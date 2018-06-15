台灣民政府事件，是詐欺還是販售夢想？

文：雲鶴

桃園地檢署指揮調查局等單位，在林志昇夫婦的豪宅衣櫃查獲一億三千多萬現鈔，台灣民政府（簡稱TCG）詐欺事件正式浮現。

事件發生後，不少批評聲浪倒向受害者，指責他們竟然會相信那些鬼話。筆者鄰近一位太太就曾被遊說，但心想台幣一元可換1美元，簡直是天方夜譚，直呼自己沒這麼笨。「怎麼這麼笨！」是多數民眾對受害者的觀感，好像被騙全是咎由自取，莫怪口蜜腹劍者。他們檢討受害者，尤其是高知識份子，說高知識份子只會讀死書，一點社會經驗都沒有，以致於受騙。

乍聽之下，好像有理，但就筆者所知，受騙者中，不乏經歷豐富的人。

只要是人，就有弱點；只要有弱點，就可能栽進詐騙陷阱。騙子深諳人心，利用人們對名利的渴望及對真善美的嚮往，趁虛而入。受害者初衷不一，有的因貪婪、恐懼，有的因無知，但還有一種，那就是對美好事物的憧憬。故，僅用傻、貪等字解讀受害者的心理，是難以釐清TCG事件，甚至是其他詐欺事件存在的理由。

為什麼會有人相信「台灣民政府」這個故事？

TCG事件之所以令人咋舌，主要因受害者中不乏高知識份子與高社經地位者。林志昇編造的政治理論，連一般人都難以取信，但竟能登上大學講堂侃侃而談。

TCG宣稱持其身分證，到美國在台協會（AIT）辦美國簽證，不須面試即能拿到簽證等謊言，早在2012年就被戳破。2015年，內政部提醒國人TCG的身分證與車牌皆無效，呼籲切勿上當。2016年，《蘋果日報》記者實測，持其身分證進入AIT，竟遭AIT人員訕笑「怎麼這個也信」。種種報導已證明這是個詐騙集團，但為何還有那麼多人執迷不悟？

不少醫生、教授、補教名師，甚至是中華民國官員，如前任司法院大法官兼任副院長城仲模，都是TCG成員。你可以說學者活在象牙塔裡，但其他人難道也是如此？說受害者貪官愛財，當然有理，但從心理層面來看，他們可能更具有理想性與實踐性。前台灣民政府顧問，後識破林志昇詭計的何瑞元，就是深具理念且付諸實現者。

何瑞元在聲明稿裡，論及「由於關心台灣人的人權以及台灣人在國際社會上所受到的不平等待遇，自2001年起，專心研究台灣國際地位論述……我於2004年秋在哈佛大學亞洲季刊發表台灣國際地位之論文，是依世界上多處佔領地之歷史與法理通盤比較的徹底分析，才獲得哈佛多位教授審查通過之明確論述。我也一再聲明願意提供此論文給任何團體推廣，不需經過我個別授權……何瑞元私人辦公室工作人員及其家屬，過去投入TCG之精力、所代墊之經費不計其數，全部皆為台灣前途而不計代價地付出。」

何瑞元為理念（不管正確是否）奮鬥不懈，但最後卻誤聽林志昇的巧語。

Photo Credit: 關鍵評論網

某位友人，高中畢業就出來工作，在社會打滾三十餘年，什麼樣的人沒見過。好不容易存下一筆錢，買了塊地，沒想到被一個外表斯文但實際是騙子的偽建築師誆了一百多萬。筆者曾聽聞好友提及一事，他的女性朋友因初次使用臉書，誤加愛情騙子為臉友。他的朋友單身、聰明、高學歷、愛情經驗不算寡，算是人生勝利組，但也在層層圈套下，匯出數十萬。即使在對話過程中，深覺有異，但最後仍選擇相信。

2016年，一則臉書貼文引起關注。主角是初出茅廬的少年，他沉痛地控訴遭遇女騙子的經歷。薪水22K的他省吃儉用，但沒想到女騙子前後向他借款35萬，騙光他的積蓄，唯一的互動就只有擁抱。貼文一出，酸言如雨後春筍湧進他的臉書，如「這樣你都信」、「現在人的錢都好好騙噢」、「只能說下半身聽話點才不會出事」。

當時，筆者找到少年的臉書，留言「人生都會有挫折，跌一次沒關係，只要記取經驗，一切都是安好」，近日點進他的臉書，迎面而來的是兩張青春陽光的大頭照，上面寫著「穩定交往中」。事隔一年，他走出陰霾，擁有嶄新的戀情。

TCG堂而皇之虛構一個理想世界。當這個世界來臨，人們可以用台幣一元換1美元，可以用金錢買到官位與權力，更可實現其理念──我是台灣人，不是中國人。

為何有民眾寧可自稱是日本人、美國人，也不願認同台灣這塊土地？

厚古薄今的風氣，早在儒者立論言必稱堯舜，即可窺見。世風日下、人心不古，是人們對現實世界的不滿；由於不滿，試圖將美好事物寄託於一個可能不存在的理想世界。所謂桃花源、烏托邦、香格里拉，正是人們建構出來的、與現實社會隔絕的人間淨土。〈禮運〉篇所謂大同社會，是在西元前25世紀的五帝時代。那個時代，「天下為公，選賢與能，講信脩睦。」人人安居樂業，無憂無慮，沒有盜竊亂賊之事。TCG的奮鬥目標就是使台灣恢復1945年以前的政治地位，即回歸大日本帝國的懷抱，可以說，是對日本殖民統治時期的嚮往。

我的友人不過想要一個屬於全家的溫暖之屋，因而受騙；女子和少年不過想要一個燦麗愛情，因而受騙；TCG事件的受害者不過想要重現一個美好時代，因而受騙。誠如劉美芳議員所言，政府應該好好思考為何有民眾寧可自稱是日本人、美國人，也不願認同台灣這塊土地？

Photo credit: Reuters / 達志影像

筆者相信詐欺事件的受害者，已經得到教訓。他們損失金錢，甚至自我懷疑、失去對人的信任。故，「說夢式詐騙」必須被認識，進而以同情的理解取代強烈譴責。落井下石，並不代表你比他們有智慧，也不代表未來的你必一帆風順。

愛情詐騙，許給人們一個生死相隨的夢；TCG事件，許給人們一個安居樂業的夢。詐騙永遠存在，或許就是因為人類心中永遠有一個缺口，而這個缺口，需要夢來填補……

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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