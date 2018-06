「火人祭」把我的暫停之旅帶往新的層次，影響了往後求職的狀況

文:瑞秋・歐蜜拉(Rachael O’Meara)

打造我的加長版暫停計畫

把時間快轉回到我在Google的2011年。我那時還在工作,就已經開始琢磨我的計畫。我承諾自己要有一些小旅行,而其他時間則都是開放、沒有任何規劃的。我不知道三個月後我會回到Google,還是繼續我的暫停之旅。我只知道,我就從這三個月的時間開始探索,我相信,自己會在某個時點明白未來該怎麼做。

小旅行一:到德州奧斯汀(Austin)拜訪我弟弟德魯,在那裡待一星期

小旅行二:到內華達山脈休養一陣子

小旅行三:參加「火人祭(Burning Man)」

先跟不熟悉「火人祭」的人介紹一下,這是一個在內華達州黑岩沙漠(Black Rock Desert)舉辦的七日節慶活動。2016年,有超過七萬人為了這項活動聚集在此。這是讓自己暫停一下,刻意改變行為的大好機會。那裡沒有電也沒有網路,所以大多數的人發現自己很快就脫離了他們的舒適圈——這被描述為「在這個星球上最荒涼的地點之一,進行一種激進的自力更生的實驗。」還有什麼比這裡更好的環境,可以讓我們暫停日常生活的一切?這裡遠離了我的舒適圈,所以我需要刻意改變我的行為,來適應這個新的文化和環境。

我一直到我延長的暫停假過了一半,才決定要去參加火人祭。內華達沙漠這個一年一度節慶舉行的時間,正值我三個月休假的最後一週。而我39歲生日也將在同一週到來。每次我想到這件事,都聳聳肩不置可否。畢竟,露營就露營,我為什麼要大費周章跑去跟一堆人擠在一個炎熱、喧鬧又不舒適的環境露營?這會有多大的不同呢?

我之前真的是大錯特錯!奔向火人祭,為我開啟了嶄新的機會,並且讓我知道「作為」(doing)以及「存有」(being)的不同方法,如果不是參加火人祭的話,我不可能有這些體悟。我這才了解,原來還有很多其他體驗生活的方式,但我以前甚至連考慮都沒考慮過。我遇到一些人,他們持續以有意義的方式影響著我的生活,成為我在暫停期間穿越的另一扇門。火人祭幫助我看見一項事實,那就是每個人都有一個具創造性、好奇、好玩的面向,有待挖掘與發展。在我離開這個沙漠很久以後,我都還一直保留這個觀點。

火人祭把我的暫停之旅帶往新的層次。在結束一期六天的活動之後,我對於自己即將成為什麼樣的人變得更有知覺。遠離日常瑣事的紛擾,讓我變得更加清明透澈。包圍在我四周的,盡是鼓舞人心、超越生命的裝置藝術、即興音樂演唱會和DJ,以及那些同樣活在當下、充滿存在感與生命力的人。

我在火人祭的經歷引領我朝向一個新的目標:當我和人互動時,我要用心、投入,並且與對方產生真正的連結。到一個新的目的地旅行,促使我不得不在日常生活中,落實活在當下的態度。火人祭影響了我整個求職的狀況。我在那裡學到了新的技能,以及如何調整與他人之間的相處與連結,這些影響我在之後為期十二週的求職過程。如果我在暫停期間堅守嚴格的行程表,我永遠都不會有這種讓人驚呼「啊哈!」的時刻。請讓自己保有相同的靈活性,為自己展開新的體驗和機會。

時間管理與關注品質

有太多閒暇時間,有時候是一種諷刺,因為突然多了很多時間,很容易把人沖昏頭,反而導致完全失去做事或者進行規劃的功能。從原本有結構的生活型態,有固定的工作時間和常規,變成沒有結構的生活,不是一件容易的事。請記住,大多數的大腦喜愛也渴望結構和慣例,特別是如果這是你向來習慣的。

你的計畫會長什麼樣?不知道或不去規劃所有的細節,才能有意想不到的事情發生。請記住保持簡單。不管你的計畫是什麼,請確保你有保留一些可以關照自己的輕鬆時刻。關於這個,我的意思不是要你去做SPA,或是去看電影或買衣服犒賞自己;我的意思是有進取的自我觀照。

處在暫停階段,是讓你更懂得存在於當下的理想時機,因為你不必急著去處理下一件事,或是查驗清單上的項目。這是一個機會,讓你可以知道自己在當下的感覺,無論面對何種任務,都能與自己同在。如果問我在這三個月的休假學到了什麼,沒有別的,就是學到如何在任何特定時刻著眼於生活的「品質」,而不是關注做了「多少」事。這麼做有機會可以讓你避免敷衍了事,相反地,能夠用新的方式參與人、事、物,並產生連結。試著和咖啡沖泡師的眼神接觸;打電話給一個好幾個月沒有講到話,但突然在腦中閃過的朋友;在街上行走的時候,給陌生人一個微笑。你看到什麼?體驗到什麼?把你的暫停之旅當作是你的遊樂場。

暫停的時候也是進行反思的好時機。在你的日誌或是暫停手札上,寫下你的感受以及你的經歷,這是咀嚼你的經歷並且記錄對你的要務的好方法。你可以把寫作視為一種整合新常規和行為規範的方法。透過這個過程,你可以品嘗和深化你的體驗。

寫日誌也是一種練習存在於當下的好方法《屬於這裡:給靈性敏感的你》(Belonging Here: A Guide for the Spiritually Sensitive Person)的作者茱蒂絲.布萊克斯東(Judith Blackstone)發明了一套名為「實現過程」(Realization Process)的系統,一步一步地引導讀者,學習如何更能存在於此時此地。這套系統能夠幫助大家,把個人先天身體方面的及靈性方面的天賦發揮到極致。布萊克斯東強調,我們每個人都可以用我們的靈性天賦作為入口,進入人際關係的深處和我們最深處的自我。當你進入這個境界,你和他人互動時,便更為投入也更有存在感。

我想起了1971年的經典著作《活在當下》(Be Here Now, Remember)的作者拉姆.達斯(Ram Dass)。在我延長的暫停期間,我並不知道拉姆.達斯是誰,但是他所寫的東西讓我明白,透過無時無刻與自己同在的練習,讓我漸漸懂得疼惜自我、善待自己。我不會再去想是不是該去勾選下一個檢查項目,或是擔心別人是不是覺得我的工作表現良好。拉姆.達斯寫道:

活在當下就對了!思考一下你是不是真的活在當下,如果是的話,那麼(a)這樣就夠了,而且(b)你就會有最佳的能力和理解力,做出當時最恰當的事。如果你能領略這個原則,那麼,當「後來」(也就是未來)變成「現在」,你屆時就能處於理想狀態,而做出最恰當的事。如此一來,你就毋須浪費時間擔憂未來。

那麼,要怎麼轉變呢?就從有意識的呼吸開始吧!好好清查一下腦中的限制性信念,並且運用泰射思維的技巧。究竟是哪些既存的限制性信念和規則形塑了你目前的行為?你可以創造出什麼與之相反的新信念或是意圖呢?只要你愈常練習,你就愈能轉變。

