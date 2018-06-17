揮別焦慮與失眠之苦，讓大腦保持平靜的七個行為準則

幾千年來，人們開發出多種引發放鬆反應的技巧，讓我們感到自己與周圍環境的和諧統一。這些技巧包括祈禱和冥想，為什麼祈禱與冥想可以使我們感到平靜、不再煩躁？其實，人們在練習放鬆的同時，在不知道「副交感神經系統」存在的情況下啟動了它，因此獲得了內心平和的感覺。當你無法停止內心的焦慮與緊張，可以參考看看心理學家約翰・B・雅頓在《大腦升級2.0》提供的七個行為準則，有效啟動「副交感神經系統」，讓大腦保持清醒和平靜。

副交感神經系統也可以被更多近來興起的自我催眠、視覺心像（visual imagery）及放鬆技巧啟動。一九八○年代早期，當我接受催眠療法的培訓時，便注意到它與我在一九七○年代早期學過的冥想練習極為相似。這些方法的目的都在使人放鬆、內心寧靜。雖然名稱和方法不同，但它們都遵循著同樣的擴大注意力範圍的原則和大腦生物學原理。

自我催眠、祈禱、冥想、視覺心像和放鬆技巧，全都涉及注意力的擴展，以及在啟動副交感神經系統的同時避免喚醒交感神經系統。每種方法的步驟都是把注意力集中在呼吸上，借助腹式呼吸，你可以啟動副交感神經系統，降低心率，使心情平靜下來，還會啟動抑制杏仁核的神經系統。透過關注呼吸，你也可以消除由擔憂所造成的緊張情緒。

結合瑜伽的冥想，可以實現身心平靜。當你飽受壓力之苦以致肌肉緊張時，相當多的能量會被消耗掉，你全身緊繃且疲憊。如果慢性壓力在肌肉中產生，它會導致肌腱因結締組織的過度發育而增厚變短。擺脫緊張感和啟動副交感神經系統的捷徑，是伸展四肢，做深呼吸。

大腦需要穩定的血流，體操等伸展運動能促使健康的血液流向大腦，讓人的注意力更集中、精神更放鬆。透過伸展肌肉，你把缺氧血輸送或泵送回心臟和肺部，再把充氧血輸送給大腦。因此，伸展運動有助於使大腦保持清醒，使肌肉更強壯，並且舒緩緊張情緒。

若要啟動副交感神經系統，要遵循七個行為準則，它們能讓你的大腦保持清醒和平靜，注意力更集中、精力更充沛。這七個行為準則如下：

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核稿編輯：翁世航