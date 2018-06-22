曾文誠的「環島浪漫」：國民政府來台後，台東就出現一堆忠孝、信義、和平

文：曾文誠

這幾年台東鹿野因為熱氣球觀光活動而聞名，我原本也以為如此，但實際走過，你會發現，不用乘汽球飛上天，光是行走，就會發現鹿野的龍田村好美。

龍田村，整個村落是日本時代糖廠的移民建造，採棋盤式設計，因此走在其中不用怕迷路，村裡很有特色的「阿榮柑仔店」老闆就是這麼告訴我的，老闆不僅跟我說走在這裡不用怕走失，還熱心的告訴我當地許多景點，像「舊日式校長宿舍」、「鹿野神社」、「區役場」等，因為是日本時代的移民村，所以保留了相當多值得一看的舊建築。

但最吸引我的反而是在鹿野神社附近的一棵「慈濟樹」，名稱由來是證嚴法師早年曾至神社旁的「崑慈堂」修行，所以常常在樹下和村民談論佛法，因此後人為了紀念證嚴修法之地，特地將此樹更名為「慈濟樹」。

看了樹旁所立的文字說明，這棵樹樹齡已超過80年，樹高有20公尺。站在高大樹下，不免想像起當年法師在此弘法，村民聽道的情景，心情竟無比平靜起來，其實整個村走起來都讓人有平靜感，即便是營利的民宿，也是各具特色安安靜靜坐落路邊，我就這樣步伐極輕極慢地踩，可惜步伐再慢還是得走至終點，中國導演馮小剛在他書裡曾寫道，他喜歡紐西蘭卻不得不道別的心情，所以用了句鄧麗君歌詞表達，雖然有點怪，但也很符合我現在的心境：「好花不常開，好景不常在……今宵離別後，何日君再來？」

今日離開後，不知何日能再重回美麗的龍田村？

Photo Credit:好讀出版

許是相當幸運的我，不是熱汽球的旅遊旺季亦非假日，才能漫步龍田村見識其美，但不知是否曾是日本移民村，它有一種獨特的風味，不僅是景色獨特，名字也東瀛味十足，其實前面的初鹿，今日的鹿野，往上的月眉、關山、池上，還有台十一線的富岡、長濱，日本味十足，它們都是因為日本而改的地名，國民政府來台後，台東地區就出現一堆「忠孝」、「信義」、「和平」、「忠仁」、「成功」等名稱，連鄭成功也軋一角，把布農族居住的地方稱「延平鄉」，延平郡王鄭成功如果知道了，恐怕也笑不出來吧？

賓朗一地保留了個日本時代的木製火車站，古味十足，一旁舊倉庫牆上的字跡也仍完整如初，上寫「服從領袖反攻大陸」。不過從地名的更迭就可看出這島上人民的命運，地名不斷變，但不變的應是這塊土地人民善良的心吧！我打從心底這麼認為。

按計劃行至池上就結束了今天的路程，不想去伯朗大道和人湊熱鬧，且天色尚早，在便利商店稍事休息，一看對面就有家頗具規模的飯店，想說池上是熱門旅遊點，不預訂怕沒房了，就滑了下手機查飯店電話撥過去，櫃台要我留電話姓名，話筒那頭聽完竟說：「你跟電視主播名字一樣。」我沒有再說什麼，直接走到對面讓他驗明正身，讓別人「驚喜（嚇）」也算旅行的少數趣味啊！

相關書摘 ▶曾文誠的「環島浪漫」：台北人討厭甜甜的鱔魚意麵，但我獨愛這一味

書籍介紹

本文摘錄自《環島浪漫：曾文誠800公里的人生完賽》，好讀出版

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作者：曾文誠

曾文誠人生最棒的完賽──36天的徒步環島之旅

36天的台灣徒步環島文字、照片記錄

你可能聽過他評論過無數動人心魄的球賽，但最高潮迭起的其實是他的人生賽局。

第一步跨了出去，就有了完賽的力量

與台灣的一場最浪漫互動，收錄曾文誠36天徒步環島的文字、照片全記錄，

實際走走，體會在腦海中曾以為的台灣模樣，是否真的如你所想像。

「徒步環島」也許在你我的心中也曾想過，

但很少人像曾公這樣，當這個念頭一出現，這趟旅程便開始了。

57歲的球評曾文誠，

在2017年底徒步走完800公里的環島之旅，展現了他驚人的意志與體能。

這趟環島不僅在探索台灣的景物，也是在回顧曾公自己成長的點滴，

從小到大，從親情到友情， 感受著回憶裡的點滴溫馨，探索著那些幾乎已被遺忘的台灣風情。

完成了一場自己與台灣的環島浪漫之旅。

Photo Credit:好讀出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航