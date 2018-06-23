李佳燕醫師的親子門診：孩子眼前的光明，只像寺廟裡的光明燈

文：李佳燕醫師

熬夜

考試考好一點，是我唯一可以抓得住的東西啊。

面對一個天天讀書熬夜到三更半夜的高中男孩，我試圖力挽狂瀾地告訴他。

「考試考高分，也不能保證就有美好的未來啊。」

一聽我這麼說，男孩突然歇斯底里地大哭，然後大吼：「這是我唯一可以抓得住的東西啊。」

瞬間，空氣凝結，時光結凍。

我望著男孩，竟說不出話來。

不是他的大聲嘶吼，而是他吼出的字字句句。

如果，那些字句代表著這一代還在高中裡埋首苦拚的年輕人，所未吐露的心聲。那麼，我們這些大人到底造了什麼孽？讓年輕人對於未來的想像是如此乾枯、蒼白，讓曾經引吭高唱〈我的未來不是夢〉的年輕人無夢，取而代之的是絕望。

「你現在才高中一年級，每天就讀書讀到半夜一、兩點，早上六點半又要起床。你準備要拚到什麼時候？」

男孩疑惑的眼神，顯然認為我問了一個白癡等級的問題。

「拚到考上大學為止。」

「你每天只睡五個小時，身體是會吃不消的。留得青山在，不怕沒柴燒。你這樣繼續讀下去，還沒考大學，人就先倒了。」

「我的同學們，大家也都是這樣讀的。他們不會倒，我為什麼會倒？而且，書讀不完，只好熬夜。沒有別的辦法了。」

「你每天熬夜，書就讀得完嗎？」

男孩搖頭。

「是的，你怎麼讀，書都讀不完。這些書，本來就沒有打算讓人讀完的。」

這樣的對話，像是丟出一條細稻草，給掉入泥沼中的男孩。

我以為就可以把他從中救起，拉他上岸。

男孩抱怨心悸，憂心忡忡的母親帶他來看診。

可是男孩的心跳明明很正常，更精準的說法，應該是心慌慌。

「如果考試考不好，會發生什麼可怕的事嗎？你的父母會生氣嗎？他們會罵你嗎？」

男孩的媽媽終於開口了。

「我們不會因為考試考不好而罵他。其實，我們都叫他早一點睡覺，可是他不聽。」

「最好是喔……我考不好，你會唸人。好嗎？」

男孩的眼神，斜睇著。嘴唇也翹出「不以為然」的唇型。

「為人父母的，一定都希望孩子考試考好一點，難道這樣不對嗎？你考差了，你會難過，我也會擔心啊。那不是責罵，是替你擔心。」

母親立刻反擊，像是要在我的面前證明清白，證明她不是施壓的來源。

可是，壓力並非必得橫眉豎目、嗔目怒罵，孩子才感受得到。

敏感的孩子往往從開口說出自己考試分數的那一刻，便緊盯著父母臉上的表情。父母此時雙唇開闔間所吐露的任何隻字片語，孩子都會秤斤秤兩地精算著。

所以，即使只是希望孩子下次再加油，一定能考出更佳成績的話語，對某一些自我要求甚嚴的孩子，都可能是形成壓力的肇因。

我對男孩的母親說：「我瞭解你的擔心。不過，你也知道，你的孩子不是自我放棄或放鬆、隨興的孩子。他是一個你不必叫他讀書，他也會自動讀過頭，是一個自我鞭策嚴格的孩子。因此，要他再加油的話，也許就不必說了，因為他已經加到油溢出來了。你不是已經很擔心他的身體會吃不消了嗎？我們是不是可以改變關心的重點？我們來試看看，如何讓他可以多關心一下自己的健康，而對成績不要如此在乎。」

「爸爸呢？爸爸對孩子考試成績的態度如何呢？」

「爸爸疼小孩啦。都說沒關係，好像他都不在乎考試成績，全部丟給我操心。可是，如果孩子上不了排名前面的國立大學，我看他也是會跳腳的。」

不過，母親還是認為孩子本人才是最主要的關鍵。

「我們當父母的可以調整，只怕他自己那一關珂過不去。國中時，他的成績非常優秀，考試一定全班前三名。沒有料到，高中沒有考上第一志願，他閉門關在自己房裡好幾天，誰都不理。現在高中的學科比較難，他的成績只能維持在七、八名，甚至第十名，他的心裡更是難受。

「他老是抱怨自己讀的已經是第二志願的高中，考試還輸同學這麼多。甭提第一志願的學生更強，他豈不是會落後更多？會輸得更慘？每一天，當他拿考試卷回來，就一直嘮叨、唸個不停。」

我看著這個才來人間十五載，本是青春束髮之年，目前的人生卻已經窮得只剩下考試分數的孩子。

我告訴他一個故事。

「我先生國中時是讀名校的特優班。他們全班四十幾名同學，有一大半都會考上第一志願的高中。結果，高中放榜之後，班上有一位成績優秀的同學，卻意外落榜了。大家都很為他惋惜。不過，他們這些考上第一志願的同學，其實也只是風光一個暑假而已。因為，接下來的高中三年，真是淒風苦雨，苦不堪言。如今，三十年過去了。有一天，我先生心血來潮，想起那一位當年沒有考上第一志願的國中同學，如今不知身在何處，於是上網搜尋。

你猜這位當年名落第一志願之後的同學，三十年後在做什麼。原來，他後來沒有讀高中。他讀工專，現在是那一所工專的校友會會長。」

我看男孩依舊沒有反應，只好繼續：「考試成績好，真的不能保證你從此邁向人生的坦途；相反，亦然。如果你考上國立大學，畢業後，能做什麼？會做什麼？你看烘焙師傅吳寶春，他雖然只有國中畢業，卻成就傲人。因為他做他喜歡而且擅長的工作，所以他在烘焙界做出閃亮、耀眼的成績。

「李安，他是全世界聞名的大導演，不過，他的中學成績差強人意，根本考不上好大學。可是，他努力耕耘於他的興趣──電影，在東方人難以出頭的好萊塢頻頻得獎。

「你每天埋首於考試成績。你有沒有想過，你的興趣是什麼，你做得最好的是什麼事，你的專長在哪裡？」

媽媽說：「他以前很愛畫畫，也畫得很好。」

男孩回：「我很久沒畫了。書都讀不完了，哪有時間畫畫。畫畫能抵分數嗎？我不知道我的專長是什麼。除了讀書，我還能做什麼？興趣？離我很遙遠。我沒有特別的興趣。」

「所以，你把你寶貴的青春歲月，全部花在讀書上？沒有娛樂？沒有其他活動？你知道嗎？即使你因此考上好大學，等畢業後，進入社會，回首當年，你會發現過去的成長歲月，你錯失太多。

「只會讀書，並不能做好工作。未來的世界，變動太快，無法掌握。你必須具有各種各樣的能力。考試考高分，不能保證就有美好的未來啊……」

不待我講完，男孩卻突然咆哮、大吼：「正因為未來不可知，我根本不知道我可以做什麼。考試考好一點，是我唯一可以抓得住的東西啊。」

我不知道這孩子從學校教育學到了什麼，我不知道社會氛圍以何種姿勢，日侵月蝕孩子的想像與盼望。

顯然，孩子眼前的光明，只像寺廟裡的光明燈。

盞盞光明燈裡，通通是「考試高中」的祈願。

相關書摘 ►李佳燕醫師的親子門診：「背數學」，這完全與學習、與教育無關啊

書籍介紹

《帶孩子到這世界的初衷：李佳燕醫師的親子門診》，寶瓶文化出版

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作者：李佳燕醫師

媽媽收到女兒的成績單，直接往女兒臉上丟，大喊：「我沒有妳這種女兒！」

熱心助人的男孩，他的媽媽卻說：「他是很乖啦，可是乖有什麼用，又不能換成分數。」

爸爸得知女兒選上排球校隊，打電話給導師：「我們家的孩子是要考醫學系的，不是來打球的。」

媽媽栽培她，希望她考上台大。她卻在考上台大一年後，選擇休學到澳洲，離媽媽遠遠地。

31年來，在李佳燕醫師的診間，每一個心受傷的孩子，每一個質疑「爸媽是愛我，還是愛我的成績？」的孩子，以及呼喊「我要考上離家最遠的學校」的孩子……

這些透露著掙扎、憤怒與悲傷的小小臉孔，李佳燕醫師沒有一刻忘記。於是，她心疼地寫下來。她希望，父母能．看．見。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航