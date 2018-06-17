炎炎夏日令人暑氣全消的五款沙拉餐酒搭配

泰式沙拉 x 微甜麗絲玲（Riesling）

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酸甜微辣的泰式菜餚永遠都是夏天的王者，讓人大口吃又無負擔的非青木瓜沙拉莫屬．爽口的青木瓜讓人有飽足感，檸檬汁、魚露跟辣椒的組合更是讓人胃口大開。微甜麗思玲的檸檬、柑橘風味跟青木瓜沙拉很合拍，一點甜甜的滋味還能讓因為辣味發麻的舌頭得到舒緩．推薦給喜歡酸辣滋味的朋友。

小技巧：想要喝好又喝巧？德國是麗絲玲的名產區，德國在酒的分級詳細又確實，對甜度與等級都有規範．所以跟店員要求微甜（off-dry）的酒款時，滋味跟口感都不會差太多．如果找不到德國麗思玲白酒，那紐西蘭這新世界的麗思玲白酒也不錯！

烤海鮮沙拉 x 葛烏茲塔名娜（Gewürztraminer）

Photo Credit: t-mizo @Flickr CC BY 2.0

如果青木瓜不是你的菜，那你不能錯過烤海鮮沙拉。台灣海鮮本來就不少，只要稍微處理，這些海鮮就是營養又低卡的美食。軟絲、魚片、干貝等海鮮，讓炭火稍微烤過，那鮮甜的滋味包準吃了停不下來，如果喜歡吃辣的的人，可以加一點點紅椒粉，整個滋味又不一樣。葛烏茲塔名娜這白酒品種有著濃厚的香氣與豐潤口感，所以能夠搭起厚重的碳烤海鮮．加上荔枝、白桃香氣這些特色，讓沒喝過葡萄酒的女生也會喜歡！葛烏茲塔名娜是義大利的白酒品種，你可以挑上義大利或者是法國阿爾薩斯的酒款，都能喝得盡興且不傷荷包。

小技巧：冰、冰、冰，所有的白酒都要冰一點溫度喝，葛烏茲塔名娜也不例外。記得要喝前的45分鐘要放冰箱，讓酒冰透。

凱薩沙拉 x 夏多內（Chardonnay）

Photo Credit: Milo @Flickr CC BY 2.0

經典永遠不會退流行，凱薩沙拉就是沙拉裡的經典．以雞肉、乾果、蔬菜跟凱薩醬為主的組合，總是能夠讓人營養飽足兼顧。水果風味濃厚的夏多內能跟厚重的凱薩醬做搭配，加上過桶後的乾果香氣與凱薩沙拉中的杏仁、葡萄乾更是能融合一起．不甜的滋味能夠適時地為凱薩醬解膩，是沙拉餐酒的經典搭配。

小技巧：過桶夏多內非常容易挑，美國、智利、澳洲、阿根廷這些新世界的夏多內大多都是過桶的．如果不知道挑哪個國家，就往這些產區走吧！

水果優格沙拉 x 微甜汽泡酒

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配料豐富、顏色鮮豔的水果優格沙拉總是夏日最討喜的一品．柳城、鳳梨、奇異果，芒果、香蕉、蘋果，想加啥就加啥是水果優格沙拉最棒的地方。水果甜度通常比較高，一般白酒都會變得酸澀難入口．所以微甜的汽泡酒絕對是第一選擇．除了香甜滋味能平衡水果甜度外，汽泡口感可以清除口腔、味蕾，讓你不膩口的輕鬆吃下去！

小技巧：如果不知道要挑怎樣的微甜汽泡酒，那建議您直接帶上義大利的微甜 Moscato D’asti酒款吧。名字會直接印在酒標，非常好認。

和風沙拉 x 白蘇維濃（Sauvignon Blanc）

Photo Credit: Geoff Peters @Flickr CC BY 2.0

如果凱薩沙拉是西方的經典，那東方就是和風沙拉了，帶有酸度的和風醬一直受到不少人的喜歡，冰涼的蔬菜不僅吃起來清爽，酸甜醬汁帶出來的食慾更是讓人停不下口。白蘇維濃的酸度比較高，加上一點點熱帶水果的香氣，跟和風醬為主的沙拉很搭。如果覺得單調，可以加上清燙海鮮到沙拉裡面，增添豐富感！請不用擔心，白蘇維濃漂亮的酸度也能襯托出海鮮的風味，讓海鮮嚐起來更加鮮甜。

小技巧：白蘇維濃一直是夏日必喝的白葡萄酒品種。如果不知道要挑哪個產區的白蘇維濃，請絕對要試一試紐西蘭出產的酒款。因為紐西蘭是白蘇維濃的經典產地，品質好價格親民的紐西蘭白蘇維濃絕對讓你難忘。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航