2018俄羅斯世界盃「高級偽球迷」強化訓練

文：桑田

偽球迷一年到頭在電視上也看不了一、兩場比賽，絕對沒有自己鍾情的球隊，也並不是真的在乎世界盃，只是在媒體的強大攻勢下，在周圍人灼熱目光的誘惑下，又想到四年才等一回，人生又有幾個四年呢？所以偽球迷通常會勉強自己看一下世界盃。

偽球迷對於22個人搶一個球的運動深感無聊，只要一提起足球，首先想到、也只能想到、到現在也還在想的球星，就是貝克漢。當身邊的人，目不轉睛盯著電視上的足球比賽時，偽球迷的眼神里流淌著絕望，想看八點檔《幸福來了》啊......

十個球迷八個偽！世界盃是屬於全世界「偽球迷」的節日！要成為一個成功的、脫離低級趣味的高級偽球迷，是需要一些外在表現和內部要求的。四年前，桑田哥推出了「偽球迷注意事項」，如今四年咻一下又過去了，為了配合時代變革，老套路我們要鞏固，而新的觀念也要吸收。首先最重要的，也最需要強調的：

「這一屆沒有貝克漢！上一屆沒有，以後也不會有，什麼盃都不會有他，他已經不踢球了！」

偽球迷注意事項

1、本屆比賽有736名球員參賽，其中只有大概200人，在之前有過世界盃參賽經歷，所以小鮮肉很多，而你們是記不住的。當然這沒有關係，只需要記住三個名字：C羅、梅西、內馬爾。

2、本屆沒有義大利、沒有荷蘭也沒有美國。世界盃沒有俱樂部球隊，所以不會有皇馬、巴薩隆納、曼聯、拜仁。

3、越位：這是世紀性的難題，基本上這種問題偽球迷最好還是放棄了解。但如果真的想了解，哥可以盡力解釋：「假設妳和男朋友同一隊，而妳的女同事是對方守門員，當妳傳球給妳男朋友，妳男朋友比對方任何人都要靠近妳女同事，此時，妳男朋友就是越位了，但是如果是妳的女同事主動傳球給妳男朋友，那妳男朋友不越位。」

4、單刀球：所謂單刀，假設妳把球傳給妳男朋友，妳的女同事是對方門將，妳男朋友帶球進攻時身邊沒人防守，只需要面對妳女同事的防守，這種情況就是單刀。單刀很危險，就像男女獨處一室那樣的危險。

5、看球時不要顯得過於狂熱，真球迷、資深球迷都是低調的，偶爾才顯露崢嶸。進個球不要太激動，反而要時不時的表現出一絲失落感：「唉，這已經不是我期待的世界杯了……」

6、在有俄羅斯的比賽中，說上一句：「唉，要是阿爾沙文在就好了」，可以瞬間提升你的格調。

7、對傳統強隊和大牌球星的不屑，向來是資深球迷的一大特色，你也要偶爾透露出這種姿態。例如發個臉書：「西班牙已經不是我心中的西班牙了、C羅就是球隊的毒瘤！他讓葡萄牙整個體系失衡……」

8、看到球星時，盡量不要直呼其名，要叫外號！舉例：看到西班牙中場伊涅斯塔開始帶球的時候，要喊：「小白！小白！」

9、蘇亞雷斯（鬼腳七、蘇牙），博格巴（波霸）、拉莫斯（水爺）、埃爾南德斯（小豌豆）、保利尼奧（暴力鳥）。不要問為何這樣叫，記住就可以了！

10、千萬不要問出：「都快晚上十二點了他們怎麼還在踢球？」這樣的問題，這個世界上有種東西叫作「時差」。

11、啤酒很重要啊！看足球絕對離不開啤酒，就像看電影一樣離不開爆米花。即使不想喝酒，你都要去小7買個兩瓶，拍張照片po臉書，要的是啥效果？你懂的。

12、波蘭這種較不受注目的球隊，可以記住幾個球員名字備用，反正都是一堆「司機」。看球時如果能來上一嘴：「格拉爾斯基和萊萬多夫斯基是波蘭最有威脅的進攻點」，你有可能震驚全場。

13、支持德國、西班牙顯得過於普通。要顯得資深，就要故作小眾，去追捧二流球隊，比如塞內加爾、克羅埃西亞。別人問為什麼？回答他：「足球是圓的。」

14、觀看英格蘭或者法國的比賽時，一定要表達出對歐文或者席丹的追憶，這樣才能突出年代感，顯得與眾不同。非到必要情況，千萬不要討論梅西、C羅，那樣容易讓人覺得你剛入門。至於歐文與席丹是誰，不重要。

15、絕對不參加比賽細節的討論。要時刻記住偽球迷的身份，如果你陷入到比賽技戰術的討論，那就露出馬腳了。所以，不要參與球賽的細節討論，而是要突然的來一句，就趕緊走人。來一句什麽呢？有些金句要背，例如：「我看好這支球隊的未來、沒想到XX都是老將了，我看球的時候他才剛出來呢……」

16、無論是紅牌、失誤、逆轉、絕殺，都可以在FB發一句：「這他媽就是足球啊！」

17、如果別人問你，誰是冠軍？繼續回答他：「足球是圓的。」

18、無論在多激動的場合，一定要淡定，「多喝酒少說話」是最安全的，不要太早暴露自己！

19、球在你嘴裡，要與眾不同，一定要標新立異，要劍走偏鋒，要嘩眾取寵。要裝得有深度、有邏輯。以下示範一個嚴謹且有深度的說法：「我預測今晚西班牙將取得勝利，但不會贏太多，因為葡萄牙的後防線也不是紙糊的。」

20、千萬不要熬夜看球！對於偽球迷來說沒有必要。熬夜看球對不起自己，對不起家人，對不起工作，對不起你自己是個偽球迷。要想了解比賽結果和相關新聞，早上起來翻翻手機就夠了。如此這般，在你上午踏入辦公室時，大概就不會落伍，何必熬夜。

掌握以上這些撇步，一名合格的世界盃偽球迷基本上就可以誕生了！

熱愛足球的球迷，幾乎整年都各大聯賽可以看，還擁有整體水準高過世界盃的歐冠聯賽，而偽球迷們只有在世界盃到來的時刻，才能以足球的名義狂歡。在這個屬於世界盃的夏天，球迷看的是比賽，偽球迷領略的可能是生活。

你會發現足球能帶給你的，絕對不僅僅是某個晚上突然的感動或欣喜。絕不僅僅是媒體運用熟練的技巧，讓世界盃的激情充斥在你的身邊，讓你付出廉價的情感。足球，絕對不是四年一度的轟轟烈烈，而是一種堅忍的信仰。

所以世界盃之後，你還會看足球嗎？

本文經桑田足球異言堂授權刊登，原文刊載於此，此為作者加長版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航