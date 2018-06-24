《小學算術教什麼，怎麼教》：問我一個更簡單的問題

文：阿哈羅尼（Ron Aharoni）

在那之前，小朋友把生活實例改寫成算式都沒有發生困難，但是這一次卻是例外，教室裡充斥了迷糊的氣氛。我試著用直接的方式問：「約瑟有五枝鉛筆，唐娜比他多四枝鉛筆，那麼唐娜總共有幾枝鉛筆？」但是情況並沒有改善，大部分小朋友都跟不上。

至此我警覺到我跨越了層次，而且事實上還跳過不只一層。學生除了覺得兩個元素間未知關係的概念很困難，也對比自己多四或大四這種概念不熟悉。一年級的教師應該相當清楚，這不是孩童日常生活中會碰到的概念。大多數孩童熟悉「大於」，但不必然瞭解「多四」的意義。

除了重新開始別無他法，我在黑板上畫一個大圓圈以及一個正方形，要小朋友分別在圓圈與正方形內部，各畫出相同數目的三角形。然後請他們在圓圈裡多加一個三角形，問他們哪個裡面包含較多的三角形。接著我再問多了多少，這節課就在此告一段落。

有了這次經驗，我來到另外一班。這次我變聰明了，從頭開始循序漸進。我請兩位小朋友到黑板前，每人給五枝蠟筆。我問大家，哪位同學有較多的蠟筆，大家回說兩人有相同數目的蠟筆。我再給一位小朋友一枝蠟筆，然後問：現在誰比較多？多出多少？另外一位小朋友少了多少？我再給第一位小朋友一枝蠟筆，同時重複以上的問題。我繼續給第一位小朋友更多蠟筆，每一次都問，他比另外一位小朋友多幾枝蠟筆，而另外一位小朋友少了幾枝蠟筆。之後，我給第二位小朋友更多蠟筆，一枝接一枝，直到兩人的蠟筆數目相同為止。下一個階段則反方向進行—從一位小朋友手中把蠟筆一枝一枝拿走，每一步都問誰比較多，多出多少，在整個過程裡，我也不厭其煩問誰比較少，少了多少。

我接著在黑板上畫出台階，並且加以編號。我畫出兩位小朋友，一位站在九號台階，一位站在五號台階。我問全班同學，站在低處的小朋友要爬上多少台階才能遇到高處的小朋友，以及站在高處的小朋友要走下多少台階才能遇到低處的小朋友。我問：「第一位小朋友比第二位小朋友高出多少台階？」以及「第二位小朋友比第一位小朋友低了多少台階？」我們接著再做了幾個類似的例子。

Photo Credit: 天下文化提供

現在我們把抽象再推進一步，把台階換成年齡的落差。我問一位小朋友他比弟弟大幾歲？他說大三歲。那麼弟弟比他小幾歲？自此之後，我們就玩得興高采烈了。我問：當弟弟20歲時他幾歲？當他100歲時弟弟幾歲？當他1,000歲呢？有些小朋友能跟著我討論到大數——幾乎在一年級每一班裡，都有學生能計算百位數，甚至像1000－3這種複雜計算。當然，他們覺得活到100歲或1,000歲的想法很有趣。

Photo Credit: 天下文化提供

我把這節課的最後階段拿來做一些實驗。我們土法製作算盤，用黏土做成珠子串在木籤上。（這比一般的珠子還好用，因為小朋友自己動手做，可以體會材料在手裡的感覺，而且黏土珠子在地板上滾動也不會發出噪音。）我把小朋友分成兩人一組，要求每一組小朋友的其中一位，在木籤上多串三顆珠子，這又成為樂趣的來源。我並沒有告訴他們，每位小朋友該串幾顆珠子，或者誰應該有較多的珠子，我只說出差數，就會驅使他們串出大的數目。例如，有一位小朋友串了10顆珠子，自信可以勝利，當他發現伙伴在算盤串上13顆珠子打敗了他，就在自己的算盤上再加上六顆珠子。有一句為人熟知的教學法至理名言，提到一節課應該經歷三階段：從具體出發，畫圖，最後走向抽象。在這種意義下，我們的這節課頗有代表性：我們從具體（蠟筆）開始，進步到畫臺階，然後在討論兄弟間的年齡時，就不需要具體展現出數目了。最終，我們把學習到的概念主動落實在事物上（黏土珠子與木籤），一節課才算完結。

教學法講這麼多，那麼內容呢？在這節課裡小朋友獲取了什麼樣的概念結構？答案絕對不像初次乍見那麼簡單。首先，他們學會了關係的概念，像是數目間的「大於」或「小於」。進一步，他們理解我在第一堂課嘗試（但沒成功）傳達的訊息：手上沒有具體的數，仍然能討論數之間的關係。在那節課快結束時，他們練習創造一種情境，使一位小朋友比伙伴多三顆珠子，而重點是不需要明確告訴每位小朋友應該有幾顆珠子。

除此之外，小朋友學習到一種關係可以從兩個方向來觀察，而不同角度看事情結論會不一樣：如果一人多三顆，則另一人就少三顆。他們體會到當一個部分改變時，關係也就跟著改變了。（如果我多三顆，那你再加三顆或從我這裡拿走三顆，就跟我的一樣多。）

當然，他們也學會了「多出多少」的概念，那原本是這節課的教學目標。接著更學會了「多出多少」與加法的關係：如果你在一個數目上加四，結果就是比原來的數目多四。

這節課傳達的另外一個想法是守恆律。「守恆」的意思是當別的東西發生變化，某件東西保持不變，例如：當你旋轉一個三角形，它的位置發生變化，但是邊與邊之間的關係保持不變，三個內角的角度也都相同。

Photo Credit: 天下文化提供

這節課教的是差數的守恆：兩兄弟的年齡差永遠一樣。如果你七歲，弟弟三歲，你們的年齡差是三，23年之後，年齡差仍會保持不變：27比24大3。也就是說，如果你把兩數增加相同數量，它們之間的落差保持常數。這個定律會伴隨小朋友直到畢業。例如，小朋友展開分數時還會遇到它，也就是用同一數乘以分母和分子，則分母和分子兩數的比率不變。

Photo Credit: 天下文化提供

這兩堂課中的第一堂總是提醒我：幼年時建立的思維結構相當難捉摸；我們很容易以為，它們早已經存在孩童心中，卻又很容易讓人忘記，即使是最初等的結構，也需要在某個點上花氣力才能建立。

然而第二堂課才真正讓我受益良多，我從中學習到的會在本書一再出現。我體認到，依照恰當的順序建立概念，並且通過具體操作來教學，將非常受用。「多出多少」的概念是通過具體操作建立的，認真思考每一個面向，連看來最簡單的也不放過，即使是最明顯的原則，也堅持要明確表述出來。通過這些步驟，我們達到的遠超過開始上課時所敢想像的地步。

問我一個更簡單的問題

我還是新手家長時，喜歡問我的小孩數學問題，我現在比較少這麼做了——問問題不是親子關係的自然模式。不過有一天我問小女兒一個問題，她倒教了我很重要的一課，她說：「問我一個更簡單的問題。」她並不是要逃避問題，而是要求我提供起始步驟；如果問題太難，通常意味前面少了某個步驟。

我在班上也使用這個說法。當同學感覺某個問題太難時，我就會說出我女兒的故事，鼓勵他們做同樣的事：每當他們無法解決難題時，應該要求我給一個比較簡單的問題。

我的目的是要讓他們警覺，他們的知識裡可能漏掉某個層次，如此做不僅消解了挫折感，同時使他們察覺自己的思考歷程，那也是非常重要的自我學習目標。

一步一步來

有一天我觀察一群程度比較弱的學生，他們有些甚至計算8＋6都感到困難。他們正在學習小時與分鐘的轉換，老師問他們下面這個問題：有三場會議，每場耗時50分鐘，那麼三場會議總共耗費幾小時又幾分鐘？我知道如果讓學生自由討論，接下來會發生什麼狀況：有一兩位同學會得到正確答案，其他的就落在後面。於是我請老師准許我插手，我告訴同學做數學要緩慢，再告訴他們我女兒的故事（我女兒跟他們年齡相仿），以及她「問我一個更簡單的問題」的請求。

我說我會一步一步的問問題，保證每個問題都很簡單。於是我問一位先前不肯回答問題的女生，60分鐘是幾小時。這個她能回答——一小時。然後我問61分鐘是有幾小時又幾分鐘，那也不算困難。之後，我接著問62分鐘、63分鐘，不曾跳過任何一階段。這樣做很緩慢，但是所有學生都跟得上，而且都獲得成就感。當我們達到90分鐘時，我就大膽跳了一次，我問100分鐘會怎樣？那110分鐘呢？接著再緩慢下來：111、112直到119分鐘——一小時又59分鐘。然後我們來到120分鐘，正如我的預期，他們正確說出是1小時又60分鐘。我又問60分鐘是什麼啊？於是他們得到了所需的答案：120分鐘是兩小時。此後到最初問題裡出現的數150分鐘為止，一切都變得簡單，並且所有同學都知道答案了。

如果每一步都是一小步，人人的步伐都能向前邁進。我們只需要知道如何把問題分解成小的步驟，而且不要倉促冒進。長時間下來，使用小步驟前進會節省時間而不是浪費時間。

分而克之

與跨越層次同樣常發生的錯誤是同時教兩個（或更多個）觀念。即使兩個觀念相互不發生影響，甚至教學的順序也無關緊要，也還是應該分開來教學。個別教導每個層次是很重要的，應該分而克之，換句話說，「把原則分解成若干部分」是良好教學的不二法門。

在很多情況裡，把問題分劃出層次就完成了主要工作——小朋友自己會完成其餘步驟。例如，小朋友覺得計算2×70很困難時，有時候只需要問他2×7是多少，他就會自己填補上漏掉的訊息；在梯子上多加一條橫階，就足以幫他繼續爬上去了。這讓我想起以前從老師那裡聽來的一句話：「數學證明就是將顯然的論證步驟，用不顯然的方式組合起來。」真正困難的地方在於，如何把問題分解成相互關連的層次。

書籍介紹

本文摘錄自《小學算術教什麼，怎麼教：家長須知，也是教師指南》，天下文化出版

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作者：阿哈羅尼（Ron Aharoni）

譯者：李國偉

這本書是你從新學好小學算術的起點，

也是你幫助孩子認識數學之美的契機。

小學算術是人生最重要的數學課，你可以不懂微積分，但你幾乎每天都會用到小學等級的算術，然而，唯有了解算術的人，才能真正帶領小朋友，領略數學之美。



大學數學教授阿哈羅尼為了扭轉小學數學教學，親自到小學任教，他這才發現，小學數學可不簡單！他在教小學生數學時，竟學到了很多的數學，他這才明白，原來要教好小學生數學，重點不在於教學技巧，而是深入熟悉數學細微的觀念，這樣才能一步步帶領小朋友進入數學世界。

千萬別看不起小學算術

在巴黎羅浮宮博物院裡，有一件十五世紀的文件相當有趣，那是一位操心的父親與數學家朋友的通信。做父親的詢問，應該把兒子送去哪所大學就讀，數學家回答說A大學還可以，但是如果真心希望兒子瞭解分數，應該把兒子送去B大學。

不錯，僅僅500年前，分數是大學程度才會教的課程！的確，分數（以及相關的比率問題）是小學學習裡最複雜的課題，它的深度不亞於許多大學的課題。——摘自本書〈除法與分數〉

數學到底是哪裡吸引人？

在二年級班上，我教小朋友一種證明乘法交換律的漂亮方法（這方法我們會在乘法意義那章講到）。有位坐在第一排的小朋友抬頭凝視一會兒，然後低聲說：「真美。」

去問數學家數學這行到底什麼地方吸引他，十之八九會回答是「美」。——摘自本書〈數學之美的祕密〉

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航