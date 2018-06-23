要是蔣介石打敗了毛澤東，台灣人就不會說什麼中文了吧？

文：温又柔（Wen Yuju）

水餃煮好了，而且一口氣八十個，真是有魄力。明明只是用滾水燙過而已，餃子皮就散發出好吃的味道，讓人食慾大開。日語系的學生們不停說著：請用請用，別客氣！我們便開開心心地拿著碗去盛。

「舌頭都要化了！」

寺岡興奮地用中文叫著。藤井也驚嘆著，真是第一次吃到這麼好吃的餃子。不顧我們的感動，范同學在一旁對李同學說：「這個菜老清淡額。」李同學也用我們不理解的語言回答范同學。赤池覺得很有趣，便用中文問道：「你們現在說的就是上海話嗎？」胡同學則用日文回答：是的。赤池繼續問：胡同學你也會說嗎？胡同學卻這麼回答：「只會講一眼眼。」聽到這句話的范同學和李同學便開玩笑地稱讚胡同學：「儂上海話講得老好額！」聽得我們一頭霧水。

「『只會講一眼眼』，就是只會說一點點的意思。『儂上海話講得老好額』是在稱讚我上海話說得很好。沒錯吧？」

胡同學仔細解釋給我們聽之後，看向兩位是上海人的同學，范同學和李同學點點頭、露出開心的表情。

「對，你的上海話真是進步不少。去年你聽到Zanhe-e-都不知道是什麼意思呢。」

赤池跟著默念一遍：Zanhe-e-，接著似乎領會過來，說：就是上海啊！松村也嘀嘀咕咕地說：跟廣東話完全不一樣。清水用逗趣又沒轍的語氣說：

「我們完～全聽不懂上海話！」

「我也完～全聽不懂！」

胡同學模仿清水的語氣這麼說，讓大家都笑了。

「真是抱歉，對我們來說，與其說中文，不如說上海話比較輕鬆。」

生長於上海的范同學和李同學一邊這麼說，一邊透露出幾分得意的神色。我不禁想，如果說上海話比較輕鬆，那麼普通話對他們而言，說不定也算是一種外語呢。換句話說，對范同學和李同學來說，普通話就是一種要和像胡同學這種不會說上海話的中國人溝通時，必須使用的語言。儘管如此，身為中國人的范同學他們所說出來的「中國語（ちゅうごくご）」這個日文單字的發音，有種很新鮮的感覺。「天原，這些水餃妳覺得好吃嗎？」李同學開口和我說話，我這才回過神來。我特別注意不要把「ㄔ」發成「ㄘ」，笑著回答中國的朋友們：非常好吃！

離開胡同學的公寓回到大學宿舍時，夜已經深了。當我正要轉動鑰匙時，門竟然就開了。一瞬間，我以為是自己出門時忘了鎖門。玲玲出門前說了，今天可能會晚一點才回來的。玲玲，妳回來了嗎？我出聲這麼問，卻沒有人回應。我環顧了一下房間，她的手提包隨手放在書桌上，一旁有匆忙脫下的凌亂洋裝。至於她本人，則只穿著一件細肩帶小背心和短褲，幾乎衣不蔽體地趴倒在床上。我有點擔心，正猶豫著該不該開口向她說話時，她卻用沙啞的聲音說：妳回來啦？我稍微放下心來對她說：

「玲玲，妳怎麼啦？只穿這樣睡覺會感冒喔！」

把臉壓在枕頭上的玲玲先是搖了搖頭，然後垂頭喪氣地坐起身來，她的睫毛膏都糊成一片，弄得眼睛下方都黑黑的。

「妳身體不舒服嗎？」

這麼一來，玲玲才終於露出笑容。

「如果在內戰時被毛澤東打敗的蔣介石沒有逃到台灣，現在的台灣人應該就不會說中文了吧？」

看我愣在那裡，玲玲接著說：

「因為台灣人原本是不說中文的啊。是蔣介石命令台灣人都要說中文的，所以我爸爸和咪咪的媽媽才會說中文啊。」

「……」

「不過要是蔣介石打敗了毛澤東，說不定台灣人就不會說什麼中文了。這麼一來，爸爸他們說的就會是不同的語言，我大概也不會說中文，而是跟著爸爸說他會的那種語言，那我現在就不會來上海，甚至去中國的任何地方了。」

玲玲究竟在說些什麼啊？這番話來得未免也太突然、太唐突了，讓我一時之間無法理解，只能茫然地盯著她的臉看。

「啊，妳今天有認真在聽！」

「什麼？」

「因為妳有的時候都在放空嘛！」

玲玲嘿嘿地笑著繼續說：

「妳以為不會被發現嗎？雖然妳有時候裝作很認真在聽的樣子，可是其實是在想別的事情，一看妳的表情就知道了。」

「這……」

這我心裡有數。我想這算得上是我從小到大的壞習慣吧，也曾經被彗指出來過。儘管我像是被抓到小辮子般驚慌失措，玲玲卻一副滿不在乎的樣子繼續說著：

「有一段時間，我非常非常討厭中文。因為我發現在家裡不說日文，並不尋常。我問媽媽，為什麼只有我們家不一樣，她說因為這是爸爸的語言啊。爸爸的日文也不太好，就算我用日文抱怨，他也只能用中文說：妳用國語再說一次。這種家庭真是太奇怪了。為什麼爸爸不是日本人嘛？我也想要有個跟別人一樣的普通爸爸。」

她越說越激動，聲音越來越高昂：

「但是有一次，有一個人跟我說：這傢伙的爸爸是外國人！突然讓我覺得很火大……」

我發覺玲玲淚眼婆娑。

——這傢伙的爸爸是外國人！

一個小孩子因為吵不過好勝心強又能說善道的玲玲，不甘心之下氣沖沖地說出這句話來。一瞬間，有股強烈到連玲玲自己都感到驚訝的力量，從她的身體裡湧了上來。

——我的爸爸才不是外國人！是台灣人！

教室裡一片靜默，玲玲重複說了兩次。

——你聽到了嗎？記住，我的爸爸是台灣人，不是什麼外國人！不是什麼外國人。

當我正想像著玲玲那時大吼大叫的樣子，一個聲音突然從我的記憶裡甦醒了過來。

——妳媽媽是外國人吧？

這件事發生在我小學二年級的時候。書法教室下課後，有兩個女孩子埋伏在我回家的路上。雖然我知道她們是誰，可是卻不知道她們的名字。對著一臉困惑的我，其中一個小女生問：天原妳媽媽是外國人吧？我沒說話，她便繼續追問：是什麼人？我不知該怎麼辦才好，只能保持沉默。

——妳幹嘛裝模作樣的，快點告訴我們啦！

她的聲音越加急迫地說。我低聲地回答：台灣人啦。想要快步離開現場。

——台灣？不要騙人了，我根本沒聽過這個國家。

真的啦！我一邊這麼說著，聲音忍不住顫抖了起來。看見我淚眼汪汪的模樣，一個女孩子用嫌棄的語氣說：哎呀，她哭了啦。另一個女生則說：算了！然後推了我一把。我雖然身子搖搖晃晃的，卻鬆了一口氣，便趕緊離開。好多年後，推我的那個女生這麼告訴彗：

——天原她不是純日本人喔。

「那又怎麼樣？」如果是玲玲的話，一定會這麼說吧。為什麼我們要被別人這麼說呢？那股不甘心的情緒，至今仍讓我感到疼痛。當別人逼問她是什麼人的時候，她一定會這麼回答，然後挺起胸膛、掉頭就走吧。玲玲一定會這麼做的……雙親是日本人和台灣人，從小在日本長大，現在正在學習中文。到了上海之後，我經常不斷地思考著：如果我是玲玲的話，我會是什麼樣子呢？雖然我和玲玲有著同樣的境遇，但玲玲卻比我過得要順遂多了。至少我是這麼認為的。然而現在看到玲玲紅著眼眶，用沙啞的聲音尋求我的同意：

「咪咪，我的爸爸和妳的媽媽是台灣人，對不對？」

至少不是什麼外國人。我拿起玲玲的手握著，對她點點頭。

「玲玲，發生了什麼事？」

這時候我的朋友才終於開始娓娓道來今天發生的事。她和一位男性起了爭執，那位男性一開始就對玲玲不是純日本人這件事感到很不滿意。玲玲對自己的爸爸「是台灣人，不是中國人」這點也不肯讓步，這位男性便輕蔑地冷笑：

「……那妳爸爸為什麼要說中國話？如果是台灣人的話，說台灣話就好啦。可是妳看看現實狀況，說著一口南方腔調的中國話就算了，妳爸爸那些人還一股腦地全跑回中國賺得口袋滿滿的不是嗎？」

玲玲如同小孩子說著「不要不要」般搖了搖頭：

「他說我就算了，可是他這麼瞧不起我爸爸，讓我無法原諒。」

我伸手抱住玲玲洩氣的肩膀，她撲簌簌流下大顆的眼淚。總之妳爸爸就是中國人。不要說台灣了，現在根本就沒有一個國家叫作中華民國。這是無可爭辯的真理。

——這是無可爭辯的真理！

玲玲一面叫著，一面重現那個場景。我輕撫著玲玲哭得抽搐的後背。

——妳的父親是中國人。

這句中文讓玲玲如此地動搖。就像過去別人對她說的那句日文「這傢伙的爸爸是外國人」一樣。

「……對不起。」

玲玲坐起身子。妳還好嗎？我這麼問，自己的聲音也是沙啞的。我想說點安慰玲玲的話語，卻不知道該說什麼才好。這樣的自己讓我焦躁不安、悶悶不樂。但是玲玲卻接著說：

「我不想讓別人看到我現在這個樣子。」

「唔？」

「太丟臉，而且太不甘心了。但如果是妳的話，我就可以敞開心房。」

「……」

她用指尖抹了抹妝容已經糊成一團的臉：

「我真慶幸自己是跟妳一起來上海的。」

玲玲又恢復平常天不怕地不怕的模樣。我被她的模樣給逗笑了。她看著我，突然說：是不是該去見見爸爸了呢？

「來到上海之後，我一直在想這件事。不知道待在中國的台灣人，是什麼樣的心情呢？深圳的姊姊和姊夫曾跟我說，就和待在國外是一樣的感覺。可是對爸爸來說，身邊也有真的語言完全不通的日本人啊。不知道他的感覺怎麼樣呢？我決定了，週末要去北京。我要去和爸爸聊聊。」

我這才想到玲玲的爸爸現在人在北京。玲玲曾經告訴過我，

——因為語言相通，所以對台商而言，中國是比較容易打入的市場。

雖然不是「普通話」，但是「國語」也是中文的一種啊。我想起范同學說的：「對我們來說，比起說中文，還是說上海話比較輕鬆自在。」如果對說上海話的上海人而言，普通話既像是一種外語又像是一種母語，那麼對說國語的台灣人來說，普通話在某種程度上是不是也算是「既像是一種外語又像是一種母語」的語言呢？……重新振作精神的玲玲跑去淋浴了。在這期間，我一直無法停止思考這個問題。

——如果蔣介石打敗了毛澤東，那麼台灣人的母語說不定就不是中國話了。

這真是讓人頭暈目眩。我從來沒想過這種事。台灣人們——媽媽、玲玲的爸爸——的「母語」，竟然有可能不是中國話啊！

書籍介紹

本文摘錄自《中間的孩子們》，聯合文學出版

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作者：温又柔（Wen Yuju）

譯者：郭凡嘉

眾所矚目、備受期待 第157屆 芥川獎入圍小說

「我是日本人，也是台灣人。」

温又柔，一部思考自我定位、摸索生存方式的青春物語。

台灣／日本／中國 三個地方；台語／日文／中文 三種語境

在中間的我——撕裂與延續



——我不會母語，我只會日語。但是，我是不完全的日本人。

天原琴子，父親是日本人、母親是台灣人，在東京生活長大。十九歲時為了精進「母親的語言」而到上海留學；課堂上碰到老師強調所謂「正統的標準中文」跟自己原生的南方腔調不一樣，因此產生學習混亂、失去自信。

——我跟其他人不一樣，我比較特別。

吳嘉玲，父親是台灣人、母親是日本人，她出生於東京；拿著台胞證從日本進入中國留學，中文說得流利，卻遭遇到既非單純的「外國人」，也不是「本國人」的身分問題。

——我們都是假日本人。

龍舜哉，父母親都是中國人已歸化日本籍，自小在日本出生長大，認為日語是母語，抱著興趣的心態，學習第二外語中文。

三個背景不同卻境遇相似的年輕人，擺盪在「國」與「國」之間，煩惱著何謂日本人，而母語又是什麼？就在一趟出發赴上海學習中文的旅程中，他們結成夥伴相互鼓勵，並彼此激發思考語言（母語、父語、方言、外語）和自我身分認同的課題。

隨著學程即將結束，三人的友誼卻發生了微妙的變化。他們能夠突破局限，為動搖的心靈找到屬於自己的平衡嗎？前方不可知的世界正等著他們再次出發……

「中間的」我們的語言，能越過邊界，展翅高飛。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰