繼續接受伴侶的謊言，妳的下一代也會對說謊具有高度包容力

文：蘇珊．佛沃、唐娜・費瑟

言語帶給子女的影響

如果你們有孩子，請特別注意：和騙子共同生活，將會對孩子造成深遠的影響，就像對妳那樣。若妳在實際行動上貶抑誠信的價值，妳的孩子也會有樣學樣。言教不如身教，妳可以告訴小孩無論如何都要說實話，不可以撒謊，但是當孩子們看到妳為了說謊的男人，不惜捏造各種理由、合理化其行為，並為他掩護時，就不難發現妳的真實立場了。讓我舉例說明這個意思。

第一章出現過一個年輕的女人寶拉，她的丈夫約翰曾經保證在性方面，絕對不會勉強她做任何感到為難的動作，可是婚後卻食言，強迫她進行口交。還有一項婚前的承諾也被他無情地打破了。

「我會把終身託付給他，主要是因為他對我曾遭強暴一事表現得非常寬容、體諒，充滿同情。他說他永遠支持我，我什麼都能對他說，可以百分之百信任他。他說他再也不會拿這件事來羞辱我。他知道我一直找妳治療，最近卻開始挖我瘡疤，說了好多的難聽話：『我不知道自己娶了個傷痕累累的女人。妳簡直是個瑕疵品嘛！』我拚命求他，希望他對我有耐心一點。天啊！蘇珊，他要求的那件事情，我為什麼就是辦不到呢？」

我告訴寶拉，問題的關鍵在為什麼約翰這麼卑鄙下流，恬不知恥。性根本不是重點，約翰的行為才是。他怎麼能出爾反爾，拿寶拉的精神創傷和慘痛經驗當把柄，反咬她一口？而寶拉又為什麼要讓他予取予求，欺負自己、羞辱自己，到頭來還認為是自己不對？

因為寶拉從小就看著自己的母親遭謊言虐待，年復一年。她親眼見到母親成為不幸婚姻的受害者，在宗教的制約和家庭的侷限下變得麻木不仁，卻無計可施。妳知道嗎？寶拉的父母就是凱若和肯恩，我眼睜睜地看著兩代女性嫁給騙徒。

凱若沒對寶拉說過：「如果妳丈夫說謊，沒關係，忍耐一下就過去了。」她不必這麼講，因為她的行為已對女兒清楚而準確地傳達出這個訊息。

這就是凱若留給寶貝女兒的資產。她鍾愛女兒，一心想要保護女兒，天底下的母親沒有不為女兒好的，凱若卻做了最壞的示範：她逆來順受、懦弱被動的病態表現，深植於女兒心中。所幸在本書的第二部，事情有了轉機，妳們將看到這種惡性循環終於被打破了。

錯誤的示範

隨著孩子的成長，妳的另一半仍然持續不斷地說謊，孩子們可能受到的影響是妳無法想像的。還記得和具有反社會性人格的婚姻與家庭顧問糾纏不清的雕刻家蘿莉嗎？她告訴過我，她對麥可說謊的行為容忍程度頗高。我問她知不知道自己為什麼能接受這種一般人無法接受的行為。她說：

「是這樣的，我一向崇拜的父親就經常說謊。他好賭成性，不難想見在金錢方面一定謊話連篇。他是汽車推銷員，很會賺錢，可是隨手就花光。我們的生活大好大壞，一會兒像富豪，一會兒像乞丐。他總喜歡亂開支票，答應給哥哥和我好多東西：上私立學校、買新車等等，當然，全都開了天窗。但他魅力十足，風趣又幽默，雖然說的話老是不算數，我卻能夠原諒他。我媽就常對他發脾氣，幼小的我還很同情他怎麼娶了這種母老虎。當時我年紀小，什麼都不懂。」

蘿莉後來發現，她那魅力無邊的老爹不只在金錢方面撒謊。這個新發現粉碎了她的少女世界。

「讀高中時，有一回我蹺課，和男朋友溜到學校對面的麥當勞。我有點緊張，怕被人發現，所以我們坐到後面的角落卿卿我我。正準備回學校時，我看到一對中年情侶在對面的電話亭中擁吻，很親密的樣子。那個女的滿頭紅髮，濃妝豔抹，穿著緊身衣。那個男的看起來十分眼熟，我仔細一看……不就是我爸嗎？他抬起頭來，發現我在看他，他好像笑了一下，然後把臉轉開。我緊張得心都快跳出來了。我頭腦昏亂，極為困惑。我是說，那是我老爸，而他竟然交了個女朋友！

「我爸絕口不提此事，我也沒告訴過別人，我一直藏著這個齷齪而見不得人的祕密。我當然沒告訴媽，她已經對爸傷透腦筋了，我可不想火上加油。但同時又覺得自己好像背叛了她，罪惡感好重！」

蘿莉在無意中看見了不該看的事情，被迫保持沉默，成為父親的共犯，也因此背叛了母親，而這個重擔是任何一個孩子都承受不起的。

蘿莉的父親沒有直接跟她談過這件事，但是她知道最好別公開，否則就會失去父親的寵愛。有的父親可能會當面要求子女為他守密，不讓子女在不屬於他們的戲碼中軋上一角。的確就有來自這種充滿祕密與謊言的家庭的個案指出，她們的父親真的把自己的風流韻事抖出來。身為女兒的她們常聽到這種話：

「別告訴妳媽，這會要了她的命。」

「別告訴妳媽，這會毀了這個家。」

「別告訴妳媽，因為她很可能會離開我，這麼一來，妳們就永遠見不到我了。」

強迫不懂事的孩子守口如瓶，片面效忠於一方，這種壓力未免太大了。從某個角度來看，這就和亂倫沒兩樣──做爸爸的竟然讓孩子扮演一個無論在心智或感情，她都完全無法理解的角色，硬要孩子三緘其口，為保持家庭的完整負責；假如她不照辦，就會大難臨頭，而且家庭一旦破碎了全都是她的錯。

強迫孩子為說謊的父親護航，會給孩子帶來極大的困擾。蘿莉的父親也許無意為自己的行為負責，也不覺得有罪惡感，但是被迫捲入這場騙局的蘿莉卻不然。她在長大後，會認為自己無權與說謊的男人相抗衡，萬一遇到了，最好的辦法就是睜一隻眼、閉一隻眼。我告訴蘿莉，若她想擺脫這種不健康的生活模式，就不可以再對謊言如此寬容了。

在人際關係上，妳是孩子的啟蒙者，也是最重要的導師。如果妳為了製造家庭穩定的假象，繼續接受伴侶的謊言，請特別注意連帶產生的後遺症：妳的下一代也會對說謊的行為具有高度的包容力。

相關書摘 ►他說謊怎麼會變成是你的錯？小心落入「自欺陷阱」

書籍介紹

《為什麼他說謊，卻毫無罪惡感：看清愛人的謊言，化心痛為重生力量》，寶瓶文化出版

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作者：蘇珊．佛沃、唐娜・費瑟

譯者：朱文艾、余欲弟

或許妳也像許多女人一樣認為：「這種事不可能發生在我身上。」但就是發生了。劈腿，騙財，賭博、酗酒、毒癮，那些他極少提起的過去、推託不談的未來與不真實的現在，以及妳曾聽女性朋友們傷心又憤怒哭訴的種種……

被愛人所騙，往往是女人一生的最痛。妳認真掏心，他卻報以一個再一個的謊言。「他說是為了愛！」是愛，為了愛自己，他一次又一次利用了妳。

但我們往往選擇繼續相信，因為真相更令人崩潰。然而，心理專家蘇珊．佛沃告訴所有的女性同胞：「我要懇請妳深入剖析自己，勇敢面對真相，弄清楚到底發生了什麼事，或者在那一段戀情中很有可能會發生什麼事。無論多麼傷感情，真相永遠是妳最可靠的盟友。」

透過生動、豐富的真實個案故事，提供力道十足的專業分析，蘇珊．佛沃犀利直言，教我們從洞察男人心開始，戳破常見的謊言及藉口，並看清害我們自己騙自己的思考陷阱。更重要的是，她以溫柔但堅實的步伐，陪妳療癒心傷，重生自信去愛。

也許妳會再遇到企圖騙妳的男人，但妳不會再任他擺布，因為學會對人生和愛情敞開心房的妳已懂得，在真正的親密關係中，妳值得最真實的尊重。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航