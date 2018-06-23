《眾神的餐桌》：共產主義這半調子舶來品，較能融入寮國的佛教傳統

文：張健芳

在寮國龍玻邦，傍晚我沿著河邊散步，佛寺飛揚華麗的屋簷閃耀金光，夕陽像拔了刺的玫瑰，溫和而美麗，剛好遇到一群當地人已經喝開了，臉紅紅，笑吟吟，享受辛勞一天後的悠閒。

「來，給你。」一個微醺的大姊很熱情地遞給我一罐寮國啤酒。

他們是把老屋改成民宿的裝修工人。有的刷油漆，有的貼磁磚，有的做木工，一整個工班師傅加上工地大嫂，全都在開趴。「歡迎歡迎！」業主湯米邀我進屋，大家在剛翻修好的老屋裡，對著電視螢幕坐成半圓形。

湯米是歸國僑民，一個清爽健談的大光頭，頭腦明快，一口英語比寮語還流利，老家在首都永珍，父親是親美派政府的將軍，曾私下幫中央情報局出了不少力，70年代共產革命後，舉家流亡到泰國難民營，透過層層老交情牽上線，最後千鈞一髮移民美國。所以他的工人有時候會戲稱他是美國回來的「敵人」、「奸細」、「叛徒」，或是「反革命」。

大家一邊喝啤酒一邊唱卡拉OK，這一首歌是男女對唱，男聲唱「我為國去打仗」，女聲唱「你儘管去，我等你回來」，堪稱是公共集會必唱的國歌。因為旋律簡單，情感激昂，愛國歌曲最後變成芭樂口水歌。

湯米一面翻譯歌詞，一面不置可否地挑挑眉毛，他的爸爸就是被打敗、逃到美國去的輸家呢。湯米的美國身分有點尷尬，不方便多評論，只忙著打開一罐又一罐啤酒，又招呼我吃雞爪和他從永珍買來的魚肉凍，微酸，非常下酒。

為了壓過興高采烈的歌聲，我只好扯開嗓子問湯米：「你們多久這樣聚會一次？」

湯米說：「幾乎每天。」

我張大眼睛：「真的假的？」

湯米說：「這是我的解決方案。」

「解決什麼？」

「寮國人非常take it slow，工程總是落後，一開始我很苦惱……」

湯米在美國生活大半輩子，基本上是根內白外黃的香蕉，一無所有的移民沒有不努力的權利，他不怎麼睡覺，張眼就拚命賺錢，閉眼就打盹補眠，從工廠打掃小弟熬到資深製程工程師，把女兒送進常春藤，栽培成聯邦政府的高階公務員，退休後開始第二人生。

「女兒不但念私立學校，住的還是單人宿舍！」他把手機裡的女兒照片秀給我看：「不過也值得啦，現在她送我的生日禮物是PRADA太陽眼鏡和GUCCI皮夾。」

「我爸媽都說我不像寮國人，」他說：「我是家族中第一個買房子的。甚至當我買了第一台BMW時，我的上司還偷偷問我薪水怎麼買得起，我聳聳肩，多兼幾份差囉。」

長年在美國這個資本主義大本營討生活，湯米白手起家，自然信奉效率和金錢，現在操作民宿投資的槓桿也完全是「窮爸爸、富爸爸」那套，擴張信用抵押貸款，買屋、修屋，再租給想經營民宿的人，然後用收來的租金慢慢清償貸款，接著尋找下一個標的物。

他得意地說：「幾年下來，我在觀光重鎮龍玻邦已經有五棟房子了。」

但一開始不是那麼順利的。房地產投資講究時間效益，又要趕上觀光季，剛回到故鄉，湯米像一隻急著打卡的兔子，突然置身一群禪修的樹獺之中。

寮國沒有速食店、便利商店或大賣場，一切慢慢來。寮國人是最傑出的生活藝術家，珍惜簡單的快樂。

提著手編竹籃去逛清晨路邊菜市場，就算是一把把蔬菜，賣菜的阿婆大媽也會理得順順的，慢條斯理，把綁蔬菜的稻草梗調好，朝向同一邊，排列空間疏密有致，一串一串的螃蟹紮得像日本雜貨，一盆一盆的野菇擺得像多肉盆栽，一包一包的甜糯米包得像文創小物，一袋一袋的魚乾裝得像農青手作。

但沒有矯情假掰的故事行銷，一切只是柴米油鹽的百姓家常。不慢活還能怎麼過活？不慢食還真不知道該怎麼吃飯。

每個小攤子都是一個充滿美感的小世界，用綠油油的香蕉葉當綠色桌巾，一絲不亂，很有幾分日本花道的嚴謹，卻掩不住市井活蹦亂跳的生命力。攤販們好像一群深藏不露的少林寺老僧，看似疏懶放鬆，閒閒掃著地上的落葉，其實身心合一，拿著掃把也是練功。

當蒙塵的人心，不再沉浸在過去，也不妄想未來，專注在此時此刻，吃飯時吃飯，掃地時掃地，厚厚的塵垢會開始出現一道裂縫，隨著活在當下的時間越多，裂縫就越來越大，內在空間也越來越廣，光線從裡透出來。

這就是佛性。一種人我界線消融的終極圓滿。活著。真實地活著。可以從最平常的小事，得到最大的滿足。

需要和客人討價還價的市場小販的道行都那麼高了，我能想像獨自手工操作的師傅們一定更常進入flow（心流）的境界，身在哪裡心就在哪裡，沉浸其中，失去時間意識，油漆一面水泥牆就是打坐，刨一片門板就是行禪，在屋頂上排列屋瓦就是冥想。

他們的工作就是他們的修行，屏氣凝神，慢工細活，臨在專注，簡直進入藝術家的境界。而藝術家之所以難搞、難溝通，就是因為他們最大的滿足來自內心，不來自外在，既然最高層次的滿足就是自我實現，他們當然難以用金錢、效益、紅利、未來獲利這些低一層次的世俗目標來驅動。

上座部佛教的青年男子按照傳統，一生中需要出家一段時日，短則數天，長足數年，因此寮國佛教的社會穿透力比臺灣強得多，不只是儀式上的展演，更屬於智識上的共鳴，甚至精神上的解放。

龍玻邦更因為古剎佛寺眾多，端雅莊嚴，被列為世界遺產，清晨沿路赤腳托缽的行列中，從稚氣未脫的小沙彌，到莊重的年邁僧侶都有。

佛寺承擔部分教育功能，偏遠地區的貧困子弟可以藉由出家獲得教育，就算日後還俗，也能提昇社會地位，活絡人脈。

眼前這些鬧哄哄爭著唱卡拉OK的工人師傅們，雖然是俗家人的形象，結婚生子，飲酒作樂，但一問之下，不少還真的曾出過家，還俗後在日常勞動中，練習年少時在佛寺學會的禪修方法，在茫茫人生苦海中為身心定錨，是再正常不過的事。

寮國是共產國家，照理說是與宗教水火不容的鐵桿無神論，卻很巧妙地把佛教和馬克思主義融合在一起。

我想可能是因為上座部佛教對佛陀的理解，非常無神論，剝除了所有的神話和迷信，佛陀不是神，只是一個不再被妄念所奴役的凡人，一個清醒的老師，他主張人人平等，沒有階級之分。我耳邊突然響起國際歌：「起來起來，不願做奴隸的人們……」

比起歐美大學院校獲得終身教職的左派學者，這些鄉下工人對馬克思的理解，實在樸素親切多了，彷彿他是住在巷子口熱心公道的里長伯一樣。

相較競爭至上、狗咬狗一嘴毛的資本主義，共產主義這個半調子的舶來品，的確比較能融入寮國長遠的佛教傳統中，結合成一種異常合拍的意識型態，支撐當地社群的運作。又或者，當局更現實的政治考量是，與其大張旗鼓來改變甚至干擾人民的精神生活，不如直接罩上一曾最粗淺的馬克思外衣即可。

意思到了就好，何必深究？

當經濟富裕許多的泰國青年漸漸覺得與其去廟裡當和尚，不如把時間拿去讀英文考托福念MBA，寮國青年反而比較傳統老派。

因此當湯米這個「美國叛徒」要他們用「法喜充滿」來交換生硬的績效，他們無法理解這是何苦來哉？晚一兩天哪有關係，不是都一樣嗎？

雙方對工作的看法，有著巨大的鴻溝。勞動動物的空餘時間只會拿來消費，花錢就是賺錢的動力。左派大力抨擊資本主義所帶來的異化和疏離，寶貴的生命被貶為工時。對湯米來說，這只是他眾多投資案子中的一個，雇人做工不就是這麼一回事嗎？這些工人師傅笑湯米太折騰太操煩，腦袋整天高速運作，點子一個接一個，難怪長不出頭髮。

他們只是農閒時來修修房子賺賺外快，不知道PRADA太陽眼鏡和GUCCI皮夾是什麼鬼東西，但他們知道生活中除了工作和消費以外，應該還有其他意義。

他們擁有在網路媒體時代最缺乏的專注力，他們知道專心勞動，有時能窺見圓滿，被神靈觸碰。

簡直大智若愚。

悠閒慣了的寮國人不管什麼事，總愛koi koibai（慢慢來）。若你很享受你所浪費的時間，就根本不是浪費時間。

這可就苦了湯米。

我點點頭，感同身受：「我了解，工程拖越久損失越多。」

兔子被樹獺急得想一頭撞死，樹獺仍不懂這隻毛毛躁躁的兔子為何那麼想不開。兔子忍不住大罵：「你怎麼那麼沒效率？」

樹獺懶得回嘴：「你才沒靈魂呢。」

當這一臺賺錢機器遇上前工業時代的思維，雙方齟齬磨合多時，說的雖然都是寮國話，但骨子裡是兩套不同的邏輯。

湯米說：「後來，我想到一個辦法。」

「什麼辦法？」

「寮國人很喜歡齊聚一堂開趴……」

「所以呢？」我問。

「我宣布，只要達到每天早上訂下的工程進度，收工後就開趴，由我準備卡拉OK和源源不絕的啤酒。」

從此湯米成了最上道的老闆。大家都很有默契，慢慢來比較快，但死也要把進度趕完。

寮國人知道簡單的快樂，就像一朵一朵的花。當有機會聞一下花香、開心一下時，千萬不可錯過，要享受當下。「這才是拈花微笑的最高境界呀！」湯米和我碰了碰啤酒罐，眨了眨眼，然後拿起麥克風。

相關書摘 ▶《眾神的餐桌》：我到土耳其才知道，原來吃烤肉最搭的不是冰啤酒

書籍介紹

本文摘錄自《眾神的餐桌：跟著食物說書人，深入異國飲食日常，追探人類的文化記憶》，商周出版

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作者：張健芳

飲食文化承載人類共同的情感，從這個點下筆，總是最能引起共鳴，然後一點又一點，一步一又步，我接近故事的核心，捕捉了永恆的神思……

金錢、體制、政治、理念、慾望……不管是什麼，只要佔據了你的精力，驅動了你的人生，就是你的神。

宏大史詩藏在日常茶飯裡，爐火蒸騰，炊煙裊裊，一起坐上異國餐桌，爬梳飲食脈絡，招喚人類所虛構的眾神，品嚐各種人生況味。

繼《一個旅人，16張餐桌》、《在異國餐桌上旅行》後，張健芳再度臥底異國餐桌，透過「打牙祭」這樣的「社會行動」，追探人類文化的根源，共感各民族跨時空、跨地域的記憶。

在印尼椰子樹下搗香料，遙想香料驅動了荷蘭人成立第一個公司；在土耳其看到貓主子滿城遊走，撫慰鼓勵貓奴面對生活壓力，賺取「獅子嘴裡的麵包」；西班牙有一段美味卻黑暗的歷史，宗教審判所藉由豬肉逮捕異端，上帝透過火腿說話；喧鬧的寮國啤酒聚會中，感受佛教信仰「專注當下」、「拈花微笑」的最高境界；越南獨立革命時，流動河粉攤是祕密情報網。一段段從味蕾直達人類靈魂深處的奇妙體驗，開飯上菜……

這是支有味覺的筆，直送桌上的酸甜熱辣，以及桌畔百般滋味，餘味綿長的時代與人生。——曹馥年

文體獨樹一格，從庶民飲食切入一般旅人難以深入洞察的異地文化，從小故事鋪陳出宏大的歷史人文脈絡，不吊書包不矯情，看似信手拈來卻肯定做足了功課，是有深度有觀點的遊記，也是精采動人的紀實文學。——莊祖宜

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航