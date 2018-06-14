2018/06/14, 科學

讀書筆記︰《當愛因斯坦與哥德爾散步》

我們想讓你知道的是

對物理、數學及哲學三者均有興趣的人，不能錯過這一本書。

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我是透過《紐約時報》一篇書評[1]而得悉剛出版的《當愛因斯坦與哥德爾散步》（中文名是我擅自翻譯，原書名為When Einstein Walked with Gödel），這是作者霍爾特（Jim Holt）過去二十年在《紐約客》、《紐約時報書評》、《紐約書評》及《通用語》（Lingua Franca）等雜誌上的文章結集，共有24篇長文和15篇短文，內容以物理學、數學家及哲學為主。

實在有眼不識泰山，我此前未聽過霍爾特的名字，讀了一兩篇文章後才去查他是何許人，發現他為上述刊物寫了多年科學、哲學文章，幾年前也寫了《世界為何存在？》（Why Does the World Exist?）一書。文章題材廣泛，物理學方面包括時間、量子力學、弦論和宇宙終結等；數學方面論及數字與神經科學、黎曼猜想（Riemann conjecture）、四色定理、範疇論（category theory）、無限大與無限小等；哲學方面則有死亡、科學哲學、紐康難題（Newcomb’s problem）和不存在是否更好等問題。

遊覽思想的邊緣

此書副題為「遊覽思想的邊緣」（Excursions to the Edge of Thought），頗為貼切。霍爾特在序言提到，他選擇收錄文章時考慮到三項因素，都跟文章介紹的理論和想法有關︰一、這些想法本身的深度、力量及美麗；二、背後的人及其故事；三，討論涉及的哲學思考。最形象化的表達，也許就是封面愛因斯坦（Albert Einstein）與哥德爾（Kurt Gödel）散步的照片。

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《When Einstein Walked with Gödel》封面

霍爾特理想中的文章能「啟發新來者，同時提供專家也滿意的新穎轉折」，文章絕大多數題材我不敢自稱專家，不過都在我興趣範圍內，所以尚算略知一二，甚至寫過一點（當然沒那麼深入），但沒有一篇文章令我覺得沉悶或「面熟」。我猜原因跟霍爾特的寫法有關，他的文章多以人物故事為主，貫穿要引介的思想，而且往往用兩三本書的內容交疊（而非只介紹一本書），同時文章篇幅夠長，讓他還能夠講述一些概念細節。

例如講無限小那一篇，從微積分開端講到邏輯學家魯濱遜（Abraham Robinson）的非標準分析，霍爾特在介紹其的生平之餘，居爾還能在文章內講解魯濱遜如何讓數學系統能加入「無限小」的元素而不引起矛盾。我起初還以為他會有不少模型論（model theory）的技術細節，結果他用上一階邏輯的兩個特性——完備性及緊湊性（compactness）——來證明，而且沒有繁瑣的符號和術語，我認為解釋得頗為清楚（雖然我的評價不能作準）。

另一篇我印象頗深刻的文章中，霍爾特講述三位研究集合論的俄國數學家原來跟某個宗教支派有關，那是被東正教教會視作異論的「崇名派」（Imiaslavie，名字是我根據意思勉強翻譯的），此教派相信「上帝的名字就是上帝本身」，認為通過不斷唸頌上帝的名字，就能跟神合一。這是格雷厄姆（Loren Graham）與簡托（Jean-Michel Kantor）論及數學與神秘主義的著作主題，霍爾特介紹其內容之餘，也指出作者誇大了神秘想法的力量——在數學史上，不接受選擇公理、跟三位俄國數學家作對比的三位法國數學家貢獻明顯大得多。自問無限集算是書中比較了解的題目，但要不是讀到那篇文章，我猜自己一輩子也不太可能接觸到這些屬於「我覺得頗有趣，但不會花太多時間去讀」的內容。

《當愛因斯坦與哥德爾散步》每篇文章都沒令我失望，要是逐一介紹的話我倒不如直接去翻譯，所以我必須壓抑自己再寫下去的欲望，不過還想提一下跟兩個思想史爭議有關的兩篇文章。

孰先孰後？

第一篇跟被譽為「史上首位程式員」的愛達．勒芙雷絲（Ada Lovelace）有關，她在翻譯一篇關於巴貝奇（Charles Babbage）所設計的分析機（the Analytical Engine）的文章時附上自己的筆記，舉例說明如何使用分析機計算，其中最引人注目的一項是用分析機計算伯努利數（Benoulli numbers），雖然這個例子巴貝奇之前沒有想過，但仍然由他協助解決代數問題。

霍爾特表示，愛達．勒芙雷絲的筆記中除了預測性的內容外，技術細節似乎都是源自巴貝奇，譯文甚至有個略懂數學者都不會犯的簡單錯誤。那麼為何會有她是首位程式員的說法？他提到，巴貝奇可能想借愛達的名聲宣傳分析機。愛達首本傳記作者是詩人拜倫（George Byron）的專家（她父親是拜倫），卻不太懂數學，甚至錯誤解讀愛達與數學家迪摩根（Augustus De Morgan）的信件內容。其後的愛達傳記作者則承認，她並非一個偉大的數學家，而且可能缺乏數學知識去寫那些筆記。

第二篇則是書中最長的文章，討論一場在1990年代就語言哲學家克里普克（Saul Kripke）的「新指涉理論」（New Theory of Reference）原創性的爭議。哲學家史密夫（Quentin Smith）認為，克里普克在1970年於普林斯頓大學的三場經典演講中，其理論的一些關鍵概念均源自邏輯學家巴勤（Ruth Barcan Marcus）的一場講座，而克里普克當時在場，只是起初未想清楚，後來誤以為是自己想法。

雖然史密夫並非指控克里普克抄襲，但這個說法仍然引起極大爭議，來龍去脈可參考該文[2]，文章後記則指出，爭議兩位「主角」巴勤及克里普克似乎大致上認同霍爾特的「報導」。我讀後的理解是，無論有否抄襲，克里普克的理論有部分想法的確源自巴勤，這在思想史上絕不罕見，但克里普克的整合及表述仍有極大貢獻，或者最適合作總結的是軒提卡（Jaakko Hintikka）這句話︰「克里普克很可能獨立獲得他的成果，但為何應該只歸功於他？」

小結

對物理、數學及哲學三者均有興趣的人，相信會對書中介紹的部分觀念有一定了解，而讀完後肯定會發現很多前所未見的故事、新概念以及各種想法之間的關聯，所以不能錯過這本《當愛因斯坦與哥德爾散步》。

霍爾特在一篇討論電腦及生產力的文章結尾提到，他沒有Facebook、不懂用Twitter、只有一個AOL電郵（而他的AOL是“America’s Oldest Luddites”）但信箱沒甚麼東西、不曾擁有iPod或BlackBerry、沒有智慧型電話 — — 甚至白癡手機（他的TED演講亦提到這點[3]），他說︰「像伍迪艾倫（Woody Allen）一樣，我避開了數碼時代的陷阱，而我未能完成任何事情。」

讀此書時深感自己功力遠遠未夠，而這段文字似乎給了我一個充分的理由／藉口。

相關文章︰

註︰

  1. Essays That Make Sense of the Infinite and the Infinitesimal (The New York Times)
  2. Whose idea is it, anyway? (Lingua franca)
  3. Jim Holt: Why does the universe exist? (TED Talk)

原文見作者Medium

核稿編輯︰王陽翎

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