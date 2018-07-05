設立「原住民實驗大學」可行嗎？三大面向探討可能的困境

2017年12月29日實驗教育三法的修法通過，首度將實驗教育從中小學延伸到高等教育，因此未來台灣將不只有實驗高中、國中及國小，還會有「實驗大學」。台灣第一所實驗大學將可能會以原住民作為主要招生對象之原住民大學。從過去歷史來看，台灣是個移民組成的社會而存在著眾多的族群，原住民則是存在時間最為長久，但人口卻只占有台灣人口總數的2%，因此原住民的各方面處境都較為弱勢。直至1996年成立「行政院原住民族委員會（簡稱：原民會）」開始，將原住民族的事務由主管機關提升到了中央層級，開始保障原住民族基本的權利與教育文化。1998年公布實施的《原住民族教育法》即揭示：政府應依原住民之民族意願，保障原住民之民族教育權，以發展原住民之民族教育文化。在《原住民族教育法》的保障下，原民會於2011年開始籌辦「民族學校」，2013年則是由大專院校開始設立「原住民專班」招收原住民學生進入大學就讀。

然而，大學階段中「原住民專班」是漢人教育體制下所建構的多元文化想像，原住民的傳統文化則被排除在外，許多開設原住民專班的學校都希望招收更多的學生，因此都將原住民專班設置於各個系所之下，導致學生與師資方面的問題良琇不齊。可以想見，原住民讀大學內所設置的專班所面臨的是傳統文化的消失，取而代之的是漢人多元文化的刺激。原住民的教育問題包含了課程結構與升學優待以及師資培育的問題。

課程結構方面，現今學校正式教育的教材仍然是以漢族為出發點，對原住民族的認識也流於零碎片段。升學優待方面，雖然「積極性差別待遇」的做法確實提升了原住民學生的升學機會，然而教育政策若只對原住民學生進行升學加分優待，只會淪為一種補償性的消極做法，同時也讓原住民學生背負著污名。師資培育方面，教師多元文化素養的觀念有賴於師資培育的養成，如果能夠培育理解並認同自身文化的原住民師資，對原住民教育的發展有著正向的關聯。除了課程結構、升學優待以及師資培育的問題之外，學校文化、教學方式與班級經營策略更是原住民教育背後所隱藏的重要議題，原住民大學之設立希望可以解決目前原住民所遭遇到的困境與問題。

實驗教育與原住民大學

教育部與原民會為了推動原住民教育，自2016年起共同推動「發展原住民族教育五年中程計畫（105-109 年）」，以「自主、平等、尊重、多元、共榮」為思維，以「培養具原住民族文化內涵與族群認同為本體，並結合民族智慧與一般教育形塑社會競爭力之下一代」為主軸，以「回歸法制基本權利，堅固基礎學習素養，開創民族教育新局，實踐多元文化理想」為目標，詳細規劃原住民族教育未來五年發展。其預期關鍵指標為強化原住民族幼兒教育品質、提升原住民族國民教育成效及精進原住民族中等教育成效等。該計劃重點除了提升原住民的學習品質外，也積極規劃和推動原住民族實驗學校和課程。

國教署也在2016年邀請原住民族教育專家、學者、學校、民間團體及原民會召開原住民族實驗教育諮詢會議，來建立溝通平台。2016年至今透過學校型態實驗教育的設立之小學已經有16所，高中職五所。可見教育部國教署對於原住民教育越來越重視，也願意投入相關經費並鼓勵學校辦理原住民實驗教育。

2014年，實驗教育正式開始實施至2017年為止，實驗學校的數量已經達到61所，其中「學校型態」54所，「公辦民營」七所，在加上「非學校型態」的學生總人數為12,181人。過去的實驗教育三法所規範的是高級中等學校以下才能設立實驗學校。而2017年實驗教育的修法重點除了放寬實驗學校數量、實驗教育師資培育、擴大補助實驗教育辦學之外，就是成立實驗大學。過去的實驗學校只設立到高中，導致實驗學校的學生畢業後難以透過體制內的升學方式進入理想的大學就讀，成為實驗教育中升學銜接上的缺角。2017年12月實驗教育三法修正案通過之後，原民會即委託東華大學執行「國立原住民族大學設立可行性評估」，希望落實轉型正義與重建原住民對於文化和語言之認同。

設立原住民大學的可能困境

透過實驗教育的方式設立第一所原住民大學有其必要性，但也會面臨許多問題。然而在辦理原住民大學時政策規劃走向為何？如何落實真正的原住民教育？未來原住民大學如何回應社會需求？當每個環節都緊扣原住民教育並落實執行與協助。以下就課程結構、師資培育、學校文化與教學方式來探討設立原住民實驗大學之可能困境：

（一）課程結構問題

台灣的原住民族目前有16族，42種方言，分佈於台灣各個地區。除了原民會原本統整的各項資源外，教育部目前尚未有整合性的資源。原住民大學未來設立之後將有可能招收來自不同族別的原住民學生，將會面臨教材的規劃與學分的設計上的問題，現行的設立在各大學系所底下的原住民專班大部分集中在人文、護理、藝文、餐旅等領域，就業導向的成分居多。將來原住民大學所設立之科系如果要仿照原住民專班，那就必須要將多元文化融入教材，而這並非一蹴可成，必須要有完善的課程規劃與畢業學分之認可。課程規劃方面可以成立原住民教材研發中心，協助教師提升專業知能與多元文化素養，另外原住民教材研發中心可以自行研發相關教材，或者是依照不同科系教師的要求進行教材之編撰，教材編撰結束之審核可以透過原住民耆老的經驗及熟悉度對教材進行批判與審查，來提升原住民大學之特殊性與文化性。

（二）師資培育問題

原住民大學之設立是為了要重建與發展原住民文化和語言，除了一般課程之外，還必須納入原住民的傳統文化做為課程內容，師資明顯不足。因此，原住民大學設立初期必須招聘認同原住民大學之理念且充滿熱忱並對原住民族文化有興趣之漢人教師來協助開班授課。依據《學校型態實驗教育實施條例》第八條規定，於該規範之範圍內，得不適用教育人員任用條例、教師法、國民教育法、高級中等教育法、特殊教育法、私立學校法及其相關法規之規定。

實驗教育的其中一項特色就是教師來源可以不受教育部管控，因此，部落的「耆老」將可以進入實驗大學擔任學校教師，教授有關原住民傳統文化與族語，部落的耆老雖為原住民文化的重要來源，但是有許多的耆老並未受過正式教育，在課程安排與評分上可能會產生問題。原住民大學設立之時，師資確實是很重要的問題，許多大學設立原住民專班，但全校卻只聘用不到五位原住民教師。原住民大學設立之後可以採用原漢各半的師資結構，雖然原住民大學強調的是正統的原住民師資，但相較於原住民專班，原住民大學的正統原住民教師已經足夠。

（三）學校文化與教學方式

原住民大學之設立可以營造出一種以原住民學生為主體的學校文化與學習氛圍，過去原住民經常在漢人的教育體制下遭受不當的壓迫、標籤化甚至歧視，對於原住民學生來說都是不利於學習的。當原住民大學設立之後將以原住民為招收的主要學生，但如果將原住民學生與漢人學生隔離，有可能讓原住民學生脫離主流文化。如果將漢人與原住民學生各半招生，將有助於多元文化的融合，使得原住民學生不會因為少數而屬於弱勢族群。教師的教學方式也是一個重要的問題，當來自不同族群的原住民學生都進入原住民學就讀後，如何兼顧每一個族群的傳統文化，同時面對著不同族群的原住民學生，傳統的文化回應教育或者是文化相容教育可能就不適用於原住民大學之課堂。或許教學方式可以配和師資與課程結構進行差異化教學，分別對來自不同族群的原住民學生進行不同的教學策略，以達到多元化的學習目標。

實驗大學的里程碑

原住民實驗教育的推動成為了台灣教育史上的一大創新。同時代表著台灣轉型正義的成功以及多元文化的重視與接納。原民會透過實驗教育的方式開始慢慢建立起從小學到高中的原住民教育體系，2017年更藉由實驗教育三法的通過開始評估原住民大學設立之可行性。原住民族都有相同的教育理念，透過實驗教育的管道來達成，是大家共同的信念。原住民大學目前雖為評估階段，但是從原住民專班的經驗可以發現原住民大學設立的適當性與問題。

對於原住民大學而言，師資、課程結構以及學校文化與教學方式都是相當重要且會影響原住民大學設立之成敗。對於原住民學生來說，原住民大學可以免於外在的歧視與壓迫，並且學習原住民族文化，有效提升學習興趣。最後，原住民大學的設立該如何發展將端看東華大學的評估結果而定，筆者認為原住民大學的設立有其必要性，也是促進原漢民族文化交流的機會，透過大學自由的學風來破除原住民與漢人之間長期的歧視與壓迫，也期望原住民大學的設立能對台灣的實驗教育做出卓越貢獻。

註：本文轉摘自《台灣教育評論月刊》第7卷第6期，頁131-135。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航