在地上不被重視卻在大樓上成了傳奇：讓全美推特一夜失眠的「蜘蛛浣熊」

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浣熊已成為推特上第一熱門話題，至少有三個推特帳戶為牠而開，吸引數千名追隨者。
（中央社）美國明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）一隻小浣熊一夕間成了網紅，因為牠攀上建築物外牆，受困在20多層樓高的窗台，讓圍觀人士全都捏把冷汗，甚至在推特上每小時持續更新近況。
美聯社報導，小浣熊今天爬上瑞士銀行大樓（UBS Tower），圍觀群眾和記者不斷追蹤著牠的動向，有些人停下手邊工作替牠著急。到了今天下午，小浣熊已經爬到20多層樓的窗台。
旁邊的明尼蘇達州公共廣播電台（Minnesota Public Radio）甚至給小浣熊下了#mprraccoon的標籤。這隻來自森林裡的小生物還有了自己的推特帳號，其中一則推文寫著：「我鑄下大錯了。」
很多人都擔心小浣熊的安全，甚至有網友開直播，持續更新小浣熊的動態。
小浣熊第一次被發現是在今天上午，當時牠所在高度只有幾層樓。聖保羅動物監控（St. Paul Animal Control）相信，小浣熊可能前一晚就一直在那裡，隨後開始往上爬。
有旁觀者擔心浣熊的安全，打電話給明尼蘇達州野生動物復建中心（Minnesota's state wildlife rehab center）和聖保羅動物監控中心（St. Paul Animal Control）求助。不過當地的消防局表示，出動人類去救浣熊風險太高了。
的確，雖然一度有人以長柄工具想救浣熊，但只讓浣熊緊張得更往上爬，而且越爬越高。
不過工作人員還是在頂樓安置了「食物陷阱」，希望浣熊會被香氣引誘，爬到屋頂後捕獲。如此一來，這隻小傢伙必須靠自己安全的抵達頂樓。
而這隻浣熊的一舉一動，也牽引著數千名網友的心。有人擔心得哭了，有人則氣憤地問，有時間在這裡發文，為什麼沒有人打電話給消防局？
「我們不想嚇到牠」，該市動物控制部門的發言人表示，「最好的事情是讓他自己好好待著。」
一路觀察浣熊的記者尼爾森也說，浣熊是非常好的攀登者，他們可以自己找路回去。
不過從周一（11日）下午，經過深夜到了白天，又從白天進入黑夜，到了晚上8點，浣熊仍然在高樓之間遊走，成千上萬的人在網路上繼續關注牠的發展。
從那時起，WCCO電視台開始直播，CNN、華盛頓郵報和Vice等全國性新聞媒體也相繼跟進，到週二（12日）下午晚些時候，浣熊已成為推特上第一熱門話題，至少有三個推特帳戶為牠而開，吸引數千名追隨者。
有人送來了保平安的氣球：
也有人整晚不睡，做了浣熊圖案的吊飾：
不過，從周一到周二晚上，兩天過去了，被困在大樓外的浣熊，沒有食物或水，這也讓好萊塢導演、《星際異攻隊2》的詹姆斯岡恩（James Gunn），願意懸賞1000美元（約新台幣29,000元），懸賞拯救這頭浣熊的任何人。「我一點辦法也沒有...這個可憐的小東西。」
但幾小時後，週三凌晨2:30左右，浣熊終於攻頂成功。一路關注的明尼蘇達州公共廣播電台（MPR）記者佛斯特（Evan Frost）笑說，「大家可以回去睡啦。」
明尼蘇達州公共電台記者尼爾森（Tim Nelson）說，這隻動物很可能錯以為高架上有鴿巢，才會不斷往上爬。不過一路上牠只是在梳理自己的毛，悠哉悠哉地躺著。
尼爾森說，浣熊在美國很常見，但通常在小巷中找到，或者通過垃圾箱來找到 - 導致這個動物有了「垃圾熊貓」的稱號。
「一位野生動物專家告訴我，明尼蘇達州每平方英里可能有數十隻浣熊 - 牠們無處不在，但你看不到牠們在辦公大樓攀爬。」
尼爾森不可思議的說，「我拍了幾張人們通常討厭並且認為令人噁心的動物照片，突然間有成千上萬的轉發和喜歡，這真是太荒謬了。」
而浣熊的影片，發布以來已有106萬人次觀看。
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新聞來源：
- 攀上20多層樓高窗台 美小浣熊一夕爆紅（中央社）
- Star raccoon reaches roof of St. Paul skyscraper（Minneapolis Star Tribune）
- Raccoon hailed a hero after Minnesota skyscraper climb（BBC）
核稿編輯：楊士範