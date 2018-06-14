【國際大風吹】俄國搶到2018世足賽主辦權，背後有一段FIFA的黑歷史

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世界杯足球賽開戰啦！四年前的巴西世足賽，光決賽一場比賽，估計就有十億人同步收看，差不多是全世界七分之一人口，而今年改由俄羅斯主辦，還有機會再刷新紀錄。但是，在你開始查賽程、查時差的時候，可能不知道，俄國當年拿到主辦權，過程其實被打了很大的問號，因為負責票選主辦國的國際足總（FIFA），鬧出史上最大貪腐醜聞，從投票委員到主席全部中箭落馬。到底怎麼一回事呢？我們要先從2010年講起。

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2010：英俄主辦權之爭

就在2010年南非世足賽後，FIFA準備在11月投票，選出接下來兩屆、也就是2018和2022年的主辦國。其中，2018年雖然有四組申辦國在競爭，但是從場館設施、足球文化、基礎建設等等、各種FIFA設定的條件來看，英俄兩強的呼聲最高。沒想到，票選結果一公布，幫英國拉票的首相卡麥隆、威廉王子和貝克漢當場傻眼，原來英國在第一輪只拿到總共22票中的兩票，慘遭淘汰，反而是俄國連續兩輪都獲得最高票，穩穩拿下主辦資格。

投票前就爆料FIFA內部有貪腐問題的英國媒體，這下更是氣炸了，紛紛痛批FIFA腐敗成性，早就把主辦權賣給俄國。隔年五月， 一度代表英國爭辦世界盃的前足協主席（David Treisman）在國會作證說，有四位FIFA執行委員私下向他要求用選票換好處，包含中北美洲和加勒比海足協主席Jack Warner要求上億台幣補助國內計畫，南美足協主席Nicolás Leoz要女王冊封騎士爵位等等。同一天，還有英國媒體引用一位深喉嚨的說法，爆料有另外兩位執行委員收了6000萬台幣賄款，投票給最後贏得2022年主辦權的卡達。

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FIFA內部調查：瑕疵不少，問題不大

面對貪腐風暴，FIFA倫理委員會為了自清，請來美國律師Michael J. Garcia主持內部調查，檢討2018和2022兩屆世界盃主辦權的投票過程，有沒有任何不法。這份「賈西亞報告」（Garcia Report）在2014年完成。有趣的是，報告指出有兩位投票委員曾經私下跟英國足協接洽，提出交換選票的條件，而英國足協也滿足對方的要求，包含替委員的親戚安排工作等等。至於俄國足協，報告認為確實有幾項不合規定的行為，但整體來說並不影響投票公正性。只是，報告也提到，俄國申辦官員使用的電腦已經被銷毀，所以俄方提供的資料並不多。無論如何，倫理委員會的結論是：2018和2022年的甄選過程沒有問題，不必重選。

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2015：FIFA弊案震撼全球

FIFA的內部調查雖然結束，但2015年5月，美國投下了震撼彈。司法部以電信詐騙、勒索、洗錢等罪名，起訴18人和兩家企業，包含九名FIFA高層官員。他們被控從90年代開始，在前後24年間，收受總共1.5億美金、將近台幣50億的賄款，安排電視轉播單位和權利金事項，以及讓南非當選2010年世界盃主辦國等等，而且有幾位已經認罪。隨著醜聞向上延燒，FIFA秘書長瓦爾克（Jérôme Valcke），還有連做17年的FIFA「萬年主席」布萊特（Sepp Blatter），都中箭下馬，雙雙被禁止參與足球活動。

FIFA一直到去年，在媒體壓力之下，才終於公開賈西亞報告的完整內容。裡面提到不少可疑行為，例如卡達疑似匯款將近8000萬台幣到FIFA高層的10歲女兒的帳戶，還有一名FIFA官員的先生的建設公司，跟卡達方面簽下一筆大合約等等。不過，俄國這邊沒什麼特殊內容，投票結束已經結束好幾年了，主辦國不可能改變，整起風波也慢慢平息。

但對八年前積極申辦的普丁來說，慶祝的時候還沒到。這幾年的俄國國內經濟因為油價重挫和西方制裁陷入不景氣，而莫斯科的國立高等經濟大學最近民調顯示，甚至有半數俄國人認為自己是窮人。

雖然大多數年輕人熱愛足球，但世界盃這一場煙火放完，大型場館會不會淪為空蕩蕩的蚊子館？除了讓錢流進跟政府關係良好的建商口袋，對老百姓的生活能有多少幫助，成為最近俄國社群媒體上的焦點話題。也難怪，普丁最近利用上電視接call-in的機會安撫民心，強調這些設施一定會持續利用，回饋地方。俄國當局也預測，到了2023年，這場世界盃的經濟效益會達到308億美金。但經濟學者指出，上一屆主辦國巴西，目前為止都還沒打平舉辦成本。對普丁來說，這場世界盃到底是福是禍，恐怕還得走著瞧。

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企劃 / 主持：李漢威

拍攝 / 後製：許家嘉 / 鄭宇軒

核稿編輯：楊士範