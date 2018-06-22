曾文誠的「環島浪漫」：台北人討厭甜甜的鱔魚意麵，但我獨愛這一味

文：曾文誠

台南是很棒的地方，相信很多人都同意，當兵前在咖啡公司的高雄分公司上班，常送貨至台南，對那個地方有一定的熟悉度，後來在職棒雜誌當記者，和台南關係就更深了，那時候職棒剛成立四隊，雜誌需要四位記者，一人負責一隊，其中女生不方便出差，分配到味全龍和三商虎，我和另一位男記者只剩統一和兄弟，統一是唯一的南部球隊，所以要抽籤決定誰主跑獅隊，結果二分之一的機會我中籤。

接下來兩年，統一獅訓練、比賽都得跟，真的是三天兩頭跑台南，那時台南棒球場對面的綠豆湯還是個小攤，投手杜福明帶我去喝，美味極了，其他攤子他全熟門熟路，這也難怪，南英青棒隊出身的他根本就是府城通。

當然整個球隊對台南熟的不止他一人，所以常跟不同選手到處吃吃喝喝，有回汪俊良開車載我去吃鱔魚意麵，大概就是那時被這黏稠料理吸引住，吃完要開車時，我突然有感而發地說：「你們台南停車真方便。」記得他當時回我：「說不定過幾年車位就難找了。」

現在的台南，不要說車位，連人站的位置都沒有，老一輩的當地人恐怕會疑惑哪來這麼多人，如今的台南，假日人多到不行，但我對台南還是有一定程度的好感，以前常想說不定哪天要搬來這裡住，如今人滿為患，早已打消念頭，但到台南還是心情特好。尤其一路往南看到賴清德、候選人和賴清德合照的看板愈來愈多時，我知道台南不遠了，所以從善化、新市、永康一路走來，兩邊商店林立，和之前的景觀大異其趣，似乎都快聞到鱔魚意麵的味道了。

說來不誇張，要我每天吃鱔魚意麵都可以。聽說台北人討厭有甜味勾芡的意麵，只有當地人喜歡，但我真的獨愛這一味。

Photo Credit:好讀出版

其實除了好吃之外，我應該也是屬於吃東西不挑的那種人，以前去新加坡工作時，可以連吃一星期的海南雞飯，直到今天我每天早上依然是一杯咖啡、麵包千年不變，這讓我想到之前在路上和常富寧聽的相聲段子，討論人的記性，問某年某月的早餐吃什麼，我立刻答了出來，但不是記性好，而是每年每天早餐都吃一樣，我差不多就是這種「好記性」的人。

在吃到意麵前先喝了一瓶酒，這瓶酒是有意義的，我算是滴酒不沾的人，年輕時常有人問我當記者沒學會喝酒，哪跑得出新聞，不過最終好像也沒什麼影響啊！朋友沒少一個，吃飯應酬時知道你不喝，也不會有人拿槍逼你。

說到這裡必須岔個題，高中時代唸職校，雖然是高中生但身邊菸槍不少，而我是不吞雲吐霧那一個，某天同學知我不抽菸故意拿菸逗我，結果被另一同學巴頭，還被吼了句：「你不知他不抽菸嗎？」巴人的是類似電影《艋舺》裡、有在混的那種，被巴的原本只是想跟我開個玩笑，結果被打了後敢怒不敢言，不，應該說完全不敢怒，很好笑。再回到喝酒的話題，忘了在哪裡看過一句話：「旅行的好處，是讓你能做更大膽的事。」一路上我倒沒做什麼大膽的事，倒是平常完全不碰的食物，仗著一天四五千卡的熱量消耗吞了不少漢堡和油炸食物，算是對苦行僧式徒步生活的一點小獎賞。

所以，聽說夏天喝啤酒十分美味，不喝酒的我很難想像究竟有多美味，一直想試試，雖說現在不是夏天，但氣溫和夏天沒兩樣，加上和前一天不同的是，今天三步一店五步一家便利商店，到休息點時正好碰到一家，走了進去，被冷氣一吹實在太舒服，於是我走到大冰櫃前選飲料，沒有考慮，也毫無天人交戰，很自然拿了兩瓶啤酒，付完帳，擺在已經坐下來休息的常富寧面前，他的表情完全是驚嚇一百。

一口喝下時，沒有啤酒廣告演員那種痛快淋漓的誇張感，只覺得「原來是這樣」，跟我跑十公里後乾下一大口舒跑那種爽快感差很多，但嚐鮮後和期待值不同，會發出：「奇怪，為什麼那麼多人愛喝酒」的疑問嗎？不會，就像我們愛喝咖啡的人，也討厭別人對我們說：「奇怪，咖啡有什麼好喝的？」同理漫畫、手遊……有人著迷，就是有它的道理，局外人少說兩句吧！

但我這「局外人」卻常對很多事情充滿了好奇，快到台南市時，見到一位少年仔騎一台非常炫的機車，然後在前面繞小圈後停下，少年仔機車除了閃亮亮之外，前面斜板還突出一大塊，然後又接了條管子出來，想忽視都很難，年輕人停好車，我靠近他：「借問一下，你車子前面突出來那個是什麼？」原以為染金髮的年輕人會裝酷不理我，沒想到他馬上回答：「吼，這個就是冷卻用的喔，可以散熱！」

「這麼厲害。」

「你不知道……」

少年仔興頭顯然來了，或許從沒有人注意他或根本輕忽他，總之我應該是問到他最引以為傲的事了，他眼神閃亮地回答我。很多事情大概都是這樣，不接觸就主觀判斷，乍看是混混的卻可能有一顆你料不到的童心。這讓我又想到之前在過西螺不久，遇到一群跳八家將的年輕人，我被他們極特殊的裝扮所吸引，想幫他們拍照，結果這群孩子卻害羞起來，你推我、我推你的，非常有趣，這應該跟想像中好勇鬥狠的八家將有很大差距吧？

這一晚我總算如願吃到帶勾芡的鱔魚意麵，據說是當地人才知道的攤子，這位當地人是常富寧的朋友Barry，我很怕打擾人，很怕造成他人的困擾，所以一路未曾找過友人解決住宿問題，何況是朋友的朋友，但這回真是盛情難卻，只好打擾一晚，其實前一天晚上就借宿常富寧朋友Brian家，受到熱情款待，隔一晚則是Barry，晚餐也就由他帶路吃了夢寐以求的意麵，餐後直接回到他們工廠兼住所的地方。

Barry和姐姐就住這裡，喔！還有兩隻狗，一大一小，大隻有雪白的蓬鬆毛髮，很安靜儍呼呼的走來來去，小隻的則是過動犬，不停轉來轉去無所不吠，根本就是活生生犬版的「史瑞克和笨驢」。

睡前我們就在「史瑞克和笨驢」的環伺下泡茶聊天，不久，姐姐說要下去工廠幫忙，因為近來工人難請，所以得自己跳下去動手，此時已過晚上八點了，身為二代經營者依然沒得閒，不知要忙到幾點？一說到企二代，你是不是就聯想到開名車、泡夜店？

眼前卻是一對為家族企業打拼的姐弟，令人印象深刻。

要離開台南了，很想多待一天，但有更多路要趕，所以揮別府城走上台一線繼續南行，出發前還不放過台南，硬是吃了碗虱目魚粥，一大早的，店裡照樣爆棚，有早起的上班族，有看起來像是每天都來這裡報到的阿公，還有幾桌顯然是我這種到此一遊的，毫無問題吃進嘴裡依然美味，然後黃崇凱也來吃了。

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書籍介紹

本文摘錄自《環島浪漫：曾文誠800公里的人生完賽》，好讀出版

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作者：曾文誠

曾文誠人生最棒的完賽──36天的徒步環島之旅

36天的台灣徒步環島文字、照片記錄

你可能聽過他評論過無數動人心魄的球賽，但最高潮迭起的其實是他的人生賽局。

第一步跨了出去，就有了完賽的力量

與台灣的一場最浪漫互動，收錄曾文誠36天徒步環島的文字、照片全記錄，

實際走走，體會在腦海中曾以為的台灣模樣，是否真的如你所想像。

「徒步環島」也許在你我的心中也曾想過，

但很少人像曾公這樣，當這個念頭一出現，這趟旅程便開始了。

57歲的球評曾文誠，

在2017年底徒步走完800公里的環島之旅，展現了他驚人的意志與體能。

這趟環島不僅在探索台灣的景物，也是在回顧曾公自己成長的點滴，

從小到大，從親情到友情， 感受著回憶裡的點滴溫馨，探索著那些幾乎已被遺忘的台灣風情。

完成了一場自己與台灣的環島浪漫之旅。

Photo Credit:好讀出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航