【插畫】你身邊也有這幾種「超雷旅伴」嗎？

由於目前還在歐洲交換的關係，在課堂閒餘時間跟朋友相約一起出國旅行算是常有的事，各國的風景與歷史文物都不一樣，藉由觀察各種風格的建築都能對其歷史發展窺知一二，因此每每到一個新國家都會忍不住大喊unbelievable～太美辣～

然而，這一切的一切，都有可能被完全的摧毀殆盡......只要你有一個很雷的旅伴。

因為我本身是很喜歡說話的人，在旅行時如果身旁沒有個伴都會覺得有點無聊，所以基本上我習慣在旅行時找人一起同行，除了有人陪伴外，分擔旅費等等也比較方便。然而，連我這種很需要人陪伴的類型，在遇到某些類型的旅伴下寧願分道揚鑣自己走行程。

所以，今天就來跟大家分享各種超雷旅伴的種類啦～

種類一：沒意見就是有意見型

第一種就是這種「不提意見卻意見一大堆」的類型！

這種雷雷們的特點就是看似沒意見好相處，結果等行程安排出來後再挑東挑西！奇怪了如果意見這麼多為什麼不一開始就好好跟大家一起討論啊啊啊～（爆氣）

種類二：狂緊張急驚風型

這種雷雷也超可怕，他們總是處在極度緊繃狀態，一有任何意料之外的事情就會大爆發。

還記得某次我去某個國家（不公開，我怕被追殺）的時候，不小心看錯地圖走錯路，結果旅伴馬上失控，歇斯底里地大喊：「你搞什麼啊！你怎麼會走到這裡啊！」讓本來就有點緊張的我更加陷入混亂的狀態，整條路走得又趕又害怕，雖然最後還是有找到目的地，但我也早就因為來自旅伴的壓力搞得完全沒心情逛了。

後來回家後仔細想想，不對啊，你怎麼不自己找路？好心當找路人還被怪罪，真是好心沒好報～啊～人森海海～（唱）

種類三：負能量型

老實說，我在所有類型裡面最害怕的，就是這種會突然臭臉的類型。

這種雷雷最厲害的，就是毫無預警地突然不開心起來，毫無任何前兆，還記得某次去東亞一個國家的時候，在為期一週的旅程中，我的旅伴大約有四天是處於臭臉狀態，其餘間隔的三天則是處於很開心的狀態（問號）

我仔細想過，自己會不會是自己可能無心下做了什麼失禮的事情讓他不開心，所以也私底下詢問他是不是因為我而不開心，我願意道歉，結果，對方還是什麼都不說。

雖然說臭臉的是對方，但是我的情緒也完全被影響到了，導致全程我都有點在意他的情緒，也不敢完全沈浸在各個景點，總擔心他覺得不好玩，結果回來後，我才發現最委屈的其實是我。（淚）

種類四：小偷型

最後一種就是小偷型雷雷！最擅長的技能就是偷偷使用各種旅伴的生活用品！

常旅行的人都知道，行李包裡總會需要帶各種哩哩摳摳的小東西，而女生又是特別麻煩，除了基本的洗滌用具，還要準備各種臉部產品，像是洗卸妝油啊、保養品啊，常常一準備就是一大包。雖然覺得麻煩，但是為了不要讓臉爛掉，含著淚也是會通通蒐齊背出門的。

然而，就會有一種雷雷，總是嫌麻煩而不自己準備，卻又貪心地想要用，舉凡牙膏、衛生棉、化妝棉、牙線、充電器...，只要沒帶就直接將魔爪伸入旅伴袋中，雖然這些都不是什麼貴重的東西，但是不問一聲就偷偷拿去用真的很雷啊！！！

以上就是這次跟大家分享的雷旅伴合集，由衷希望大家在有生之前都不要遇到。

►一個人出發不等於「一個人旅行」，因為在路上，任何人都可以成為我的旅伴

本文經少女阿妙授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航