中國推出的優惠措施，正在影響台灣畢業生的生涯抉擇

文：王善航（國立中興大學國際政治研究所博士生）

對岸政府近來頻頻對台灣人才釋出利多消息，從辦公室到公寓都免費，還有百萬創業基金，更提供安家補貼。比對台灣低薪的現實情況，讓不少優秀人才躍躍欲試，相對的，也成為台灣未來產業發展的隱憂。水往高處流，人往高處爬，自然不過的事情。中共掌握住台灣青年的內心心態，由於台灣連續幾年來的國內經濟與學習環境不佳，靠著這種年輕人「向上」的心態，兩岸人才大戰，正式展開。

針對台生部分，中方是屢出奇招，近日中國政府降低「台灣高中生免試入學門檻」，將學測成績申請中國學校門檻自過去的前標降為均標，如此幾乎等於一半以上台灣高中生都可申請，且是得以申請中國的名校。此外，不僅學校在世界排名更有吸引力，中國學校辦學經費更是驚人，北京清華一年辦學經費高達233億人民幣，比台大一年160億台幣的六倍還要多。

如今放寬台灣學生申請門檻，這代表全台灣一半的高中生都有機會就讀這些中國學生擠破頭前三百所前段重點大學，這擺明自降門檻，意在招台灣人才。當不再只有台灣頂尖人才到中國讀名校，而是台灣前50%的人才到中國讀名校的時候，競爭力之強大、損失之慘重，已經是一個對台灣人才流失的醒鐘。

再者，中國除了對學生就學展開了吸引，在創業實習部分，國台辦在12個省份中設立22個台灣青創基地，和台灣交大、逢甲、中興大學合作，提供實習機會，實習單位大約可容納30位實習生，或人力仲介到客戶方去實習，公司會提供宿舍，學生僅支付水電費，實習工作日（一到五）有午飯津貼，根據宿舍到公司的遠近會有一定的補貼，並提供實習工資。

種種利多，幾乎看穿台灣多年來薪資停滯不前乃至倒退的經濟慘象，十年前台灣不包含紅利獎金的經常性月薪，在2008年為36,983元，不過十年之間只成長3,000元，來到39,900元，逼近四萬，調薪幅度是1.08%，完全跟不上飆漲物價，實質薪資倒退15年。反觀中國幅員遼闊，若前30大城市來看，平均月薪相當於台幣33,000元，這十年調薪幅度一成，尤其一二線城市跑很快。目的還是在於西拉台灣的青年人才，到中國創業，創造就業機會，同時提升與改善青年對中國的政治觀感，中國型塑的不再單純是大魚吃小魚的爭奪戰，環境中的效率與速度追求，形成了一種快魚吃慢魚的人才搶奪。

無論是拉攏台生西進就學，還是台灣青年赴中實習，中共所採取的種種手段與措施，其基本意象只有兩種。

其一是，兩岸自新政府上來迄今早已陷入較無互動的摩擦時期，適當的利多措施對兩岸互動是一種激勵，尤其是這種繞過政府對政府，直接由中共政府對台灣人民的優惠措施，不僅具有一定型塑良好形象效果外，更是在這府間無法溝通的最佳替代方法。

其二，中共對台青年的積極拉攏，足以顯示「青年交流」近年來成為中國中國對台政策「三中一青」及其延續的「一代一線」主軸（年輕一代和基層一線）重要議題之一。原因不外乎中國當局認為兩岸青年為兩岸關係的未來主人翁，雙邊青年群體的互動往來與友好程度，關係著未來兩岸關係發展走向，培育兩岸青年即是培育「祖國的未來、民族的希望」。

Photo Credit: Jason Lee／Reuters / TPG

中共拉攏台生赴中，優勢在哪？成效如何？

一、針對教育就學，善用優勢，強勢發揮吸引力

（1）辦學經費龐大

從中國拉攏台生來看，辦學經費其實是非常吸引人的條件之一，因為高額的辦學經費，都是用來提升教學品質和學生競爭力，磁吸效力遠高於想像。學校設備新、師資好、排名高、學風佳都是重要的吸力。北京清華一年辦學經費高達233億人民幣，比台大一年160億台幣的六倍還要多。

（2）較高世界排名

根據英國《泰晤士報高等教育專刊》2018世界大學排名，北京大學全球第27名，北京清華第30名，上海復旦第116名，而台灣最高學府台大僅排名198。相對具有較高的競爭力，對於學生也有著較高吸引力。

（3）較低的留學成本

從兩岸教育部資料比較兩地大學生支出，在台灣公立大學，一學年平均學費五萬，私校一學年約十萬起跳，宿舍費一萬到兩萬五，四年公立下來少說至少25萬私校少說也要45萬。反觀中國中國同樣是國立大學， ㄧ年學費平均人民幣五千，宿舍台幣四千五上下，私校則翻倍漲。四年算起來才18萬台幣，私校也大概40萬台幣左右，有同學笑說連回台機票算上去，比在台灣唸還划算一些。

（4）入學方式多元

目前共有四種方式，一，參加中國統一高考、研究生考試合格；二，參加學測達到同等高校入學標準。三，未達到本科錄取條件但經過一定階段培養可以達到入學要求的台生，高校可以按相關要求招收為預科生。預科生學習滿一年經學校審核合格后，可轉為本科生；四，已獲得大專以上學歷或在中國以外的大學就讀本科專業的台生，可向中國高校申請插入就讀與原所學專業相同或相近的本科課程，試讀一年。試用期滿，經所在學校審核合格，可轉為正式本科生，並升入高一年級就讀。

（5）生活品質較具保障

台生與本地生享有同等的教育資源、住宿條件以及醫療保障。同時，高校還會根據台生學力情況、心理和文化特點，開設特色課程，有針對性的組織和開展教學工作。台生的政治課和軍訓課學分可由其他國情類課程學分替代。在中國就讀的台灣學生與中國學生享有同等醫療保障政策，可參加高校所在地城鎮居民醫療保險並享受有關待遇。

此外，中國財政部和教育部也聯合設立了「台灣學生獎學金」，依學、碩、博三種，並細分一、二、三等獎分（學士為四千、三千、兩千；碩士為六千、四千、三千；博士為八千、六千、四千）。不僅有效激勵台生向上，同時也具補貼生活之用。

（6）台生檔案管理與畢業後照顧機制

高校會為在中國就讀的台生註冊學籍、建立檔案，並在畢業時頒布畢業證書，此外為妥善台生畢業後就業服務工作，教育部正在研究相關政策，對有意在中國就業、符合條件的應屆畢業生，發放《就業協議書》，簽發《全國普通高等學校本專科畢業生就業報到證》或《全國畢業研究生就業報到證》，進一步為在中國就讀的台灣學生畢業就業提供政策上的便利。

Photo Credit: AP/達志影像

二、創業交流與實習的廣發利多，是創造留學誘惑力的關鍵來源

（1）著重互聯網產業

眾所周知，中國幅員遼闊，地大物博，13億的人口市場，對任何商人來說都是龐大的市場。再加上中國中國對互聯網APP產業，創業氣氛濃厚，能夠與世界快速接軌。對於台灣創業青年來說，具有很高吸引力，他們只要把商業點子打磨到40%-50%成熟度，中國就會可願意出手幫助你。使你可以「快做、快錯、快改」，把產品在這段過程中，從40-50分，慢慢打磨到60-90分。

（2）較多的輔導機制

強化提供創業輔導服務工作，提供法律諮詢、專案對接、貸款融資、辦理工商（稅務）註冊登記等創業前期所需的各種服務和後期企業發展所需的配套服務，此外也會提供協調解決子女就學、住房補貼領取、社保醫療等，讓台灣有興趣之青年在當地創業較無後顧之憂。

（3）利多政策與措施

提供大量優渥條件，並廣開需額，如上海以年薪上看150萬台幣要挖150個台灣博士，而福建也已提供最高450萬安家費要找1,000個台灣教師在大學任教。此外還有多項放利優惠措施如:包括兩年免租金辦公室、兩房一廳人才公寓、直接補助創業資金最高100萬台幣（免還）、額外的培訓參展補助、甚至還有高達450萬台幣安家補貼。

（4）有想法就支持

很多青年過去在台申請政府補助，有時候做了50幾頁PPT，花了半年時間也不一定會過，但在中國只需要提供15頁PPT就過了，且還免費幫你在中國落地開公司。

photo credit：Rainer Jensen／AP／達志影像

今天的台灣，正在面臨人才出走潮

中國近來的放利措施，基本意圖不難看出其想搶取台灣人才的想法，儘管鼓勵兩岸青年交流，早在胡錦濤時代就廣邀數以萬計的高中、大學生以短期（寒、暑假）優惠的價格前往中國中國進行短期參訪，打開了兩岸青年交流之先。然短期交流效用有限，不僅人脈無法累積，更無法發揮交流的正面效應，因此習近平執政的當今，建立具永續性提供優惠政策讓台灣青年能自主創業或是與中國青年共同創業，加以政策支持提供給台灣青年人赴中實習，給年輕人發揮的「合作平台」，讓其能夠融合在中國市場當中。

不僅如此，中國近期更是透過開放高中生以均標的學測成績申請中國學校，其中許多中國著名學校（含211、985等頂尖大學）也得以讓台生申請，據中國官方統計，台灣學生赴中國高校（大學專科）就讀從2009年的6,755人，短短6年成長快一倍，2015年已有上萬台灣大學生在對岸，以台灣學測參加人數13萬人來說，等於台灣平均每一百個高中畢業生就有八個到中國念書。像北一女畢業生2011年19位留學生有七位前往中國和港澳，到了2017年45位出國同學中有近一半選擇西進。

此外，根據去年8月12日福州海峽兩岸青年創業孵化中心路演大廳舉行的「第五屆海峽青年節·兩岸大學生領袖營」向台灣大學生發放100份（其中有41人為首次到中國），收回有效70份問卷調查結果可知，有意來福州實習的38人（54.29%），3年內有意至中國就業的40人（57.14%），三年內有意至中國創業的28人（40%），會考慮到中國就業的57人（81.43%），會考慮到中國創業的49人（70%）。而行政院主計處針對海外工作人數統計，近10年增加38萬人，在2015年達到72萬四千人，人數整整翻倍。

若以地區來看，2015年赴中國中國占58.00%最多，東南亞占15.40%次之。分析這批出走的人，一成二前往美國追夢、一成四到東南亞闖盪、六成轉往中國，可知中國對台青年的優惠策略具有極高的磁吸效應。

photo credit：Aly Song／reuters／達志影像

然而，眼下台生赴中仍具有一定挑戰，因為還是有太多事務需要適應，氣候的不同、法律的不同、行銷思惟模式的不同等等，台灣青年到了中國要多久才能徹底投入，走多遠、走多深、走多廣仍存在著許多挑戰。像是中國學校經台灣教育部認證的至今僅155所，全中國有上千所學校，對於尚未普遍認證的學校，就學具有一定的障礙；此外集中在傳統服務業領域的台灣創業，和中國強打互聯網有極大不同。還有台灣青年對中國法律法規不熟悉，企業落地都對一些基本的門檻手續很難適應，很快就會陷在法規及不同單位之間推來推去的黑洞之中。

因此，中國若想長此以往的強化兩岸青年交流、合作與就學等，勢必還需要更多的配套，而台灣青年也必須付出相對的學習和適應，未來成效還是有待觀察。但儘管存在著上述的挑戰，若台灣內部環境、低薪結構與不佳的教育環境仍不改變，台灣青年西進就學、實習及就業絕對會漸成大趨勢。

畢竟若可以留在家鄉奮鬥發展，沒有人會想要到異鄉去打拼生活，中國的惠台政策固然有其磁吸效益，但若非台灣內部社會經濟環境也存在推力，促使人才的流動還是有一定的難度。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航