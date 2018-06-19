假設台灣從民主逆反回專制，會怎樣？

「中國獨裁但進步，台灣民主卻停滯？」

網路和一些媒體上，不時就會看到有人提出這樣的說法。如果你覺得這個問題值得思考，你該問自己，如果今天台灣還是專制國家，會是怎樣？

因為你只能用台灣的民主，比較台灣的專制。就算你玩《文明帝國》，也不會兩個政體一樣的國家，發展就會一樣，國家的發展更取決於他的地理環境以及國際情況，主流文化思想等。

你想要獨裁的蔡英文嗎？

台灣的民主，不會像英國的民主和芬蘭的民主，台灣的專制，也不會像中國。同樣地，哪天中國變民主了，也不會像台灣。

民主是一套意識形態，一套原則，定義主權的歸屬，權力和權利的分配方式。他可以改變一個國家的構成，但運行國家的人，還是那些人，只是位置會變得不同。如果今天台灣是專制國家，蔡英文還是蔡英文，而不會突然冒出了一個南投習近平。

至於蔡英文自己，大半的人生都是在專制時代渡過的，和台灣上一輩人一樣，成長的人格和經歷，都是在專制中孕育出來，民主社會也只是他們後半生的事情。因此台灣今天的狀態，並不是純粹由民主構成，同時也有上兩個世代專制遺下的影響，比方說，對威權的崇拜。今天台灣的困境，必然有部分是源自過去專制的因素。

如果今天台灣是專制國家，那麼，我想比較可能的情況只有兩種，一種是國民黨一黨專政到今天，另一種是因為某種突變，產生的本土政權，但並不像今天一樣是民主政體，民主和獨立是兩回事，台灣獨立也可以是專制的台灣國，而不一定是民主的。

假設台灣沒成功民主化，或者民主化逆反回專制，會怎樣呢？

那麼，台灣就是就會由少數人所統治。但那少數人還是台灣人，跟你今天檯面上見到的政客、官僚，並不會有太大的分別。最大的分別，就是他們的權力會比較大。總統蔡英文，和獨裁者蔡英文，分別是後者直接下的命令，不論對錯，都比較不會被檢討和否決。如果有人覺得專制比較好，那就要撫心自問，你指的是否不限制蔡英文的權力，讓她為所欲為，台灣的情況就會較好？

台灣會有的問題，還是會有

相信也不會，就算今天台灣是專制統治，台灣會有的問題，還是會有，法官會因此不判錯案嗎？大概不會，只會令你會更難檢討法官。台灣會變得重視科技體育發展嗎？大概不會，會成為台灣獨裁者的人，怎看都不像是工程師科學家而比較會是士大夫、黨員、名嘴之類的人。台灣的經濟會比較好嗎？相信就算專制，台灣人還是那麼喜歡把經濟堆入房地產，而不會勇於發展新產業。台灣會變得不再代工嗎？應該也不會吧。

台灣的困境，多數源自社會的觀念問題，更深入的說，是走不出七八〇年代成功的經驗。這會因為專制就改善嗎？我看不會吧。

比較像是會比現在的狀況更陳腐。你看那些專制崇拜者，他們是滿身大志能力，只是礙於民主政治，有志難伸嗎？說科技，他們自己有研究甚麼科技嗎？說經濟，他們是勇敢往國際做生意的創業家嗎？說體育，他們是否真的肯掏自己錢去支持體育嗎？說軍事，他們是勇於對抗外敵還是天天叫你投降？

如果你發覺，尊崇專制的人，不親自創業，不愛好科學科技，不鄙視投降者，也對自國體育興趣缺缺，這些人自稱專制主義，是侮辱了專制主義。因為這些人不是想當專制的主人，而只是想當專制底下的狗，他們只是有待征服的奴隸而已。

而這些人的陳腐消極自私，是無分專制民主的，這些人就是台灣困境的源頭。如果一個國家的人，想的不是怎樣對抗強敵，而是投降；想的不是怎樣建基立業，而是安於現況；喜歡的不是科學科技，甚至輕視他們；對於本地的體育不屑一顧，不願支持。那他們只要當權，國家就必然的衰落。

萬一他們當權，如果這是個民主的國家，就應該盡快用選票清走他們，再將他們邊緣化。如果這是個專制國家，就應該盡快民主化或軍事政變，換上勇敢積極的領導者。民主和專制的分別，是用甚麼方法去鏟除他們，和告訴國民千萬不要成為這種廢物。

而台灣的問題，就是有相當多這樣的人，把握了社會的重要關節。台灣民主的成功與否，在於把這些人換走、邊緣化、讓他們滾、讓社會新陳代謝的速度。中國的強處在於他們的專制夠狠，似乎能夠積極除掉礙事的人，而台灣專制會怎樣？大概就是裙帶把這些人保護得更好，所以專制也是救不了台灣的。你想想戒嚴時代的台灣政府，留下了多少明朝遺老？

Photo Credit: AP/達志影像

不是崇尚專制，是期望中國給點好處

至於覺得民主沒救的人，真心覺得專制好的人，也大可以希特勒或者萊因哈德一樣，自己組支軍閥發動軍事政變終結這腐敗的民主。希特勒就是覺得專制比民主好，便把民主消滅了弄出他理想的專制，一時還真的讓不少人讚不絕口，使德國的科技力世界第一，還有很帥的戰車和軍服。

莫欺少年窮，我怎知道2300萬人口裡有沒有未來的台灣希特勒，弄個台灣版長刀之夜，自組民兵衝入總統府把總統幹掉，然後成立台灣軍政府，讓台灣弄出很炫的戰車，超科技和讓軍服看起來變帥氣，再反攻大陸甚麼的？

但希特勒絕不是那種，看著蘇聯專制，說蘇聯專制比德國威瑪共和好，就期望著德國成為蘇聯的一部份，自己可能就會因此當官的傢伙吧？而台灣所謂支持專制者，想成為希特勒自建專制政權領導台灣圖強者，只怕沒有，期望中國的專制統治能惠及自己的人，倒是多的是。

這種沒志氣的奴才，充斥社會上下，甚至軍隊的將軍也有這種人，才是病灶吧？台灣專制，或許也未必比民主差，但給這種奴才骨頭當權的專制，會有未來才有鬼。

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航