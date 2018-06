從「民族土地」的角度，重新思考原住民族土地政策

文:撒丰安.瓦林及那(Savungaz Valincinan)

將近一年紛雜的原住民族傳統領域議題延燒至今,仍有許多概念及範疇被混淆誤用。什麼是原保地?什麼是傳統領域?什麼又是原住民族土地?相信多數人仍摸不著頭緒。

希望透過這篇文章耙梳當前國家政策中的原住民族土地相關法律和政策的解釋、比較和相關問題,也凸顯原住民各族對於土地的傳統規範和社會制度,與當前台灣的土地政策難以接軌的急迫事實。並從「民族土地」的角度重新思考和盤點當前與原住民族土地相關的政策,試圖歸納出未來可能修正的方向和路徑。

誰是原住民?誰又是原住民族?

想要談論原住民族權利相關的問題,首先還是要回到對於原住民族的定義。國際上並未對原住民族有單一權威性的定義,但最常引用的是聯合國「防止歧視暨保護少數族群小組委員會」特別專員 Jose R. Martinez Cobo在1986年發表的《歧視原住民問題研究》(Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations)報告中的描述:

原住民族指在被征服或殖民前 已在其土地上有綿長之歷史,且自認與目前該土地之其他後來之成員有所不同,他們不屬於社會統治者之成員,並願意將祖先的土地、身分認同加以維持、發展並傳承給後代,他們擁有自己的文化型態、社會組織及法律體系。

在台灣,根據〈原基法第二條〉的定義指出「原住民族:係指既存於臺灣而為國家管轄內之傳統民族,包括阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族及其他自認為原住民族並經中央原住民族主管機關報請行政院核定之民族。」「原住民:係指原住民族之個人 」,這樣的定義,確立了「民族」這個集體的概念,事實上,本篇的後續討論也將由此開展。

目前在台灣,原住民的「法定身分」認定,是採取血緣加上從姓主義。依照《原住民身分法》的規定「原住民與原住民結婚所生子女,取得原住民身分。原住民與非原住民結婚所生子女,從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者,取得原住民身分。」即便一個小孩的父或母從來不曾改變,但是「從姓」卻讓你得以「取得」或「拋棄」原住民的法定身分。

這個制度當中,沒有任何回到「民族」被確認的程序。而所有對應的政策僅僅依著取得身分而生,例如,擁有原住民法定身分的個人,在現行法律中,得以繼承、買賣原住民保留地。但卻沒有規定,此一土地的使用規範,必須遵循一定的民族慣習或傳統規範。

在這樣對於族群事務參與沒有任何義務、僅僅就血緣認定而衍伸對應的福利政策或權利取得的身分認定下,加上台灣社會對於原住民的身分歧視仍然不曾消弭,身分的取得和拋棄變成很複雜的課題。

有些人為了取得福利而登記身分,有些人因為害怕歧視而拋棄身分。有些人從小就有身分卻不一定有族群認同、有些人長大後才取得身分卻反而成為重新思考自己是誰、進而投入參與族群事務的契機。但總歸來說,當前的身分認定制度,即便在後來《原基法》中定義原住民係指原住民族中的個人,但在當前的身分法規中,多數的情況下只成為個人的選擇,「民族」在這樣的身分制度下卻反而失去了角色。

原住民族土地與原住民保留地的本身的概念矛盾

回到土地議題中,《原基法》通過後,原住民族土地一詞第一次被放入法律當中。根據〈原基法第二條〉的定義,原住民族土地包含了「既有的原住民保留地」以及「傳統領域」兩項。原住民保留地,無論是從歷史脈絡或是當前制度,都是屬於「所有權」,並且明確揭示其目的為「保障原住民生計,推行原住民行政」而非原住民族自然主權的法制化,且並沒有「民族」土地的內涵。

即便是公有原保地,其所有權及處分的權利,也從來不是依照在地族群意願決定。另外,傳統領域的部分,在2017年原民會公布《傳統領域劃設辦法》後,在定義中將其排除私有土地,也引起偌大爭議。而原住民族委員會聲稱,這是為了要尊重《憲法》所保障的財產權,若是將傳統領域的範圍涵蓋納入私有土地,會有違憲的疑慮。在這樣的解釋下,原住民族土地所包含的兩大項土地類型,就產生了極大的矛盾。

原住民族土地在法律中對應的權利,並非所有權。唯一涉及原住民族土地的權利事項,是〈原基法21條〉中的知情同意權「政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究,應諮商並取得原住民族或部落同意或參與,原住民得分享相關利益。」

而知情同意權的概念,事實上是來自於聯合國《原住民族權利宣言》的32條第二項「各國在批准任何影響到原住民族土地或領土和其他資源的專案,特別是開發、利用或開採礦物、水或其他資源的項目前,應本著誠意,通過有關的原住民族自己的代表機構,與原住民族協商和合作,徵得他們的自由知情同意。」

〈傳統領域劃設辦法〉公告後,原民會表示,只要開發範圍中有1%公有土地,整個開發案就必須取得原住民族同意。但公有土地是恆常不變的嗎?前些日子位於台東杉原灣的「黃金海渡假村開發案」就是一個狠狠打臉原民會說法的案子。此開發案所在位置,屬於阿美族加路蘭部落以及莿桐部落的傳統領域。

本來此案有近半的範圍為公有土地,理應按照《原基法》規定,取得部落同意,但在開發案成案送進審查後,範圍內的公有土地全數價購給財團,形成「雖然位在傳統領域範圍,但全區屬私有土地」的情況,法律上便不再需要行使在地原住民族的知情同意權。無獨有偶,同樣位於東海岸的都蘭段渡假村開發案也正蠢蠢欲動,七公頃的範圍早已被財團蠶食鯨吞的收購,一樣是全區私有土地的開發,不必經過原住民族諮商並取得同意。這些例子再再顯示,看似尊重原住民族土地權利的法規,實質上卻無法產生任何效力。

並且,如果真如原民會所言,將私有土地納入傳統領域範圍,而成為原住民族土地、讓在地的原住民族可以行使知情同意權,這將傷害私人地主的財產權。那為何同樣是屬私人所有權的原住民保留地,卻理所當然地納入原住民族土地範圍呢?

這裡同時想指出的兩個謬誤。第一,傳統領域排除私有土地,是將原住民族土地的權利和現代的所有權思維嚴重混淆。第二,我們必須承認,原住民保留地的政策,從日本時期到國民政府接收後,從來不是因為肯認原住民族權利而產生的制度。如同程教授文章所述「台灣原住民與近代國家法律體系接觸之始,也是原住民對土地支配之權利被剝奪之始。」從日本時期的「準要存置林野」變成現在的「原住民保留地」,不變的是,這都僅僅是殖民思維下的「理番政策」罷了。

另一方面,就在今年的6月12日,南投縣政府針對位於邵族傳統領域的孔雀園BOT案環評審查中不顧邵族反對強行通過環評。雖然原民會搶先在6月11日公告邵族傳統領域第一階段範圍核定,也確認了該開發案範圍的確位於邵族傳統領域且是公有土地,但究竟原住民族面對傳統領域上開發的同意權應該在開發過程中的哪個階段被確認,也沒有一個明確可遵循的做法。

即便只談原保地,都是殘缺不全的政策

就算退一萬步,單單原住民保留地政策所要達到的「保障原住民生計,推行原住民行政」,除了程明修教授曾專文探討的所有權空洞化現象,還有許多的問題。日本時期的「準要存置林野」政策事實上仍是「番地公有」,原住民僅有使用權沒有所有權,國民政府接收初期仍然持續。直到1966年,台灣省政府辦理保留地調查工作,並將《台灣省各縣山地保留地管理辦法》修正為《台灣省山地保留地管理辦法》,明定原住民取得耕作權或地上權後繼續耕作或自用滿10年,可無償取得土地所有權。

80年代末期,原住民族權利意識抬頭,有鑑於祖先失去地土地和透過保留地政策歸還給原住民地土地差異太大,原民社會發起了三波的還我土地運動,促使政府開始「增劃編原住民保留地」,1984年也將保留地取得所有權的相關規定由10年下修為5年。然而,增劃編原保地地申請困難重重,除了需要證明從1988年2月1日前持續使用其袓先遺留,且至申請當時仍繼續使用之公有土地才可申請增劃編外,另外還需要公有土地主管機關「同意」。

2013年,台大梅峰農場告賽德克族人侵占土地的爭議爆發。當時,賽德克族人王雅各,將其祖先遺留、長期耕種及居住的土地(坐落在翠峰段144、144-1、144-2等三筆國有地)申請補辦增編。身為公有土地主管機關的台大梅峰農場非但拒絕同意增劃編,更於98年向南投地方法院提起「拆除地上物返還土地」民事訴訟,該年最高法院判決應拆屋還地,引起原住民族社會譁然。

此一案件正凸顯了增劃編原保地政策的辦法缺失。再者,政府在處理原保地增劃編時,態度消極且緩慢。從原民會的統計資料來看,2007年到2015年總共有46,969件增劃編申請,卻只有6,969件通過核定,通過申請的比例不到百分之二十。

除此之外,還有更荒謬的案例,是某位族人取得原保地它項權利後,原本想說等到設定滿五年即可擁有所有權,沒想到卻在第四年被政府開了一條小路,當事人非常疑惑,因為在山區根本沒有開路的必要,調查之後才知道是因為鄰近的土地要開發,地方政府特地為他們開路。然而,原本完整的一塊土地就被切割成兩塊,並且地方政府宣稱,既成道路無法登記為私有土地,要當事人自行去申請土地分割排除掉道路用地,否則無法接受申請所有權,土地分割所衍生的行政費用也要當事人自行負擔。像是這樣荒謬的案例不勝枚舉。

我們也知道一些地方的原住民政治人物,不論是鄉長、議員,透過本身的原住民身分特許和資本,大量收購原保地,但僅做為「個人」的財富累積開發使用,不再尊重當地族群對於土地的認知和規範。這種情況,卻不須被討論部落的諮商同意權行使,顯見當前這樣的原保地制度仍未能達成「保障原住民生計,推行原住民行政」的目標,而流於因著身分而有的特殊資本、只在個人身上積累,無法真正回應族群的集體權被尊重的期待。

重新回到原住民「民族」的集體權利思考

再談到都市原住民族部落。最有名的案例當屬沿著新店溪居住的溪州部落,過去因為「占用國土」之名而遭到強拆,然而,當政府承認部落的存在、卻不承認部落生活領域的權利時,這在整個《原基法》的概念裡是非常矛盾的事情。即便在多年的抗爭後,與地方政府協商取得異地集體重建的協商結果,可視為對於原住民族集體權利的尊重,但卻並不總能在所有相似個案上被實踐。

近來紛擾的高雄市拉瓦克部落,因為位於都市核心的使用的地帶,而遭受到強勢的迫遷壓力。拉瓦克部落的案例十分特殊,過去,拉瓦克部落所在的區域為工業區,環境汙染嚴重、生活品質欠佳。早期,原鄉部落的排灣族人,因應都會區的勞動力需求而逐漸移往都市,沿著工廠旁的運河居住。但因文化脈絡相近,而逐漸聚集,形成現在部落的樣貌,甚至按照排灣族的文化,有共認的頭目、也有祭儀。

隨著都市發展的變化,拉瓦克部落所在的前鎮區,近二十年來快速高度的轉型發展,大型商場進駐、眷村改建國宅,小小的拉瓦克部落,卻像是被遺忘了一般,仍然靜靜的在這個繁華的都會區生努力生存著。運河填平、馬路墊高,拉瓦克部落許多房屋變得低於路面,颱風或爆雨來襲,總是淹水。居民不得不重新修繕改建房屋,卻因此被認定為「新違建」且位於市有土地,市政府多次以公文要求拆屋還地。

高雄市政府雖有提出安置方案,但是零散拆散各戶安置,甚至安置基地就有兩處,分別是小港的娜魯灣國宅以及五甲的台電舊宿舍。這樣的安置方案完全不符合居民對於「集體安置、就地安居」的訴求,而導致強烈的抗爭。在高雄市政府軟硬兼施的威逼、利誘下,一邊發預備強拆的公文、一邊告訴居民早點簽字更多優惠云云,在此壓力下,有些居民後來選擇接受現行方案,但仍有部分居民堅持就地安居。

在這個案例裡面,拉瓦克這樣的一個都市原住民族部落,究竟有沒有作為一個部落的集體生活領域權利?可不可以主張傳統領域劃設?可不可以主張諮商同意的權利?畢竟在當前的法規裡面,根本沒有去限制所謂的傳統到底要「多早」以前開始才叫傳統,拉瓦克部落的案例,不正符合原民會對於〈原基法21條〉的認定解釋「部落及其周邊一定範圍」之「公有土地」嗎?

從都市原住民族部落土地權利來反思當前的原住民族土地想像和相關政策,除了不同的相應法規之間邏輯混亂、認定標準不明確,說到底,就是從未尊重原住民族做為一個集體。他所對應的權利性質,更缺乏理解部落在當代社會的真實樣貌為何,遑論尊重原住民族的集體權利行使。因此在不同的各案中,我們都可以發現當前的原住民族相關土地政策的荒謬之處。

從拉瓦克的案例中我們可以看見,市政府仍未從族群的集體權利角度思考解套的方式。高雄市原民會本身雖為原住民族事務的主管機關,對於原住民個人的福利政策和集體的權利尊重仍混淆而模糊。如同本文一開始所述,要談原住民族的土地政策,大概不能單單只談土地法規,而是去釐清其相關聯的各種權利樣態,然後才是怎麼落實的問題。

總結前述,《原住民族基本法》通過的12年來,即便在法條中揭示了原住民族權利屬於集體的民族權利,但在實際落實的層面,卻仍然跟現行的其他法規難以接軌,以至於不論從自然資源取用的權利如狩獵、採集林產物,到土地管理的主權,都難以實現。加上當代部落傳統組織長期被現行行政官僚體系架空,多數的部落被剝奪治理生存空間的權利,而導致生存空間持續被蠶食鯨吞。當我們希望回歸民族自治的範疇時,首先也要面對如何重建部落及民族的自治主體。

在去年8月9日世界原住民族日的時候,聯合國發表了一篇聲明,標題是《保障原住民族的權利,就是保障所有人的權利》(Protecting Indigenous peoples’ rights is protecting everyone’s rights.)。當我們談論回歸民族自治及尊重原住民族主權的時候,並不是要排除非原住民的生存和權利,而是回歸到最了解、最靠近土地的方式,並用這樣的方式一起好好地生活下去。而原住民族仍保有這樣的智慧,這是全人類的重要資產。

後記

這是一篇被原民會綜規處以「沒有評論前期,只是抒發個人意見」為由而退件的稿子。 今年初,《原住民族法學期刊》邀請我針對程明修老師於該期刊前期發表的專文《原住民保留地土地所有權空洞化之現象》寫一篇從實務經驗的觀察與回應。

邀稿人特別告知,並不是要「評論」該文,而是從實務經驗去回應該文提到的問題和觀點,於是我決定從「民族土地」的集體權被架空的面相來探討和分享接觸過的案例。整篇文章的目的並非批評原民會,但不得不提到傳統領域劃設辦法排除私有土地的謬誤。

但就在上個月,邀稿人告知,原民會的審稿意見表示「沒有評論前期,只是抒發個人意見」,竟也不是請我再修正,而是直接不予刊登。

我不知道原民會到底覺得在害怕什麼,或是哪些公務員又在揣摩上意。我不敢說這是一篇論述結構完整的文章,但如果今天是因為內容有問題,可以討論、可以修改,但今天我是被邀稿人不是自行投稿,要被這種不是理由的理由不予刊登,簡直是羞辱人。

原民會這種內部審查完全是嚴重干預學術自由,不過聽說也不是第一次了。總之,因為我寫了五千字,不分享白不分享。而且我相信我的臉書,應該比那個期刊瀏覽率更高一點。麻煩大家一起看看、多多分享,然後也歡迎批評指教。

本文經撒丰安.瓦林及那 Savungaz Valincinan授權轉載,原文發表於此

