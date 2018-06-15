來上海發展好嗎？薪資要怎樣談才對？首先我要問「你為什麼來？」

文：陳婉瑜

2008年金融海嘯之後，台灣企業同樣受到美國市場的拖累，股市大幅回檔，經濟呈現疲弱狀態；反觀中國內需市場崛起，在政府鼓勵兩岸交流下，許多企業轉進中國市場。因此，早些年很多台商企業入駐中國，首批負責管理工作的員工都從台灣外派來中國，那時候的外派生活享受著高薪、住房補貼、一年往返多張機票的補貼，這些都是為了吸引台灣人願意前來中國工作。

這幾年下來，台商企業的發展成長幅度不如過往成長速度快，台灣人外派的費用也相對高漲，愈來愈多的企業反而將陸幹當作主力人員，僅保留少數高階管理者由台灣員工擔任。

時光荏苒，十年過去了。2018年的此刻，中國經濟突飛猛進，內需市場更有十三億消費人口作為後盾，中資企業也逐漸站上世界舞台，成為世界各國都想分一杯羹的消費大國。各大企業對於人才的需求更加迫切與渴望，也有愈來愈多的中資企業跨海招人，高薪挖角的機會也愈來愈多。

由於我時常往返兩岸，這些年都有朋友不斷地向我詢問一些問題。大致可以歸納如下：

來上海發展好嗎？

薪資要怎樣談才對？

放棄台灣這些年的累積，從頭開始這樣值得嗎？

為什麼你願意去上海發展？

首先，我都會先問：「你是公司外派你來上海的？還是中國公司想挖你來？抑或是你自己想來中國發展？」

大部分工作一段時間的職場人士，我建議是從台灣外派過來比較合適，第一是熟悉公司的內容與工作流程，工作屬性也差不多，唯一要適應的就是同事關係與生活差異。這樣的風險程度最小，可以在舒適的領域中穩定擴張和成長。

但必須注意的是這幾年外派來上海的福利已大不如前，另外台商幹部來中國大部分都要不斷地出差。我有朋友舉家來中國生活，太太抱怨老公每週都在出差，根本見不到人，一個月只有一個週末在家。這樣，其實住在中國好像也沒有意義。

外派多、壓力大，加上競爭激烈，已是台灣人不得不面對的事實。另外，中國的員工素質能力愈來愈好，肯學、敢拚也勇於爭取發言的機會，連要求加薪升職也比台灣人來得直接。

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此外，如果有中國公司挖角你，那思考的角度又會不一樣。

首先，要先思考的是公司文化與產業你是否熟悉？為什麼要招聘台灣人工作？該工作崗位核心職能為何？想要完成怎樣的組織任務與發展需求？

根據過往的經驗，目前服務業、製造業與科技產業占挖角比例的前三名。中資企業付的薪水會比台灣市場至少高1.5到3倍的成長起跳，端看職位職級與人才的稀缺性。中資企業的好處就是發展機會多、市場大，有舞台給你發展；但顯而易見的壞處就是加班多且競爭激烈，而且還要適應企業文化與同事溝通交流是否舒服與流暢。

如果你想直接過來中國發展，建議你先過來住個一到兩週瞭解一下這邊的生活習慣與工作氛圍，順便參加一至兩場當地的分享會或演講，親身來經歷一下此地的氛圍。最好不要只跟台灣朋友交流，而要直接跟當地的人接觸，請相關產業的工作人士吃一頓飯，便可以知道薪水行情、上班節奏、當地的市場動態與發展趨勢。即便只是一個晚上的交流，也可能讓你省去很多的冤枉路，並可減輕你內心的擔憂。

回到一開始的設想，前進中國該如何選擇呢？如果你風險承受度不高，建議你走第一條路。外派會是你最好的選擇。如果你發展順利如魚得水當然很好；但如果不太適應想回台灣，還可以有一條退路。如果你有機會被企業挖角過來，就證明你有一定的職場競爭性，過來就是為了上場打仗達成公司的使命與目標，那就要保持的戰鬥心態來拚！成功了，你的職涯發展肯定比台灣大；但如果失敗了，很可能就會被Fire再見。

最後，對於自己想過來闖蕩的朋友，我真心覺得當下中國正在大舉擴張發展，只要你敢想、敢做，這裡的舞台與晉升機會都非常多，並且要求你成長的速度比台灣快好幾倍。在上海工作，你三個月內會面臨到的客戶與機會選擇可能就比你在台灣一年時間還多。

如果你是一個人單身，沒有什麼包袱或壓力，我建議你直接硬著陸，帶上履歷與西裝直接過來生活與開始預約面試。當然，如果你有家庭與家人等因素需要考量，我會建議你選擇軟著陸會更適合你！畢竟要付出的代價與機會成本要比其他人更高，這一點值得三思。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航