為什麼川普要感謝習近平？「川金會」談判技巧解析

6月12日，美國總統川普和北韓領導人金正恩的川金會終於實現了！這是自朝鮮半島分裂為韓國及北韓以來，現任的美國總統和北韓領導人73年來首度的會面。兩人一見面握手時，那長達12秒的破冰一握，說這是一個具有歷史意義的時刻也不為過。

即使這場歷史性的會面意義別具，但我相信未來的發展還有許多變數，雙方其實都還沒打出底牌，也都還有許多操作的空間。

我是一個以談判為專長的企業講師，我並不會未卜先知或預測未來，所以且容我不對未來的美朝關係或因而連動的國際局勢做出不負責任的評論。不過，單就這場歷史性的兩國高峰會談來說，其實也很值得我們就談判面來加以解讀。

我們若把談判分為談判前、談判中、談判後三個階段，我在每次上課都會請現場的學員逐一針對他們心中的重要性加以排序並進行投票。每次的差距有大有小，但「談判後」都會在三者中獲得最少支持，連續幾年來都是如此。

直到這個月，我先後在一場企業內訓和一次公開班中看到不同的結果：支持「談判後」較重要的人數居然躍居第二。不在現場的各位可能覺得沒什麼，但我心中卻是驚訝無比。理由很簡單，我一直認為多數的人低估了談判後這個階段的重要性，甚至有許多人對談判後究竟該進行哪些工作毫不理解，而這些人甚至可能在工作上經常需要代表公司進行談判。

我自己將談判後的重點工作分為四項，而頭兩項就分別是履行確認及關係管理。

聰明的關係管理

在川金兩人簽署完文件之後，川普在媒體前稱讚金正恩說，他是個非常值得敬佩而又聰明的談判者。相較於兩人之前的隔空互嗆，川普公開地給予對手極大的讚美，而這就是一種聰明的關係管理。

別說雙方的談判有達成彼此都能滿意的共識，在很多各式各樣的談判中，即使在談判桌上吵得激烈無比而沒有任何結論，真的翻臉而掉頭就走的狀況少之又少。在多數情況中，會議結束的那一剎那，雙方都會禮數和面子做足的相互慰勉對方，就算「談得真好啊」這種話在有確實結論拍板定案前不能出口，但慰勉對方辛苦一場總是應該的，就連若只是簡單握個手互道再見，搞不會都會被視為過於冷漠而不識大體。

至於很多人誤以為不歡而散的拍桌就走，那就根本不屬於談判後的階段、而屬於談判中的伎倆，多半是為了演出一場「離開談判桌」的春秋大戲而刻意讓談判陷入僵局。所以，光是搞清楚自己現在到底在哪個階段，就能避免對談判對手許多動作的錯誤解讀。

當我看到現實世界中，無論商務談判或是生活糾紛，許多人往往談完了都擺出一副撕破臉的態度，我常常覺得不可思議：不管誰贏誰輸，既然事情已有定局且雙方都願意（即使勉強）接受了，又何必把關係弄得更糟呢？

老實說，尤其當牽涉的利益愈大或範圍愈廣時，談判的過程其實往往是不愉快的，而在雙方萬一都只願意進行零和式的談判、互不相讓的相互拉扯時，結果通常也是差強人意而已。但也正因為如此，談判後更要設法讓自己以及對方的心情不要更糟；我不想跟大家說一些推己及人或世界和平之類的大道理，我只想提醒大家：當過程和結果都不如人意時，你在談判後若還忍不住向對方嗆聲說一句「大家山水有相逢」時，你就算不怕對方之後繼續伺機報復，難道不擔心對方哪天想不開、抱著瓦斯桶來跟你玉石俱焚嗎？所以，談判後的關係管理對大家至為重要，只是多數人既不清楚它的重要性，也不知道談判後到底要如何進行關係管理。

不談的最大？

前面提到「離開談判桌」這個許多人都自以為會用的談判技巧，我之前在不只一篇部落格文章中指出，「不談的最大」聽起來很有道理，但你真的知道該怎麼實踐「不談的最大」嗎？無欲無求當然會讓談判對手找不到施力點可以下手，但假如你不是只會躲避退讓、就是心一橫的什麼也不管的就不談了，這真的代表你是「不談的最大」嗎？你又真的達成自己的目的了嗎？

假如大家還有印象，不過20天前的5月23日，川普還推文表示這次在新加坡舉行的川金會可能延後或取消；過了兩天，川普乾脆發表一封給金正恩的公開信，正式取消了川金會。接下來金正恩馬上安排了與韓國總統文在寅的再度會面，並且由文在寅居中協調，傳達了北韓還是希望川金會不要破局的明確態度，於是川金會才又再度復活。

每回一提到常常使用「離開談判桌」的對手，許多人都問過我該如何因應？看看今日川金會的順利成行，就該明白川普正是為我們示範如何將對手「逼回談判桌」該如何操作。

與有些人認知的不同，「離開談判桌」是為了之後更能確保談判能夠順利成局。假如真的嚷嚷著「不談的最大」而讓談判破局後就連談的機會都沒有，那就根本搞錯「離開談判桌」這招的意義。

再者，為什麼川普要在會談後公開稱讚金正恩呢？除了前面提到的關係管理之外，試想，當你打敗了一個對手後，你會譏笑對方不過只有三腳貓的功夫，還是讚賞對方果然是個練家子、自己也是一番苦戰之後才得勝的呢？當你選擇後者，其實並非代表你這個人虛懷若谷，而是證明你這個人很聰明，因為唯有擊敗厲害的對手，大家才會把贏家的你也當作一號人物；若是你的手下敗將全是一些不入流的角色，即使你每戰皆贏，大家也不會覺得你有多麼了不起，不是嗎？所以，光是川普大力稱讚金正恩這個動作，每個需要進行談判的朋友都不妨學學。

感謝習近平？

Photo Credit:AP/達志影像

在川金會談結束之後，川普開了一個時間長度超乎大家預期、全程長達一小時五分鐘的記者會，侃侃而談的程度，顯然存心想要極大化這次歷史性峰會的宣傳效益。在記者會一開始，川普除了感謝東道主新加坡總理李顯龍之外，還感謝了好不容易促成這次會面的韓國總統文在寅，以及意在言外地感謝了日本首相安倍晉三和中國領導人習近平。日本在朝鮮半島可能終戰並走向和平之後的影響（正反兩面都有）暫且不提，川普感謝習近平協助那一番話，就真的相當值得玩味了。

雖然之前在美國的川習會、川普也同樣在結束後大讚習近平，正如他今日也盛讚金正恩一樣，但不要忘記，那不過就是談判之後行禮如儀的關係管理中的一環；後來在5月23日表示有意取消川金會時，川普可是重砲攻擊習金二度會面所帶來的負面影響，連「我不喜歡中國大陸的立場」都出口了，甚至以「世界級的撲克玩家」來形容習近平。雖然看起來稍微克制了些，但暗指對方善於算計的貶抑之意也路人皆知。

但是，天下沒有絕對的朋友，也沒有永遠的敵人，更何況雙方的利益還可以扯得上邊？所以，即使金正恩硬是向中國借了兩台飛機、而搭機飛去星國，背後他「談不成也還有中國可以靠」的意思昭然若揭，心知肚明的川普還是不忘公開感謝習近平，因為面子總要做給人家。加上中國一直喊話，兩韓終戰協議沒有中國的參與並認可是無效的，接下來南北韓及中美四國在這個問題上還有得喬，川普和習近平之間的關係收放也都會有具體影響。

若以談判來說，當此時不是真的要交鋒對峙的時機，雙方貿然對幹或引發衝突是最不必要的選擇；美國與中國之間的貿易戰還有得打，朝鮮半島問題將會是它們隨時可以拿來進行攻守的重要棋子。而談判的其中一招，就是要同時用多個議題來讓對方更難捉摸，對美國或中國來說，為自己的國家獲取最大利益才是它們的根本目的。這也是為什麼這次的川金會雖然有其歷史意義，但上述這些涉及國家都清楚，這絕對不是幾次會面就能靠「談」出一個結果的局面。

談判後的履行確認

談判後的另一項重點工作、而且可能是優先順序最高的一項，就是履行確認。之後不被執行實現的合約或協定，談了跟沒談其實是一樣的。

這次的川金會簽訂了一份共同宣言，主要內容包含以下四點：

兩國將依據雙方人民對和平與繁榮的期望，來建立嶄新關係。 兩國將為建立朝鮮半島持續與穩定的和平而共同努力。 依照之前的板門店宣言而再次確認，北韓承諾將朝向朝鮮半島的完全去核化而努力。 兩國將開始展開韓戰時，在朝鮮半島戰死的美軍士兵遺骸的挖掘與送還作業。

這4點共同宣言最引起全球關注的，當然是北韓是否願意放棄核武而實現去核化。外界最在意的CVID，也就是「完全」（Complete）、「可驗證」（Verifiable）、「不可逆」（Irreversible）、「銷毁」（Dismantlement）的無核原則，在這次的宣言中只有「完全」一項被提及。這代表北韓存心想要耍賴嗎？就以談判的角度來說，倒也未必，因為沒有一個夠好的談判者會一口氣就把手上的牌打盡。

金正恩也很清楚，他今日終於讓北韓得以讓美國這樣的世界強權平起平坐，靠的就是用核武來威脅全世界，而且之前是刻意用一種幾近非理性的要脅方式，才能凸顯今日笑容滿盈的他是多麼充滿理性和善意。在這樣的情況下，他有需要立即同意CVID的去核化嗎？就算真有那麼一天，實質進行的時程也肯定會一拖再拖啊。非關他是否真有意繼續發展核武，而是他不可能把手上的談判籌碼一次都打完，起碼在他獲得對自己本身政權更加鞏固的保障，以及北韓國內實質的經濟起飛之前，他都沒有理由那麼早就這樣做。

而對川普來說呢？在雙方僵持不下、尤其是國際關係間的談判時，他所用的就是常見的「策略性模糊」，也就是讓雙方都有詮釋的空間，也才讓這份宣言或協議簽得下去。但他也不是笨蛋，一方面大讚這場會談的空前意義和相信卻能帶來實質進展，一方面也公開表態，在北韓沒有實際去核的作為之前，美國的經濟制裁不會停止，讓自己也處在一個進可攻、退可守的狀態。

談判場合的各種「動作」

在從握手開始的整場會談及互動中，川普不斷用看似友善、實則具有明顯掌控意識的肢體動作，來表現局勢一直掌握在他自己的手中。這些動作其實不是做給對談判也不陌生的金正恩看的，而是做給全世界媒體和美國國內人民看的，因為川普的目標之一，是讓自己的支持者能夠相信他有左右世界和平的能力。而且誰能說不是呢？萬一兩韓真的能夠走向終戰和平，他、金正恩、或文在寅因此獲頒一座諾貝爾和平獎都不為過。不管是多次的在握手時主動伸出手來、多次主動輕拍金正恩的手臂和背部、走進會議室時看似主人般的指引、甚至還主動帶金正恩去看自己的「野獸」座車，在在都是一場在全球目光前展現自己正在掌控局面的動作。

我比較好奇的，反而是金正恩的動作。許多人認為他表情略顯僵硬而看起來有些緊張，我覺得那倒也無可厚非，畢竟當北韓國旗能夠和美國國旗並列，這對金正恩個人及北韓都是一個得到國際社會認可的象徵，換了是誰都會感嘆並激動。但有些評論認為他有些太過客氣，我倒覺得那是一種東方社會年輕人對年長者的禮數，也可以順便扭轉他在全世界面前被認為是個狂人的形象，所以那種表現有利無弊。

有趣的是，當川普自然的輕拍他的手臂和背部時，可以看出來他一開始也在拿捏同樣這樣做的合適時機；一旦他覺得自己熟悉而能掌握之後，川普輕拍他的背之後，金正恩也會輕拍回去，看似融洽，實則也要展現一副足以分庭抗禮的形勢，否則豈不還沒上談判桌、氣勢就輸人一截？

所謂談判後的關係管理，其實還不只前面提到的那一些意涵而已。關係管理的另一個重要目標，是要讓雙方都能回去各自發表一篇勝利演說（winning speech），否則沒有人會在有選擇的情況下簽訂一個單方面割地賠款的合約。許多談判成功的關鍵，已經不只在實際達成的協議內容，而是能否讓主導談判的談判者回去對自己所代表的國家／企業有所交代。

對金正恩來說，他要的底線原本是讓自己的統治政權得以不被推翻，但能和全球領袖之一的美國總統比肩對談，不旦讓北韓的國際地位一夕升高，之後的經濟發展也大有希望；對川普而言，他在美國國內的爭議性仍大，即使他有一群死忠支持他的選民，但同時也有人恨不得馬上把他趕下台，所以能否藉這個機會來建立另一個不是每個人都做得到的政績，甚至讓自己的歷史定位得以提升，都會是他的焦點目標。

起碼就以這次的川金會來說，兩邊人馬的確都能回去宣揚自己的勝利：北韓就不用說了，許多歐美的媒體其實已經開始認為北韓是這場會談的贏家了，北韓國內自己肯定更是會大肆宣揚自己的勝利；對美國來說，川普卻也證明了他可以讓北韓願意放棄核武，自然也是大功一件。就談判來說，這顯然是場夠成功的談判。之後北韓能不能獲得它想要的經濟援助（或起碼解除制裁），又或是美國是否真能達成它期望的朝鮮半島去核的完全實現，反倒不是現階段最重要的目標了。

許多媒體雖然都認為北韓在這場談判中佔了上風，但考量到幾天前川普才剛從G7高峰會與歐洲及加拿大多國互槓回來，他的精力過人和強硬又能瞬息萬變的作風，雖然未必符合大家心目中的領袖風範，但以一個談判者來說，確實是個難得的人物。假如你誤以為他貴為美國總統才可以用這種方式談判，你可能對於談判不了解而有些倒果為因了。

反觀台灣，我們真有如此懂得該如何談判的領袖嗎？希望我們能有，因為在國際局勢的挑戰之下，我們在局勢動盪中所可能受到的衝擊，絕不只是少了幾個邦交國的影響而已。

本文經鄭志豪授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航