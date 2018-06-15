日本發布颱風「凱米」台灣為何不跟進？全台停班停課看這裡

（中央社）

中央氣象局觀測，影響台灣的熱帶性低氣壓有可能增強為颱風，今（15）日全台天氣不穩定，降雨機率高，台南、高雄、屏東及台東都有豪雨等級以上降雨，屏東應防大豪雨。（中央氣象局熱帶性低壓特報）

目前今日全台縣市停班停課一覽如下：（實際狀況以人事行政局公佈為準）

屏東縣春日鄉士文村：今天停止上班、停止上課

台東縣蘭嶼鄉：今天下午停止上班、停止上課

中央氣象局表示，今天上午7時至8時間，其中心於高雄一帶進入台灣陸地，持續以時速15公里朝東北東移動。根據日本氣象廳資料顯示，該熱帶低壓已在日本時間10時10分增強為第6號颱風「凱米」（南韓命名，意為螞蟻）。

但中央氣象局上午表示，根據觀測資料顯示，這個熱低壓中心的風速尚未達到輕度颱風的標準，因此目前中央氣象局決定暫不跟進發布海上及陸上颱風警報，後續再觀察這個熱低壓的動態隨時警戒。

氣象局預報員劉沛滕說，日本已認定這個熱帶性低氣壓形成第6號颱風凱米，但根據實測，高雄陸地平均風力為7級，且正減弱中，就台灣目前情況來看，不算颱風。劉沛騰說，預估下午熱帶性低氣壓就會從台灣東部出海，之後可能會再增強達颱風強度。

氣象局提醒，無論熱帶性低氣壓是否變成颱風，南台灣降雨不可輕忽，台南、高雄、屏東及台東會有豪雨等級以上降雨，尤其屏東可能出現大豪雨。

氣象局清晨發布中南部及東半部12縣市大雨、豪雨特報，民眾應注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區防落石坍方、溪水暴漲及土石流；同時今天適逢大潮，沿海地區要留意潮位變化，防積水。

氣象局觀測，0時至上午7時30分，累積降雨最多的是高雄市小港區134毫米，其次是高雄市阿蓮區123毫米，高雄市前鎮區、大寮區、林園區及屏東市、屏東新園鄉、萬丹鄉累積降雨也都超過100毫米。

截至早上十點，累積雨量前20名如下：

另外，今天台灣各沿海空曠地區、鄰近海域及各離島有9至10級強陣風，沿海有較大風浪或長浪，氣象局也發布台灣本島及離島19縣市陸上強風特報。

受降雨影響，氣象局預測今天北部高溫約攝氏26至28度，其他地區28至30度，較舒適涼爽。

經濟部水利署發布高雄市阿蓮區一級淹水警戒，屏東縣潮州鎮、新埤鄉、竹田鄉、內埔鄉、崁頂鄉二級淹水警戒，呼籲低窪地區民眾特別留意。

天氣即時預報也進一步表示，原本預計凌晨要登陸的熱帶性低氣壓，目前中心仍然在「高雄沿海~沿岸」徘徊，但有慢慢上陸的趨勢。預計將在「今晚」遠離台灣，遠離之後就是端午連假了，「連假天氣」大約是：「雨漸少」的階段，因此連假「會碰到下雨，但都是一陣一陣，無雨可以看到陽光，暫無大影響」。

台南強降雨，南部水庫進帳千噸

南區氣象中心在台南有57個雨量觀測站，截至今天上午8時，涵蓋全市半數行政區的20個觀測站，24小時累積雨量破百毫米，以南化區137毫米居冠，其次是龍崎區135毫米，北區127毫米。

南區氣象中心人員表示，在鋒面及熱帶性低氣壓影響下，雨勢將持續到6月18日，6月21日前還是有陣雨。南區氣象中心技正黃文亭說，台南今天白天雨勢逐漸緩和，下午起至明天前是降雨空檔。

降雨也挹注水庫蓄水。供應台南民生及工業用水的南化水庫，24小時累積雨量60.4毫米，加上從高雄越域引水，水庫已進水280萬公噸，持續進水中。

水利署南區水資源局副局長簡振源說，以灌溉為主的曾文水庫，集水區累積雨量56毫米，進水240萬公噸，主要雨勢集中在昨天傍晚到晚上，今天雨量只有個位數，還不足以解除旱象。

南水局上午8時最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量1812萬公噸，蓄水率3.99%；南化水庫有效蓄水量2287萬公噸，蓄水率24.49%。至於台南是否可望解除一階限水，須等下周朝開會議評估和檢討。（經濟部水利署水庫水情查詢）

屏東沿海4鄉鎮傳淹水 多處路段交通管制

雨勢今天已由屏東南邊逐漸往北部轉移，今天屏東所下雨量截至今天上午8時最高在屏東中區的新園鄉和萬丹鄉，新園鄉133毫米、萬丹鄉128毫米，分居全台第3、4高雨量；但2天累積雨量仍以屏東春日鄉士文村最高達390毫米，居全台之冠，士文村昨晚聯外道路落石坍方，今天停止上班上課。

昨天遇滿潮，沿海鄉鎮包括東港鎮低窪區今天上午都傳出淹水災情，除了有少數民宅淹水外，縣府災情統計，昨天淹水的佳冬鄉台17線羌園段今天上午又淹水25公分，已封閉外車道；台17線大鵬灣路段淹水30公分，上午7時許封閉，另東港鎮區內進德大橋附近也有淹水災情，但還可通行。

聯絡滿州鄉與牡丹鄉的屏172線正辦理工程施工，因下雨導致土石鬆軟，道路封閉，縣府籲請民眾改道。

除了淹水災情外，豪雨造成最多的災情是路樹倒塌、電線掉落災情，屏東市今天凌晨有2起電器起火的小災情；長治鄉昨晚有1600多戶停電，南州鄉溪州村也傳出停電，經台電搶修都已復電。

東港到小琉球的東琉球線交通船今天仍停止行駛。

防豪雨成災 高雄市預防性撤離254人

高雄市昨晚起風強雨驟猶如颱風來襲，市區五福、凱旋路口有一棵路樹疑遭強風刮倒，當場波及停放路邊的一輛自小客車，所幸沒人受傷。

高雄山區荖濃溪昨晚溪水暴漲，桃源區勤和部落昨晚起進行預防性撤離，區公所會同警消人員協助將荖濃溪畔的勤和部落居民撤離至避難平台。

高市民政局指出，截至今天清晨6時，山區執行預防性撤離總計254人，包括桃源區勤和里昨天深夜預防性撤離207人，以及那瑪夏區、桃源區、茂林區撤離的洗腎患者38人及孕婦7人、隨行家屬2人。

蘇花南橫等山區道路 零星落石坍方

公路總局第四區養護工程處今天表示，台9線135.1公里近武塔北上一顆巨石掉落路肩、128.8公里近南澳路段路樹倒塌，影響南下車道通行，由於事先布署搶災人員及機具，均快速排除。沿線雖有零星落石，工務人員一發現立即清除。

第三區養護工程處關山工務段指出，台20線南橫公路185.2公里處清晨發生上邊坡坍方，阻斷交通，派員和機具前往清理後，上午8時許已經搶通。

因受莫拉克風災影響，南橫公路西段限制通行至108.5公里處（梅山口），108.5至153公里處（梅山口至向陽森林遊樂區）受損嚴重，為封閉管制路段。

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核稿編輯：楊之瑜