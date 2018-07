生物領域論文中，最常見的七大誤用英文詞彙

在不同領域的論文中,都會有常被誤用的詞彙。在本次的文章中,我們將與您分享生物領域論文中,最常見的七大被誤用的詞彙。

1、Fittest(最適者)

從進化論的觀點,the survival of the fittest(適者生存)當中的fittest不是指身體的活力或體力上的健康,而是成功繁殖的能力。例如,兔子和螞蟻比獅子還要能夠在大部分的環境中生存下來(rabbits and ants are fitter to survive in most environments than lions),因此牠們的數量比獅子還多很多。如果您把the survival of the fittest這個片語錯用來表示蠻力的較量,這將會惹惱生物學家和一些編輯,而將您的用詞視為「不適合生存」(unfit to survive)。

2、Wheat(含麥) vs Whole wheat(全麥)

當您到西式餐廳用餐時,服務生可能會問您的麵包是要wheat or white(全麥麵包或白麵包),但其實白麵包也是由小麥(wheat)做成的。因此white正確來說是whole wheat(全麥),亦即使用包括麩皮和胚芽的整個穀物下去製作成麵粉;跟台灣的白吐司是不同的。不過,whole wheat不一定就沒有使用任何白麵粉,大部分的全麥麵包仍然包含一些白麵粉。

3、From...to...(從......到......)

From A to Z這樣的說法是可行的,因為A和Z是英文的第一個和最後一個字母,但這樣的片語形式是用來說明光譜或突顯出範圍的兩極,但卻經常被誤用在沒有任何極值出現的時候。例如:

She tried everything from “penicillin to sulfa drugs”.(她嘗試了所有藥物,從盤尼西林到磺胺類藥物)

這個句子並沒有說明範圍的極限,只是舉了兩種藥物為例。更糟的句子是:

He gave his daughter everything from a bicycle to lawn darts to a teddy bear(他給了女兒所有東西,從腳踏車到草坪飛鏢到泰迪熊)

因為一個範圍不會有兩個以上的極點。

我們可以把這個句子改為:

He gave his daughter everything from paper dolls to a Cadillac.(他給了女兒所有東西,從紙娃娃到凱迪拉克)

這樣的句子是可行的,因為禮物的範圍是從最便宜的到最貴重的。因此,當您想要使用from...to這樣的結構時,除非自己很清楚要提及的是某個範圍的兩極,否則建議您使用其他的句型,例如:

She tried all sorts of medicines, including penicillin and sulfa drugs.(她嘗試了所有藥物,包括盤尼西林和磺胺類藥物)

在這裡include是很適宜的用字。

4、Systematic vs Systemic(系統性的;身體系統性的)

基本上,如果您正在斟酌用字,在大部分情況您想說的應該都是systematic(系統性的),意思是以有系統或有組織的方法來安排或處理事情,例如:

Gerry systematically sorts his socks into piles: those that are still wearable and those that are too smelly.(Gerry很有系統地將襪子整理成兩堆,一堆是還可繼續穿的,一堆是已經發臭的)

Systemic(系統的)則是較少見的科學術語,指的是身體或系統的某些部分,較常在醫學和生物學的領域中使用到,例如:A systemic disease affects many parts of the body(系統性的疾病影響了身體的許多地方)。其他例子包括:

A systemic herbicide may be sprayed on the leaves of a weed, but it spreads down to its roots to kill the whole plant.(內吸性除草劑僅噴灑在雜草的葉子上,但會擴散到雜草根部來讓整株植物死亡─此處systemic意思是涉及整個系統的)

又或者是:

A systemic problem in banking affects many parts of the banking system.(銀行業的某個系統問題會影響整個銀行系統的許多部分)

如果您要說某件事情是根據某個系統來進行的,您應該要用systematic;如果是要說一個系統發生了某件事情,那應該要用systemic。

5、Dozen of vs Dozen(一些 vs 一打)

如果可以寫成a couple of eggs,為什麼不是用a dozen of eggs?因為dozen是個確切的數字,代表一打(12個),就像two或是hundred一樣。我們會說 two eggs、 a hundred eggs或a dozen eggs。

Couple則較不精確,意思是幾個(等同於a few),因此在文法上不會被當成是個明確的數字。此外,a couple of eggs是比a couple eggs還要標準的用法。

Dozens of eggs也是可行的,因為這裡沒有要明確指出是多少打雞蛋。

6、Theory(理論)

在一般口語中,theory(理論)可能只是個推測(speculation),例如警察督導可能有自己的一套辦案模式來推測誰犯了這起謀殺案,這是生活口語中的理論。

但在科學的領域裡,theory扮演了不同的角色:我們會先提出假設(hypotheses),直到累積了足夠證據來證實所提出的假設,讓理論得以成立,也就是對現象的解釋受到科學界的接受,例如地心引力理論、光的波動理論(波動說)、混沌理論等。

進化論科學的反對者經常堅持進化論是沒有根據的,因為它「只是個theory」。這反而顯示出這些反對者不夠理解科學詞彙的用法,因此他們的說法並不會影響到任何有科學素養的人。

7、Imply vs Infer(意味著、暗示著 vs 推論)

這兩個字起源於相當不同的意思,但卻越來越被混合使用,讓大部分的人無法區辨兩者的不同。為了避免困擾編輯和讀者,若要表達某件事情在沒有被清楚說明的情況下被暗示出來,使用imply;若作者根據證據嘗試得到某個結論,則使用infer。Imply的語氣較為肯定、積極,例如:

I imply that you need to revise your paper(我暗示您必須修改您的文章)

而根據我的暗示,

you infer that I didn’t think your first draft is perfect yet(您推斷我認為您的第一版草稿還不夠完美)

本文經Wallace華樂絲授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航