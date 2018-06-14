葉門內戰升溫：政府軍發動三年來最大攻擊，恐引發千萬人大饑荒

※封面圖片是葉門荷台達港，今年5月27遭空襲後的景象，並非這次聯軍進攻荷台達港的照片。

（中央社）葉門內戰已經持續三年，當地時間13日，在沙烏地阿拉伯率領的聯軍支援下，葉門政府軍發動大規模陸空攻勢，企圖奪回反政府組織「青年運動」（Huthi，又稱「胡塞武裝組織」）佔領的港口城市荷台達（Hodeida），而聯合國警告此舉會引發「災難性人道衝擊」，引發千萬人等級的大饑荒。

葉門政府12日表示，談判失敗，無法迫使反政府軍退出荷台達，而且由聯合國主導的和平寬限期也屆滿。葉門政府透過國營的薩巴新聞社（Saba）發表聲明指出：「所有能將青年運動好戰分子逐出荷台達港的和平與政治手段都試過了。」聯軍指控，青年運動叛軍利用荷台達港取得伊朗武器，且越來越常用彈道飛彈，攻擊沙烏地領土。

聯軍戰地指揮官表示，葉門的親政府部隊接獲聯軍「許可」後，集結2萬地面部隊，往荷台達機場推進。聯軍消息人士指出，聯軍13日對荷台達郊區的青年運動據點發動18次空襲。荷台達省的醫療消息來源表示，聯軍在突襲中擊斃22名青年運動戰士，不過另有四名親政府士兵在荷台達南部死於反政府軍埋伏。

這波攻擊行動引發國際爭議，因為葉門正瀕臨饑荒邊緣，而荷台達是全國70%進口物資的口岸。聯合國先前就警告，由於荷台達是救援和商品進口的重要口岸，可能伴隨攻擊而來的「災難性人道衝擊」將會惡化。聯合國駐葉門人道事務協調員葛蘭迪（Lise Grande）表示：「把荷台達的進口切斷，不論時間持續多久，都會將葉門人民置於極不可原諒的險境中。」

《轉角國際》報導，2014年以來的內戰，除了讓一萬多人戰死，葉門將近三成人口、超過850萬人瀕臨「饑荒危機」。而如今聯軍積極從地面、空中攻擊荷台達港，港區設備、道路、運補車輛若遭破壞，都有可能中斷糧食物流，引發千萬人等級的「大饑荒」。

民主化的聲浪「阿拉伯之春」，引發上萬人戰死的葉門內戰

《關鍵評論網》2018年4月報導，這次被稱為「葉門內戰三年來最大規模的地面戰役」，最早可追溯至2012年「阿拉伯之春」，當年的民主化聲浪影響葉門，掌握葉門北部的反政府組織「青年運動」，以反貪腐、反無能為名，讓擔任總統長達32年的沙雷（Ali Abdullah Saleh）下台，隔年由副手哈迪（Abdrabbuh Mansur Hadi）上台。

2014年，葉門政府因經濟壓力打算取消石油補貼，引發「青年運動」抗議，並藉機攻擊首都沙那，青年運動跟已下台的前總統沙雷結盟，最終時任總統哈迪遭到軟禁。2015年2月，被軟禁的哈迪逃出沙那，前往南部城市亞丁重新復職總統。2015年3月，前總統沙雷與哈迪勢力在亞丁國際機場爆發衝突，葉門內戰正式開始。

2015年3月，沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯聯軍，支持同屬遜尼派的哈迪，打擊前總統沙雷和青年運動，阿拉伯國家正式介入。

政府軍背後，有美國、法國、英國支持

《轉角國際》報導，由沙烏地指揮、支持哈迪的海灣聯軍擁有強大的空軍優勢，又獲得美、英、法等歐美強權直接或間接的情報與精密武器支援。而青年運動則有來自伊朗的軍火支援，因此2018年青年運動數度以彈道飛彈襲擊沙烏地的首都與各大城市。

聯合國安理會也將於周四召開閉門會議。據稱，英國政府仍持續呼籲沙國聯軍「緊急停火」，並給聯合國調停團隊更多斡旋時間；而美國方面則強調「美軍不會直接參與荷港行動」，但對於沙國聯軍的作法，美方只模糊的提醒「以平民安全為第一優先」。

Photo Credit:關鍵評論網 Loso

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核稿編輯：楊之瑜