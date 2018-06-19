瓜地馬拉、貝里斯領土恩仇錄：吵了200年，公投就能解決問題？

2018年4月15日，瓜地馬拉舉行了歷史上的重要公投，也就是與貝里斯之間的領土爭議諮詢性公投。事實上，瓜地馬拉及貝里斯領土間的爭議，已紛紛擾擾200年，以至於翻開各大地圖，瓜國北方領土與貝里斯西邊領土分界始終以虛線劃分。

終於，兩國於2000年在美洲國家組織協調下達成協議，並於2005年決定以國際仲裁方式解決領土爭端，中間歷經許多意外，直到今年4月才成功舉行全國性諮詢性公投。兩國領土的恩怨糾葛，得從其盤根錯節的殖民歷史淵源回顧起。

歷史上瓜貝兩國的領土恩仇錄

16世紀初，貝里斯與瓜地馬拉同屬西班牙殖民地。1783年，西歐各國都覬覦由西班牙皇室控制的新大陸資源，其中，英國對現今貝里斯的林業資源更感興趣。在西班牙王室特准下，英國取得特許權，在現今貝里斯領土的林區砍伐，英國便順理成章的將該土地視為其勢力範圍，直到1821年瓜地馬拉獨立後，英國便率先表示貝里斯為其領土。

1859年簽訂的《艾西內那－威克條約》（Aycinena-Wyke）中，瓜地馬拉承認在史布河（Sibun）及薩頓河（Sartun）之間（當時稱作英屬宏都拉斯〔British Honduras〕）為英國領土，藉以換取英國政府協助其建設瓜地馬拉北碇（Peten）省至貝里斯的鐵路。但最終英方不認帳，想要佔領土地卻不願蓋鐵路，英國國會雖曾於1863年提議支付瓜地馬拉五萬英鎊方式直接購買此領土，但最終英國仍未履行承諾，直接佔領該土地。1874年，英瓜兩國政府協議就貝里斯領土爭議兩方交換意見，但最後不了了之。

二戰結束後，瓜地馬拉國會趁亂立即宣布貝里斯應為瓜國領土一部分，並聲稱要入侵貝國，並於1972年、1975年、1977年都對貝里斯提出相同警告。1946年瓜國政府正式單方宣告英瓜1859年所簽署《艾西內那－威克條約》失效。

1961年，聯合國殖民地獨立宣言，鼓勵貝里斯邁向獨立，英國政府隨後在1962年頒布憲法，同意貝里斯享有自治區地位，使英瓜兩國徹底鬧翻，外交關係終止。1973年該區域正式更名為現今所稱貝里斯，1980年貝里斯獨立議題交付聯合國大會同票表決，最終以139票同意、7票缺席，讓貝里斯在隔年單方面依《艾西內那－威克條約》宣告自大英國協獨立，且依據國際法，貝里斯可依保持佔有原則，承接英國原有領土，瓜貝兩國關係想當然爾，降至冰點。

直到1985年，瓜貝兩國恢復雙方正式關係。1991年，瓜地馬拉僅「承認」貝里斯，但始終不接受其領土範圍。一直到2000年，美洲國家組織提議瓜貝雙方仲裁程序，瓜貝兩國2005年達成協議，決定舉行公投，沒想到2008年貝里斯又以修改其公投法為理由延遲公投，瓜方見狀，便也延遲原先規劃之公投。直到2017年瓜地馬拉國會又決議舉行全國性公投，也就是今年4月15日舉行的這場。

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瓜貝領土爭議及公投程序

本次公投程序由瓜國先行舉行，倘瓜國公投結果否決仲裁，則須隔段時間再次舉行公投；反之倘瓜國公投結果是支持仲裁，則需待貝里斯公投結果而定，若貝國也表示支持，兩國須同意正式交由國際法院仲裁，瓜國有12個月可提出支持論述，貝國在瓜國提出論述後12個月可提抗告，之後便以六個月的循環兩方互相提出答辯與抗告。

最終在兩國均同意後，國際法院通常需要兩至三年的時間，檢視兩國提出之證詞及相關證據並進行判決，最後再通知兩國裁判結果。

瓜國政府宣傳公投消極，耗費不貲惹議

瓜貝領土公投背後不僅是民族主義的問題，同時也是殖民時代留下來的遺緒，導致兩國邊界紛爭不斷，而本次公投對兩國政治、社會及經濟等各層面都具顯著影響。

本次爭議係為解決兩國200年以來的爭議領土面積，其爭議地區包括土地、海島及海洋共12,272平方公里，約佔貝里斯領土及領海約50％面積，所涉及的商業、觀光及天然資源不在話下。因此就利益角度而言，瓜地馬拉若透過仲裁取得未決之領土，則對瓜國經濟有顯著的影響，對於現任政府更具政治上勝利。

就社會層面而言，雖然兩國邊界200年未確定，但邊界居民日常交流相當頻繁，不論通商、通婚，甚至居民都熟稔西文及英文，但因為政治問題導致邊境時有衝突，自1999年起即發生多次邊界動亂，無辜百姓在未明確的邊界下傷亡。甚至在2016年，都還發生貝里斯軍人槍殺瓜國孩童，兩國關係一度緊張，瓜國甚至派遣特種部隊（Kabi）駐軍。儘管如此，兩國居民為日常生計仍遊走兩國之間，對照起來成為很大的反差。

公投經費亦成為爭議焦點，本次瓜國政府對公投支出約三億瓜幣（約4,100萬美金），這對瓜國是筆鉅額的開銷，因此輿論持兩面看法，許多人抨擊政府花費鉅額只為獲取無法具肯定答案之結果，且認為該費用應當運用在醫療、衛生及教育對民生具實質意義的政策上。

瓜國過去共經歷三次公投，首次於1994年舉行第一次修憲公投，當時僅有15.87％的投票率；第二次於1999年舉行，當時就原住民、國會、總統及司法憲政改革議題進行投票，最終亦僅具18.55％的投票率。根據瓜國政府統計數據，本次瓜國領土爭議公投具投票資格人數約752萬人左右，將近佔總人口的47％，然而瓜國土地面積廣大，交通並不方便，加上本次議題對全國民眾影響不大，深深影響投票者的意願，因此投票前許多人都預期投票結果會不盡理想。

再者，雖然瓜國政府舉辦公投，但在公投前宣傳工作上並未顯著，甚至在最後兩週才啟動巡迴演講，遊說民眾本次公投的重要性，民間及媒體也因此抨擊。

事實上，雖然兩國均同意交付國際法院仲裁，瓜方民間有派說法，認為國際法是英美強國創建的制度，且國際法院設於歐洲，貝里斯自英國獨立，仲加上仲裁期間費時且費用昂貴，故送交仲裁未必對瓜方有利。

瓜貝公投結果，領土紛爭路迢迢

公投結果，共約150萬人投票，雖僅占有投票權人數的24％，但實際投票者中的95.89％支持交付國際法院仲裁領土爭議，一面倒的支持。與先前幾次的公投情形比較，明顯突破許多，加上該議題延宕多年未決，無論對於瓜地馬拉歷史或是對瓜國政府而言，都具有象徵性意義。近期陷入麻煩的瓜國總統摩拉利斯（Jimmy Morales）更藉此機會，幫自己的政府打了一劑強心針。

而這次公投參與最踴躍的，是瓜國北方與貝里斯接壤的領土北碇省，也是以往發生邊界衝突的地點，投票前無論人民或是政府都同仇敵愾，居民盼能提早解決爭議。

貝里斯政府也宣布，公投將於一年後（2019）的4月10日舉行，最終瓜貝領土爭議是否能圓滿解決，就得端視貝里斯公投結果及國際法院的裁決。但無論結果如何，瓜貝領土爭端離解決之路還有漫漫長路要走。

（本文由作者簡上傑，與有關區域問題專家喬治共同撰寫）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航