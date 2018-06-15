從《孫子兵法》「道、天、地、將、法」看曹操的幾次大敗

文：陳明哲（本文作者為《卑鄙的聖人 曹操》導讀說書人）

【丞相的謀略】曹操讀通兵法，不用打仗就能贏

在從《孫子兵法》角度談論曹操幾個重要戰役之前，我們首先要了解《孫子兵法》其實主要著墨的地方不是那些陰謀詭計的戰術（《三十六計》比較偏向這方面），而是能在開戰前就用外交、諜報等等手段來讓自己占有優勢，甚至不戰而屈人之兵的戰略。而曹操為它寫過注，自然是爛熟於心，然而道理人人都懂，怎麼有效的聽從、運用、執行才是重點。

《孫子兵法》不戰而屈人之兵的最高境界，曹操征討荊州，讓劉琮不戰而降；除了因為曹操統一北方，兵多將廣的武力威脅和荊州刺史劉表新亡，繼承人內鬥的原因之外，曹操擁立漢獻帝占據道德制高點也是主因（各地諸侯們名義上仍為漢臣，不得不低頭三分）；現實與道德上都占據優勢的曹操，讓劉琮和掌權的蔡氏一族評估後決定投降。（因為他們同時還面臨劉備、劉琦、孫權的威脅）

然而能兵不血刃就能降伏其他對手的情況畢竟少見，因此《孫子兵法》強調的是如何讓自己在開戰前就占據優勢，不打沒有勝算的仗。開戰後如果戰況陷入膠著，《孫子兵法》的建議是堅守待變，意即努力堅守戰線，採取外交或智略手段來改變戰局，或者等待天時氣候轉變為自己有利的時候。曹操在官渡之戰時，面對兵多糧足的袁紹猛攻一籌莫展，但他苦守待變，後來袁紹謀士們彼此勾心鬥角越演越烈，許攸來投，獻火燒烏巢之策，幫助曹操成功扭轉戰局。

袁紹死後，其子袁譚、袁尚兄弟鬩牆，袁譚勾結曹操，曹操又是按兵不動，坐收漁翁之利；後來袁譚敗亡，袁熙、袁尚兩人逃往遼東，遼東為不毛之地，曹操不願縱虎歸山，又難以進軍；於是在郭嘉建議下緩進不退，終於讓公孫康將二袁首級奉上，成功統一河北。

征討馬超時，在擅長野戰且勇猛驃悍的西涼軍前，曹操苦戰難支，也是苦撐堅守，等韓遂和馬超合兵一處時，一面採徐晃的分兵奇襲之策，一面用反間計讓馬超、韓遂產生矛盾內訌，終於讓馬超一族敗走，韓遂等西涼將領投降。之後劉備入蜀，令鎮守荊州的猛將關羽發動大軍來侵襲，而後于禁率領七軍前往支援曹仁，結果兵敗投降。曹操利用孫劉之間矛盾，成功讓孫權的奇兵攻下荊州諸郡，不但解除前線之危，又除去關羽這一心腹大患，且讓孫劉反目成仇。

然而曹操仍有幾次大敗值得探討，首先是共討董卓時，曹操年輕氣盛看不慣其他諸侯苟且不進，於是孤軍追擊撤往長安的董卓軍，最後中了埋伏，幾乎賠光了所有兵馬又差點陣亡。當時聯軍討董只是勢大，董卓的兵馬其實損失不多，遷都長安只是想暫避鋒芒，而日子一久諸侯們必會為了利益問題作鳥獸散；而曹操孤軍追擊，兵馬疲憊且敵眾我寡，當然戰敗。而後曹操為報父仇舉兵攻打徐州陶謙，根據地兗州尚立足未穩，進攻時又處處屠城；人心盡失，自然是偷雞不著拾把米，讓呂布有侵奪兗州的可乘之機。再來就是影響最大的赤壁之敗，當劉琮投降，曹操兵不血刃取下荊州之地，而劉備、劉琦、孫權不願束手時，順利統一北方與收降劉琮的得意，讓兵多將廣的曹操驕傲自負了，於是無視《孫子兵法》的五事「道、天、地、將、法」造成大敗。

「道」指的是君主的領導力，意即部屬與人民是否挺你，我想當時跟隨曹操的部將謀臣們應該都是挺他的。然而後方被架空權力的漢獻帝會不會趁機想辦法奪權？西涼的馬騰、韓遂更是已經襲擾長安等地多次，雖然都讓鍾繇死守下來，這些都是隱憂。（也可能因此讓曹操不願久持，想用兵力優勢強行輾壓。）

「天」是指天時，「地」是指地利，「將」是指彼此統帥和將領的能耐，當時已經時序入冬不利進兵，且易生瘟疫；何況南船北馬，除了士卒水土不服，訓練不足外，謀士武將們都不擅長水戰，對水戰的謀略也不熟悉，因此兵多將廣也是無用。（新歸降的荊州士卒與部將久無操練，且軍心未穩）「法」則是軍法，曹軍素來軍紀嚴明，連曹操馬踏麥田都割髮代罪，我想此點應無疑慮。當時曹軍條件要強攻下江東有些勉強，但守住荊襄絕沒問題，如果曹操派心腹大將鎮守，自己回朝安穩政局或討伐西涼，讓後方完全無憂；待己方軍士熟練水戰，天氣適合戰鬥之時，捲土重來也許能一戰成功！（且江東士族大多主張投降，而孫權也是舉棋不定）

然而歷史沒有如果，讀過《孫子兵法》後，再來縱觀曹操一生，真是合其所述則勝，不合則敗，也難怪《孫子兵法》在歷史洪流中歷久不衰！

書籍介紹

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曹操接獲天子詔書，將營救天子東歸洛陽視為第一要務，他掃平黃巾餘黨、震懾袁術。為了迎天子，曹操使出卑鄙但有效的計謀和手段，首先是接到皇帝的返程路上，謊稱楊奉、韓暹造反，將漢獻帝改迎到許昌嚴加看管，還名正言順除掉楊、韓二人；攻伐袁術時糧草不濟，曹操先令糧官改換小斛分糧，幾日後軍心沸騰，曹操卻宣稱糧官貪賄，私自苛扣糧餉，斬其首而安定軍心，最終一鼓作氣擊潰袁術；孔融所薦名士禰衡擊鼓罵曹，曹操因其賢名在外而強忍不殺，故意命人將他綁在馬上送去給劉表，最後被劉表部將黃祖所殺。天時地利人和，曹操順抵洛陽，表面勤王，實則要把朝廷遷到豫州許縣，坐擁實權，在四十二歲這一年，他已是一人之下萬人之上的大將軍。

話說劉備、袁紹、呂布三人在徐州的勢力消長變化萬端，戰敗的劉備來投奔曹操。曹操對這個賣草鞋的小子頗感興趣，明明是個小角色卻有獨特的魅力，吸引許多大人物傾心與他。待見到劉備本人，不禁在心中讚他相貌出眾；之後他又見到了朝思暮想的關羽，曹操絲毫不掩拉攏之意，但人家關羽的意思也很明確──就是要死心塌地跟著劉備……。

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