最重要的。因此，他找了一份簡單的奶油餅乾食譜，就開始嘗試製作。

在完成後，Shaich就會親自站在Cookie Jar的店門口，將新鮮出爐的餅乾免費派送給路過的人嘗試，然後請他們提供意見。Shaich每天就會針對這些意見，調整他的食譜，然後做出新的餅乾。就是這樣逐步改進，Shaich不但成功的找到客戶喜歡的口味，也學會了真正聆聽客戶的聲音。但很多時候，客戶並不會直接將需求說出來，這個時候，我們就要透過觀察來了解客戶想要什麼。

Shaich創辦的Au Bon Pain原本只是一家開著城市區域，買法式烘培的小店。雖然當時有3家分店，但是，它們的經營都沒有很大的突破，而Shaich每天都還是要在櫃台工作，處理收銀相關的事。有一天，當他將一條法國麵包交給購買的客戶時，客戶請他幫忙把麵包切開。切開後，Shaich看到客戶從袋子中拿出他在其他店買的火腿和起司，然後將那些食材夾到麵包中，開始津津有味的吃了起來。

那個瞬間，Shaich看到了客戶的真正需求；客戶買法國麵包的原因，是因為他要一份三明治，而不是單純的法國麵包。Shaich領悟了麵包，其實只是做三明治的基本素材後，馬上展開更多的研究。他發現，很多在城市工作的白領階級，想要在午餐時吃一些方便，但是又新鮮有營養的食物。因此，Shaich決定為客戶提供一個在快餐和高檔餐廳之外的選擇，將Au Bon Pain從單純的烘培坊，變成同時也買三明治的餐廳。

這個轉變大受歡迎，在推出的第二天，Shaich就見到有50名客戶在Au Bon Pain門前排隊，等著它們開始營業。Au Bon Pain也因此開始快速的成長，到1993年，Au Bon Pain已經擁有了250家分店。雖然Shaich當時並不知道，但是他因為明白客戶想要的其實是三明治而產出的概念，正是時下最流行的「快速慢食」（Fast Casual）。 Shaich在10多年前就已經開始用這個概念經營了。

1993年，Au Bon Pain已經是上市公司了，而它們也買下了一家名為St. Louis Bread的烘培坊（之後的Panera Bread）。由於St. Louis Bread的店都開在郊區，所以，Shaich原本的規劃是讓Au Bon Pain成為它們集團在城市中的品牌，而St. Louis Bread就會主打郊區。但是，在決定最後方向之前，Shaich決定還是要聆聽客戶的聲音。因此，他帶領了團隊，花了兩年做客戶調查。最後，Shaich 發現，當時美國的消費者，開始厭倦了無處不在的快餐。他們想要的是一個舒適的用餐地點，以及更高品質的食物。

Shaich看到這個需求，也知道St. Louis Bread的店面都開在郊區，所以有非常寬敞的空間。因此，他決定要將St. Louis Bread變成客戶們除了家裡和辦公室之外，可以逗留的另一個地方，也正是星巴克這些年來都在主打的「第三空間」概念。在正式將 St. Louis Bread改成Panera Bread後，Shaich 透過「第三空間」概念，讓客戶開始習慣聚集在它們的店內。

隨著越來越多的人到那裏開會、面試、閒聊、放鬆，Panera Bread也從一開始的19家分店迅速發展，到了1998年它擁有了150家分店。正如Howard Schultz每次在會議中都位客戶留下一個空位，Shaich在經營他的「烘培王國」時也是如此。這證明「細心聆聽客戶需求」，雖然聽起來像是老生常談，但是，我們有沒有「真正」的去聆聽，可能就是成功和失敗的分別了。

善於判斷情勢，放手一搏才能創造更大價值

在Shaich的事業中，他總是不停的冒險。他認為，創業就像玩「趴板衝浪」（BodySurfing）一樣，我們在大海中等待一個夠大的浪，然後在浪尖上想盡辦法去到想要去的地方。浪可能不夠大，或是它的方向和我們想要的可能不一樣，但是，我們只能夠盡力去爭取。

Shaich在取得MBA後，就在Original Cookie Company找到了一份不錯的工作。那時他是區經理，負責管理Original Cookie Company一半的零售店面。當時Original Cookie Company共有20家店面，在Shaich的努力下，它們成功設立了125家店面。

Shaich其實可以留在Original Cookie Company舒服的過他的日子，但是在一次前往開設新據點的途中，Shaich忽然想到它們應該不只在購物中心設立據點，在城市區域也應該嘗試。於是，Shaich決定去和Original Cookie Company的總裁討論這個問題。在總裁堅持它們不會在購物中心以外的地點設立據點後，Shaich就決定自己來嘗試。

於是，Shaich離開了Original Cookie Company，回到了他的家鄉波士頓。但是，他很快的就發現在沒有業績、沒有擔保人、沒有現金的情況下，沒有人願意租一個店面給他。因此，Shaich去找他父親，要求父親將他應得的遺產先分給他！最後他父親給了他 00,000 美元，而他就將這筆錢完全投入在Cookie Jar。

當Cookie Jar的事業漸漸上軌道時，Shaich又發現了一個機會。當時，他看到Au Bon Pain是一家有不錯產品，但缺乏管理與流程的公司。他認為他可以扭轉Au Bon Pain的局勢，於是就去找Au Bon Pain的負責人Louis Kane聊聊。他告訴Kane這樣下去Au Bon Pain不但沒有辦法成長，可能連活下去都辦不到。於是，他提了一個大膽的建議：讓經營不善的Au Bon Pain與蒸蒸日上的Cookie Jar合併成新公司，而他占60%的股份。Kane答應了他，而他們也成為了長期的夥伴。

以正在盈利的公司換取落寞公司60%的股份聽起來像是一個非常大的冒險，但是，Shaich不但賭贏了，而且還將Au Bon Pain變成了一家上市公司。但是，Shaich的大冒險還沒有停止。在1999年，Shaich在思考公司的下一步時，忽然發現Au Bon Pain因為各種限制（例如：城市店租太貴、店內空間太小、競爭太激烈）將沒有辦法繼續成長下去。但是，Panera Bread因為在郊區，有足夠的空間將「第三空間」（Third Place）這個概念發展的淋漓盡致。因此，Shaich判斷Panera Bread將更有潛能成為成功的企業。

為了能夠專心的發展Panera Bread，Shaich決定要將Au Bon Pain賣掉。當時Au Bon Pain有250家分店，但是Panera Bread卻只有180家，因此對董事會其他成員來說，這不是一個明智的選擇。Shaich和其他董事展開了非常激烈的討論，根據他的說法，當天如果沒有辦法說服董事會，他將沒有辦法繼續擔任Au Bon Pain的總裁。

最後，董事會同意了Shaich的做法，而他們也在1999年將Au Bon Pain以7,300萬美元賣給一家私募股權基金，並將集團名稱改為Panera Bread。雖然Shaich是決定要冒險的人，但是對他來說，這是一個非常艱難的決定，畢竟他已經將Au Bon Pain當成他的長子了。但是，Shaich覺得在商場上，往前看才是最重要的，而他認為Panera Bread才是對的方向。

Shaich在賣掉Au Bon Pain後，將所有的資源都投入到Panera Bread，而這個冒險後來也為Shaich帶來巨大的成功。在1999年，Panera Bread的股價是3.5美元，而到了2017年，它的股價飆漲到315美元一股。

改變一家企業需要很多的時間，因此創業要看長遠的利益

雖然Shaich不害怕冒險，但是他下的決定卻永遠是以長遠利益為最終考量。2009年，美國金融危機最嚴重的時候，Panera Bread卻以3天1間的速度展店。Panera Bread能夠做到這件事，是因為在經濟好的時候，Shaich並沒有像很多總裁一樣，急著擴張。他相信那個時候他需要付出太多，得到太少。於是他冷眼的觀察同行們快速的展店，專注在顧好Panera Bread的基本盤，同時耐心的等待合適的機會。

等到金融危機發生時，Shaich看到房地產價格下降了20%（更便宜的店租）、建築成本也下降了20%（更便宜的裝潢）、而且同行都在努力的減少開支（競爭變少）。因此，Shaich覺得時機成熟了，開始大舉展店，用更好的服務吸引更多客戶到店內消費。在同行無力反擊的情況下，Shaich用較低廉的成本，迅速拉開Panera Bread和對手的距離。而Panera Bread的股票也在金融危機期間漲了3倍。

2017年，Shaich決定將Panera Bread以75億美元賣給德國一家名為JAB（旗下有著名甜甜圈公司 Krispy Kreme，以及Keurig Green Mountain等）的公司，而Panera Bread也從一家上市公司，變成一家私人公司。Shaich做這個決定，是因為他覺得Panera Bread最大的優點是它總是能夠做出重大的改變，以達到更好的服務客戶的目的。但是，如果Panera Bread繼續是一家上市公司，那Shaich擔心公司將沒有辦法保持這樣的靈活度。

因為，Shaich覺得現在的投資者都太短視了，沒有辦法等待公司做漫長的轉變。而公司管理層在面對投資者每週、每月的壓力時，將被逼要做出反應，因此沒有辦法專注未來。雖然Shaich在這種情況下依然能夠靠著大量持股（他持有17%的股份）和多年來建立的聲望來為公司做出長期的規劃，但是，Shaich擔心的是在他退休後，接手的人是否有辦法承受這些壓力。於是，為了公司長遠的規劃，Shaich選擇將Panera Bread變成私人公司，長期保有高度的自主權。

很多人在遇到Shaich時都會稱讚他是個成功的企業家，因為他為公司賺取了很多錢。但是，Shaich認為，經營一家企業，錢不是最重要的，畢竟，真正在經營事業的人會了解到，他們並不擁有事業，反而是事業擁有他們。以Shaich自己為例，他每天不管是吃飯、洗澡、休息時，他都會思考著如何讓事業變的更成功。所以，他建議想要創業的人，一定要享受在做的事、共事的人、創業的過程，這樣才能夠帶領事業走向成功。

在擔任了36年的總裁後，Shaich在2018年決定放下總裁的職務，轉而擔任集團的執行主席。但是在他卸任前，Shaich做了一個對他自己非常有意義的決定。他買回了多年前賣出的Au Bon Pain，再次讓它和Panera Bread相聚在同一個家庭中。

參考資料

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航