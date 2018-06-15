監控科技保不住習家天下，共產黨的垮台越來越可能來自於內鬥

文：普通人的自由主義

中國「全民公敵」式的監管又進入了新的境界。很快，所有中國的新車都要加裝有RFID的晶片，每個中國人的一舉一動，都逃不過共產黨的天羅地網，不管是影視明星摩鐵私會情人，還是企業高管、政府官員秘會索賄，或是恐怖份子、卡車司機密謀推翻政府，通通無所遁形，人證物證俱在，誰都跑不掉。

看到這消息，我想到的是，馬雲、馬化騰、雷軍這些科技巨富，王歧山、劉鶴這些政府高層，大概都會弄台車是沒有晶片的。但轉頭一想，這RFID是搭配監視錄影運作的，哪個車沒晶片，警察是可以立刻派車攔查的。看來，共產黨最後還是得發一大堆免晶片的特許證，給這些紅朝貴族「幹壞事」用。

但這樣全面監控的系統可能有其正當性。一個政府的治理正當性，很大的程度來自於正義得以伸張，如果政府的監管系統可以鏟奸除惡，甚且避免犯罪發生，那是滿足人民很大的基本生活需求。如果民眾深受黑幫之苦，有這樣的系統，再也沒有人擔心報警沒有用，那是美事一椿，何不？這樣的思考，可以簡化成一個常聽到的論點，「那是對付壞人的，只要沒做壞事，怕什麼呢？」

然而，人固然不完美，需要隱私來保護不想讓人知道的事，但需要隱私，不只是要拿來「做壞事」，是有很多其他目的的。也許是交易過早曝光會壞事，也許是內心需要一片他人不能窺視的淨士才能在這複雜的世界生存。種種的原因，讓人企求隱私。但共產黨的美麗新世界，逼迫全民把安全、把共產黨的生存，當成至高無上的優先，這私隱淨土就此沒了。

為共產黨辯護的人，還有另外一種說法，即號稱注重個人隱私的西方國家「也一樣」。沒錯，以英國為例，全英國大概有超過400萬台的街頭監視攝影機。這數目，也是驚人的像是歐威爾的老大哥國度，而不是老牌的民主英國。政府真要追查英國人的一舉一動，也是辦得到的。

所以中國和英國，甚至是美國，差別在哪裡。讓我告訴你，差別大了，因為有民主，因為有法治，今天哪個政府官員、公司企業被我知道，不經我允許，就查我的一舉一動，我就告他。這就是差別所在了。

在三權分立、政府機關互相制衡的憲政體制下，為國家安全、人身安全進行的監管當然還是必要的，但是在一個得到民眾授權、民意代表管制、法院最後裁決的架構下小心謹慎的進行。川普（Donald Trump）的首任國安顧問佛林（Michael Flynn）因為「通俄」中箭落馬一事，透露了美國對監控人民一事的小心。了解這事件，有助於區分中國的制度和美國的巨大不同。

歐巴馬（Barack Obama）的中情局，在監聽俄國外交官的電話通訊時，聽到佛林和俄國大使的談話。中情局按法不能直接監聽佛林，但為繼續追查「通俄」一事，特別請法官准許監聽，但中情局監聽寫成的報告，得把佛林的名字隱去，才能在政府內部流傳。佛林的名字，只有很少數直接參與的情報官員才知道。但歐巴馬的國家安全顧問萊斯（Susan Rice）聽到這條「情報」，要求中情局把佛林的名字顯露（unmask）。

照目前的發展看來，萊斯的舉動，是民主黨政治計算的一部份。在希拉蕊（Hillary Clinton）狠打川普候選人「通俄」的時候，佛林身為川普競選幕僚，如果帶有他名字的中情局的「通俄」情報，讓更多的政府官員看到，就有更多的機會有人會把情報洩露給媒體，「坐實」川普通俄的指控。但這unmask一事，不管多以國家安全為名，都充滿了瑕疵，因為涉及非法監聽公民，侵害公民秘密通訊的自由。現在保守派媒體、川普的白宮都緊咬歐巴馬官員的「非法行為」。

我把「非法行為」放括號裡，是因為這事不管是在台灣還是中國，都是不可思議的。

民主不久的台灣，合法監聽、非法監聽的界限，都還不是很清楚，哪裡還在乎「隱去」不相關人的姓名一事。檢察總長都把監聽內容直送總統以進行政爭了，誰管你國民隱私的問題？在中國，就更不可思議了，「上面的」要監聽誰，就監聽誰了，有什麼隱私問題？「上面的」講的話就是法，哪裡有犯法的問題？

回到中國新政策的問題。隨著科技的日新月異，中國人的隱私是一去不回頭了。對中國人而言，靠群眾運動推翻政權的可能性變得越來越小。共產黨的垮台，越來越可能是來自於內鬥，而不是外患。想像一下，一旦全民皆納入科技監管，誰擁有這科技，就將實質掌控政權。習近平不是聖人，手裡幹的壞事，也會被這科技完全掌握，他的政敵，獲取這些黑資料，也一定會發生。習近平手控得越緊，反彈就會越強大。

到頭來，科技還是保不住習家天下的。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

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