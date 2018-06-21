「火人祭」把我的暫停之旅帶往新的層次，影響了往後求職的狀況

文：瑞秋・歐蜜拉（Rachael O’Meara）

打造我的加長版暫停計畫

把時間快轉回到我在Google的2011年。我那時還在工作，就已經開始琢磨我的計畫。我承諾自己要有一些小旅行，而其他時間則都是開放、沒有任何規劃的。我不知道三個月後我會回到Google，還是繼續我的暫停之旅。我只知道，我就從這三個月的時間開始探索，我相信，自己會在某個時點明白未來該怎麼做。

小旅行一：到德州奧斯汀（Austin）拜訪我弟弟德魯，在那裡待一星期

小旅行二：到內華達山脈休養一陣子

小旅行三：參加「火人祭（Burning Man）」

先跟不熟悉「火人祭」的人介紹一下，這是一個在內華達州黑岩沙漠（Black Rock Desert）舉辦的七日節慶活動。2016年，有超過七萬人為了這項活動聚集在此。這是讓自己暫停一下，刻意改變行為的大好機會。那裡沒有電也沒有網路，所以大多數的人發現自己很快就脫離了他們的舒適圈——這被描述為「在這個星球上最荒涼的地點之一，進行一種激進的自力更生的實驗。」還有什麼比這裡更好的環境，可以讓我們暫停日常生活的一切？這裡遠離了我的舒適圈，所以我需要刻意改變我的行為，來適應這個新的文化和環境。

我一直到我延長的暫停假過了一半，才決定要去參加火人祭。內華達沙漠這個一年一度節慶舉行的時間，正值我三個月休假的最後一週。而我39歲生日也將在同一週到來。每次我想到這件事，都聳聳肩不置可否。畢竟，露營就露營，我為什麼要大費周章跑去跟一堆人擠在一個炎熱、喧鬧又不舒適的環境露營？這會有多大的不同呢？

我之前真的是大錯特錯！奔向火人祭，為我開啟了嶄新的機會，並且讓我知道「作為」（doing）以及「存有」（being）的不同方法，如果不是參加火人祭的話，我不可能有這些體悟。我這才了解，原來還有很多其他體驗生活的方式，但我以前甚至連考慮都沒考慮過。我遇到一些人，他們持續以有意義的方式影響著我的生活，成為我在暫停期間穿越的另一扇門。火人祭幫助我看見一項事實，那就是每個人都有一個具創造性、好奇、好玩的面向，有待挖掘與發展。在我離開這個沙漠很久以後，我都還一直保留這個觀點。

火人祭把我的暫停之旅帶往新的層次。在結束一期六天的活動之後，我對於自己即將成為什麼樣的人變得更有知覺。遠離日常瑣事的紛擾，讓我變得更加清明透澈。包圍在我四周的，盡是鼓舞人心、超越生命的裝置藝術、即興音樂演唱會和DJ，以及那些同樣活在當下、充滿存在感與生命力的人。

我在火人祭的經歷引領我朝向一個新的目標：當我和人互動時，我要用心、投入，並且與對方產生真正的連結。到一個新的目的地旅行，促使我不得不在日常生活中，落實活在當下的態度。火人祭影響了我整個求職的狀況。我在那裡學到了新的技能，以及如何調整與他人之間的相處與連結，這些影響我在之後為期十二週的求職過程。如果我在暫停期間堅守嚴格的行程表，我永遠都不會有這種讓人驚呼「啊哈！」的時刻。請讓自己保有相同的靈活性，為自己展開新的體驗和機會。

時間管理與關注品質

有太多閒暇時間，有時候是一種諷刺，因為突然多了很多時間，很容易把人沖昏頭，反而導致完全失去做事或者進行規劃的功能。從原本有結構的生活型態，有固定的工作時間和常規，變成沒有結構的生活，不是一件容易的事。請記住，大多數的大腦喜愛也渴望結構和慣例，特別是如果這是你向來習慣的。

你的計畫會長什麼樣？不知道或不去規劃所有的細節，才能有意想不到的事情發生。請記住保持簡單。不管你的計畫是什麼，請確保你有保留一些可以關照自己的輕鬆時刻。關於這個，我的意思不是要你去做SPA，或是去看電影或買衣服犒賞自己；我的意思是有進取的自我觀照。

處在暫停階段，是讓你更懂得存在於當下的理想時機，因為你不必急著去處理下一件事，或是查驗清單上的項目。這是一個機會，讓你可以知道自己在當下的感覺，無論面對何種任務，都能與自己同在。如果問我在這三個月的休假學到了什麼，沒有別的，就是學到如何在任何特定時刻著眼於生活的「品質」，而不是關注做了「多少」事。這麼做有機會可以讓你避免敷衍了事，相反地，能夠用新的方式參與人、事、物，並產生連結。試著和咖啡沖泡師的眼神接觸；打電話給一個好幾個月沒有講到話，但突然在腦中閃過的朋友；在街上行走的時候，給陌生人一個微笑。你看到什麼？體驗到什麼？把你的暫停之旅當作是你的遊樂場。

暫停的時候也是進行反思的好時機。在你的日誌或是暫停手札上，寫下你的感受以及你的經歷，這是咀嚼你的經歷並且記錄對你的要務的好方法。你可以把寫作視為一種整合新常規和行為規範的方法。透過這個過程，你可以品嘗和深化你的體驗。

寫日誌也是一種練習存在於當下的好方法《屬於這裡：給靈性敏感的你》（Belonging Here: A Guide for the Spiritually Sensitive Person）的作者茱蒂絲．布萊克斯東（Judith Blackstone）發明了一套名為「實現過程」（Realization Process）的系統，一步一步地引導讀者，學習如何更能存在於此時此地。這套系統能夠幫助大家，把個人先天身體方面的及靈性方面的天賦發揮到極致。布萊克斯東強調，我們每個人都可以用我們的靈性天賦作為入口，進入人際關係的深處和我們最深處的自我。當你進入這個境界，你和他人互動時，便更為投入也更有存在感。

我想起了1971年的經典著作《活在當下》（Be Here Now, Remember）的作者拉姆．達斯（Ram Dass）。在我延長的暫停期間，我並不知道拉姆．達斯是誰，但是他所寫的東西讓我明白，透過無時無刻與自己同在的練習，讓我漸漸懂得疼惜自我、善待自己。我不會再去想是不是該去勾選下一個檢查項目，或是擔心別人是不是覺得我的工作表現良好。拉姆．達斯寫道：

活在當下就對了！思考一下你是不是真的活在當下，如果是的話，那麼（a）這樣就夠了，而且（b）你就會有最佳的能力和理解力，做出當時最恰當的事。如果你能領略這個原則，那麼，當「後來」（也就是未來）變成「現在」，你屆時就能處於理想狀態，而做出最恰當的事。如此一來，你就毋須浪費時間擔憂未來。

那麼，要怎麼轉變呢？就從有意識的呼吸開始吧！好好清查一下腦中的限制性信念，並且運用泰射思維的技巧。究竟是哪些既存的限制性信念和規則形塑了你目前的行為？你可以創造出什麼與之相反的新信念或是意圖呢？只要你愈常練習，你就愈能轉變。

書籍介紹

本文摘錄自《人生需要暫停鍵：從失速的追求中刻意抽離，與真正的渴望重新對焦》，天下雜誌出版

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作者：瑞秋・歐蜜拉（Rachael O’Meara）

譯者：朱靜女

人生總有些時刻需要抽離日常慣性，

刻意改變行為，才能看清內在渴望。

把暫停當作一種生活方式，

給自己一點空間、一點時間，傾聽內心的聲音。

當你感到心力交瘁，瘋狂運轉卻原地踏步前，

每個人都能避免負循環，重新開始。

你是否手邊待辦事項一長串，卻總不自覺滑手機、看臉書、回LINE？

跟家人好友聚會，你總是人在卻心不在，還想著工作，被大家埋怨？

你想兼顧工作與家庭，忙得團團轉，卻沒有成就感，經常愧疚沮喪？

資訊不斷更新、新專案新機會不斷增加，日復一日快轉的生活，早就超出人心力的負荷。

你的內在衝動可能叫你再撐一下，或切斷一切重新開始。其實，你真正需要的是，暫停一下。

作者歐蜜拉是Google的銷售經理，也是Google正念領導力中心講師、在Google頻道主持正念節目。她從自己在忙亂生活重新找回重心的經驗發現，學會暫停，刻意改變日常例行的思考與行為，包括每天一小段的空白或是在生涯中煞車，是現代人很重要的不心慌生活技術。

如果出現這些狀況，就是你該思考暫停的訊號：

一向熱愛工作，但最近卻感到厭煩、提不起勁 工作表現向來不錯，最近卻三番兩次達不到期待、被主管批評 跟科技愈來愈黏，不斷察看訊息、臉書、電子郵件，事事秒回 人生中突然出現大變化，或是生活突然面對巨大挑戰 期待已久或是非常意外的好機會，突然來敲門

歐蜜拉結合各領域專業人士在生涯中重新定位自我的摸索過程，再加上心理學與神經科學的研究發現，設計出非常務實的暫停計劃與練習方法。從發現自己需要抽離的訊號開始，幫助讀者一步一步打造個人暫停計畫，練習全新的生活思維：

暫停練習，讓你改變生活步調，重新連結真實的自我：

攔截錯誤雜念的練習：讓你驅動大腦的不同思考，改變行動與認知

察覺情緒與感受的練習：花點時間去接收你感受到的、看到的、聽到的，幫助你時刻活在當下

數位排毒的練習：拉回注意力、找回人際間實際互動的交流與溫暖

不離職暫停的方法：安排任何能讓你暫時抽離工作步調的活動，到戶外走走、去運動，甚至開會前幾分鐘起身走動，都能奏效。

要順利實踐暫停，你的步驟是：

寫下你的初步構想――寫下任何你想做的事，毫不設限盡情表達、書寫。 挖掘構想之下的渴望――問問自己：「在現在這個片刻、這個下午、這一天或是這段暫停時刻，我想獲得什麼？」 設計你的計畫――深度傾聽自己的心裏聲音後，再發展適度模糊與開放的暫停計畫。

用心聆聽內在，全面感知心之所向。

擁有美好人生，從練習暫停開始。

Photo Credit: 天下雜誌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九