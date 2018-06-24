對公司感到失望？找到團隊「中層的為什麼」，可以少數人喚醒多數人

文：賽門・西奈克（Simon Sinek）、大衛・米德（David Mead）、彼得・道克（Peter Docker）

中層的為什麼：定義整體的一部分

每個組織都有一個為什麼。而組織內又有許多團隊，亦即存在於大群體內部的次文化。這些隸屬於整體裡的每一個部分都有自己的為什麼，我們稱之為「中層的為什麼」——一個大組織內，界定小團體的目標、動機或信念。接著，這些小團體裡的每一個人也都有自己獨有的為什麼，他們個人的為什麼。讓每一個人所效力的都是他們能融入文化、分享價值觀、相信共同願景的公司，並且能在他們感覺受到重視、價值寶貴的團隊裡工作，這是我們的目標。

找出中層的為什麼，理由就和一個組織會想找出主軸的為什麼一樣，因為能為成員帶來認同感和歸屬感。這麼做能使一個團隊認同每天在一起做事的人。也有助於成員了解自己所屬的群體，對更大的藍圖有什麼獨特貢獻。

把組織想像成一棵大樹，樹根和樹幹代表起源和基礎。樹幹分出了許多枝椏，就是組織的各個部門。這些枝椏上有鳥巢，代表樹上的次文化或小團隊。而每一個鳥巢裡都有一個小鳥家庭，一家子相處融洽。我們身為個人的目標是要搞清楚自己的為什麼，這樣才能更容易找到對的樹和對的鳥巢。組織的目標是要明白自己的為什麼，好吸引到對的鳥。至於公司裡每個團隊的目標，就是要確定每個巢裡住的都是對的鳥，這一群人在一起工作最能有效為組織的目標和動機貢獻能力。

美國有一個為什麼，但洛杉磯和紐約也都有。我想在美國生活，問題是我該住在哪一座城市，在哪一座城市工作？一個人有可能進了對的公司，卻分到錯的鳥巢。這會減損他的工作表現、士氣和自信。幫助成員搞清楚自己應該住在哪一座城市，加入哪個鳥巢，最適合哪個群體、團隊或次文化，這是打造成功的組織必要的一塊拼圖。有些公司經驗老到，知道怎麼吸引人選，替公司雇用到最合適的人才。然而，關鍵是要知道人才在公司哪一個位置能發揮得最好。只是替公司徵聘到合適人才，事情只做了一半。知道這個人在公司哪一個位置表現最好，貢獻的方式也能夠激勵他，這一點同等重要，事實上可能還更重要。

我們曾經和一些公司合作過，他們的為什麼非常模糊。領導階層對目的、動機或信念這些「軟弱」的東西沒興趣，所以直接忽略。但是公司裡一些分部門主管相信這些東西，花了點時探討他們小團體的中層為什麼。

如你所料，這些小團體往往工作士氣最高、最有產能也最會創新，留任率最高，久而久之也是公司裡表現最好的群體。

我們公司的創辦人賽門．西奈克有他的為什麼：我想激勵別人去做感召他們的事，這樣一來所有人一起就會改變這個世界。他的為什麼也是我們公司的為什麼，所有人都相信並全心採納這個為什麼。事實上可以說，這個為什麼就是我們共同願景的基礎——我們盼望創造一個世界，絕大多數人每天醒來都能帶著幹勁去工作，在工作場所感到安全，回家時為自己的辛勞獲得成就感。不過，我們公司內部有固定一起工作的幾個團隊，久而久之，也形成各自的次文化。

彼得、大衛和我所在的團隊有一個中層的為什麼——我們想照亮所有可能性，這樣我們一起就會改善這個世界。相對於公司的更大目標，這是我們團隊的獨特貢獻。賽門的著作、演講和工作坊很能鼓舞大家。而你會發現，這本書則比較專注於點出實際該怎麼做到他所講的事情。這不是偶然，這是我們中層的為什麼——我們之所以早上來上班，就是因為要向大家示範方法。這是我們為公司目標所做的貢獻。

再進一步來說，我們整個團隊共同擁有這個中層的為什麼。但我們也是同一個鳥巢裡的不同個體，我們每個人都對集體的為什麼做出各自獨特的貢獻。所以即使在同一個團隊裡，我們每個人還是有一個完全屬於自己個人的為什麼。

彼得所做的每一件事，都是為了使人不凡，這樣人們也會成就不凡。大衛每天早上起床是想推動大家成長，這樣大家也會在世界上闖出一片天。我們兩個人都補足了公司的為什麼。賽門點燃火苗，我們團隊照亮火光、搧風點火，為大家說明怎麼活化及實踐我們的願景。我們公司裡每一個人都知道自己個人的為什麼，知道所屬團隊中層的為什麼，也知道我們一起努力推動的共同願景是什麼。

如果你要探索整個組織的為什麼，在舉辦團隊工作坊前，先考慮以下重點：

如果創辦人還是組織裡的一員，先與創辦人探索他個人的為什麼，可能是很好的第一步。創立組織只是他們在人生裡實踐為什麼的其中一個做法。辨明他們個人的為什麼可以提供分析背景，為整個組織的為什麼提供範圍。我們做過幾次測試，設法先與創辦人探索個人的為什麼，然後再對更大的群體使用團隊探索法。組織文化如果夠有力，兩者的結果會出奇相似。

如果公司創辦人已經離世或無法與之商談，那麼團隊探索就是一個組織想找出為什麼或重新探討為什麼的最佳方法。

組織效能低落可能是公司合併、人事異動或其他發展導致的結果，一個嚴重失衡的組織，不會依最自然理想狀態運作。眾人很可能沒有一致的目標，以至於個人組成的小團體產生穀倉效應，只想促進各自的利益。要處理這種情況，我們建議先從組織內依然保有健全領導和健康文化的小群體開始進行團隊探索。協助這個群體辨明為什麼，可以是「少數人喚醒多數人」的第一步。

探索組織內小團體的為什麼（即中層的為什麼），好處在於能帶動整個組織，讓組織也想找出自己的為什麼。當一個部門開始根據為什麼來思考、行動、溝通，好事會接著發生：表現會進步、創意會增加、員工流動率往往會降低。資深管理階層會注意到這些變化，其他部門的員工也會，因為探索過為什麼的團隊成員，通常會比以前更樂在工作。我們協助一個部門進行團隊探索後，公司其他部門的員工也紛紛打電話來問我們還有沒有空。就像這樣，尾巴可以搖醒狗兒，一小群受到鼓舞、充滿熱忱的員工，可以正面影響整個組織。

然而，也可能有些時候，組織文化實在太薄弱，不存在合適的小群體可以進行團隊探索。遇上這種情況，唯一能扶正風氣的只有強勢有遠見的領導者。即使不是創辦人，一名強勢的領導者也能帶給缺少為什麼的公司一股使命感。

替向來沒有為什麼的地方提供一個為什麼，跟改變既存的為什麼是兩碼子事。一間公司的為什麼，是由文化規範、共同價值觀和緊密的關係所構成，新任領導者無法半途介入就改變這些事情。當公司原本的使命經過多年誤用和濫用，已經被徹底破壞時，領導者應該提出一個新的為什麼。這種情況下，最好的方案是領導者先探索個人的為什麼，再依據這個為什麼來領導公司，受到感召的人就會追隨。

書籍介紹

本文摘錄自《找到你的為什麼：尋找最值得你燃燒自己、點亮別人熱情的行動計畫》，天下雜誌出版

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作者：賽門・西奈克（Simon Sinek）、大衛・米德（David Mead）、彼得・道克（Peter Docker）

譯者： 韓絜光

TED 4000萬人追蹤的黃金圈理論的具體行動方案

新生代領導大師賽門・西奈克一次解答實踐《先問，為什麼？》的疑惑

成就感，不是少數人的特權，是人人都可以擁有的權利！

關鍵在清晰地了解自己的為什麼，有紀律地天天刻意實踐。

個人與團隊，都能按部就班找到為什麼，

為生活與工作注入熱情與意義！

Thinkers50全球管理思想家第18名、新世代領導大師西奈克10年前首創黃金圈激勵理論，

他的TED同名演講盤踞最受歡迎前三名，吸引近四千萬人觀看。

《先問，為什麼？》全球銷售破百萬冊，持續高踞亞馬遜分類榜TOP 1。

愈來愈多讀者開始問：「我跟我的團隊該怎麼做，才能找到為什麼？」

西奈克與團隊在全球各領域累積10年顧問經驗，將「為什麼」理論發展為完整的行動計畫，

適用於每個人、每個團隊，幫助大家踏上為什麼的旅程，發揮最大潛能！

本書重點特色

大聲說出你的「為什麼」，想像就能成為激勵自己與別人的願景！

一群人一起找到「為什麼」，才能建立互信，才是真團隊！

要探索「個人的為什麼」，無論你是創業家還是上班族、公司或部門領導者，西奈克建議大家先：

尋找搭檔。尋找為什麼就像在記憶的河流中掏金，你需要第二雙眼睛與耳朵，助你透過不同觀點，抓出你的人生價值金線。 收集與分享故事。為什麼來自於價值觀的總和，回想影響你人生、意義重大的故事，並練習用具體的方式與搭檔分享。 辨認主題與草擬為什麼。從故事中辨識出反覆出現的想法、字句與感受。找出最能打動你的主題，為什麼漸漸成形。

要探索「團隊的為什麼」，無論規模與人數，要創造歸屬感，西奈克建議大家要：

尋找主持人。帶領整個團隊找到為什麼，需要一位大家很放心、而且具有強烈好奇心的工作坊主持人。沒經驗也沒關係，書中有非常詳盡的步驟，組織裡的每個人都有潛力成為帶領大家的主持人。 籌備工作坊。比起個人，團隊探索要花更多心力凝聚眾人，從邀請成員參加，到場地的佈置與流程設計，皆有明確的指引。 對話探索。從設計問題與分享討論的方式，一步一步拼湊出每位成員對團隊的認識與想像。你可以想像過程一定難免混亂，甚至會有不合。別擔心，工作坊的每個環節都經過精心設計，提供化解各種問題的工具。

無論你才剛開始第一份工作、帶領一個小團隊、或是企業CEO，都可以依照本書提供的行動計畫，開始在自己的立足點上，啟動「尋找為什麼計畫」。書中更詳細解答各種關於「為什麼」的讀者提問，例如：

我可以有不只一個為什麼嗎？

如果我們公司的為什麼，跟競爭對手的很像該怎麼辦？

如果我的工作與我的為什麼搭不起來，我該換工作嗎？

如果團隊都不同意我的為什麼，該怎麼說服大家同心完成任務？

Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九