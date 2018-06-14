川金會後如果北韓「去核化」，中美對抗危機反而會更大

金正恩跟川普（Donald Trump）的會面，不只是兩個國家領袖會面的層次，聚焦在兩人會面的表情、飲食，甚至是語言，那其實都只是花絮，關鍵還是在於兩人協議對於區域政治的影響。我們先解讀北韓本身，北韓之所以危險，在於它有核子武器，如果金正恩的確是要走向「去核化」，那要問的就是一個沒有核子武器的北韓，會對中國、美國、韓國跟日本造成什麼影響？

先講結論，北韓的去核化，將會增加中國跟美國之間的衝突機率，既然中美矛盾會增加，那覆巢之下無完卵，北韓、韓國跟日本，甚至是台灣，通通都不可能置身事外。

這次川金會的結論，大約整理為三點，我們就從這三點結論來思考對東亞局勢的影響：

金正恩承諾北韓的「去核化」 美國將對北韓展開「平等外交」關係 「兩韓停戰」協議，停止美韓軍演

「去核化」標準是什麼？還是美國說了算

不管是去核化、平等外交或是兩韓停戰，這三點條件的落實其實都仰賴同樣一個標準，就是美國。所謂「可以查證的去核」，其實是美國自己說了算，例如說以色列是眾所皆知擁有核武的國家，就差親口承認，全世界所有國家也都認定以色列有核武攻擊能力，但是因為以色列是美國的堅實盟友，所謂的核子武器檢查從來沒有在以色列身上執行過，也從來沒有任何制裁落在以色列頭上過。

對比伊朗就更加明顯，美國總統川普直接在今（2018）年五月初，撕毀了「伊朗核子協議」（聯合全面行動計畫〔JCPOA〕），不但美國自己退出，還強迫歐洲國家也要跟進，但是伊朗的核武設備是由誰查核呢？有甚麼證據呢？其實就是美國一句話說了算。

所以只要北韓聽話，讓一個親美的北韓擁有核武，對美國的國家利益沒有損害，因為板機跟準星抓在美國手裡，那美國會把目標對向哪裡，北京政府心知肚明。

美朝對等外交關係

從地緣政治來說，北韓一直希望擺脫中國控制，唯一的方法就是能跟美國建立對等的外交關係，之前不能如願，完全就是因為美國不願意，美國因為北韓的政權獨裁，因此不願意與其來往；也因為美朝無法直接對話，才會有從2003年到2007年一系列展開的所謂「六方會談」。其實六方會談當中只有兩個主角，北韓跟美國，中國一直扮演東道主居間撮合，日本、韓國跟俄羅斯則只是插花的角色。

這要從2003年初說起，當時北韓退出《不擴散核武器條約》，美朝關係陷入冰點，但雙方一直有試圖恢復溝通，尤其是北韓希望跟美國重新恢復會談，在始終得不到回應之下，才拜託中國出面，由中國邀請美朝兩方，展開三方會談。在會談當中，美國也堅持不跟北韓直接對話，只同意由中國來傳話，但是北韓依然不斷嘗試跟美方直接接觸，卻不斷熱臉貼冷屁股，從頭到尾，北韓的強硬都是表面，骨子裡非常期待跟美國盡快展開交流。

接下來從2003年到2007年每一次的美朝接觸，都是中國出面召集，最後出現的六方會談，是由美國找來韓國跟日本，中國也讓俄羅斯加入，讓雙方陣營重新變為三比三的平手狀態。美國就是不希望跟北韓一對一談判，這樣的情況延續到今年年初依然如此，直到川普一念之間，讓整個美朝互動直接進入了元首一對一談判。

美國跟北韓的一對一談判，其實就是間接排除中國勢力，很多說法認為中國在北韓的影響力無所不在，但是他們忽略了中國週邊民族國家，對中國千百年的敵意從未消散，只要看看蒙古、越南、北韓跟韓國就能知道。這些國家內的反華勢力從來沒有消退，甚至不斷在上漲，隨著中國國力的強大，週邊國家的反華聲浪不減反增。因此美朝關係的正常化，就必然意味中朝關係的退化。

兩韓停戰協議

兩韓停戰協議針對的是1950年到1953年的韓戰，當時主要參戰國就是四個國家，中國、北韓、韓國跟美國，現在兩韓停戰協議在美國見證下結束，當然預表的就是悄悄去除中國的影響。

對於川普突然宣布停止美韓軍演，有些說法認為韓國對於被停止軍演感到錯愕，或是另一個盟國日本感覺被背叛，這種說法都流於表面。美國對韓國以及日本的支持，不是建立在雙方軍事的交流上，而是奠基在駐韓跟駐日美軍的數量跟武器上，不論是日本還是韓國，作戰的主力都是美軍，韓日軍都只是輔佐的角色。這次川金會根本沒有談到對美國駐軍的限制跟撤出，美國在日韓的影響分毫不損，韓國跟日本到底有什麼好憂心的？

以目前韓國跟日本的外交政策，就是一面倒向美國，民間或許有雜音跟反彈，但是官方基調不會改變；兩韓自行簽訂和平協議，就是否認了中國在韓戰的犧牲跟付出，這對中國來說，其實等於是羞辱。

Photo Credit:蔡又晴提供

總結：美朝親善是對中國進一步壓迫

金正恩甩開父執輩的包袱，飛奔向美國的擁抱，這種外交轉變的極端表現，那是極權獨裁國家的特權，只有獨裁國家的領袖可以用喜好來決定整個國家的外交方向。但是不管金正恩棄核與否，就算完全放棄核武的北韓依然會是東北亞的要角，而隨著南北韓合作親善，北韓不再是中國的緩衝國，就意味著中國的緩衝不斷被壓縮。

美國圍堵中國的防線正在更加強化，美國在二次世界大戰後在日本駐軍的目的，除了監管敗戰的日本，同時也有防堵共產勢力東擴的軍事政治目的，在韓國駐軍也是同樣為了防堵北韓南攻。南北韓一旦合作，美國勢力將進一步深入北韓，對中國東北及山東施加壓力，別忘了山東青島是中國航母的建造跟保養基地，到時不要說穿越島鏈，光是要出黃海東海，都會被直接置於美朝韓的監視之下。

北韓要真正跟美國合作沒有這麼容易，但是趨勢可以略略看出，從金正恩一連串的動作，無法否認他的確不斷向美韓靠近。目前東亞局勢中，日韓原本就是美國防堵中國的一部分，往南加上越南跟台灣，其實是一個對中國的包圍圈正在不斷成形，這樣的局勢一旦明確，中國絕對不可能坐以待斃。

所以我才會說，就算兩韓親善，那也只是把中國跟美國之間的緩衝物抽走而已，中國跟美國的對抗危機反而會更大。

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