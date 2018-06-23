他說謊怎麼會變成是你的錯？小心落入「自欺陷阱」

文：蘇珊．佛沃、唐娜・費瑟

自欺陷阱：「沒錯，他是說謊，但全是我的錯。」

對一個女人而言，要把說謊一事和她的愛人扯上關係，通常很不容易。直覺告訴她，如果他真的背叛了自己，那種發現對方黑暗面的痛苦是很驚人的。就在女人瘋狂地想找出一個能讓自己接受的理由時，通常會不自覺地蹦出這個念頭（沒來由地，但頗能安慰自己）：「一定是我的錯。」而一旦墜入這個自責的陷阱，就很難再看清現實了。

當大衛怪凱西害他破了酒戒時，凱西竟然把在戒酒小組學到的「自我負責」觀念忘得一乾二淨。

「也許他是對的，也許其實是我害他再度沉淪的。我離開他前，沒有給他足夠的警告。我應該能處理得更好一點。他這麼需要我，我應該留下來陪他共度難關……也許，其實是我害他又酗酒的。」

為什麼凱西寧可自責，也不讓對方扛起說謊者該負的責任？為什麼她覺得這麼做更能保護自己？這一點實在不易理解。但不幸的是，就有這麼多女性同胞願意往自己臉上抹灰，為的只是能讓她和愛人的關係持續下去。

凱西試著說服自己，也想說服我。她說大衛又開始酗酒全是她的錯，她不是個好妻子，輕率而無情地離他而去。這種我們十分熟悉的「應該如何如何，可以如何如何」的思考方式，正是許多女人用來說服自己對方沒問題，是自己不對、沒把事情處理好的一貫模式。我們這麼推想：「也許我應該這麼做，而不是那麼做。」或者：「也許我該先那樣的，可是沒做到。」凱西急著替大衛脫罪的心態壓倒了真相，其實她之所以離開是因為大衛失去了理性，所作所為完全無法預測，令她心生畏懼。

常見的其他自責說法如下（妳可能還有很多理由可以繼續補充進來）：

「他會說謊，全怪我控制欲太強。」

「他會說謊，全怪我沒把問題處理好。」

「他會說謊，是因為我缺乏安全感。他是想保護我才說謊的。」

「他會有外遇，是因為我太胖／太瘦／沒有幫他忙／不夠刺激／在性方面沒有滿足他／我太挑剔／我太嘮叨／我整天抱怨個沒完。」

自責與依賴

雖然凱西在許多方面都很能幹，也能獨當一面，但在感情上，她卻十分依賴大衛和他的家人。她甚至還為了大衛說謊而責備自己。

「我非常喜歡婚姻生活，我不想一個人過日子，我不願失去這個家，尤其是他母親。我和我婆婆的關係極親密，遠超過我的親生母親。為了維持家庭關係，要我做什麼都行。」

為了讓凱西明白為什麼自己會無視於真相，倒果為因，我要她想像一下遭到父母惡意傷害的女孩，為了在感情上求生存，這個女孩想盡各種辦法，不願把父母當成壞人。如果她不扭曲真相，而讓它如實呈現，她必然會焦慮萬分，難以承受，因為她畢竟還是要依賴父母的，但假如他們真的這麼壞，她怎麼活得下去。因此，她不得不把父母當成好人。這個女孩是這麼想的：「如果我感覺很糟，或別人待我不好，一定是因為我自己不好。」唯有把自己當成那個「原因」，女孩才能使她的世界恢復秩序。

對她而言，相信「一切都是我的錯」遠比面對真相要好。她處處都得依靠那些有權有勢的大人，怎麼能懷疑他們惡意傷害呢？

我們寧可相信伴侶說謊是自己的錯，這可說是為求心靈救贖的小女孩故事的成人版。當妳面對伴侶的指控，而他聲稱自己說謊全是妳的錯時，這種自我責難的心態很容易使整件事有了合理而圓滿的解釋。如果妳硬要逼自己承認是對方犯了大錯，那妳原有的安詳世界就整個崩潰了，原以為可靠的事情也都變質了。但若妳是反過來自責，就可以把全副力氣用來改正自己的缺失，繼續協助妳的伴侶卸責脫罪了。

他說謊，妳是共犯

諾拉對艾倫反覆說謊、一再背叛感到震怒，但她仍把自己視為導致對方說謊的問題根源。結果她竟然不分青紅皂白，把艾倫嫌她不夠性感的指控照單全收了。

「我拚命找理由，希望有合理的解釋讓自己平衡些，像是『我在床上表現得太冷了，如果能更熱情一點，或許他就不會向外發展了……』等等。妳知道，我有個孩子年紀還小，所以我經常覺得很累，我得承認自己在性方面實在提不起勁，不過，我想也許應該假裝一下。」

當諾拉為艾倫習慣性玩女人的毛病感到自責時，從某方面來說，她成了艾倫的共犯，默許他到處拈花惹草。正如凱西成了大衛的共犯，允許他繼續酗酒，胡亂花錢。

若艾倫對他和諾拉的性生活不滿意，有很多辦法可以改善，沒必要說謊或拚命玩女人。我問過諾拉，在她不斷為艾倫的病態行為感到自責之餘，有沒有想過艾倫可能是卑鄙下流的男人。有強迫性玩女人癖好的傢伙通常是這種人，因為對他們來說，「性」不是愛的行為，而是減輕精神壓力和發洩內心焦慮的管道。諾拉在性方面也許有她的問題，但是艾倫的問題更嚴重，破壞性更強，從現實的角度來看極危險。

與說謊的男人保持共犯關係也是很危險的，那表示妳參與了他的說謊行為，也表示在設定界線上，妳放棄了自己的權利，無條件地接受了他的版本。因此，當他指控是妳害他說謊，而妳也無異議地接受這種指控時，事實上，妳是在幫助他說謊，慫恿他說謊。

【現實檢測】 他說謊，並不會因為妳是什麼人或妳做了什麼事而改變。他說謊並不是妳的錯。說謊是他的選擇，也是他的問題。若他在和妳作伴時做了這個選擇，那麼和別的女人在一起時，他也可能如此。這並不代表妳是天使，他是魔鬼，只是意味著若他看不慣妳什麼，其實有很多方式可以表達內心的不滿，而不必說謊。如果你們之間有性方面的問題，可以參考的改善方法也不少。但是，假如妳不讓他負起說謊的責任，只是一味地自責，事情是不可能有轉機的。

心的方向：從現在起，我們不再自欺欺人

我們用來掩飾愛人說謊這個事實的自欺式謊言，看起來不像謊言。它讓人覺得很舒服，很熟悉，很真實。我們一再地重複這些謊言，像唸咒似地緊抓著不放，把它當成擋箭牌，希望能安定自己的情緒，恢復神智，確信世界仍正常運轉，沒有任何改變。

「自我欺騙」並不是可以提供安慰和保護的好朋友，也許可以讓人暫時忘掉苦惱，但我們不可能老是拒絕去面對真相。自欺無法抹殺他說謊的事實。記住，我們愈是不想承認這個事實，受到的傷害就愈深。

相關書摘 ►繼續接受伴侶的謊言，妳的下一代也會對說謊具有高度包容力

書籍介紹

《為什麼他說謊，卻毫無罪惡感：看清愛人的謊言，化心痛為重生力量》，寶瓶文化出版

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作者：蘇珊．佛沃、唐娜・費瑟

譯者：朱文艾、余欲弟

或許妳也像許多女人一樣認為：「這種事不可能發生在我身上。」但就是發生了。劈腿，騙財，賭博、酗酒、毒癮，那些他極少提起的過去、推託不談的未來與不真實的現在，以及妳曾聽女性朋友們傷心又憤怒哭訴的種種……

被愛人所騙，往往是女人一生的最痛。妳認真掏心，他卻報以一個再一個的謊言。「他說是為了愛！」是愛，為了愛自己，他一次又一次利用了妳。

但我們往往選擇繼續相信，因為真相更令人崩潰。然而，心理專家蘇珊．佛沃告訴所有的女性同胞：「我要懇請妳深入剖析自己，勇敢面對真相，弄清楚到底發生了什麼事，或者在那一段戀情中很有可能會發生什麼事。無論多麼傷感情，真相永遠是妳最可靠的盟友。」

透過生動、豐富的真實個案故事，提供力道十足的專業分析，蘇珊．佛沃犀利直言，教我們從洞察男人心開始，戳破常見的謊言及藉口，並看清害我們自己騙自己的思考陷阱。更重要的是，她以溫柔但堅實的步伐，陪妳療癒心傷，重生自信去愛。

也許妳會再遇到企圖騙妳的男人，但妳不會再任他擺布，因為學會對人生和愛情敞開心房的妳已懂得，在真正的親密關係中，妳值得最真實的尊重。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航