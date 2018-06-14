臺北市有超過4萬名的印尼移工，大多數為穆斯林，他們協助很多家庭照顧行動不便、長期患病的長輩，對臺灣社會貢獻很大。為了讓在臺移工一解思鄉之情，臺北開齋節當天下午，主辦單位特地邀請有印尼「情歌王子」封號的知名男歌手Pasha UNGU來臺熱情獻唱，地點就在大安森林公園的露天音樂臺。消息傳出後在移工朋友的社群中引發熱烈迴響，許多移工已相約要來現場朝聖，因為這是在自己家鄉也都一票難求的名歌手演唱會。

陳思宇表示，這次穆斯林嘉年華目的在促進多元文化交流，許多攤位是一個個拜訪聯絡而來，也因此接觸到許多在臺穆斯林，他們也在這個城市中追求自己的夢想，他們的故事跟其他市民一起構成臺北的面貌。例如，經營摩洛哥料理的老闆娘Mouna，是個不折不扣的臺北新住民，當初為了愛情遠渡重洋，成為臺灣新娘，在先生過世後獨力扶養小孩，用她傑出的手藝賣起家鄉料理。Mouna認為臺北對新住民相當友善，一口打舌音配上流利國語的Mouna說：「我常去萬華市場買食材，買到很熟了啦，有時候忘記帶錢，老闆還給我賒帳。」雖然養家辛苦，但鄰居朋友都會幫她加油打氣，讓她覺得非常溫暖。

「穆斯林嘉年華」另一個亮點是互動體驗攤位，免費開放市民參與。其中有一攤印尼歌舞教學，由來自印尼東爪哇泗水市的移工Dwi Tantri所設計。被稱為移工媽媽的Tantri來臺近九年，也是臺北車站行動圖書館的發起者之一。Tantri認為除了幫助移工學習以外，也希望臺灣民眾可以多認識一些移工的文化，相互理解是美好的事。她想介紹在印尼非常流行的街邊群舞活動，「你如果在印尼路邊看到有人在跳舞，會被拉進去一起玩，我們的熱情不輸臺灣。」Tantri已經號召了一批印尼友人，準備把活動原汁原味搬到現場，用歌舞教學的方式，邀請市民朋友加入。

photo credit: 臺北市觀傳局 土耳其浮水畫能創作出各種多彩造型。

難得一見的還有土耳其浮水畫（Ebru），做法是將彩色顏料噴灑和塗刷在一盆油性的水中，再將圖案轉移到紙上，最早曾被拿來做為可蘭經的封面。鑽研浮水畫多年，負責攤位的浮染藝術創作家陳亮運，也為開齋節特製可轉印的蝴蝶裝飾，民眾可親手體驗這項流傳近千年的技藝。除了豐富有趣的活動攤位，當天現場販售「清真認證」的各類穆斯林手工美食，也有臺灣廠商所開發，前進穆斯林市場的清真認證商品，歡迎市民前來體驗，在這個多元開放、理解尊重的城市，大家一起來交朋友！

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