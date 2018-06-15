錯誤20年的兩岸政策，帶來今天的斷交危機

文：透曉噹（竹科研發工程師、清華大學博士）

斷交危及淪為風向議題

布吉納法索、西非、人口2000萬、面積約27萬平方公里。

跟大部分的邦交國一樣，只有在斷交的時候才會認識的國家。民進黨跟國民黨忙著洗風向，網路上狂風陣陣，「有斷交剛好比較省錢」、「沒有邦交國也沒關係」、「雪崩式斷交即將發生？」。這些風向，不外乎是在野黨暗自竊喜，希望將總統打成跛鴨，而執政黨眼看自己外交的挫敗無力扭轉，帶領支持者痛罵國民黨，找到一個渲洩的窗口。反正洗完風向，一兩週過後就會有其他新聞佔據版面。但這一切的做法，都無力阻止下一次斷交的來臨，務實面對這20年錯誤的兩岸策略才能夠突破困境。

中國即將崛起且嚴重威脅台灣的政治與經濟，是30年前我們就一清二楚的事，如果這是一場20年到30年，甚至延續到50年的角力，臺灣在這20年做了甚麼？1996年第一次總統民選時，台灣正值經濟巔峰，隨時想著超越新加坡，轉型成亞太營運中心，那是我們最有籌碼的年代。當時的總統李登輝先生選擇了戒急用忍，陳水扁先是採用積極開放，有效管理，後又改成積極管理，有效開放，接著是馬英九的外交休兵，到現在蔡英文的重啟外交競爭。

缺乏長期的戰術、進攻是最好的防守

中國領導人為了控制台灣，研擬了多套短中長期作戰的劇本，先誘之以利，又同時輔以軍事以及外交壓力，進一步的對於軍中退役將領和國民黨資深幹部進行統戰。先不論這些人為什麼投中或親中，我們可以看出中國對台的戰術是佈下天羅地網、軟硬兼施，且許多策略都是以五年十年為考量做規劃。反觀台灣，戒急用忍，說的好聽是大陸法規不全，且怕技術外流，說得直接是擔心短時間大量產業外移，增加勞工失業率，所以為了自己短期政績而採取的做法。但無論是怎樣的策略，最大的問題是台灣缺乏長期的戰術與多套劇本做應對。

所謂進攻是最好的防守，若是我們不主動積極出招，時間的優勢就會站在中國那一端。積極進攻並不是親中或者簽ECFA而已，既然中國誘之以利，希望台灣進去捕鼠籠，我們在友中的同時，應該是笑裡藏刀，暗度陳倉。一方面從中國獲取短暫且豐厚的利益，但另一方面對於核心技術保密，拖延中國追上來的時間，甚至誤導其發展方向。此外隨時準備腳底抹油，將從中國賺到的錢做技術升級、產業轉型或是爭取其他國家的互惠關係。

但從1996到2016年，我們短視近利的戰術已經讓台灣不知不覺在兩岸關係中敗下陣來，馬政府的外交休兵，看似台灣獲利，但以長線的角度，中國是利用這段時間進行統戰，並且讓經濟和軍事實力隨著時間站在有利的一方。當然另一觀點是說馬英九打算扮豬吃老虎，希望在親中的同時能夠通過服貿，並在持續做貨貿談判的同時，可以找到突破點進而跟其他國家簽屬自由貿易協定。倘若如此，張慶忠的半分鐘，破壞馬英九多年的布局，意外讓馬英九真的成了豬。

而蔡英文為了打倒國民黨所煽動的反中與仇中情緒，讓他在上任時兩岸策略操作空間極小，不得不下了一棋「未完成的考卷」。乍看不是大錯，但在高難度棋局，浪費的每一子，都讓時間優勢往中國靠近。近期東北亞局勢變化快速，若南北韓走向和平，美軍未來需漸漸退出南韓，台灣可能再次成為中國和美國的角力對象或交易條件，是危機但也是自抬身價的好時機，藉此機會布局長期的兩岸戰略、自立自強，台灣才有出路。

一直都有許多人質疑為何我們不跟其他國家簽屬自由貿易協定，筆者曾經在2010年左右聽陳水扁時期的經濟部高階官員，幾乎是泛淚的談到台灣的經濟與外交困境，不是我們不努力而是中國的全面封鎖，讓我們只能跟自己的中南美友邦做談判演練，也因此長線的布局談判更為重要。

放棄民調思維的藍綠合作，才能讓台灣突破僵局

針對兩岸關係筆者有以下三點建議:

跨黨派延攬優秀人才 召開國是會議，討論兩岸長期戰術 產業轉型爭取國際籌碼

中華民國外交舉步維艱，但筆者曾聽聞在派任不同外交官後同一地點的情勢扭轉，顯見即便局勢困難若有優秀人才還是能夠單點突破，掌握區域優勢。但民進黨內人才有限，若能跨黨派選取優秀人才進行外交任務，可以先進行短期止血。

召開國是會議，邀請國內主要在野黨，國民黨、時代力量、親民黨進行兩岸政策長線討論，並聽取其他小黨如綠黨、社民黨、民國黨觀點。當有主軸或是多套戰術出來後，在野跟執政可以各自扮演正反方，對內爭取認同選民的支持，對外扮演黑臉白臉卻不偏離主軸。這樣的作法，短線上對執政黨民調不利，但卻是長線止血的方式、而民進黨現在的民調低迷，國民黨不久的未來也很可能再執政，不用把台灣逼上絕路。小黨雖然支持度不高，但相對代表年輕人的心聲，因此也需要政府的重視。

Photo Credit: 關鍵評論網

2018-2020年間，會是全球景氣好轉的黃金期，盡快解決缺水缺電的問題，利用這兩三年賺到的資金進行產業轉型，並擴大投資，有經濟實力，才是台灣最好的談判籌碼。就如柯文哲臉書上說「臺灣在國際上的處境一向都很艱難，所以必須自立自強，只有我們的經濟實力變得更強，才能在國際佔有一席之地，不能老是把國家的命運寄託在他國善意之上。」

當然，以上的作法對執政黨民調並不利，且會受到在野黨的嘲諷，但唯有放棄民調思維，為了台灣的未來往前走，才是真正台灣價值的實踐者。若是民進黨釋出誠意而國民黨遲遲不肯合作，讓中間選民反感，對藍營也不見得是利多。兩黨同時存在攻防和合作，才能夠讓台灣突破僵局，維持國家的主體，否則你我的下一代，很有可能變成血統純正的中華人民共和國國民。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航