2018/07/01, 生活

不只賣瑜伽褲，更賣美好體驗：運動品牌Lululemon如何深耕在地社區？

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本文3大重點：1.團隊內三個重要的角色，讓消費者感受到Lululemon並不是一般零售店。2.鐵粉養成計畫，不只販售瑜伽褲，而是一種「自我成長」的生活方式。3.不同城市，設計不同產品！Lululemon設計實驗室，讓產品更貼近消費者。 

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文：子婷

去年，台北東區開設一間新運動品牌Lululemon，雖然多數台灣人沒有聽過這個名字，但大排長龍的隊伍，證明了它獨特魅力。Lululemon來自加拿大，1998年由Dennis J Chip Wilson創立，去年第四季營收就高達9.28億美元，一起來看Lululemon是怎麼在激烈的運動服飾市場，闢出一條道路。

創新點：從「體驗經濟」出發，專注利基市場走出自己的商業模式。

本文3大重點：1.團隊內三個重要的角色，讓消費者感受到Lululemon並不是一般零售店。2.鐵粉養成計畫，不只販售瑜伽褲，而是一種「自我成長」的生活方式。3.不同城市，設計不同產品！Lululemon設計實驗室，讓產品更貼近消費者。

團隊內三個重要的角色，讓消費者感受到Lululemon並不是一般零售店

Lululemon創辦人Wilson原本是從事衝浪、滑水、滑雪設備的行業，但在體驗瑜伽後，一下子就愛上瑜伽了。他發現當時所有運動都有齊全的裝備，像是棒球選手專用的手套跑步員的褲子與布鞋，但因為瑜伽不屬於競爭性運動，相關產品比較少，Wilson便下定決心投入開發瑜伽運動產品。

Wilson在1998年成立了Lululemon，有些人會覺得這個名字很特別，但這個取名的含義卻有點趣味。Wilson認為日本五十音沒有類似「L」的發音，因此，日本人無法發出「L」這個字母。所以，他特別將用三個「L」組成品牌名稱，讓消費者（特別是日本）能夠看到名稱時就知道Lululemon是西方的品牌。

一開始Lululemon只是一間小型工作室，白天Wilson研發商品，晚上會變成練習瑜伽的場所，不論是工作室、商店或是總部，都可以發現一些令人激勵的句子掛放在明顯的地方，像是「專注擁有，而非失去」「生活就像是騎腳踏車，必須持續前進才能保持平衡」「朋友比金錢重要」，而這些短句就是Lululemon成功的起點。

在臉書開始風靡美國時，Wilson把這些具有激勵作用的句子，印在環保手袋上面，每個經過工作室的人可以免費拿到這些袋子。結果這個袋子不出預料，在網路上瘋傳，而且每個得到袋子的人，都急著在網路上想跟大家分享，因為現代人喜歡拍照紀錄生活，並上傳到社群網站，每篇貼文都暗示著發文者的生活態度。

Wilson更進一步去研究這些「想創造正面形象」的心理，他發現大多數千禧年出生的人，喜歡把錢花在可以「有效改善生活」的地方，像是健身房、旅行、食物，這些注重於改善自我的體驗服務，而不是純粹的奢侈品。Wilson於是把Lululemon的企業文化設定在「自我成長」，希望不論是消費者還是員工，只要使用Lululemon的產品，都會為了創造更美好的生活而努力。

在Lululemon的團隊內有三個重要角色，分別是店長、品牌大使與店員，這些人來自世界各地，唯一的共通點就是認同Lululemon的企業文化。店員成為店長之前，必須先在總部受訓三個月，經過考核通過後正式成為店長。Lululemon會選定一個地點開設小型展示館，店長在白天做試賣活動，觀察哪戶人家購買的產品比較多，並開始調查地方的意見領袖，像是一些瑜伽老師或健身教練，確認這個地區是否可以成立社群，如果能夠成功，公司就會出經費將展示館正式成立一間零售店。

Lululemon沒有請任何明星代言產品，而是邀請當地的瑜伽老師、健身教練成為品牌大使。公司提供這些大使免費的產品，並讓他們在週末的時候，來零售店開設課程，對這些品牌大使而言，他們可以因此接觸更多潛在客戶，並向他們宣傳Lululemon的產品與自己在外開設的課程。

而在零售店上班的店員，平時上班不需要穿制服，而是穿著Lululemon的瑜伽褲或運動衣，搭配其他品牌的運動配件，讓消費者感覺他們是與「教練」、「健身教練」相處，而不是普通的店員。有了這群認同公司理念的夥伴，Lululemon讓消費者認為它們不只是單單販售瑜伽用品，而是承諾為大家創造更好的生活。

鐵粉養成計畫，不只販售瑜伽褲，而是一種「自我成長」的生活方式

除了注重公司文化，Lululemon也致力結合線下活動，利用免費課程、座談會、社群分享會，透過面對面的接觸，為消費者帶來有溫度的體驗。

在週末，Lululemon的零售店會轉成瑜伽俱樂部，提供大家免費的瑜伽課程，不論是否購買Lululemon產品，大家都可以來參加。或是舉辦社群分享會，讓大家分享自己最近的生活，不論是瑜伽、書、慢跑，只要是能夠為心靈帶來成長的活動，都歡迎每個人來一起分享。

這個點子來自於Lululemon籌備期間，Wilson會在白天與團隊一起設計產品，夜晚就把辦公室變成瑜伽場所，收取微薄的入場費貼補房租。知名著作《體驗經濟時代》（The Experience Economy）的共同作者Joseph Pine，他形容產品價值演化有五個階段。

  1. 「貨物」（Commodities）：產品的原物料，與一般市售無差別的產品（例如：市場上一般的運動鞋）。
  2. 「商品」（Goods）：品質高，有差異性或個人特色的產品（例如：市場上名牌的運動鞋，有很多特殊的設計與功能。）
  3. 「服務」（Services）：企業不但售賣產品，而且還搭配各種不同的服務（例如：消費者買了運動鞋還可以回到同一家店去清洗）。
  4. 「體驗」（Experiences）：企業提供的產品和服務能夠讓消費者有獨特的體驗（例如：在購買運動鞋時能夠讓消費者試穿 1 天，並且有專業的店員詳細的介紹每一雙鞋的特色）。
  5. 「自我成長」（Personal Transformations）：消費者因為企業的產品或服務，而改善了自己的生活模式（例如：消費者買了運動鞋後可以用它們的App加入跑步社團，分享自己的跑步進度，進而讓消費者愛上跑步）。

而Lululemon就是體驗經濟最好的例子，Lululemon找尋社區裡的意見領袖，讓他們提供消費者免費課程（服務），而消費者看到是由Lululemon主動舉辦這些活動，對品牌產生正面的感覺（體驗），並在活動過程中，透過瑜伽或是運動課程，達到心靈上與身體上的滿足（自我成長）。Wilson發現比起只在臉書上創造內容，線下活動帶來的社群更強烈，而參加這些活動後，每個人都有可能變成Lululemon的鐵粉，邀請朋友一起來參加這些活動。

不同城市，設計不同產品！Lululemon設計實驗室，讓產品更貼近消費者

Lululemon主要的目標客群是喜愛瑜伽的女性，最大的競爭者為美國平價瑜伽品牌Athleta（2008年Gap以 1500 萬美金收購）。

Lululemon面對著各大品牌的威脅，新任執行長Potdevin實施了一個重大政策，複製Lululemon在溫哥華的設計實驗室，然後在紐約開設第二間設計實驗室。實驗室所設計的產品都是限量版本，而且不會在網路上販售，只有當地幾間旗艦店可以拿到銷售權，Potdevin的想法是想要為每個地區的人，設計不一樣的專屬產品，慢慢的將Lululemon從「販賣商品」的公司，變成一間「設計導向」的公司。

例如，紐約的居民每年都會面臨寒冷的冬天，但是，他們希望服飾除了能保暖，同時也好看。因此，紐約的實驗室就會以這個為目標，研發出適合當地居民的設計。除了針對地區設計產品以外，Lululemon也利用自己的設計專利的優勢，將消費族群跨到男生，不只針對瑜伽用品，連平時男生走在路上的困擾，Lululemon都有能力幫忙解決。

在2015年，Lululemon推出了名為「防止撞蛋褲」（Anti-Ball Crushing，簡稱ABC），用燈芯布（Warpstreme，一種專利材質）做成的男性休閒褲，在網路上引起許多話題。這條ABC的剪裁，也是特別經過設計，在褲襠的部份不會是「緊貼」的，讓男生們穿著時，「蛋蛋」可以更不被壓迫。許多男性消費者因此給予好評，並表示如果投入瑜伽運動的話，第一個想到的一定是Lululemon。因為 Lululemon 用一條休閒褲，證明了它能夠讓男性在穿著上有更好的體驗。

Lululemon對「設計導向」的追求，也可以從它們在2016年為參加里約奧運的加拿大排球隊設計的服裝中看到。為了打造出合適的運動服讓排球選手們可以在比賽時穿得舒服，Lululemon團隊使用了紅外線攝影機追蹤選手們在訓練時的一舉一動，以確保衣服的剪裁不會妨礙到他們。另外，Lululemon還建立了溫度控制室，模擬選手在里約當地需要面對的濕度與氣溫，確保它們採用的布料，難夠有效的排汗。而最重要的是，在設計與測試的過程中，Lululemon團隊都和選手們緊密的溝通，確保他們設計出的服飾，真的符合選手們的要求。

Lululemon的成長過程與Under Armour很相像；找到利基市場，搭配品牌形象與產品設計，在競爭激烈的市場走出一條自己的路。目前Lululemon已經開始拓展男性運動用品的產品線，但如果無法持續創新，而是單一的推出新產品，Lululemon就要小心步上Under Armour（UA的股票在2016年下跌了30%，2017年又再下跌了50%）的後塵了。

參考資料
  1. The long, strange history of Lululemon: North America’s weirdest clothing brand
  2. Lust for Lulu
  3. The Rise, Stumble and Future of Lululemon
  4. LULULEMON SAYS LINE BETWEEN ONLINE, OFFLINE CONSUMERS GONE
  5. Lululemon: Threats From Competition, And Amazon
  6. Nike challenges Lululemon with “Pant Studio”
  7. Amazon expands into private lable sportswear and its first home furnishing lines
  8. Amazon said to make sportswear push; Lululemon shares fall
  9. Lululemon: Running Out Of Steam?
  10. Lululemon SWOT Analysis
  11. How Lululemon Is Competing at the Rio Olympics

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航

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