12年間，非洲多棵千歲老樹神秘死亡

原產於熱帶非洲的猢猻樹（ African baobab，又名猴麵包樹）散佈於大草原，體積可高達300至500立方米，壽命長達2000歲。不過日前在期刊《自然－植物》（Nature Plants）發表的一項研究顯示，這些老樹近年相繼死亡，科學家尚未清楚原因。

研究團隊自2005年起展開計劃，調查及記錄所有已知非常大及古老的猢猻樹，總數超過60棵。利用加速器質譜法（AMS）分析樹木樣本，研究不限於已倒下的猢猻樹，還可以調查仍存活的樹並測量其年齡。

是次研究發現，所有大型非洲猢猻樹均有多重樹幹。大多數猢猻樹一開始只有單一樹幹，隨時間定期長出新樹幹——正如其他樹長出新枝一樣——再長成多重樹幹。研究團隊專注調查最大型及年齡最長的猢猻樹，發現它們的結構讓比以往所認為的還要複雜和特別。

Photo Credit: F. Scholz / picture-alliance /dpa / AP Images / 達志影像

團隊發現非洲猢猻樹有一種新型結構，讓它們能活得長久並長得巨大，在這個結構中，多重樹幹在地面圍成一個圓形或橢圓的空間，研究人員稱之為「環形結構」。猢猻樹的環形結構有兩種，一種是開放式結構，從外面可以看到內部，另一種封閉式環形結構較為常見。測量結果顯示，開放式和封閉式結構均逐步形成，而且在出現三至八支樹幹後隨時間封閉，有部分猢猻樹會在環的外面有其他樹幹。

很多古老的猢猻樹中間有非常大的空穴，主要是樹幹的中心位置，這些空穴源於腐朽、真菌侵蝕等原因而失去木質，研究人員稱這些為「真空穴」，跟封閉式環形結構所組成的「假空穴」對比。由於持續腐朽，真空穴會越來越大，而假空穴則會因樹幹生長而縮小，此外前者內部並無樹皮，後者則有。研究人員指有假空穴的封閉式環形結構是猢猻樹「最神秘的結構」，他們發現只有猢猻樹擁有這項特質。

Photo Credit: Patrut et al. 2018 各棵猢猻樹的「假空穴」，最底為研究人員採集樣本的情況。

研究人員整理出最老的13棵及最大的6棵猢猻樹，由於有4棵重疊，總共有15棵樹。在調查的12年間，有多達10棵樹最大或最古老的樹幹倒下及死亡，其中4棵所有樹幹死亡，其餘6棵則有較小型、較年輕的樹幹存活下來。

記錄之中最古老的一棵猢猻樹叫做Panke，位於津巴布韋，自2010年起樹幹陸續倒下。研究人員從Panke收集的數份樣本之中，測量出最古老的部分約有2450年之久。而位於南非的Platland猢猻樹，甚至有人曾經在其內部空間開設酒吧（見上圖），是非洲已知最大参猢猻樹及被子植物。它擁有兩個封閉式環狀結構，最大的部分在2016至2017年分裂，其5支樹幹均倒下死亡。

此外，博茨瓦納共和國的Chapman猢猻樹有一個開放式環狀結構，由6支樹幹組成，這些樹幹屬於三個世代，分別有1400、800至100以及500至600歲。在2016年1月7日，所有樹幹同時倒下及死亡。

Photo Credit: Patrut et al. 2018 照片記錄了Platland猢猻樹的死亡。

研究人員表示，最古老及最大型的非洲猢猻樹多數在過去12年死亡乃前所未見，這些死亡並非疫症引起，而且不少成熟猢猻樹看似自然死亡的數字亦急劇增加。他們懷疑這跟非洲南部氣候顯著改變至少有部分關係，然而需要進一步研究去支持或反駁這個猜測。無論成因為何，猢猻樹的樹皮、根、種子和果實都是很多動物的食物來源，這些龐大的樹木倒下，對非洲南部環境將有不少影響。

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