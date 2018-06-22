《與耶穌一起，談愛情》：福音主義的矛盾就是鼓勵結婚，卻說性是骯髒的

文：傑弗森・貝斯齊（Jefferson Bethke）

聖經多處經文清楚言明，沒有性，我們仍舊可以活得好好的；但如果沒有親密關係，我們將會難以存活。沒有性愛歡愉，我們也可以活得好好的；但沒有群體關係，我們將會難以存活。好好咀嚼這番真理，那意味著當我們在婚姻裡與伴侶相遇時，有能力更愛對方。

我們的文化極度渴求這樣的真理、連結與親密感。我們早已將「性」降格為麻醉藥，每次需要麻痺、壓抑或尋求刺激時，便奔向它。

當我還在念大學時，各種訊息都告訴我「想做什麼、何時去做，都是你的自由」。但在那扇緊閉的門後面，許多人許下了破碎的性承諾。

身為大四畢業生，我一直很想找出一種方式來愛我的同儕團體，讓他們有機會聽聞耶穌的愛、恩典與寬恕。我開始在我那層樓的大廳帶領查經班，但每次都只來了兩、三個人——這樣很不錯，我也知道我該為此感謝主，但是我不滿足啊！我還想要接觸更多人，所以我開始反省：為什麼我要邀請他們來一個不熟悉的環境？為什麼我不親自到他們熟悉的地方去見他們呢？

就在我思索這個問題時，想起了學校的「開麥」活動，那是一個讓有才藝的人在開放性場合中自由表演、與群眾互動的活動。學校的「開麥」大約一個月舉辦一次，幾乎場場爆滿。我一開始的想法是：「我不會跳舞也不會唱歌，更不會玩樂器，參加那個會不會死得很慘啊？」然後我想到了詩。嘻哈文化、詩、RAP表演都是我成長過程中非常熱愛的玩意。我很喜歡、也看過無數這類的節目，只是從來不曾親自上場演出。

在我的想像中，那是一次性的演出——利用舞台表演的機會，用創意的方式將與「性」相關的故事傳遞給我的朋友們。那些故事是大部分人經常在想的問題，也是我們不時從媒體與廣告中看見與聽見的主題，更是造成我們痛苦、悲哀與傷害的來源之一。

於是，我在學校餐廳裡熬了好幾個晚上，完成了一首詩〈性愛療癒〉（Sexual Healing）。當演出日期一天天逼近時，我緊張得快死了。我想我這輩子還不曾這麼焦慮過，我甚至開始想像一群人對著台上的我發出噓聲，叫我滾下台。我知道我所使用的語言，或許會因為違背大部分觀眾的觀感而引來他們的反感——更何況為了達到效果，詩的語言經常會以誇張而尖銳的方式來表達。

你猜那一晚的結果如何？觀眾其實還蠻能認同的，也引起一些共鳴，他們並沒有把我轟下台。不只如此，隔天開始有學生針對我演出的內容找我聊聊。在類似「尼哥底母（尼苛德摩）時刻」的對話中（順道一提，尼哥底母是法利賽人，向來與耶穌公然為敵，卻在某晚暗自來找耶穌，誠意十足地問了許多問題），這位朋友問了一些問題，也給我一些回應，那些都是我不曾在課程設計中聽過的內容。

我忽然明白，原來我們是何等需要這些指引——有關親密感、連結，以及生命。在我們內心深處，我們都知道性承諾無法滿足這些需求，不論我們如何自欺欺人。不過，請記得，我們總能找到一個更好的途徑，而耶穌正對著我們伸展雙臂，邀請我們進來。

大學畢業後，我投入製作網路影片的世界，在我的頻道裡上傳我自己的節目。那支影片就是我之前寫的詩作〈性愛療癒〉，還在大學公開表演過（請問一下，這裡有沒有馬文．蓋伊的粉絲？）。對我而言，那是一段從破碎的性慢慢走向醫治、救贖與整全的療癒之旅。

那晚的深夜時分，我坐在電腦前，有陌生人在社群媒體上留言給我說：「嘿，你看！這個超紅的臉書專頁貼了你的影片，太讚了！」

早些時候，我會為類似的事而感到興奮（嗯，其實到現在還是很開心啦），然後一一瀏覽跟回應那些評論。於是，我點開了那個臉書專頁，發現那裡的人都對性愛抱持一致的「純潔論」。我繼續瀏覽，另一個影片吸引了我的注意。我從標題上知道那是「街頭實驗」的內容。

我開始觀看，越看越火冒三丈。

影片內容是一個人站在街頭，拿著麥克風，隨機訪問路人。那個人倚著一台停靠路邊的小貨車，當人們經過他身邊時，他會拿出兩瓶一模一樣的瓶裝水，瓶口封起，裡頭是乾淨的水。然後，採訪人詢問那些路人：「你會選哪一瓶水來喝？」

大部分人對這個提問不明所以，一臉困惑。此時採訪人又說：「麻煩你等一下。」然後轉身拉開小貨車的門，接著，一個又一個人從小貨車裡跳出來，各拿著一瓶水，一邊喝水還不小心把水溢出，再用舌頭舔一舔瓶口。當幾個人「表演喝水」完畢，採訪人會轉向受訪的路人，再度問道：「現在，你會選哪一瓶水來喝？」

那是再明顯不過的設計手段，一步步引導受訪者在沒有其他選項的情境下，只能選擇那個封口完好、乾淨的瓶裝水，而不是被喝了一半、還沾有口水的開封瓶裝水。然後，整段影片的重點來了，採訪人說出了類似這樣的結論：「你看，這就是你未來配偶對性愛的感覺，那正是你不該有婚前性行為的理由。」他強烈暗示，如果你在婚前有過性行為，你就等於這個骯髒、噁心、被喝到一半、還被吐過口水的水瓶。

請容我清楚表達我的立場：這不但是徹頭徹尾的錯誤，而且不論心理上或靈性上，都充滿貶損他人的意味。

首先，誰管你是不是處女或處男？我們在某方面都是破碎而「污穢的」，不是嗎？所以耶穌才要到世上來，他來恢復我們、醫治我們、認識我們、愛我們，與我們同在一起。誰管你有沒有穿那件「真愛要等待」的T恤啊？無論如何，你都需要耶穌。

你不是瑕疵品。

你的貞操（或失去貞操）從來就不是你生命中最重要的事。

「性」和「你」從來就不能畫上等號。

你不需要和你第一個約會的對象結婚。

如果你聽了一輩子「性就是敗壞」的言論，而無法在婚後扭轉觀念去享受性愛的美好，你不用感到奇怪。福音主義最大的矛盾就是，他們經常宣講兩套截然不同的信息。其一：性是骯髒、錯誤、邪惡的。其二：你應該趕快結婚，好讓你合理享有性生活，因為性是很棒的。

這樣的信息，令數百萬的人們受傷、疑惑、破碎，苦毒恆生。

至少，就我的情況而言，在我還沒準備好時，「性」就不幸發生了。我用很多時間去面對這個問題，尤其在性慾、交往、戀愛關係的功課上，我努力去做我認為一個基督徒該做的事。

如今回想，當時的我並未真正享受與耶穌之間的關係，不過是一頭熱地投入宗教而已，因此我搞得自己心力交瘁，卻沒得到生活的喜樂與生命力。

於是我想，好吧，或許這方法行不通。搞不好，隨心所欲去做才是答案。

對性愛、女孩子的追逐，幾乎耗盡我的時間。我現在可以大膽地說，對於十九歲時的我，我完全明白這個我不太想承認（我當時也不自知）的事實——性愛與女孩子，就是我每天早上起床的理由。

那當然離不開快樂、滿足的感覺。在那些短暫的片刻，一切痛苦、羞愧與罪惡感彷彿成了遙遠的記憶。我感受到快感，還有頃刻間的結合——只不過是比較空洞、廉價的那種。

相關書摘 ▶《與耶穌一起，談愛情》：「理想老婆」其實很不錯，但當年的我嗤之以鼻

書籍介紹

本文摘錄自《與耶穌一起，談愛情：神對戀愛、婚姻與性的美好心意》，啟示出版

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作者：傑弗森・貝斯齊（Jefferson Bethke）

譯者：童貴珊

「不是愛去維持承諾，是承諾維持了愛。」

婚姻可以讓你和人生變完整嗎？

所謂的靈魂伴侶一生只有一個嗎？

本書揭露各種似是而非的愛情觀點，

帶你尋得真實的愛與親密關係。

許多人期待在浪漫約會和交往後，就能擁有幸福的婚姻，最後發現事實根本不是那樣。他們從社群媒體、朋友圈、愛情小說、甚至色情網站或過去的戀愛經驗中學到錯誤的資訊，不知道什麼才是健康的終生之愛。

本書的兩位作者是一對夫妻，傑夫是改過回頭的情場浪子，艾莉莎則是從小等待真愛的純情女生，情愛經歷完全相反的他們，重新檢視上帝的創造與設計，融合了各自的生命故事與聖經教導，一針見血地點出當下許多虛幻偏離的愛情主張，為讀者提供了愛情、約會、婚姻的美好願景和面貌。

不論你是婚姻美滿的人、正為離婚問題掙扎的人、穩定交往中的人、不確定是否該分手的人、正準備訂婚的人、嚮往愛情的單身者，這本書都能給你需要的幫助。

【讀者見證】

◆每個人都需要這樣一本書！——凱拉，大學生，單身

◆我相信我們家正值青春期的孩子，將從本書中獲益良多。——培治，已婚23年

◆本書可以滿足每一位處於不同感情狀態中的讀者！——泰勒與白麗，交往4年

◆對剛開始交往的情侶而言，這本書值得參考。——傑與派緹，已婚30年

Photo Credit:啟示出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航