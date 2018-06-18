以世紀末香港的愛與死，重寫一段滄桑傳奇——鍾曉陽《遺恨》選摘

文：鍾曉陽

一平翻開報紙讀到有關黃老太太去世的訃聞的那天，頭版新聞是戴卓爾夫人訪問北京，因此總也不會不記得那是一九八二年的九月下旬。佔二分之一版面的訃聞，家屬名單只寥寥數行，而「媳」的抬頭下方正是姑姐于珍的名字。他不禁想到這些子孫後代中，有幾個會在喪禮上掉淚。他知道姑姐一定不會。他和母親都沒有去喪禮。

想起來有八年沒看見姑姐了。自父親火化那天一別，此後再沒她的消息。他先是忙於升學，繼而就業，忙碌中淡忘了過去，而姑姐于珍正是這「過去」的一部分。即便那則訃聞勾起了一些前事的回憶，他在轉告過母親之後便又拋開一邊。因此次年春初某個有雨的傍晚，當校工來到教員室通報說有位「黃太太找于老師」，他一點也沒想到電話另一頭的人會是于珍。

「這些年沒聲沒氣，忘了有姑姐這個人了？」于珍的聲音裡有怨嗔。

「姑姐。」一平叫了聲。

「你一點也不想姑姐嗎？姑姐可是很想你。」

「姑姐怎麼知道我在這學校？」

「怎麼？也不問候聲？」

「姑姐好嗎?」

「託賴未死，一口氣吊住命。」

「怎麼了？身體沒事吧？」

「身體一天差過一天，你再不來怕要見不著了……」

談話結束後一平把話筒放回電話座，如夢初醒環顧員工已然下班的校務處辦公室，連那個來叫他聽電話的校工也已不知去向。他越過無人的操場走向校門，雨一絲絲，織成了珠簾拂他身上。

那個雨過天青的週末，他從佐敦乘渡輪過海到統一碼頭再換乘巴士上山。在總站下了車，依約在山頂餐廳門前上了于珍派來接他的銀色丹拿牌汽車。

車廂裡坐定，只覺一股芳香劑氣味撲鼻，不禁腦海閃過兒時的一幕：六七個大人小孩擠在這輛大車上，出發去姑姐和新姑丈的婚禮，他和金鑽並排坐，穿著花童花女禮服，捧著花籃，車廂裡滿是濃濃的花香和脂粉香裡車子開過優美的山頂道，貼山壁轉過一個個彎。夾道密樹濃蔭，向車窗潑著一蓬蓬綠，教人益覺是人在山裡。

「好豔的綠！」一平在心底輕歎。

峰迴路轉來到海拔更高處，下午四點鐘的陽光照得萬物皆輝煌。蔚藍海景、山谷峭壁、華屋美舍，輪流打窗外閃過。記得多年前隨父親上山也是個豔陽天，一段車程又一段徒步程，跋涉萬水千山，終於在那些大宅間迷了路。不久車子穿過兩條花崗岩柱，便是樹蔭蓋頂的一條斜坡，翻過坡頂端，兩排矛形鐵柵橫在當前，遙見圍牆深處，密葉繁枝裡屹立著一幢淡灰色水泥建築，正是童年記憶裡的森嚴城堡。司機操作遙控器開了大柵，車子緩緩駛入屋前空地，一平深吸一口氣，說不上來胸間那股壓迫感因何而來。

已經有個白衫黑褲的梳辮女傭等在門口，口稱「姪少爺」迎他入內。他尾隨女傭穿過前庭中庭、大廳小廳、長廊短廊、洞門拱門，只覺閌閌閬閬地大人稀。

上了一節彎樓梯，估量著來到正樓背面的走廊，女傭推開一扇門輕敲兩下道：「太太，姪少爺來了。」側身讓一平入內。

他佇立門內讓瞳孔調適。只見一個瘦削影子迎來，走到他面前的幽暗裡。

這是她？一平一個晃神，不敢相信眼前的色衰婦人跟當年那個貌美如花的于珍是同一個人。脂粉不施白髮不染，是月宮裡老去的嫦娥，目光帶著八年時光的熱度落在他身上：「看你，是個大人了。」

一平舉了舉手裡的紙袋子：「媽媽問候你，叫我帶盒燕窩給你補身，又特地去買了盒豬油糕，記得姑姐愛吃。」他想放在矮几上，見每寸空間都擺滿東西，便讓它靠在几腳邊。

「難為大嫂還記得，這東西我早都不吃了。」

「姑姐精神好些？那天通電話之後我和媽媽都有點掛心。」

電話裡說得那麼嚴重，此刻看她瘦是瘦些，人倒是精神。

「你姑姐命硬，死不了。」于珍回到臥榻坐下拍拍軟墊：「來，讓姑姐好好看看你。」

一平捺下本能的抗拒過去挨她坐，忍受了好一會帶研究意味的打量。

「媽媽叫我傳個話，說很抱歉這些年少了問候，寫過兩封信沒回音，擔心給姑姐帶來困擾就沒再寫。」

「寫過信？我沒收到。」于珍淡應。「老太婆剛過身，我是等塵埃落定。」猶自端詳著他說：「你越長越像你爸爸，今年幾歲了？」

「二十四。」一平答。

「剛剛你一進門，站在那裡，我真以為是你爸爸。」拉過他的手扳他的指頭看，「你爸這十隻指頭全是白的，粉筆灰。」

趁女傭進來奉茶，他藉著接茶縮回了手。于珍無名指上的戒指卡疼了他。

「姑丈在嗎？我去問個好。」

「幾日沒看見他人了。」于珍說著給象牙濾嘴換上菸，指指几上的火機示意一平給她點，連吸兩口道：「我晚上睡不好，多半我起床他已經上班，有時他忙工作就在書房睡。」

其實一平剛進來看到室內的情形便猜到幾分。窗幔密閉，到處藥瓶藥罐、酒瓶酒杯。菸灰缸都有好幾個，全都菸屍如山。衣物首飾隨處扔，一落落小說報紙亂堆在牆腳。有個小電視機背向牆角放地上。此外靠裡還有扇門，想是通往寢室。這是意味著幽閉與獨寢的房間。看來她平時是讀報讀小說或看電視打發時間，大概也不是每天讓傭人進來打掃。多半她就是從報紙上得知他在哪間學校的，招生廣告或學校活動的宣傳文有時會附列教師名單。

「姑姐身體是甚麼事？有在看醫生？」

「我是給那老太婆施了咒還怎樣，這身骨子老跟我作對，沒斷過喫藥看醫生，一會兒說是精神官能症一會兒又說是廣場恐懼症又說是厭食症，名堂多的是。」于珍機械地彈著灰，雙眼霧鎖煙籠。「去年老太太剛發病，你姑丈硬把我送到英國，療養院裡關了一整年，院長是個甚麼自然療法專家，不就是把人關起來靜養，調節飲食呼吸新鮮空氣，這要個專家來告訴我！還不是那翁玉恆出的鬼主意，怕給我機會向老太太獻殷勤，最好我死在那邊就稱了她的心！狐狸精假扮節婦！」

一平聽得暗暗駭然，沒想到勾心鬥角那麼烈。

「姑姐有在看醫生就好。」

「最近又給我找個英國留學回來的，頭銜一大堆，甚麼容格的信徒，人格原型心理陰影那一套。二十來歲懂個屁！叫我寫日記記下睡覺作的夢，這種事能寫給人看嗎？日本人炸機場、跑警報躲防空洞、活生生的人給炸成幾截，他見過？他能懂？我是為了讓他給我開藥才敷衍他！」

「姑姐都喫的甚麼藥？」

「還不是那些！」于珍含糊道。「嫂嫂好？大嶼山的度假屋還在做？」她第一次問候于太太。

「假期忙些，平日閒得很，倒不累。」

「不知嫂嫂怎麼受得了，那蚊子！」

「她慣了，倒是回城裡覺得不慣。」

「嫂嫂有你這兒子，享晚福了。」

「她現在吃齋唸佛，大概是給我氣的。」一平笑道。

「你不怪姑姐這些年沒去看你們？」

「姑姐一定有不得已的理由。」

閒話談得差不多，一平問：「姑姐今天叫我來有特別的事嗎？」

「你急甚麼！」向几上的空杯指指示意他斟酒。「我們姑姪倆許久沒見多聊一會兒，老太婆不在了，那姓翁的也走了，用不著顧忌甚麼了。」

「翁管家走了？」

于珍鼻子裡一「哼」：「知人口面不知心，枉老太太在日那麼疼她，尾七未過便收拾包袱走人，回家等著分遺產。」

菸酒的雙重作用下她精神稍振，起身到裡面臥室，亮了燈摸索一會，回來時手持一份文件，淺笑遞給他道：「叫你來，是有好事。」

薄薄一疊淺灰公文紙只有幾頁，一平掃一眼全是公式化的法律英語。

只聽于珍道：「我新立了個遺囑，想要你做執行人，我打聽過了，受益人也可以當執行人的。」

一平心頭怦然，立刻那文件成燙手的山芋。他感覺于珍來到他身後，帶菸酒氣的鼻息噴得他耳廓熱呼呼的，手伸到他面前翻文件，指著說：「你看這日期，上個月才立的……」

不等她說完他便掩上文件，隨手放在几上說：「這種事不是委託專業的人比較好？」

「外面的人信不過，有個自己人總是好些。」

「姑姐還年輕，現在講這個不是早了些？」

「今日不知明日事，我一身的病誰知能不能長命？真要有個萬一，阿寶還未成年，她一個小女孩你叫我怎麼放心。」

這麼說，于珍此舉竟是有著託孤意味的。

一平更覺得非拒絕不可。「姑姐還是再考慮吧，這樣實在不合適。」

「有甚麼不合適？你跟阿寶是我最親的人了。你爸一點東西沒留給你，這個姑姐是知道的。你媽那個度假屋物業是她叔叔的，將來也未必能落到你手裡。」

「姑姐的心意我很感激，可是……」

「我的東西我沒權作主？」于珍怫然不悅。「你想讓我死不眼閉嗎？你以為容易得來的？那老虔婆把我看得多緊，這屋裡上下哪個不是她的人，我打個電話她都拿分機偷聽！那個翁玉恆沒事就說三道四搬弄是非，你姑丈又是個沒用的，老太婆咳嗽一聲他就屁都不敢放，好不容易攢下了這些，你倒是一點不領情！」

「姑姐別生氣……」

「這些年你姑姐怎麼過的你知不知？被人踩被人欺，跟那老太婆八字相剋還是怎麼著，打從我進門那天就沒給過我好臉色！就因為我不是千金小姐，我背後沒有一個有來頭的老爸撐腰，她就覺得可以欺負人！多少次我想從這大門走出去再也不回來，但他們不會讓我帶阿寶走，留她一個在這裡還不是給生吞活剝？留得青山在不怕沒柴燒，讀遺囑那天大家像看好戲一樣，連那翁玉恆都分到一筆養老金一層樓，骨董隨她挑！不過是個管家！是個下人！好歹我是行過婚禮擺過酒娶來的老婆，給他們黃家生過孩子，哪點比不上那婊子！死老怪物死得好，死得好！」說得聲淚俱下，抓起臥榻的軟墊摀住了臉哭。

一平看得不忍，送潔面紙過去，也自心裡難過。

好半天于珍收了淚，擤著鼻子說：「以後你常來陪姑姐說說話，姑姐就開心，一天到晚盡是看見些傭人，煩死了！」

她起身到梳妝桌前抓起梳子梳頭，梳了兩下力氣不繼，一平接過梳子幫她梳，梳齒擦過頭皮發出沙沙聲。

「姑姐難看多了是嗎？你看我像幾歲？」

「姑姐一點不顯老。」

「怎麼不老？過幾年就半百人生了。」

「多到外面走走就好，臉色有些蒼白。」

灰絲白絲從他指間滑過。看于珍情緒平伏，只得暫不提遺囑的事。室內窒悶，他走到窗前掀簾外望，立刻被強光刺得睜不開眼，西墜的太陽像個大銅鑼掛在當空。

「你還沒看過這海景吧，來，出去看看。」

于珍摸副墨鏡戴上，起來拉開窗幔，推開落地門走到露台上。

小小的露台十分別緻，寶瓶形欄杆的白石護欄形成個半圓抱住露台上的人。憑欄遠眺，港島南灣的海景盡收眼底，非常美。

「你說這房子值多少錢？」于珍碰碰他手臂。

「猜不著。」一平笑道。

「猜猜看。」

「總要上千萬吧。」

于珍咯咯笑。「這破房子倒不值甚麼錢，是這塊地。五萬平方英呎，三面海景，風水師傅來看過說這方位還有幾十年的好運。何況山頂的地不跌價，你姑丈說的，只有起沒有跌。」

「姑丈想賣？」

「這房子是我的了，你姑丈簽了送贈契給我，簽字那天他說，『我送你的不是房子，是天堂。』」

一平心內悸動，以為聽錯。

「我以為是黃家祖傳的？」

「甚麼祖傳！他們黃家上海淪陷前才來香港，那時候這太平山還沒開放給華人住。老太爺發第一筆大財就走了好運碰上政府改例，跑來跟何東做鄰居，住了沒幾年腦血栓死了。本來你姑丈要用遺囑的方式留給我，可是誰知他會不會私下改遺囑？有了這張契就誰也搶不走，滿三年生效，上個月剛滿三年，我是業權擁有人了。」

看一平沒反應，于珍瞄瞄他。「怎麼？你不替姑姐高興嗎？」

「當然替姑姐高興。」

他沒問于珍是怎麼做到的，怕聽見更多的內幕。

「我有個想法，現在不是流行單棟的複式樓？你看這地勢，正好一排向西一排向南，四面種上花草樹木，中間的空地做園林，有管理員有會所，自成一個別墅村，你說姑姐這構思怎樣？起個十幾二十棟，一棟起碼叫價一千萬不止。」

對一平來說都是天文數字。唯一可用作參照的，是他目前租賃的一廳兩房帶廚廁的四百呎青山道舊唐樓單位，勝在地段好，呎價都要兩千上下。

「這房子挺有特色，拆掉不是可惜？」

「黃家人丁單薄，留著這麼個大房子也沒用，與其讓阿寶繼承個破東西，倒不如給她個新的。」

「還是姑姐的眼光遠。」

「我是心腸好才沒把這件事告訴那老太婆，她要是知道房子落到我手裡要死得更早些。」

于珍今天叫他來是要向他宣示勝利的，一平忽然有此會心。只可惜真正的報復對象已不能到場，也因此這勝利顯得美中不足。

他第一次站在這高度看香港，看到了遼闊的外海，明媚的群山，海岸線上成群的高樓大廈。黃昏的光景裡一切鍍上了金。一輪鹹蛋黃夕陽向海傾側，像給破開了流出一海面的金液。香檳金、錦鯉金、爛銀金、菸絲金，不同黃金比例的金。

太刺目了，視網膜像給針戳般。他將視線移向露台下的花園，草地上一棵高大鳳凰木的濃蔭下有個小女孩跟一隻大白狗在玩。狗懶洋洋賴在地上不願動，小女孩抓住牠的兩條前腿像是要強拉牠起身，旁邊有個青年支著手肘側臥，嘴角銜菸的姿態很悠閒，一下一下揉著狗毛，狗更不願動了。風中傳來小女孩的細碎笑語，紅裙子映著綠草地，暮色中分外奪目。

但這平靜的畫面有點甚麼觸怒了于珍，怒不可遏罵起人來：「這些死人！死到哪裡去了！—昆姐！銀姐！」衝到房裡攫起掛牆的內線通話器，不耐煩搞那一個個鍵又隨手一摜，跑到走廊上扯開喉嚨喊：「昆姐！銀姐！」

等到兩個女傭急沖沖趕來，于珍已來回踱了幾轉鎮定下來，用正常語氣說：「去把二小姐帶進來，起風了，省得著涼。」

回到露台對一平一笑，「阿寶這孩子真教我拿她沒辦法，都是那翁玉恆給慣的，縱著她跟下人混，好的沒學到盡學了一肚子鬼主意。」

不一會花園裡上演一幕小戲劇，兩個女傭提著毛衣要給女孩穿，女孩扭捏拒穿，擲毛衣於地，大白狗以為女孩跟牠玩，勉力支起四條腿去叼毛衣。那青年手插褲袋立在一邊笑，向露台這邊望來。

一平這才認得就是載他上山的司機。只因他脫掉了外套又沒戴帽子，而那躺草地上逗狗玩的姿態不像打工的，使他一時沒聯想到一起。

「這司機新來的？」他問于珍。

「來了半年，老王退休前荐來的，你記得老王？」

一平還有點印象，主要因為從前于珍回娘家都是老王接送。

「老王說是他世侄，毛頭小伙子，車牌才拿了沒兩年，你姑丈就愛做這種沒用的人情！」

只這會兒工夫，草地上的人和狗都不見了，只剩下落日餘暉滿地。

露台上的兩人感覺到山風是涼了，于珍像是覺得冷似的抱住胳臂靠近了他。

「平，以後你有空就來，學校放假就來住，想住幾天就住幾天，順便給阿寶看看功課。我是精神不好，好老師又難請，給她請過兩個都做不長，明年她就升中學，年底她還有個學能測驗……」

「表妹唸私立學校不是嗎？可以直升不成問題的。」

于珍一隻手放他臂上。「你是她表哥她會願意聽你的，從前你半工讀不是也接補習做嗎？」

「這學期我實在忙，姑姐要的話，回去我問一下有哪個學生想賺外快的。」

「得了，求你這麼點事！」語氣含慍，似是怪他打從一開始就不肯順她的意，一味潑冷水講些她聽不進去的話。「這可是你的小表妹啊。我不想她將來像她姊姊，勉強唸到中五畢業，連你姑丈公司裡的一個閒職都保不住！」

于珍越是這樣說，一平越是覺得要遠離，只是保持中立地「嗯嗯」著。

嘡—嘡—嘡—

屋深處，一個鐘冷冷清清敲了起來。

她堅持讓那個叫阿漢的司機送他下山。這回他注意多看了兩眼，只見帽簷下是張白淨後生臉，態度算恭謹，服務周到給他開車門，除問他在哪裡下車外沒再搭話，開著收音機聽廣播，把車開得風馳電掣，在中環的統一碼頭放下他便絕塵而去。走在趕船的人潮裡，被推撞著擁擠著，他有從天上回到人間的感覺，山上發生的一切只是一場亂夢。

渡輪上俯看滾滾潮沫，他想起父親去世那個冬天，在長沙海邊，那些他和于珍吹海風散步的黃昏。于珍會熱心地替他設想未來，天馬行空講各種計畫，說要送他出國讀書栽培他做下一個楊振寧或李政道。其中有天的對話他印象特別深，那天他們赤腳濯足，看海水沖洗著腳印，于珍講起了巴西，問他巴西的事他知道多少。

「聽爸媽說過一些。」他說。

「都說了甚麼？」

「說姑丈怎麼死的。」

「是的，江亨利死得很慘。」連名帶姓，彷彿在講一個報紙上讀到的人。

接著于珍問了個奇怪的問題：「黑暗時代，歷史上是不是有這麼個時期？」

「你是說歐洲中世紀的時候嗎？」

「上學讀的歷史，別的都忘了就只記得有這麼個時期。」

「為甚麼？」

「我好像總在等它過去。」

她從皮草口袋取出菸包與火機，也許手凍沒握牢，火機掉到沙丘，一平彎腰把火機撿起來，這是他有生以來第一次給于珍點菸。「人要有錢才能保平安。」于珍把玩著手指上的鑽戒。「平你別怕，姑姐一定照顧你，你等著瞧。」

——當時只當是因父親病重、于珍一時動情說的話。他萬萬沒想到她會言而有信。

書籍介紹

本文摘錄自《遺恨》，新經典文化出版

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作者：鍾曉陽

18歲寫出《停車暫借問》，一鳴驚人的黃金光芒之作。

作家朱天心推崇「才情之高、出手之氣魄，令人驚心和佩服。」王德威教授嘆其為「今之古人」。

王家衛邀她為經典電影《花樣年華》《2046》撰寫文字。

打掉重練挑戰自我，蕩氣迴腸長篇力作世紀末的愛情小說！

他唯一的錯，就是愛錯了人。

鍾曉陽最具野心之作──以世紀末香港的愛與死，重寫一段映照現實的滄桑傳奇。

故事──

故事從1982年珠寶世家黃老太太的過世開始，這一年正是柴契爾夫人造訪北京，決定了香港變化的開端。

中學老師于一平接到幾年不見的姑姑、富商黃景嶽太太于珍的來電，開啟了他與表妹寶鑽、黃家大女兒金鑽、義子敬堯、還有身分曖昧的年輕人程漢之間千絲萬縷的關係，一點一滴改變了他的命運。

拗不過于珍的邀請，一平上太平山為少女寶鑽補習課業，捲入黃家深院大宅裡暗藏的親族爭端。同時這個家族的珠寶生意開始出現隱憂，82年後港英關係生變更為糾葛的人性蒙上不安的陰影。

一平對金鑽暗生情愫，卻因一場誤會決心不再踏入黃家；同時，寶鑽在家庭風波後跟母親于珍遠赴海外求學。送走80年代末迎來90年代，末世的氛圍讓人們在感情中沉浮、在謀錢營利中罔顧他人性命，一平在這個不屬於他的世界裡徬徨迷失，眼看著一切瘋狂錯亂逼近，他卻發現了真愛，然而，他們還能重新開始嗎……

「人生若是無悔，該多無趣。小說亦是。」——國際名導 王家衛 領銜推薦

Photo Credit: 新經典文化出版

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