《與耶穌一起，談愛情》：「理想老婆」其實很不錯，但當年的我嗤之以鼻

文：傑弗森・貝斯齊（Jefferson Bethke）

我常聽到身邊有男女和女生約會，然後結婚。在成長過程中，我發現有一種「娶來當老婆的女生」——懂得玩樂但又有深度，比較安靜、沉穩的那種類型。

如今回頭看，所謂的「理想老婆」其實很不錯，但當年的我卻對此嗤之以鼻。那時我只想去約會，或受邀參加舞會。我腦袋裡有好多天馬行空的創意受邀法，譬如說，有男生規劃了類似尋寶遊戲的行程，帶著我繞城市一圈，在某個地方的草地上，他用12打玫瑰排成心形，在那裡，他雙膝一跪，請我與他共舞……（好吧，我知道那看起來更像求婚儀式，但用這種方式邀我共舞我絕對接受）。遺憾的是，從未有男生邀我出去，因為我是那種只能當「理想老婆」的女生，光是這一點便足以讓大部分男生（哦不，或許是所有男生）將我排除在約會的名單之外。

高中時，我看著身邊朋友舞會邀約應接不暇，看著一段愛情開花又凋零。我聽了好多她們的故事：第一次與異性牽手，第一次親吻，還有那些男生用心安排的甜蜜約會，夕陽下散步，騎單車穿梭當地市集……

我告訴自己：「沒關係，等我上大學之後，我就會遇到我的真命天子。」而現在我必須承認，我不想只是約會，如果我要和某個人談戀愛，我是認真的。我在等待一個能令我真心讚賞、真正愛耶穌的男生。我指的不是那種週日去教會晃晃，或做些青年小組事工的表面基督徒而已，而是經常與耶穌對話、對神的榮耀充滿熱情、喜歡讀聖經的那種男生。我要找到一個會挑戰我的基督徒生活、會為我的生命益處而說出真理的人，一個會為我禱告的人。他會懂得珍惜我，在各方面成為我最好的朋友。我想跟他一起開懷大笑、一起探險旅遊，我想要一個值得信任、謙虛而誠實的人。

我想，既然我已經決定前往基督教大學就讀，那我應該可以在那裡遇見我未來的丈夫。當然，我還有別的人生目標，或許會為此而將原先的計劃表往後延一些——我想到國外深造，想加入長期宣教隊，想念碩士，還有取得「某人太太」的學位！

然而，大學三年匆匆結束，我依舊維持原來的單身身分；我取得大學文憑，卻沒能修成我的愛情學分，連個男朋友都沒有。我曾經和幾個男生有過短暫的「觸電火花」，但始終沒有任何結果。

我的第一次約會（也是這輩子最慘烈的一次）發生於大一那年。有一天的網球練習之後，對方問我是否想和他一起吃晚餐。我超級興奮，網球練習一結束，立刻奔回宿舍將自己打點好。他來宿舍接我，當我們走到外面時，他說他沒有車子，是走路來的。這完全沒問題，我了解，我也沒有車子。

走往餐廳途中，我們一路聊個不停。他問起我主修的科目，問我畢業後有什麼計劃。當時我還不確定自己將來要做什麼，但我有很多夢想可以和他分享：我想在畢業後到國外進修、我十五歲就夢想當宣教士、我可能會在以色列教英文，或在巴布亞紐幾內亞翻譯聖經。我分享的每一個夢想，他都這樣回應：「那太不切實際了吧！那些地方的人應該不需要這些。」打擊之一。

終於，我們走進了餐廳——一家速食餐廳。我們走到櫃檯點餐，而他竟然沒有點他自己的！他說來接我之前已經吃過了，然後像個紳士般慷慨地付錢請客。只是，讓一個男生盯著第一次約會的女生獨自吃下一整個漢堡，那感覺實在有點尷尬。打擊之二。

最後，在返家途中，我們努力想找出彼此共同的興趣或話題，例如想去的地方、喜愛的運動……等等。好慘，竟然連一個也沒有。實際情況是，他喜歡的我討厭，我熱衷的他不愛。我想，那至少我們在食物上可以有點共識吧？我問他最喜歡什麼美食，他竟回答「牛奶」。什麼？牛奶？誰會回答最愛的美食是牛奶啊？而且，我乳糖不耐症啊！就這樣，我被徹底打敗。

當他送我回宿舍時，我心裡慶幸終於結束了。千萬別誤會我的意思：那男生很不錯，當他還想進一步認識我時，我真的受寵若驚，但我覺得這段關係不會有任何結果。說起來很不好意思（也很羞愧），我後來一直避著他，避了好幾個月。當他來找我時，我躲在廁所。當他好意留言，我沒有回電。唉，我知道我很差勁！

更糟糕的還在後頭。我後來覺得我的態度實在不對，想做些彌補，但當我們在校園碰到時，他那雙怒瞪的眼神簡直是殺氣騰騰。我試著跟他打招呼，但他故意忽視。我感覺糟透了，我發現自己需要在人際關係上多多學習，或許先從善待他人開始，學習向對方表達仁慈與寬厚。

還好，我也有過幾個不錯的約會經驗。有個男生帶我到水上公園，玩得很盡興。他是我所見過最體貼的男生，但發展到某個階段，我知道對他而言，我不是最有吸引力的女生。還有另一個男生追求我長達數個月。當我在外地念書時，我們互通電郵，聖誕節時他會來探望我，在春天時他帶我到迪士尼樂園玩。然而遺憾的是，不知不覺間我們的生活步調漸行漸遠。其實我是喜歡他的，他身上有太多我所期待的特質，但事實上我們是屬於兩個不同世界的人。

在我畢業前的那個夏天，我協助帶領一支為期六週的短宣隊到南非，成員都來自我們的大學，任務是教導當地村落的小學生英文。當時，有個叫凱爾的男生引起我的注意。他喜歡搞笑，有他在的場合總是笑聲不斷，他對生命充滿強烈的熱情，富有同情心，很懂得和孩子相處。我們偶爾也有些深入的談話，激發我去思索有關生命的議題。基本上，他可說是我現實版的夢中情人。

然而，我卻刻意與他保持距離，因為我猜想他應該早有女朋友。我無法百分之百確定，但我不想介入任何沒有結果的愛情關係中，也不想把心思投在「死會」的人身上。

抵達目的地約翰尼斯堡之後，情況和我們原先的設想完全不同，幾位從未休假的老師們紛紛在此時請假——放下他們的班級，交給我們這些只能當助教的人全權處理。於是，所有隊員都要進入不同班級教書，每班從30到50人不等。當地的孩子幾乎不會說英文，沒有一個孩子可以安靜地聽課，顯然我的輕聲細語鎮不住這群孩子，場面一團混亂。我在當地街上所目睹的悲慘生活條件與一幕幕慘劇，更加劇了我內心的痛苦。我感覺心力交瘁，而且極度想家。

凱爾很快就成了我的騎士。當我身心俱疲時，他是我的明燈。我每天都迫不及待想從授課的地方趕回住處，只為了跟他一起聊天。如此相處下來，我越來越喜歡他，他的個性與特質完全符合我心目中理想伴侶的條件。唯一不確定的是，我仍不知道他是否有女朋友，但有時候我會一廂情願地期待他身邊沒有另一個「她」。

然而事與願違。短宣隊結束前兩週，凱爾開始提及他的女友，還提了不只提一次。後來他承認，他原本不想提起女友，因為我們的短宣隊裡除了兩名男生之外，其餘都是女生，他覺得應該多為其他人設想，大家也應該把注意力聚焦於宣教工作上。我一聽，整個人幾乎崩潰了。為什麼不早說呢？我寧可他一開始就不斷提說自己有女朋友的事！至少在我對他動心之前！當短宣隊結束時，我們互道再見，從此再也沒有他的消息。

接下來的整個夏天，我完全心碎了，我無法想像還能去哪裡找到一個像凱爾如此完美的男生，而這麼一位優秀弟兄卻不屬於我。我後來回想，覺得他似乎也對我有些好感——好吧，那應該只是我自作多情而已。

我唯一能找到的療癒出路，便是祈禱。藉由禱告還有大量的跑步，幫助自己走出失落的深淵。此外，我也聆聽菲爾．威肯（Phil Wickham）的音樂，一天之內反覆聽好幾次。那次的情感受挫經驗，提醒我要認真為未來的丈夫祈禱。每當我情不自禁又想起凱爾時，我便簡短而快速地為他禱告，然後也為我未來的丈夫禱告。坦白說，我過去也曾為自己未來的丈夫禱告，但從未像此次這般認真而嚴肅。在這段求而不得的過程中，禱告是唯一使我撐下來的途徑。「單身」從未像此刻這般令我心亂如麻。

我身邊的朋友們開始進入穩定的交往狀態，有些已經訂婚了。我最好的朋友也在那年夏天結婚。我對自己的一生有許多想法與計劃，我要在高中時努力讀書，找一份好工作，到加州上大學，四處遊歷，然後結婚。僅止於此。我從未想過結婚後的日子會是如何，也從未認真思索如果我繼續維持單身，我要過怎樣的人生。而今，我最真實的狀態是，再一個學期就大學畢業了，而我依舊連一個男朋友都沒有。

相關書摘 ▶《與耶穌一起談愛情》：福音主義的矛盾就是鼓勵結婚，卻說性是骯髒的

書籍介紹

本文摘錄自《與耶穌一起，談愛情：神對戀愛、婚姻與性的美好心意》，啟示出版

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作者：傑弗森・貝斯齊（Jefferson Bethke）

譯者：童貴珊

「不是愛去維持承諾，是承諾維持了愛。」

婚姻可以讓你和人生變完整嗎？

所謂的靈魂伴侶一生只有一個嗎？

本書揭露各種似是而非的愛情觀點，

帶你尋得真實的愛與親密關係。

許多人期待在浪漫約會和交往後，就能擁有幸福的婚姻，最後發現事實根本不是那樣。他們從社群媒體、朋友圈、愛情小說、甚至色情網站或過去的戀愛經驗中學到錯誤的資訊，不知道什麼才是健康的終生之愛。

本書的兩位作者是一對夫妻，傑夫是改過回頭的情場浪子，艾莉莎則是從小等待真愛的純情女生，情愛經歷完全相反的他們，重新檢視上帝的創造與設計，融合了各自的生命故事與聖經教導，一針見血地點出當下許多虛幻偏離的愛情主張，為讀者提供了愛情、約會、婚姻的美好願景和面貌。

不論你是婚姻美滿的人、正為離婚問題掙扎的人、穩定交往中的人、不確定是否該分手的人、正準備訂婚的人、嚮往愛情的單身者，這本書都能給你需要的幫助。

【讀者見證】

◆每個人都需要這樣一本書！——凱拉，大學生，單身

◆我相信我們家正值青春期的孩子，將從本書中獲益良多。——培治，已婚23年

◆本書可以滿足每一位處於不同感情狀態中的讀者！——泰勒與白麗，交往4年

◆對剛開始交往的情侶而言，這本書值得參考。——傑與派緹，已婚30年

Photo Credit:啟示出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航