生物領域論文中，最常見的七大誤用英文詞彙

在不同領域的論文中，都會有常被誤用的詞彙。在本次的文章中，我們將與您分享生物領域論文中，最常見的七大被誤用的詞彙。

1、Fittest（最適者）

從進化論的觀點，the survival of the fittest（適者生存）當中的fittest不是指身體的活力或體力上的健康，而是成功繁殖的能力。例如，兔子和螞蟻比獅子還要能夠在大部分的環境中生存下來（rabbits and ants are fitter to survive in most environments than lions），因此牠們的數量比獅子還多很多。如果您把the survival of the fittest這個片語錯用來表示蠻力的較量，這將會惹惱生物學家和一些編輯，而將您的用詞視為「不適合生存」（unfit to survive）。

2、Wheat（含麥） vs Whole wheat（全麥）

當您到西式餐廳用餐時，服務生可能會問您的麵包是要wheat or white（全麥麵包或白麵包），但其實白麵包也是由小麥（wheat）做成的。因此white正確來說是whole wheat（全麥），亦即使用包括麩皮和胚芽的整個穀物下去製作成麵粉；跟台灣的白吐司是不同的。不過，whole wheat不一定就沒有使用任何白麵粉，大部分的全麥麵包仍然包含一些白麵粉。

3、From...to...（從......到......）

From A to Z這樣的說法是可行的，因為A和Z是英文的第一個和最後一個字母，但這樣的片語形式是用來說明光譜或突顯出範圍的兩極，但卻經常被誤用在沒有任何極值出現的時候。例如：

She tried everything from “penicillin to sulfa drugs”.（她嘗試了所有藥物，從盤尼西林到磺胺類藥物）

這個句子並沒有說明範圍的極限，只是舉了兩種藥物為例。更糟的句子是：

He gave his daughter everything from a bicycle to lawn darts to a teddy bear（他給了女兒所有東西，從腳踏車到草坪飛鏢到泰迪熊）

因為一個範圍不會有兩個以上的極點。

我們可以把這個句子改為：

He gave his daughter everything from paper dolls to a Cadillac.（他給了女兒所有東西，從紙娃娃到凱迪拉克）

這樣的句子是可行的，因為禮物的範圍是從最便宜的到最貴重的。因此，當您想要使用from...to這樣的結構時，除非自己很清楚要提及的是某個範圍的兩極，否則建議您使用其他的句型，例如：

She tried all sorts of medicines, including penicillin and sulfa drugs.（她嘗試了所有藥物，包括盤尼西林和磺胺類藥物）

在這裡include是很適宜的用字。

4、Systematic vs Systemic（系統性的；身體系統性的）

基本上，如果您正在斟酌用字，在大部分情況您想說的應該都是systematic（系統性的），意思是以有系統或有組織的方法來安排或處理事情，例如：

Gerry systematically sorts his socks into piles: those that are still wearable and those that are too smelly.（Gerry很有系統地將襪子整理成兩堆，一堆是還可繼續穿的，一堆是已經發臭的）

Systemic（系統的）則是較少見的科學術語，指的是身體或系統的某些部分，較常在醫學和生物學的領域中使用到，例如：A systemic disease affects many parts of the body（系統性的疾病影響了身體的許多地方）。其他例子包括：

A systemic herbicide may be sprayed on the leaves of a weed, but it spreads down to its roots to kill the whole plant.（內吸性除草劑僅噴灑在雜草的葉子上，但會擴散到雜草根部來讓整株植物死亡─此處systemic意思是涉及整個系統的）

又或者是：

A systemic problem in banking affects many parts of the banking system.（銀行業的某個系統問題會影響整個銀行系統的許多部分）

如果您要說某件事情是根據某個系統來進行的，您應該要用systematic；如果是要說一個系統發生了某件事情，那應該要用systemic。

5、Dozen of vs Dozen（一些 vs 一打）

如果可以寫成a couple of eggs，為什麼不是用a dozen of eggs？因為dozen是個確切的數字，代表一打（12個），就像two或是hundred一樣。我們會說 two eggs、 a hundred eggs或a dozen eggs。

Couple則較不精確，意思是幾個（等同於a few），因此在文法上不會被當成是個明確的數字。此外，a couple of eggs是比a couple eggs還要標準的用法。

Dozens of eggs也是可行的，因為這裡沒有要明確指出是多少打雞蛋。

6、Theory（理論）

在一般口語中，theory（理論）可能只是個推測（speculation），例如警察督導可能有自己的一套辦案模式來推測誰犯了這起謀殺案，這是生活口語中的理論。

但在科學的領域裡，theory扮演了不同的角色：我們會先提出假設（hypotheses），直到累積了足夠證據來證實所提出的假設，讓理論得以成立，也就是對現象的解釋受到科學界的接受，例如地心引力理論、光的波動理論（波動說）、混沌理論等。

進化論科學的反對者經常堅持進化論是沒有根據的，因為它「只是個theory」。這反而顯示出這些反對者不夠理解科學詞彙的用法，因此他們的說法並不會影響到任何有科學素養的人。

7、Imply vs Infer（意味著、暗示著 vs 推論）

這兩個字起源於相當不同的意思，但卻越來越被混合使用，讓大部分的人無法區辨兩者的不同。為了避免困擾編輯和讀者，若要表達某件事情在沒有被清楚說明的情況下被暗示出來，使用imply；若作者根據證據嘗試得到某個結論，則使用infer。Imply的語氣較為肯定、積極，例如：

I imply that you need to revise your paper（我暗示您必須修改您的文章）

而根據我的暗示，

you infer that I didn’t think your first draft is perfect yet（您推斷我認為您的第一版草稿還不夠完美）

本文經Wallace華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航