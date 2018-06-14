舉國關注的身分證再設計，給全民的三個「設計思考」

文：吳漢中（設計觀察家）

身分證是我們最難也最不願面對的議題，最需要專業討論，但卻最不容易做到，政治的原因大家都知道，但背後設計專業的歷程，是台灣最需要的專業，但卻是大家最不熟悉也不願意面對的真相，正如我們從小到大都沒有好好認真上過的美感教育，逃避了幾十年，到了要面對的那一天總是不容易。

身分證明文件再設計，其實不是今天才發生的事情，而是許多專業界朋友努力幾年的設計公民運動，源於2015的公民設計倡議活動構想，在2016年台北世界設計之都中，以未來戶政事務所的概念展出，提出戶政事務所做為公共設計導入的實踐倡議，是經過三年的努力才啟動的一場設計革命，參與者挺藍綠白都有就不特別強調了，因為今天要談的是設計專業。

一場鴨子划水的公民設計運動，沒想到得到全國關注及鄉民論戰是始料未及，但這何嘗不是最好的結果，因為就設計專業界的期待而言，這一場改變才正要開始。

這一次身分證明文件再設計的過程，是給全民最好的三個設計思考，說明了設計與我們的生活，設計專業和台灣未來的發展，以及設計如何開創時代的機會。

第一個給民眾的設計思考，到底身分證重新設計應該要改變什麼？當初的初衷，是要讓好設計開始進入到人民的生活當中，說得容易，但有沒有人想過，過去用了幾十年中華民國美學式的醜證件，都沒有感覺，直到今天大家才發現，原來入圍的隨便選一張都比現在的好看，這是一場成功的公民美學教育，因為在一週內讓全國發現，原來我們的證件醜又難用了幾十年。

身分證是開始，那下一步要怎麼走是才算成功？就是把我們的健保卡、駕照等不友善的壞設計，在改版年限到時就換成好的設計，不浪費錢又更貼民民眾需求。

第二個設計的思考，是這一次身分證再設計，讓我們發現，原來過去幾十年來，我們沒有認真設計公共事務的設計流程，而這一次是個重要的制度建立的契機，過去證件設計的決策，少了二種機制，一是設計專業，一是民眾專業參與，反正你愛用不用稅都繳了，用不用是你家的事。

但反觀這一次的突破，在於民眾的偏好及需求，充份地在專業評審過程中被看見，且經過專業的討論，對比於過去皮包裡所有的證件，這已經是一場關鍵的改變，評審觀點聶永真也說得很清楚也很專業，我就不多說了。

但為什麼改得更專業的做法會被罵？這與過去幾十年設計沒有被當一回事有關，說到設計美學我們都只會說見仁見智，但其實是一片空白，還會誤以為設計是點人頭動員投票的專業，因為我們從小到大沒有認真上過教過美術與美感教育，有的話，我們現在也不需要美感教科書與雜學校了！承認吧，國民普遍都不熟悉設計這專業，而少了設計與創新，這才是這個國家面對的挑戰。

這一次身分證的再設計，就是不鄉愿地和全民走一遍專業的設計流程，這才是這一役最重要的事，開始建立一套專業又能反應大量民眾需求的設計機制，這才是我們所缺乏的。

第三個設計的思考，也是最重的一件事情，就是台灣這個國家，如何提供給更多的專業者，尤其是給年輕人更多時代的機會，讓他們可以到世界上競爭。

身分證的設計，以及未來可能開放更多的設計機會，都是年輕世代設計師的時代機會，許多老一輩的設計師所未曾擁有的機會，現在全都開放出來了，這是時代的機會，因為能設計給2,300萬人使用的設計師，也就有機會挑戰世界級的設計任務。大家有沒有等過公車，看那些醜站牌的設計，會覺得台灣有能力設計好的座機場嗎？這是同樣的道理。

無關政治回到專業來討論，最後一個中肯的建議，身分證設計，只是改變的開始，未來要重要設計的要更多。過去幾十年從小到大沒有上過的美術與設計課程，對於台灣而言，這結構性的代價更高，台灣的公共工程沒有美感，我們的產業無法設計出新的商業模式等，這正是大家正在付出不重視設計專業的集體代價。

開始認識設計很重要，開放我們的政府做更多的公共證件與服務再設計，透過這過程中，培養更多能夠承擔大任的設計師，給予更多的時代機會，這是這一次身分證設計行動的時代意義，一次一次地讓全民與全世界，感受到好的設計所能帶來改變。比起口水，我更相信設計能讓台灣成為一個偉大的國家。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航