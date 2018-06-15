川金會的最大輸家：仍在勞改營中的北韓人民

文：費爾・羅柏森（Phil Robertson，人權觀察亞洲區副主任）

美國總統川普（Donald Trump）6月12日和北韓領導人金正恩在新加坡會面、握手，稱他是一位熱愛國家、「很棒」的領袖。這位來自平壤的獨裁者顯然有異於常人「示愛」的方式，才會把超過十萬同胞關進深山裡的勞改營，吃盡苦頭。

北韓遭到美國人權制裁，而且被聯合國認為持續發生危害人類罪行，卻無礙金正恩和川普在新加坡相見時滿面春風。會後公報說明了箇中原因。在朝鮮半島無核化、安全、和平與歸還韓戰美軍遺骸等琳瑯滿目的承諾中間，獨不見人權問題。

在峰會後的新聞發布會上，川普向記者們表示，金正恩勞改營中的囚犯是今天的「最大贏家」。

事實上，北韓人民看來更像是這場會談的大輸家：川普政府把人權遺忘在會議聲明之外，無異昭告北韓，人權不是美國優先急務。對北韓人民來說，這意味著公開處決、限制遷徙、一人「犯法」株連三代等暴政不會停止，公民及政治權利仍為絕對禁區，更不用提食物、住房、教育和醫療照護將繼續短缺。若想批評政府或公開示威抗議，就等於買了單程票，直奔「管理所」——北韓惡名昭彰的政治犯勞改營。

北韓和一般國家存在天壤之別，平壤若想告別孤立回歸國際社會，就必須接受人權問責與改革，從關閉勞改營、釋放囚犯歸鄉開始。連川普本人半年前訪問首爾時也認同這一點，當時他形容生活在北韓有如「十九層地獄」。

我們不該忘記，是什麼讓金正恩可以坐在川普對面——是他的導彈與核武計劃——而核計畫之所以能成功，是平壤使用強迫勞動，以及將稀缺資源由糧食挪用為軍費。這是金正恩體制的真正動力來源。北韓人民無人不曉，川普怎麼就想不通呢？

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