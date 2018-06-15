澳門離台灣有多遠？兩地的文學土壤像另一個星球

澳門離台灣有多近？我們只相隔一個海峽、一小時航程，雙方語言通，同樣傳承華文文化；要是狠一點早機去晚機返，在台灣玩大半天也不成問題。然而，澳門離台灣又有多遠？有時，我們之間遠到令人覺得台灣在另一個星球。

我自問對台灣不陌生，但早前隨澳門筆會去文學參訪，我還是一再驚訝。我們參與台北文學季的講座活動，也參觀了「戰鬥吧！文學青年」展覽，了解台灣各種文學獎的發展。這個題目本可沉悶死板，但策展人甚有心思，展場佈置俐落有趣，中央更設大擂台，代表文學較勁。我最喜歡展覽海報，日本漫畫的畫風中，少女在雲霧中拔足飛奔，旁邊有飛揚的幾本書，動感而年輕。在華語地區，我第一次看到有人用這麼酷的方式包裝文學獎活動，背後是創意，也是台灣文學人的廣闊心胸。在澳門，我看不到這樣的創新。

我們到「詩生活」做講座，那是以詩為主題的小書店，位於中山站一帶，附近都是小餐廳、咖啡店、文創店。書店內外，滿是詩意閒適，令人腳步放緩，思緒沉澱。當日要做講者的我一開場就說：在這樣的環境只想喝咖啡睡懶覺呀。書店老闆是從香港移居台灣的年輕女詩人，她丈夫則是從事獨立出版的台灣人，二人彷如文壇的神鵰俠侶。如今書店經營困難，還要主打詩集？如今台灣出版業萎縮，還要獨立出版？是的，這就是在台灣發生。在澳門，我看不到這樣的書店。

Photo Credit: 李展鵬

我們在台北的紀州庵文學森林及台中文學館跟台灣文友聚餐，兩者都由日治時代的漂亮老房子改建而成，同樣有饒富趣味的菜牌。紀州庵的茶館提供私房菜，請喜歡做菜的文學家設計菜色，例如詩人古月的獅子頭、作家方梓的紅麴燒肉等。在台中文學館的櫟舍文學餐廳則在已故作家的生平尋找美食因緣，例如「楊逵的野菜鹹派」是楊逵當年開農園並以野菜招待文學青年； 「陳千武文學套餐」的食材中西合璧，代表他的多元文化背景。吃着美食，我們品味作家的作品與人生；文學有無限可能性，豈只限於書店與教室？只是，有沒有土壤與氛圍去展示文學的不同面貌。在澳門，我看不到這樣的文學菜色。

台中一站，作家夫妻林德俊及韋瑋帶領我們去看文化景點，但在我眼中，賢伉儷本身就是最重要的風景。他們辭去正職，在市郊霧峰開一間叫「熊與貓」的咖啡書店，強調公益理念與社企精神，一周只開五六日三天。他們說，書店只是基地，他們更多時間到處講學、辦活動，參與社會行動，推廣本土文化，跟台中人一起發現台中的故事。

德俊帶我們去台灣省議會，介紹那裡的歷史背景與自然環境，還表示他正跟保育團體連結，希望促使政府把裡面那植物種類豐富的公園變成一個生態園。他不只書寫台中故事，還積極參與社區建設。參觀公立的精武圖書館時，他向文化部主管直陳圖書館有待改善之處，甚有江湖地位。德俊及韋瑋不是關起門來創作，他們身體力行，以作家及社會行動者的身份，努力令台中變得更好。在澳門，我們很少看到這樣的作家。

港澳常見的台灣新聞不外乎政治經濟，如兩岸政治問題，台灣經濟不景等，近年多了吃喝玩樂的旅遊資訊。在此之外，港澳人還了解台灣的什麼？我在此行看到了台灣文學、文學人、文學團體的充沛力量，彷彿去了一趟外星——因為那裡很多事在澳門都聞所未聞。

旅程中，台灣文學刊物《文訊》編輯問：澳門也有組織系統性地整理澳門文學的原始資料嗎？我們答沒有；當台灣作家問起，澳門也有文學主題的餐廳嗎？我們答沒有；當台中朋友問起，澳門也有文學館嗎？我們答沒有！那麼，澳門是不是什麼都沒有？當然不是，我們也有強項！話說德俊帶我們去農會購物，由於台灣農會的產品素有口碑，無論肥皂、驅蚊液、零食、泡麵、調味料，我們通通不放過，有人買到現金不足，有人買到要裝紙箱。德俊見狀，吃驚地說：「你們澳門人……消費力好強呀！」這，就是澳門人在此行的光輝時刻了。

（原刊於《澳門日報》，作者授權提供）

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九