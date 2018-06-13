在地上不被重視卻在大樓上成了傳奇：讓全美推特一夜失眠的「蜘蛛浣熊」

（中央社）美國明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）一隻小浣熊一夕間成了網紅，因為牠攀上建築物外牆，受困在20多層樓高的窗台，讓圍觀人士全都捏把冷汗，甚至在推特上每小時持續更新近況。



美聯社報導，小浣熊今天爬上瑞士銀行大樓（UBS Tower），圍觀群眾和記者不斷追蹤著牠的動向，有些人停下手邊工作替牠著急。到了今天下午，小浣熊已經爬到20多層樓的窗台。

Saga of the #mprraccoon trending in the Twin Cities. TV news crew is outside filming every minute. "Hang in there buddy" on everyone's lips #mprlife pic.twitter.com/BDjGOdqdXi — Michael Popham (@mpopham) 2018年6月12日

旁邊的明尼蘇達州公共廣播電台（Minnesota Public Radio）甚至給小浣熊下了#mprraccoon的標籤。這隻來自森林裡的小生物還有了自己的推特帳號，其中一則推文寫著：「我鑄下大錯了。」

I made a big mistake. #mprraccoon — The MPR Raccoon (@TheStPaulRacco1) 2018年6月12日

很多人都擔心小浣熊的安全，甚至有網友開直播，持續更新小浣熊的動態。

小浣熊第一次被發現是在今天上午，當時牠所在高度只有幾層樓。聖保羅動物監控（St. Paul Animal Control）相信，小浣熊可能前一晚就一直在那裡，隨後開始往上爬。

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 2018年6月12日

有旁觀者擔心浣熊的安全，打電話給明尼蘇達州野生動物復建中心（Minnesota's state wildlife rehab center）和聖保羅動物監控中心（St. Paul Animal Control）求助。不過當地的消防局表示，出動人類去救浣熊風險太高了。

Hang in there, trash panda! #mprraccoon pic.twitter.com/C8sbtLO0te — Johnny Vince Evans (@TheJohnnyVince) 2018年6月12日

的確，雖然一度有人以長柄工具想救浣熊，但只讓浣熊緊張得更往上爬，而且越爬越高。

He made a run for it! Still stuck though. pic.twitter.com/8Z7KTK8K1y — Evan Frost (@efrostee) 2018年6月12日

不過工作人員還是在頂樓安置了「食物陷阱」，希望浣熊會被香氣引誘，爬到屋頂後捕獲。如此一來，這隻小傢伙必須靠自己安全的抵達頂樓。

Bill & Carolyn - The world has been watching a raccoon climbing up the side of a 25-story tower in St. Paul, Minnesota. #mprraccoon



We're happy to report he made it to the roof early this morning! pic.twitter.com/brKl3SEjDK — Coast 101.1 (@coast1011) 2018年6月13日

而這隻浣熊的一舉一動，也牽引著數千名網友的心。有人擔心得哭了，有人則氣憤地問，有時間在這裡發文，為什麼沒有人打電話給消防局？

「我們不想嚇到牠」，該市動物控制部門的發言人表示，「最好的事情是讓他自己好好待著。」

一路觀察浣熊的記者尼爾森也說，浣熊是非常好的攀登者，他們可以自己找路回去。

Be safe, little buddy! #mprraccoon pic.twitter.com/W5jCzHnWWI — Kristine (@TheHistoryDiva) 2018年6月13日

不過從周一（11日）下午，經過深夜到了白天，又從白天進入黑夜，到了晚上8點，浣熊仍然在高樓之間遊走，成千上萬的人在網路上繼續關注牠的發展。

從那時起，WCCO電視台開始直播，CNN、華盛頓郵報和Vice等全國性新聞媒體也相繼跟進，到週二（12日）下午晚些時候，浣熊已成為推特上第一熱門話題，至少有三個推特帳戶為牠而開，吸引數千名追隨者。

有人送來了保平安的氣球：

Goodnight room

Goodnight moon

Goodnight #MPRraccoon pic.twitter.com/TgwSiwWxJj — Red Balloon Bookshop (@RedBalloonBooks) 2018年6月13日

也有人整晚不睡，做了浣熊圖案的吊飾：

I didn’t stay awake all night making a felt #mprraccoon



YOU stayed awake all night making a felt raccoon and a teeny felt tower. pic.twitter.com/EOKKRkEjMS — Jennifer Brooks (@stribrooks) 2018年6月13日

不過，從周一到周二晚上，兩天過去了，被困在大樓外的浣熊，沒有食物或水，這也讓好萊塢導演、《星際異攻隊2》的詹姆斯岡恩（James Gunn），願意懸賞1000美元（約新台幣29,000元），懸賞拯救這頭浣熊的任何人。「我一點辦法也沒有...這個可憐的小東西。」

I'll donate a thousand bucks to the non political charity of choice to anyone who saves this raccoon. I can't handle this. Poor dude. https://t.co/2F5reAKkKa — James Gunn (@JamesGunn) 2018年6月12日

但幾小時後，週三凌晨2:30左右，浣熊終於攻頂成功。一路關注的明尼蘇達州公共廣播電台（MPR）記者佛斯特（Evan Frost）笑說，「大家可以回去睡啦。」

The #mprraccoon just made it to the roof! Video courtesy @DPet_KARE11News pic.twitter.com/Wb5xPsANZh — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 2018年6月13日

明尼蘇達州公共電台記者尼爾森（Tim Nelson）說，這隻動物很可能錯以為高架上有鴿巢，才會不斷往上爬。不過一路上牠只是在梳理自己的毛，悠哉悠哉地躺著。

Can confirm #MPRraccoon is still itchy. Got a little visit from @StPaulFireDept too! Cat food awaits it on the roof. pic.twitter.com/WeOTWmbaqz — Evan Frost (@efrostee) 2018年6月12日

尼爾森說，浣熊在美國很常見，但通常在小巷中找到，或者通過垃圾箱來找到 - 導致這個動物有了「垃圾熊貓」的稱號。

「一位野生動物專家告訴我，明尼蘇達州每平方英里可能有數十隻浣熊 - 牠們無處不在，但你看不到牠們在辦公大樓攀爬。」

尼爾森不可思議的說，「我拍了幾張人們通常討厭並且認為令人噁心的動物照片，突然間有成千上萬的轉發和喜歡，這真是太荒謬了。」

而浣熊的影片，發布以來已有106萬人次觀看。

The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/pGcwh7OJ6L — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 2018年6月12日

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核稿編輯：楊士範