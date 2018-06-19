國民法官制度：當國民實際參與審判程序，能增進對司法的信任嗎？

文：黃鼎軒

一、恐龍是真實存在還是我們想像創造出來的？

一談到司法，不諱言的許多人腦中會馬上浮現以下幾個字眼：恐龍、司法迫害、法院是○○○開的⋯⋯，並表現出對司法的不信任。根據司法院於2017年7月，特別針對台灣20歲以上人民實施「一般民眾對司法認知調查」問卷調查，總共訪問5267位民眾後，僅有34%民眾認為我國法官判決是公正的，而有高達62%民眾認為不公正，其中認為公正的民眾只比2016年增加1.2個百分點[1]。至於，對於對司法的觀感，過半民眾不認同「大部分的法官都能獨立審判，不受其他因素的干擾」（67%）、「法官都是依據法律，對所有當事人一視同仁」（62.8%）、「大部分的法官都能盡力對罪犯作適當的判刑」（51.6%）及「大部分的法官都能依法判決」（51.0%）[2]。值得我們思考的是，是否司法真的如此不值得信賴？又或者僅僅是因為司法太過於專業，離我們生活太遠？有無改善的方法呢？恐龍是否真實存在在世界上，還是只是因為不瞭解而憑空想像創造出來的？

其實，司法院早在1987年起，就為了促進人民對於司法的信賴，開始使人民可以接近及參與司法，推動國民參與刑事審判制度，包括「刑事參審試行條例草案」（1987年至1998年）、「專家參審試行條例草案」（2000年至2006年）、「國民參審試行條例草案」（2006年至2007年）、「人民觀審制度試行條例草案」（2012年至2016年）等，更於2017年11月3日發布「國民參與刑事審判法草案初稿」（下稱「草案」），目的在使國民與法官共同參與刑事審判，提升司法之透明度，反映國民正當法律感情，增進國民對於司法之瞭解及信賴，彰顯國民主權理念（草案第1條）。也就是讓年滿23歲、具備高中教育程度以上的中華民國國民，讓素人與職業法官共同參與審判，除了讓人民更貼近司法外，透過實際的參與也讓人民上一堂真槍實彈的法律教育課程。

而國民參與刑事審判法經過嚴謹的討論、召開公聽會及密集的修改討論而來，但是在面臨新制度的實施，或許我們會有疑問，真的讓國民參與司法程序就是改善司法不信任的萬靈丹嗎？或許我們可以透過分析與我國草案具有相似性的日本經驗，再來檢視未來實施國民參與審判後，可能會對台灣社會帶來如何的影響。

二、對日本社會的觀察

鄰國日本自2004年制定公布「關於裁判員參加刑事裁判法律」（下稱「裁判員法」），並於2009年5月21日實施，目的在於從國民中選任裁判員與法官共同參與刑事訴訟事項，藉此增進國民對於司法的理解與信賴（裁判員法第1條）。於裁判員制度實施後1年，東京大學名譽教授松尾浩也評估指出，政府於法案公布後5年的緩衝期間內舉辦超過640次模擬裁判及290次模擬選任程序，並透過政府以新聞雜誌等媒體的宣傳，是裁判員制度可以順利實施的關鍵[3]。

此外，根據2016年3月日本最高裁判所發布之「對裁判員制度運用意識調查」中，對於「於裁判員制度開始前對於刑事裁判的印象」此一項目中，針對日本刑事裁判，認為不同意也不否認「公正公立」（38.7%）、「值得信賴」（34.9%）、「實行得以被接受的裁判」（49.1%）、「反映國民感覺的裁判」（46.7%）；同意「難以接近法院或司法」（49.6%）、「裁判的程序或內容難以理解」（48.2%）[4]。至於為何會有前述對於刑事司法裁判的印象的原因，有89%民眾回答是因為電視報導，其次有59.9%則是因為新聞報導，第三則有16.4%因為網路等原因[5]。

最高裁判所更進一步調查民眾對於裁判員制度實施後，認為「同意」「裁判能夠變得公正中立」有37.8%，「同意」「裁判能更被信賴」有33.2%，「同意」「裁判的結果能反映國民感情」有32.6%[6]。從上述統計可以看得出來，對於一般民眾而言，由於司法程序太過於遙遠，若不能親自參與，僅透過傳播媒體單向傳述，容易造成對司法的誤解，而透過裁判員制度的實施，使人民親自參與司法，能理解法官裁判的艱難，也能促進人民對於司法的信賴。

然而，人民是否願意擔任裁判員，實際接觸司法程序？若不願意，則影響因素是什麼？根據日本針對東京都內74名國立、私立大學生的問卷調查發現，由於市民對於法律或裁判有關的知識及經驗不足原因，是導致司法參與意欲不高的主要原因[7]。其實，司法本來即具有高度專業性，透過鼓勵人民參與，過程中藉由專門知識家以淺白方式解說法律，即能有效解消社會大眾因為害怕缺乏法律知識，而不敢作出裁判他人一生的沉重決定，進而使人民能夠接近並獲得專業的法律知識。

而實際擔任裁判員的民眾，通常具有正面的印象與心得。例如[8]：「日常生活中對於共同議題的討論機會非常少，而非常新鮮。能夠與不同年齡或職業的人對話真是太棒了（60歲世代，女性，無職）」、「聽說公司內我是第一個被選擔任裁判員，可對以後被選上擔任裁判員的人助一臂之力（20歲世代，男性，上班族）」、「本來覺得自己與裁判是沒有緣分，但實際上參與後得知意外的事件就發生在身邊，從而可以了解從法官、檢察官、律師等各自立場考慮被告的重要性與艱難（20歲世代，女性，專業主婦）」、「能夠理解且貼近感受裁判的過程，對於教育自己小孩認識裁判過程具有幫助（40歲世代，男性，上班族）。」

三、實際參與是增進互信的基礎

台灣於2010年發生司法官集體收賄案件及因為判決不符合人民期待，所引發的「白玫瑰運動」，自此「恐龍法官」、「侏儸紀公園」等戲謔用語出現，更有民眾認為考取法官者平均28歲不具社會經驗，作出的判決違背人民的期待，這些問題成因複雜，但終究脫離不了法律是一門專門技術，法院依法判決時由於與人民欠缺溝通，雙方欠缺瞭解而導致。

而未來若實施「國民參與刑事審判法」，除了使自一般國民中抽選產生之國民法官得以全程參與審理程序，親自見聞法官指揮訴訟、檢察官舉證、被告及辯護人辯解、證人到庭證述、鑑定過程及結論、被害人陳述等一切程序與事證，更可於評議時與法官立於對等立場相互討論、陳述意見，進而與法官共同形成法院最終決定（草案第1條立法理由）。也因為國民法官是站在中立客觀的角色判斷評價，且與法官站在相同立場審理判斷，透過參與過程可以瞭解法律判斷的艱難，不會因為僅因判決結果與預期有落差而輕易質疑審判公信力[9]；另一方面，也使職業法官於審判過程中，能夠聽取一般人民的想法與聲音，作出更符合人民期待的判決，透過雙方相互交流、回饋想法的結果，可期待最終能豐富法院判斷的視角與內涵。

此外，根據「司法院106年一般民眾對司法認知調查報告」指出，若實施「國民參與刑事審判」制度，有71.9%民眾表示會增加對司法的信任程度（增加很多33.2%、有點增加38.7%），表示不會增加的有26.2%（不太有增加17.3%、完全無增加8.9%），表示普通者有0.1%；另有1.8%表示無意見或拒答[10]。而原本對法官較不信任的民眾，有74.9%表示法院實施「國民參與刑事審判」可以增加對司法的信任程度；對法院整體經驗感到不滿意民眾，亦有75.3%認為會增加對司法的信任程度，顯示此項政策獲得多數民眾認同，且均認為可以「讓審判過程透明，避免黑箱作業、司法不公的疑慮」及「人民能更瞭解法院審判程序與判決內容」[11]。

若實施「國民參與刑事審判」制度，有48.7%民眾表示很願意來到法院參與刑事案件之審理，並對被告有罪無罪、刑度輕重做出判斷[12]。雖然一般國民決定是否參與刑事審判之因素，依各項目認同人次多寡，排序第一為「擔心無法掌握案情、爭點或繁雜的證據內容」79.6%，「擔心無法理解困難的法律專業用語」79.5%居次[13]，但依據草案設計，於行國民參與審判之案件，會於應於中間討論及終局評議程序中，由法官、檢察官、律師等法律專業人士，以簡明易懂之方式進行足以使國民法官、備位國民法官釐清其疑惑之說明（草案第45條），而必須對於人民踐行訴訟照料義務，也因此，實際參與審判之人民也不需擔心因不懂法律而有「鴨子聽雷」的窘境發生。

藉由國民法官之參與，不僅能充分彰顯國民主權之理念，亦可以使法院審理及評議程序更加透明，國民法官經由親自參與審判之過程，對法官如何進行事實之認定、法律之適用及科刑，亦能有充分之認識與理解（草案第1條立法理由），能夠降低法律專業門檻的隔閡，使得人民能夠接近並認識法律，體會認罪科刑的艱難；而法律專業人士也能夠傾聽並理解人民的聲音與想法，相信國民法官制度實施後，更能增進人民對於司法的信任與理解，也能使得判決更貼近人民的期待，相信「恐龍」也能夠就此絕跡。

最後，當從躲在鍵盤後面「鄉民」被拉出網路世界，搖身一變成為「國民法官」實際參與刑事審判程序後，會發現被告的人生經歷不再是如媒體報導般的可憎，人生總有許多的無奈促使人犯罪，當失去關心、家庭溫暖屢次遭到鄙夷眼光刺傷的人，社會防護網沒有接住他時就墮入犯罪的深淵。當犯罪人的一生在法官面前被赤裸裸攤開，數十年的人生被濃縮為短短幾小時的審判，應如何適當地論罪科刑，唯有實際參與經歷過內心拉扯交戰，才能理解法官判斷量刑的困難。這使我想到《小燈泡的父母及律師團共同聲明》中，撼動人心的一段話：「生命本身沒有意義，是人賦予生命意義。何嘗不是司法程序本身沒有意義，是人賦予它意義。」實際參與，就是賦予司法程序更多元廣泛的視角及意義。

註解

司法院，106年一般民眾對司法認知調查報告，頁30，http://www.judicial.gov.tw/juds/u106.pdf，最後瀏覽日：2018/3/7 司法院，前揭註1，頁31。 松尾浩也，刑事裁判と国民参加－裁判員法施行１年の日に，判例タイムズ ，61卷21号，頁59。 最高裁判所，裁判員制度の運用に関する意識調査，2016年3月，頁10。 最高裁判所，前揭註4，頁11。 最高裁判所，前揭註4，頁12。 齋藤真由、白岩祐子、唐沢かおり，大学生における司法参加意欲の規定因：要因関連モデルを用いた検討，実験社会心理学研究，2018年1月，頁10。 以下問卷回答內容摘自：裁判員制度の実施状況について（まとめ），http://www.saibanin.courts.go.jp/vcms_lf/h28_jissi_matome.pdf，最後瀏覽日：2018/3/9。 張永宏，論國民參與刑事審判制度的基本理念（下），月旦法學雜誌，2013年2月，213期，頁181。 司法院，司法院106年一般民眾對司法認知調查報告，頁66。 司法院，前揭註10，頁67-68。 司法院，前揭註10，頁69。 司法院，前揭註10，頁70。

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本文經法律白話文運動 PLM授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航